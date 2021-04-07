Форум по управлению интернетом RIGF 2021 открылся в Москве

В Москве с 7 по 9 апреля состоится XI российский форум по управлению интернетом RIGF 2021, участники которого обсудят актуальные темы, связанные с развитием интернета и международного сотрудничества.

В течение трех дней представители органов власти, ИТ-отрасли и международных организаций будут обсуждать вопросы информационной безопасности, доверия в интернете, регулирования социальных сетей, суверенитета данных, использования искусственного интеллекта, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Российский форум по управлению интернетом (RIGF) проводится ежегодно. Всего на сегодняшний день состоялось десять форумов. Традиционно мероприятие проводится 7 апреля, в день рождения российского национального домена .RU. Одиннадцатый RIGF должен был состояться 7 апреля 2020 года, но в связи с эпидемиологической обстановкой и введенными ограничениями был перенесен на 2021 год.

В этом году в формировании программы RIGF 2021 принимали участие все, кто хотел высказать свое мнение по вопросам развития интернет-сферы – для этого был организован сбор тем предстоящего форума. Итогом стала обширная программа RIGF 2021, включающая в себя семь секций: управление интернетом; новые технологии, искусственный интеллект и этика; суверенитет данных; цифровые платформы: правила игры; построение системы доверия в цепочках поставок; атрибуция киберпреступников в интернете; пользовательские соглашения с интернет-платформами. Также будет организован молодежный трек.

Российский форум организуется в поддержку глобального IGF, проводимого ежегодно в новой стране. В 2025 году 20-й Форум Организации Объединенных Наций по управлению интернетом (IGF 2025) пройдет в России. RIGF позволяет более глубоко и эффективно изучать проблемы управления интернетом на локальном уровне и в дальнейшем транслировать сформулированные выводы и предложения на мировой уровень в рамках всемирного IGF.

Ранее сообщалось, что первый молодежный форум по управлению интернетом Youth RIGF прошел в России. В его рамках студенты ведущих российских вузов обсудили актуальные вопросы кибербезопасности, доверия к цифровым продуктам и рисков внедрения новых технологий.