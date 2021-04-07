К конкурсу «Большая перемена» присоединились больше 300 тыс. учащихся СПО

Более 300 тыс. заявок на участие во втором сезоне Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – подали школьники и студенты колледжей, старт конкурса поддержал президент Владимир Путин.

Новый сезон «Большой перемены» стартовал 26 марта 2021 года, подать заявку на участие

в конкурсе можно на платформе bolshayaperemena.online, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

«Менее чем за две недели с момента старта второго сезона конкурса «Большая перемена», поступило уже более 300 тыс. заявок на участие от ребят из всех субъектов России. Регионами-лидерами по числу регистраций в настоящее время выступают Нижегородская, Мурманская, Ленинградская, Рязанская, Ярославская и Московская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Адыгея», – сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Координатор проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова отметила, что в новом сезоне вместе со старшеклассниками в конкурсе могут участвовать и школьники пятых-седьмых классов: «С этим предложением выступили сами ребята: в прошлом году многие финалисты отмечали, что их младшие братья и сестры тоже хотели бы стать частью «Большой перемены». Кроме того, участники первого сезона регулярно проводят «Дни «Большой перемены» в своих регионах, где рассказывают ребятам помладше о возможностях, которые открывает конкурс. Поэтому было принято решение расширить возрастные категории участников. Для учеников пятых-седьмых классов подготовлен специальный игровой трек, а 300 победителей смогут отправиться в «путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно».

Впервые вместе со школьниками в «Большой перемене» могут участвовать и студенты образовательных учреждений среднего профессионального образования.

Победители среди учеников восьмых-десятых классов и студенты колледжей получат денежные призы, которые смогут направить на образование и саморазвитие. 300 учеников 10 классов и 150 студентов третьих курсов образовательных учреждений среднего профессионального образования получат по 1 млн рублей, 300 учеников восьмых-девятых классов и 150 студентов первых-вторых курсов получат по 200 тыс. рублей.

Также к конкурсу могут присоединиться и иностранцы – подростки, изучающие русский язык и ориентированные на получение образования в России. Им будут доступны задания на русском языке, а призом для 100 победителей станет целевое обучение в российских вузах.

Конкурс «Большая перемена» проходит по 12 направлениям: наука и технологии («Создавай будущее!»), искусство и творчество («Твори!»), журналистика и новые медиа («Расскажи о главном!»), волонтерство («Делай добро!»), историческая память («Помни!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), экология («Сохраняй природу!»), урбанистика («Меняй мир вокруг!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), развитие образовательных технологий («Открывай новое!»), молодежное предпринимательство («Предпринимай!»), защита государства («Служи Отечеству!»).

Первые этапы конкурса проходят дистанционно на платформе bolshayaperemena.online. После тестирования на тип личности, вид интеллекта и присущий способ действия участники смогут выбрать одно из 12 направлений конкурса и выполнить мотивационное задание. На этапе «Командное состязание» (решение кейсов) конкурсанты смогут пригласить к участию команду и педагога наставника. Очные полуфиналы конкурса для старшеклассников пройдут во всех федеральных округах, а финал состоится в ноябре 2021 года в МДЦ «Артек».

В 2020 году в конкурсе «Большая перемена» приняли участие более 1 млн старшеклассников. Победителями стали 600 школьников – 300 учеников девятых-десятых классов и 300 одиннадцатиклассников.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников. Конкурс реализуется в рамках национального проекта «Образование». «Большая перемена» проходит при поддержке Минпросвещения, Минобрнауки и Росмолодежи.