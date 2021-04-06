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В Донецке заявили об обстреле украинскими силовиками
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Украинская сторона ведет обстрел территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) из БМП, населенный пункт Васильевка обесточен, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
«Сегодня днем вооруженные формирования Украины открыли огонь из БМП-2 в направлении Васильевки. В результате обстрела повреждена ЛЭП, данный населенный пункт обесточен», – цитирует его слова РИА «Новости».
Он также добавил, что в зоне обстрела также оказалась территория насосной станции в Васильевке, что привело к ухудшению водоснабжение по обе стороны линии соприкосновения. Представитель ДНР отметил, что обстрел продолжается, «представительством ДНР в СЦКК запрошены дополнительные гарантии безопасности у украинской стороны для установления устойчивого режима тишины».
Ранее сообщалось, что замглавы министерства информации самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Бессонов заявил, что ожидает наступление Киева в третьей декаде апреля, отметив, что украинская сторона продолжает ежедневно подвозить военную технику в Донбасс.
В ДНР назвали дату начала наступления украинских войск
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Замглавы министерства информации самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Бессонов заявил, что ожидает наступление Киева в третьей декаде апреля, отметив, что украинская сторона продолжает ежедневно подвозить военную технику в Донбасс.
«Конечно, ежедневно (продолжается подвоз техники – прим. ВЗГЛЯД). Противник разворачивает силы и средства. Конечно, наш противник готовится к наступательным действиям, это очевидно», – сказал Бессонов в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».
По его словам, ДНР уже семь лет находится в состоянии войны и готова обороняться в случае наступления. Как отметил Бессонов, разведка ДНР работает хорошо, поэтому Донецк готов ко всему.
«Прогнозировать конкретную дату, когда будет... Нужно понимать, что противник уже готов. Они провели все необходимые подготовительные мероприятия, чтобы начать боевые действия. Когда будет отдан приказ о наступлении? Скорее всего, это будет зависеть от погодных условий, потому что сейчас весенняя распутица, земля влажная, для эффективных наступательных действий армия должна иметь возможность быстро маневрировать, быстро перемещаться. Поэтому земля должна просохнуть. Скорее всего, по прогнозам наших специалистов и военных, возможно это будут 20-е числа апреля», – сказал Бессонов.
Говоря о том, готов ли Донецк обороняться в том случае, если Украина будет применять беспилотники, Бессонов также ответил положительно. «Конечно, готовимся. Конечно, есть, чем ответить. Готовы к тому, что противник будет применять все имеющееся вооружение», – добавил он.
Накануне глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».
Напомним, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. На следующий день мирный житель подорвался в ЛНР на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. При этом в тот же день Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Берлину и Парижу следует «безотлагательно привести в чувства» власти Украины в связи с обострением ситуации в Донбассе.
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Лавров призвал Францию и Германию «привести в чувство» Киев
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Берлину и Парижу следует «безотлагательно привести в чувства» власти Украины в связи с обострением ситуации в Донбассе, призвал министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявив о разочаровании в реакции США и Запада на поведение Киева в Донбассе.
«К сожалению, каждый раз, когда встречается нормандский формат в том или ином качестве, на уровне ли лидеров, представителей, сотрудников министерств иностранных дел, мы не видим энергичных действий со стороны наших французских и германских коллег по приведению украинской стороны в чувства. А сейчас уже слишком много свидетельств того, что это требуется сделать безотлагательно», – сказал Лавров, передает ТАСС.
Он также заявил, что реакция США и Запада на поведение Киева в Донбассе разочаровывает. «Что касается заявлений украинского руководства, на этот счет было много аналитических статей, репортажей. Нас это тревожит, мы об этом говорим и нашим европейским коллегам, надеемся, что соответствующее понимание того, что происходит, имеется и в Вашингтоне. К огромному сожалению, пока действия и реакция наших западных коллег на наращивание военной структуры, на переброску войск к линии соприкосновения в Донбассе разочаровывает», – сказал министр.
По его словам, на Западе «исходят из того, что надо всячески всемерно поддерживать украинскую власть, в том числе в ее абсолютно неприемлемых действиях и заявлениях», передает РИА «Новости».
В Донбассе в последнее время наблюдается эскалация конфликта. Так, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. 4 апреля мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. При этом Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».
Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск
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Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе после завершения карантина не поедет на переговоры по Донбассу в Минск из-за «вражеской риторики Белоруссии», заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
«Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить консультации, как и ранее, в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов в Минск для встреч в реальной жизни. Все равно придется искать для встреч другую страну и другой город», – сказал министр, передает «Интерфакс» со ссылкой на ICTV.
По словам Резникова, в настоящее время Белоруссия «находится под влиянием» Российской Федерации и в Киеве «нет доверия к этой стране».
В прошлом году глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.
НАТО обвинило Россию в нарушении соглашения о перемирии в Донбассе
«Военная активность» России у украинской границы подрывает все усилия по деэскалации на в Донбассе, заявил пресс-секретарь Североатлантического альянса.
Члены альянса 1 апреля обсудили обстановку на Черном море. Страны, входящие в НАТО, выразили озабоченность «крупномасштабной военной деятельностью России на Украине и вокруг нее», добавил представитель альянса.
По его словам, «дестабилизирующие действия» со стороны России подрывают все усилия по деэскалации напряженности на востоке Украины. Североатлантический альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, подчеркнул его представитель.
«Союзники также обеспокоены тем, что Россия нарушила соглашение о прекращении огня от июля 2020 года, что привело к гибели четырех украинских солдат на прошлой неделе», – заявили в НАТО, передает Deutsche Welle.
Напомним, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. 4 апреля мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. В тот же день Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».
Россия и США обсудили ситуацию на юго-востоке Украины
Представители Москвы и Вашингтона обсудили ситуацию на юго-востоке Украины, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«У нас прошли контакты с администрацией США по ситуации в Донбассе. Мы исчерпывающим образом изложили американской стороне то, что происходит», – сказал он ТАСС.
Дипломат также заявил, что Москва предупредила Вашингтон о последствиях провокационного поведения Киева на востоке Украины. «Наблюдается все более провокационная и вызывающая линия (на востоке Украины) со стороны Киева и его западных покровителей во главе с США. В Вашингтоне должны быть озабочены последствиями этой скоординированной политики», – сказал он.
Ранее представитель Госдепартамента заявил, что США открыты к общению с Россией по ситуации вокруг Украины.
Тем временем в ДНР сообщили о прибытии делегации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине, а также не исключили, что в ближайшие дни украинские силовики могут устроить огневые провокации в Донбассе для демонстрации своим «западным кураторам» обострения ситуации на линии соприкосновения.
Кроме того, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово». Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
Зеленский счел вступление Украины в НАТО единственным путем завершения войны в Донбассе
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Вступление Украины в НАТО является единственным путем к окончанию войны в Донбассе, это станет «сигналом для России», заявил президент страны Владимир Зеленский в беседе с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.
В сообщении на сайте офиса Зеленского говорится, что в разговоре со Столтенбергом тот указал на стремление Киева к реформированию армии и оборонного сектора, однако «одними реформами Россию не остановить».
«НАТО – это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. План действий по членству (ПДЧ) станет настоящим сигналом для России», – сказал он.
Зеленский и Столтенберг обсудили ухудшение ситуации с безопасностью в Донбассе и увеличение количества нарушений режима тишины. Зеленский также проинформировал генсека НАТО якобы о стягивании Россией войск к границам Украины и повышении их готовности к наступательным действиям.
Украинский лидер призвал членов НАТО уделять больше внимания вопросам безопасности в Черном море и усиливать свое военное присутствие в Черноморском регионе.
«Такое постоянное присутствие должно стать мощным фактором для сдерживания России, которая продолжает масштабную милитаризацию региона и препятствует торговому судоходству», – сказал он.
В свою очередь Столтенберг сообщил в Twitter, что связался по телефону с Зеленским, «чтобы выразить серьезную озабоченность в связи с российской военной активностью на территории у границ Украины и нарушениями режима прекращения огня».
Он добавил, что «НАТО строго поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины».
«Мы остаемся привержены нашему тесному партнерству», – отметил он.
Ранее НАТО обвинило Россию в нарушении соглашения о перемирии в Донбассе.
Напомним, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. На следующий день мирный житель подорвался в ЛНР на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника.
При этом в тот же день Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».
В ЛНР отреагировали на отказ Киева вести переговоры в Минске
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«Это заявление можно расценивать как еще один шаг правительства Украины к попытке срыва минского переговорного процесса», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник. Так он отреагировал на заявление вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова об отказе отправлять делегацию на переговоры в Минск.
«После заявления Леонида Кравчука о том, что Белоруссия – «холуй России», странно ожидать от Киева чего-то другого. При этом заявление Резникова о недоверии по отношению к Белоруссии абсолютно манипулятивное. Со стороны Минска не было ничего такого, что могло бы спровоцировать Киев на подобный шаг», – считает советник главы ЛНР, представитель республики на минских переговорах Родион Мирошник.
«Потому заявление Резникова можно расценивать как еще один шаг к попытке срыва минского переговорного процесса», – уверен Мирошник. Он также обратил внимание на тот факт, что провокационные заявления были сделаны не руководителем украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Леонидом Кравчуком, а первым заместителем делегации – Резниковым. «Хотя у него нет никаких оснований говорить о том, что они куда-то поедут, а куда-то не поедут. Украина в очередной раз демонстрирует, что она всеми силами стремится подорвать минский переговорный процесс», – считает собеседник.
Что касается возможной реакции со стороны Москвы, то Россия, как гарант Минских соглашений, может расценить желание Киева изменить место проведения переговоров как срыв процесса урегулирования конфликта, считает Мирошник. «При этом Берлин и Париж могут и вовсе не заметить это заявление. Они ведь не замечают стягивание военной техники Украины в Донбассе, но их почему-то беспокоит передвижение военной техники внутри России», – добавил собеседник.
«В то же время позиция Луганска сохраняется неизменной: мы считаем, что Минские соглашения должны быть выполнены. И консультации нужно проводить там, где ранее были достигнуты договоренности. Поэтому если Украина хочет сменить место переговоров, то за этим должна последовать соответствующая реакция международных наблюдателей и посредников», – заключил Мирошник.
В понедельник вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по завершении карантина не поедет на переговоры по Донбассу в Минск из-за «вражеской риторики Беларуси» касательно Украины.
По словам Резникова, в настоящее время Белоруссия «находится под влиянием» Российской Федерации и в Киеве «нет доверия к этой стране».
В прошлом году глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.
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Эксперт объяснил отказ Киева продолжать переговоры в Минске
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«Вопрос о смене места для очных переговоров требует консенсуса со стороны всех участников процесса. Я не вижу причин, чтобы Россия легко отказалась от Минска», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник. Так он прокомментировал заявление вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова об отказе отправлять делегацию на переговоры в Минск.
«Со стороны Киева это не более чем инструмент давления на Белоруссию и Россию, а также попытка отказаться от минского переговорного формата. В какой-то мере это, помимо прочего, и политическая реакция на военное обострение в Донбассе», – считает директор Украинского института политики Руслан Бортник.
При этом собеседник предположил, что в ближайшие полгода ситуация с переговорами не изменится из-за сложной ситуации с коронавирусом. «Все заседания будут проводиться дистанционно. А Минская переговорная площадка остается сегодня таковой только по названию», – полагает Бортник.
Тем не менее в долгосрочной перспективе политолог не исключает возможности переноса места переговоров в Вену, Стамбул или Хельсинки. «Многие страны ранее высказывали готовность и желание предоставить свою площадку для реализации этого переговорного формата. Такой шаг, несомненно, усилит их дипломатические позиции на международной арене», – отметил эксперт.
Однако Украина может отказаться от этой идеи, если не встретит поддержки со стороны западных стран. «Впрочем, вопрос о смене места для очных переговоров требует консенсуса со стороны всех участников процесса. Я не вижу причин, чтобы Россия легко отказалась от минской площадки. А Берлин и Париж, в свою очередь, без особых претензий примут какой-либо из предложенных вариантов, который устроит все заинтересованные стороны», – заключил Бортник.
В понедельник вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по завершении карантина не поедет на переговоры по Донбассу в Минск из-за «вражеской риторики Беларуси» касательно Украины. По словам Резникова, в настоящее время Белоруссия «находится под влиянием» Российской Федерации и в Киеве «нет доверия к этой стране».
В прошлом году глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.
В ЛНР подобные заявления расценили «как еще один шаг правительства Украины к попытке срыва минского переговорного процесса». А в Совете Федерации указали на то, что «Украина торпедирует Минские соглашения».
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В Кремле прокомментировали планы Украины вступить в НАТО
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Вступление Украины в Североатлантический альянс усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию. Потому что, говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей. А если вы спросите мнение нескольких миллионов людей в самопровозглашенных республиках, то вы поймете, что такое членство в НАТО для этих людей является глубоко неприемлемой перспективой», – заявил Песков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе.
В то же время Песков заверил, что безопасность и судьбы россиян, в том числе в Донбассе, являются безусловным приоритетом российского лидера Владимира Путина. «Я не буду сейчас отвечать на этот вопрос. Однозначно безопасность российских граждан, их судьбы являются безусловным приоритетом российского государства и президента Путина лично», – заявил Песков, отвечая на вопрос о том, какие действия предпримет РФ для защиты своих граждан в случае эскалации ситуации в Донбассе.
Песков пояснил, что говорить о том, какие действия будут предприняты в том или ином случае, неуместно. Он отметил, что ситуация очень напряженная и любые высказывания, «которые потом могут использоваться для создания неправильной картины, они могут только способствовать увеличению этой напряженности», передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос о том, какие действия со стороны Украины Кремль будет считать провокационной политикой и что планирует делать в случае ее проведения, Песков указал, что в Кремле не видят намерения Украины взять под контроль свои подразделения в Донбассе.
«Пока мы не видим намерения украинской стороны как-то успокоиться, отойти от воинствующей тематики, прикрываясь какой-то эфемерной угрозой, взять под контроль все-таки свои подразделения вооруженных сил, которые непосредственно стоят рядом с линией разграничения, которые собственно чаще всего и являются причиной вот этих провокаций. Главное, чтобы ничто не спровоцировало опять военные боевые действия украинских вооруженных сил по отношению к собственному народу», – заявил Песков.
Он добавил, что в Кремле считают, что ситуация в Донбассе оставляет желать лучшего. «Все вы знаете, что президент (Владимир) Путин (провел) телефонный разговор с госпожой Меркель (канцлером ФРГ Ангелой Меркель) и господином Макроном (президентом Франции Эммануэлем Макроном), он весьма детально обозначил наши озабоченности и объяснил, почему ситуация тревожная. До других столиц также доводилась наша озабоченность, и ситуация, действительно, оставляет желать лучшего», – заявил Песков.
В Донбассе в последнее время наблюдается эскалация конфликта. Так, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. 4 апреля мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. При этом Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».
США заявили о готовности общаться с Россией по Украине
США открыты к общению с Россией по ситуации вокруг Украины, заявил представитель госдепартамента.
«Мы открыты к общению с Москвой», – цитирует РИА «Новости» представитель госдепа, добавив, что США призывают Россию «воздерживаться от действий по эскалации».
Также он отметил, что США обеспокоены недавней «эскалацией российской агрессии на востоке Украины, включая заслуживающие доверия относительно передвижения российских войск на границах Украины и в оккупированном Крыму».
Ранее в ДНР сообщили о прибытии делегации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине, а также не исключили, что в ближайшие дни украинские силовики могут устроить огневые провокации в Донбассе для демонстрации своим «западным кураторам» обострения ситуации на линии соприкосновения.
Накануне глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово». Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
Сенатор: Украина торпедирует Минские соглашения
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«Франция и Германия, как гаранты Минских соглашений со стороны Запада, должны обратить внимание на то, что творит Киев», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Так он отреагировал на заявление вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова об отказе отправлять делегацию на переговоры в Минск.
«Украина, не стесняясь, торпедирует Минские соглашения, выдвигая необоснованные условия и по любому поводу срывая переговоры. Пусть Франция и Германия, как гаранты Минских соглашений со стороны Запада, обратят внимание на то, что творит Киев», – сказал первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
По его словам, вместо того, чтобы прекратить военные действия, Украина подталкивает конфликт к горячей фазе противостояния. «В этой ситуации ДНР и ЛНР должны быть готовы отразить любую агрессию со стороны вооруженных сил Украины. Но, надеюсь, на этот авантюрный шаг они не пойдут», – отметил сенатор.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин также считает, что Украина таким образом собирается перейти от переговоров «к другим действиям», «шантажируя возможностью возобновления конфликта».
«И что вообще означает отказ от поездки в Минск под предлогом «не нравится риторика»? – удивляется депутат. – Мало ли, что кому не нравится. Нам тоже многое не нравится в позиции западных стран или в позиции Украины. Но мы не отказываемся от поездок и контактов».
«И если Украина сегодня рвет связи не только с Россией, но и с Белоруссией, то это ее решение, которое не должно влиять на продолжение переговоров в рамках согласованного формата и места их проведения. Этот шаг конкретно указывает на заинтересованность Украины в прерывании всяческих переговоров», – заключил собеседник.
В понедельник вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по завершении карантина не поедет на переговоры по Донбассу в Минск из-за «вражеской риторики Беларуси» касательно Украины. По словам Резникова, в настоящее время Белоруссия «находится под влиянием» Российской Федерации и в Киеве «нет доверия к этой стране».
В прошлом году глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.
В ЛНР подобные заявления расценили «как еще один шаг правительства Украины к попытке срыва минского переговорного процесса».
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Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию в Донбассе
Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил по телефону ситуацию в Донбассе и ряд вопросов двусторонней повестки с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
В сообщении офиса президента Украины отмечается, что Зеленский призвал Лондон вместе с другими участниками Североатлантического альянса усилить свое присутствие в регионе и увеличить санкционное давление на Россию.
«Отдельное внимание уделено реализации договоренностей, достигнутых в этой связи во время визита президента Украины в Великобританию 8-9 октября 2020 года, в частности развитию Военно-морского флота Украины», – говорится в сообщении.
Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».
Накануне Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
В ЛНР заявили о наивности Киева
Киев ошибается, сравнивая нынешние вооруженные силы Донецкой и Луганской народных республик с ополчением Донбасса 2014 года, заявил представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник.
«Украина идет очень наивным путем, когда пытается сравнивать вооруженные силы ДНР и ЛНР образца 2014 года. В 2014 году у нас вообще не было никакого вооружения, были только срабатывания неких только формирующихся батальонов, неких объединений людей, которые воевали вообще-то всем, что могли достать, всем, какое вооружение смогли отбить, какое было у кого. И поэтому говорить о полноценных силах в 2014 году – это было крайне сложно со стороны ДНР и ЛНР», – сказал он.
Мирошник добавил, что в настоящее время у республик Донбасса «серьезные корпуса, люди все обстреляны, все позиции отработаны», передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Берлину и Парижу следует «безотлагательно привести в чувства» власти Украины в связи с обострением ситуации в Донбассе.
В Донбассе в последнее время наблюдается эскалация конфликта. Так, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. 4 апреля мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. При этом Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».
В Кремле прокомментировали слова Киева о смене площадки для переговоров по Донбассу
В Кремле не знают, насколько заявления из Киева о смене переговорной площадки по Донбассу являются официальными, у Москвы пока нет позиции на этот счет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Я не знаю, насколько официально объявлялось об этой позиции Украиной, является ли это полным отказом от того, чтобы приезжать в Минск. Но мы знаем, что группа является трехсторонней, поэтому здесь также необходимо будет выработать позицию еще двух сторон. Пока какой-то позиции на этот счет нет», – сказал Песков в ответ на вопрос, готова ли Россия пересмотреть места, где можно вести переговоры с Украиной.
Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников ранее заявил, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу в Минск. По его словам, для продолжения переговорного процесса нужно «искать другую страну, другой город».
Песков также переадресовал вопрос об экстренном внеочередном заседании украинской стороне. «Это надо спрашивать у украинской стороны», – сказал Песков, отвечая на вопрос, какие темы могут подниматься на экстренном внеочередном заседании контактной группы, инициированном украинской стороной.
«У нас есть в целом обеспокоенность в связи с ситуацией», – добавил Песков, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-служба киевской делегации сообщила, что Киев инициировал экстренное внеочередное заседание контактной группы по Донбассу из-за ситуации в регионе. По их данным, с последнего заседания, которое прошло на прошлой неделе, в результате обстрела позиций украинских военных был ранен мирный житель в Донецкой области. Кроме того, за это время погибли трое военнослужащих и четверо были ранены.
В ДНР не исключили активизации боевых действий в Донбассе
Вероятность возобновления активных боевых действий в Донбассе достаточно высока, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта в регионе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
«Сложно давать прогнозы. Вероятность (возобновления активных боевых действий) достаточно высока. Судя по публичным заявлениям и действиям, предпринимаемым Украиной, эта вероятность выше, чем в прошлом году», – сказала в интервью РИА «Новости» Никонорова.
В понедельник глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин также не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».
Напомним, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. 4 апреля мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. В тот же день Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.