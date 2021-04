Аналитики рассказали о музыкальных предпочтениях занимающихся спортом россиян

Большинство занимающихся спортом россиян предпочитает тренироваться под музыку: занятия проходят под тяжелый рок, панк-рок, метал и альтернативу, говорится в совместном исследовании СберЗвук и Performance Group.

СберЗвук и производитель здорового питания Performance Group (обе компании входят в экосистему Сбера) провели исследование среди приверженцев ЗОЖ с целью выяснить, что им помогает придерживаться спортивных нагрузок, а также какие музыкальные треки сопровождают чаще всего занятия спортом. В исследовании приняли участие 1,5 тыс. человек.

«Во время занятий спортом музыка сопровождает большинство опрошенных поклонников ЗОЖ – 77%. Чаще всего у опрошенных тренировки проходят под тяжелый рок, панк-рок, метал и альтернативу. Народ потеет в спортзалах под культовую Eye Of The Tiger от Survivor и Lose yourself немецкого рок-квартета Guano apes. Люди тягают веса под Addicted to pain американской группы Alter Bridge, популярные песни The Killers, Rammstein и Linkin Park», – передает РИА «Новости» сообщение аналитиков.

Поклонники упражнений на выносливость чаще склоняются к динамичным современным композициям. У многих из них в наушниках играет хип-хоп: Cardi B, Kendrick Lamar, Oxxxymiron и хип-хоп дуэт Miyagi. Среди поклонников кардионагрузок большинство – 65% – выбирает ритмичную танцевальную музыку. Реже всего тренировки сопровождают легкие расслабляющие музыкальные композиции.

При этом больше половины участников исследования (55%) пришли к новому образу жизни менее года назад, 23% – правильно питаются и тренируются на протяжении трех лет, 7% – от трех до пяти лет, 10% – более пяти лет, и 5% – сколько себя помнят. Большинство пришли к новому режиму, когда почувствовали, что ухудшилось здоровье, появился лишний вес, или они столкнулись с сочетанием этих факторов. При этом 30% вдохновились примером друзей, а 19% – рекламой сервисов правильного питания.

Напомним, в понедельник ВЦИОМ обнародовал исследование, в котором утверждается, что 56% россиян занимаются спортом.