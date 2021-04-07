Песков переадресовал РФПИ вопрос о проверке «Спутника V» EMA

Кремль не знает, являются ли проверки вакцин на соответствие этическим и научным международным стандартам обычной практикой Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к заявлениям такого рода, он заметил: «Честно говоря, мы не знаем, является ли это обычной практикой европейского агентства или не является». «Я просто, естественно, не владею такой информацией», – пояснил представитель Кремля, передает ТАСС.

По его словам, этот вопрос лучше задать РФПИ, который «находится в непосредственном контакте (с регулятором) и который принимал участие в подготовке всех необходимых документов, данных и информации, которые связаны с процессом регистрации этой вакцины в ЕС». «Поэтому я не могу дать этому оценку», – резюмировал Песков.

Ранее СМИ сообщили, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) на следующей неделе запустит проверку соответствия проведения клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» этическим и научным международным стандартам.