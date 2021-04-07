Разработки в области ИИ показали в военном технополисе «Эра» Песков: Россия ни для кого не представляет угрозу 7 апреля 2021, 14:12 Текст: Алина Назарова

Россия не представляет угрозу ни для одного государства, ее Вооруженные силы находятся там, где это признано необходимым и целесообразным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Повторяю то, что я говорил уже неоднократно: Россия никому не угрожала и не угрожает и ни для кого не представляет угрозу. Российские вооруженные силы находятся там, на территории РФ, где это признано необходимым и целесообразным. И будут там так долго, насколько это опять же будет признано целесообразным нашим военным руководством и верховным главнокомандующим», – сказал Песков. Так он ответил на вопрос, остаются ли в силе его слова о том, что нахождение российских военных на этой территории не угрожает Украине, и как долго они будут там оставаться, передает РИА «Новости». На уточняющий вопрос, передислоцированы ли российские военнослужащие туда на постоянной основе, Песков ответил, что не обладает такой информацией. Ранее Песков, комментируя сообщения о передвижении войск в Ростовской области, заявил, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным». Он также подчеркнул, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе для Украины, но «всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности».

США заподозрили в подготовке к третьей мировой войне 6 апреля 2021, 15:39 Текст: Наталья Ануфриева

Военно-воздушные силы США проводят регулярные учения, в ходе которых моделируется масштабное воздушное противостояние великих держав, американские ВВС «сталкиваются» с опытными и хорошо подготовленными противниками, что можно расценивать как подготовку к третьей мировой войне, пишет обозреватель Крис Осборн в своей статье в The National Interest. Осборн пишет, что в ходе учений Red Flag ВВС США сталкиваются с опытным и хорошо вооруженным противником, так называемой красной командой, обладающей передовыми средствами ПВО и высокотехнологичными самолетами пятого поколения, передает РИА «Новости». По мнению эксперта, так США готовятся к третьей мировой войне. Согласно докладу ВВС США, целью учений является подготовка вооруженных сил к «многодоменной» войне. «Тактика воздушного боя остается основным направлением в сценариях учений Red Flag, однако также учитываются угрозы, которые могут появиться в космосе и киберпространстве. Таким образом, вооруженные силы должны быть готовы реагировать и преодолевать любые вражеские препятствия для осуществления успешной миссии», – отмечается в докладе. Обозреватель подчеркивает, что при возникновении угроз в космическом или кибепространстве уничтожение ПВО противника становится более сложной задачей для ВВС США. Ранее политолог Андрей Кортунов назвал в комментарии газете ВЗГЛЯД вероятный сценарий начала новой мировой войны. В США решили втрое увеличить дальность «убийц» российских С-400 6 апреля 2021, 02:15

Фото: mil.ru

Текст: Евгения Шестак

Армия США изучает возможность увеличения дальности ракет Precision Strike Missile (PrSM) почти втрое – с текущих 500 до 1600 километров. Согласно изданию, в перспективе оружие может получить усовершенствованные двигатели, которые, не увеличивая габариты ракеты, позволят запускать ее с боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), передает Рен ТВ со ссылкой на Breaking Defense. Также издание напоминает, что пока ракеты еще не поступили на вооружение американской армии, ожидается, что это произойдет в 2023 году. Напомним, газета ВЗГЛЯД анализировала сообщения об американской ракете Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля – земля», якобы способной уничтожить российскую систему С-400, которая уже доказала свою эффективность в Сирии. Испытания новейшей гиперзвуковой ракеты в США провалились 6 апреля 2021, 18:36

Фото: AMERICAN PATRIOT NEWS/YouTube

Текст: Алексей Дегтярев

Американские военные неудачно испытали новейшее гиперзвуковое оружие, сообщили военно-воздушные силы Соединенных Штатов. «ВВС США потерпели неудачу в испытании технологии гиперзвукового оружия, 5 апреля в ходе первого летного испытания из-за возникших технических проблем не запустилась ракета-носитель», – цитирует заявление американских ВВС РИА «Новости». В сообщении отмечается, что тестовая ракета ARRW не смогла «завершить последовательность операций для ее запуска», поскольку она не отделилась от бомбардировщика B-52, с которого должен был пройти запуск. Испытания проводились рядом со штатом Калифорния. Прошлые испытания ARRW проходили летом 2020 года, они прошли успешно. В марте в докладе Главного контрольного управления США (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса) сообщалось, что программа создания американского гиперзвукового оружия столкнулась с рядом препятствий в связи с недостаточной развитостью ключевых технологий. Напомним, в марте 2020 года начальник штаба ВС США генерал Джеймс Макконвилл назвал возможный срок появления гиперзвукового оружия у Соединенных Штатов. Ранее в ВМС США заявляли, что разработка гиперзвуковых оружейных систем «противниками США» рассматривается Пентагоном как серьезный вызов. В январе 2020 года в Пентагоне отметили, что у США уйдут годы на восстановление программ разработки гиперзвукового оружия. Газета ВЗГЛЯД изучала, почему американские военные эксперты считают, что Пентагон тратит слишком много денег и времени на попытки создания гиперзвукового оружия. В России оценили провал США в испытании новейшей гиперзвуковой ракеты 7 апреля 2021, 00:41

Фото: U.S. Air Force/Reuters

Текст: Евгения Шестак

Неудачи при испытаниях новых видов оружия – обычное явление, однако у Соединенных Штатов период провалов затянулся, заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Ни одна ракета, ни один самолет не летает с первого раза. Всегда существует период на испытаниях, когда есть ошибки, есть провалы... Вот для того чтобы разобраться, почему не летает та или иная ракета, и надо проводить испытания. Другое дело, что американцы лет 20 уже рекламируют свое гиперзвуковое оружие, свои гиперзвуковые ракеты – и до сих пор не могут ничего сделать», – отметил Литовкин в эфире радио Sputnik. Эксперт добавил, что разработанные в России ракетные комплексы «Циркон», «Кинжал» и комплекс «Авангард» уже стоят на вооружении, а США потребуется еще 10 лет, чтобы догнать Россию. «Дональд Трамп обещал давно супер-пупер-ракету, но где эта ракета, мы до сих пор не видим», – сказал Литовкин. Ранее военно-воздушные силы Соединенных Штатов сообщили, что американские военные неудачно испытали новейшее гиперзвуковое оружие. В марте в докладе Главного контрольного управления США (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса) сообщалось, что программа создания американского гиперзвукового оружия столкнулась с рядом препятствий в связи с недостаточной развитостью ключевых технологий. Газета ВЗГЛЯД изучала, почему американские военные эксперты считают, что Пентагон тратит слишком много денег и времени на попытки создания гиперзвукового оружия. На Западе оценили современный российский флот 5 апреля 2021, 07:57

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

У России появился современный и постоянно растущий в размерах Военно-морской флот, представляющий уникальную угрозу вооруженным силам НАТО, сообщает Business Insider. Как отмечает автор статьи, ВМФ России активизирует свою деятельность в Арктике, расширяет присутствие в Африке и на Ближнем Востоке, а также пристально следит за НАТО, совершая походы вокруг Европы, передает РИА «Новости». «В составе российского ВМФ действует около 360 кораблей и судов всех типов. На смену большим крейсерам УРО и эсминцам пришли готовые к современному бою корабли поменьше, такие как корветы и фрегаты», – говорится в тексте статьи. По версии издания, многие из этих кораблей меньше по размерам и при этом якобы имеют меньше вооружения по сравнению с кораблями такого же типа стран НАТО. «Но новая техника и оружие, особенно принятые на вооружение в 2015 году крылатые ракеты «Калибр», дают им преимущества», – отмечается в статье. Однако истинная сила Военно-морского флота России, по словам автора материала, скрывается под водой. В составе подводных сил числятся 59 субмарин, включая 12 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, а также девять атомных подводных лодок с крылатыми ракетами. К концу 2021 года российский ВМФ планирует ввести в эксплуатацию или принять в свой состав шесть новых подводных лодок (три из них атомные), а также провести приемку полностью модернизированного тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 1144 «Орлан». А к концу 2022 года Россия намерена начать морские ходовые испытания своего единственного авианосца, указывается в материале. Автор статьи пришел к заключению, что Россия сократила и оптимизировала свои вооруженные силы, повысив их качество и профессионализм, а также оснастив их современной техникой. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему ВМФ отказался строить суперэсминцы. «Маршал Шапошников» впервые выполнил пуск «Калибра» из Японского моря 6 апреля 2021, 07:31

Фото: кадр из видео

Текст: Дмитрий Зубарев

Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» из акватории Японского моря впервые произвел пуск крылатой ракеты «Калибр» по наземной цели, сообщили в Минобороны России. «В расчетное время ракета прибыла на полигон в район мыса Сюркум, где поразила береговую мишенную позицию. Дальность стрельбы по цели превысила тысячу километров», – передает официальный сайт Минобороны. Выполнение ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, а также самолеты и вертолеты морской авиации, которые закрывали опасный для судоходства район акватории и воздушное пространство. Напомним, в конце декабря «Маршал Шапошников» впервые выполнил пуск крылатой ракеты «Уран». Россия заявила о готовности поставить Пакистану военную технику 7 апреля 2021, 09:54

Фото: МИД РФ/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Москва подтвердила готовность укреплять антитеррористический потенциал Пакистана, в том числе путем поставок военной техники, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам встречи с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши. «Мы подтвердили готовность российской стороны продолжать содействовать укреплению антитеррористического потенциала Пакистана, включая поставки соответствующей техники. Мы считаем, что это отвечает интересам всех государств региона», – сказал Лавров. Он также подчеркнул, что Россия и Пакистан договорились продолжать совместные тактические учения в горных условиях и военно-морские учения, передает РИА «Новости». Министр также заявил, что Россия и Пакистан договорились содействовать Афганистану в формировании инклюзивного правительства. «Мы договорились и далее содействовать созданию условий для того, чтобы противоборствующие стороны вышли на конструктивные развязки, которые позволят прекратить гражданскую войну в Афганистане через договоренности о формировании инклюзивных структур власти», – сказал Лавров, передает ТАСС. Лавров находится в Исламабаде с рабочим визитом. Кроме переговоров с главой МИД Пакистана, он встретится с высшим политическим и военным руководством страны. Кроме того, министр посадил в саду МИД Пакистана гималайский кедр – деодар. Раскрыты сроки начала испытаний подводной лодки «Магадан» Тихоокеанского флота 5 апреля 2021, 21:00 Текст: Елена Мирошниченко

Заводские ходовые испытания дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Магадан» Тихоокеанского флота начнутся в июне, заявили в Минобороны России. «Заводские ходовые испытания «Магадана» планируется начать в июне», – цитирует ведомство ТАСС. Уточняется, что подводная лодка после спуска на воду находится на завершающем этапе достройки у причала завода. «Магадан» – третья подводная лодка серии субмарин проекта 636.3 для Тихоокеанского флота, заложена 1 ноября 2019 года. Напомним, «Адмиралтейские верфи» (Петербург) спустили на воду третью большую дизель-электрическую подводную лодку «Магадан» для Тихоокеанского флота в марте. «Адмирал Касатонов» начал проход через Ла-Манш 5 апреля 2021, 18:21 Текст: Алексей Дегтярев

Фрегат «Адмирал Касатонов» начал проходить через пролив Ла-Манш, сообщила пресс-служба Северного флота России. «Фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вошел в пролив Ла-Манш со стороны Бискайского залива», – цитирует сообщение флота ТАСС. Несколько дней назад судно закончило выполнение задач первого дальнего похода в Средиземном море, фрегат вышел в Атлантический океан. Его сопровождают спасательный буксир «Николай Чикер» и средний морской танкер «Вязьма». Поход начался 30 декабря 2020 года, за это время корабль прошел порядка 19 тыс. морских миль и посетил порты Алжира, Греции, Египта, Кипра, Сирии и Турции. В конце марта сообщалось, что «Адмирал Касатонов» в ходе учений искал в Средиземном море подводные лодки, а также отработал противолодочные задачи. США ввели против Турции санкции за сотрудничество с Россией 6 апреля 2021, 09:56 Текст: Алина Назарова

Вашингтон принял решение ввести санкции в отношении турецкого госучреждения и четырех чиновников за связи с оборонным сектором России, говорится в уведомлении в официальном издании властей США – Федеральном регистре. Санкции введены по закону «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). В тексте уведомления не упоминаются российские ЗРК С-400, за покупку которых США грозили Турции санкциями. Само уведомление будет официально опубликовано и вступит в силу 7 апреля. Под санкции попали управление по оборонной индустрии SSB, а также четыре чиновника, которые в нем работают, включая главу ведомства Исмаила Демира, передает РИА «Новости». Для SSB санкции будут означать запрет на американский экспорт и кредиты более 10 млн долларов для этой организации. Четыре турецких госчиновника лишатся возможности въезда в США, их активы, которые удастся найти в американской юрисдикции, будут заблокированы, а американцам запретят вести с ними какие-либо транзакции. Еще в марте госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассчитывает на действия Турции по «решению проблемы С-400». Между тем глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в разговоре с Блинкеном заявил, что вопрос о приобретении Турцией российских комплексов ПВО С-400 окончательно закрыт. Напомним, США не раз требовали у Турции отказаться от российских С-400. Посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских ЗРК. Также Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Кроме того, Турция выразила готовность приобрести у России второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий. Стали известны примерные сроки ремонта спецподлодки «Лошарик» 5 апреля 2021, 03:34 Текст: Антон Никитин

Ремонт атомного подводного обитаемого аппарата АС-31 (неофициальное название «Лошарик») продлится до четырех лет, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «На ремонт атомной спецподлодки «Лошарик» уйдет до четырех лет. Затем подводный аппарат будет возвращен в боевой состав», – приводит слова источника ТАСС. В марте в Центре судоремонта «Звездочка» в Северодвинске завершилась операция по выгрузке активной зоны ядерного реактора с аварийной подлодки спецназначения. По данным другого источника, проведенной ревизией подлодки установлено, что ее титановый корпус практически не пострадал, поэтому сразу после выгрузки активной зоны реактора начались работы по ремонту и модернизации «Лошарика». Напомним, 1 июля 2019 года на спускаемом аппарате ВМФ России произошел пожар. В результате ЧП погибли 14 подводников, среди которых два Героя России: семь капитанов первого ранга, шесть капитанов более низкого ранга и один подполковник медицинской службы. Погибших офицеров представили к госнаградам. Ремонт подводного аппарата планировалось начать осенью того же года в Центре судоремонта «Звездочка». Номер проекта и тактико-технические характеристики АС-31 официально не раскрываются, известно лишь, что она не несет вооружения и может погружаться на большие глубины. Из-за специфической формы корпуса – соединенных между собой нескольких титановых сфер – ее прозвали «Лошарик». Названы наиболее распространенные противопоказания для службы в армии 5 апреля 2021, 04:57 Текст: Антон Никитин

Одной из наиболее распространенных причин освобождения призывников от военной службы является проблема со зрением, сообщил главный военно-врачебный эксперт Минобороны России Андрей Дацко. Как отметил эксперт, причиной распространенности проблем со зрением является увлечение молодежи гаджетами. Кроме того, добавил Дацко, обучение все больше переходит в онлайн-формат, поэтому школьники проводят много времени за компьютером. При этом он указал, что стремящимся стать офицерами этот фактор мешает поступать в военные вузы, где предъявляют серьезные требования к здоровью кандидатов. При этом в последнее время критерии отбора призывников ужесточили, передает РИА «Новости». Среди других причин, по которым призывников признают ограниченно годными, Дацко упомянул проблемы с костно-мышечной системой, болезни системы кровообращения, а также заболевания нервной системы. Эксперт также отметил, что противопоказанием к призыву могут стать недостаточное питание, вызванное заболеванием, или ожирение. В первом случае речь идет о росте ниже 145 сантиметров и весе меньше 45 килограммов. В то же время Дацко заметил, что сейчас новобранцев с проблемами с весом стало мало, зато из-за малоподвижного образа жизни и увлечения фаст-фудом на первый план выходит ожирение. Говоря о коронавирусе, главный военно-врачебный эксперт Минобороны отметил, что эта инфекция не освобождает от призыва в армию навсегда, после выздоровления при отсутствии осложнений молодой человек вновь подлежит призыву. В целом, по словам эксперта, показатель годности призывников к военной службе с за десять лет вырос на 10% – с 67,7 до 78%. Лишь у 22% молодых людей имеются противопоказания к призыву, сообщил Дацко. Из них 5-7% имеют категорию «временно не годен» («Г») и после лечения большинство признаются годными к военной службе. Напомним, 29 марта президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию в период с 1 апреля по 15 июля. В декабре 2018 года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что вооруженные силы России вышли на оптимальный уровень численности военнослужащих по призыву, который сохранится приблизительно до 2025 года. На «Северной верфи» прошел технологический спуск на воду корвета «Меркурий» 5 апреля 2021, 09:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Технологический спуск на воду головного корвета проекта 20386 «Меркурий» прошел на «Северной верфи», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Технологический спуск «Меркурия» на воду был выполнен в марте», – сообщил источник ТАСС. Источник пояснил, что такие спуски делаются, как правило, для освобождения стапельных мест под более срочные заказы. По его словам, теперь корабль будет достраиваться на воде. Он не исключил его возвращения в эллинг в будущем. Церемония закладки головного корвета проекта 20386 под названием «Дерзкий» прошла на «Северной верфи» 28 октября 2016 года.



Напомним, 23 апреля 2019 года прошла стыковка блоков корпуса корвета «Меркурий», названного в честь легендарного брига, который в ходе русско-турецкой войны в мае 1829 года одержал победу над двумя линейными кораблями, за что был удостоен кормового Георгиевского флага. МИД предупредил о наращивании мер реагирования на ракетные угрозы в ответ на планы Запада 5 апреля 2021, 13:12 Текст: Алина Назарова

Россия в связи с планами США и их союзников по созданию арсенала ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования может нарастить меры военно-технического реагирования на возникающие угрозы, заявили в российском МИД. «Будем и далее тщательно отслеживать практические меры по созданию арсенала РСМД наземного базирования у американцев, а также их союзников в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе с учетом объявленных Великобританией намерений. Мы отнюдь не захлопываем дверь для диалога, но в складывающихся условиях не исключаем, что Россия будет вынуждена все больше смещать фокус усилий на осуществление мер военно-технического реагирования на возникающие ракетные угрозы», – говорится в сообщении на сайте МИД. В ведомстве также указали, что новая администрация в Вашингтоне не подает Москве внятных сигналов для предотвращения обострения в ракетной сфере, а реализация военных программ США и Великобритании ведет сужению пространства для политико-дипломатического решения на этом направлении. «Реализация таких военных программ набирает обороты, что, очевидно, ведет к сужению пространства для политико-дипломатического решения проблемы «пост-ДРСМД» (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) и предотвращения серьезнейшего обострения в ракетной сфере. Все это происходит в отсутствие внятных сигналов нам по данной теме от политической верхушки новой администрации США, а также от подавляющего большинства американских союзников по НАТО, которые, как показал кризис вокруг ДРСМД, заняли соглашательскую позицию в этом вопросе, имеющем определяющее значение для европейской безопасности», – отметила она. В 2021 году Москва и Вашингтон успели договориться о продлении СНВ-3. Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ. Танки Т-80БВМ впервые поступили на вооружение мотострелкового соединения ВВО 7 апреля 2021, 09:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Впервые современные танки Т-80БВМ поступили на вооружение мотострелкового соединения Восточного военного округа. Накануне несколько десятков танков прибыли в Хабаровск в составе железнодорожного эшелона, сообщили в Минобороны. «Ранее, личный состав танковых подразделений мотострелкового соединения прошел специализированные курсы по переобучению на новую технику. Подготовка специалистов проходила на современной учебно-материальной базе, включающей новейшие компьютеризированные тренажеры и позволяющие в короткие сроки научить военнослужащих эксплуатации и боевому применению современной техники и вооружения», – передает официальный сайт Минобороны. В ближайшее время новые танки примут участие в выполнении учебно-боевых задач на одном из полигонов ВВО. Т-80БВМ – российская модернизация танка Т-80БВ, разработанная ОАО «Омсктрансмаш». Модернизация включает в себя установку многоканального прицела наводчика «Сосна-У», включающего в себя визирный, тепловизионный, дальномерный каналы, а также канал управления ракетой. На танк установлена 125 мм пушка, доработанный газотурбинный двигатель ГТД-1250, стабилизатор вооружения и прибор наблюдения механика-водителя ТВН-5. Повышение командной управляемости танк обеспечивается ультракоротковолновой радиостанцией «Акведук». Для защиты от огня противника машина оснащена противокумулятивными решетчатыми экранами, комплексом модульной динамической защиты «Реликт» и активной защиты «Арена-М». Боевая масса 46 тонн. Напомним, 3 января в Минобороны сообщили, что Сухопутные войска России в 2021 году получат больше 400 современных танков, БТР и БМП. 13 января в рамках исполнения гособоронзаказа в декабре 2020 года Министерство обороны России получило партию танков Т-80БВМ, произведенных Омским заводом транспортного машиностроения (входит в УВЗ).