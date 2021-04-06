Юрист рассказал о возможных мерах по госзащите жертвы «скопинского маньяка»

В рамках государственной защиты Екатерине Мартыновой, бывшей пленнице так называемого «скопинского маньяка» Виктора Мохова, могут поменять имя, фамилию, а также за счет бюджета переселить в другое место, рассказал выступающий на правах эксперта адвокат Дмитрий Зацаринский.

По его словам, госзащита – это целый комплекс дорогостоящих мероприятия. «Это предоставление круглосуточной охраны, в данном случае женщине, бывшей потерпевшей, а также ее семье. Их могут круглосуточно охранять, они могут переедут за счет бюджета в другое место и могут сменить фамилии и имена, а также прочие установочные данные», – цитирует РИА «Новости» Зацаринского.

При этом, как отметил юрист, в России эта мера «применяется довольно редко, поскольку это затратная для бюджета процедура». По его словам, чаще всего госзащита предоставляется в рамках уголовных дел, связанных с организованной преступностью и/или с большими деньгами.

Он отметил, что в США и Европе для сходных целей применяется другая мера: судебный запрет приближаться к жертве на какое-либо расстояние, но российским законодательством она не предусмотрена.

Во вторник Мартынова, бывшая пленница так называемого скопинского маньяка Виктора Мохова, написавшая на него заявление в СК, и ее семья получили госзащиту.

В конце марта Мартынова обратилась в СК, чтобы добиться возбуждения нового уголовного дела в отношении Мохова либо ограничить его публичные высказывания и активность в соцсетях. Позже она рассказала, почему попросила Следственный комитет предоставить ей госзащиту и потребовала возбудить новое уголовное дело против своего мучителя. По ее словам, Мохов «говорил не раз, что мечтает со мной встретиться», она расценивает это как угрозу.

Напомним, очередной скандал вокруг Мохова разразился после того, как у него взяла интервью телеведущая Ксения Собчак.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина написала запросы во ФСИН и Генпрокуратуру после заявлений «скопинского маньяка» о желании помочь его жертве «зачать детей». Она указала, что брать интервью с маньяком недопустимо, также недопустимо «делать из него героя».

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил следственному управлению по Рязанской области организовать процессуальную проверку после интервью Мохова.