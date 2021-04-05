В Душанбе российские военные поздравили ветерана Великой Отечественной с 97-летием

Эксперты объяснили угрозу России от канала «Стамбул»

«Канал «Стамбул» – стратегический проект Эрдогана, который хоронит конвенцию Монтре. Реализация этого проекта сильно испортит отношения турок и с ее союзниками, и с ее противниками. Адмиралы из-за этого и включились», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Евгений Сатановский. Так он оценил аресты в Турции отставных адмиралов, выступивших с критикой проекта канала в обход пролива Босфор.

«Турция не едина. Там существует серьезнейшая оппозиция всему тому, что делает Эрдоган. Не случайно его пытались свергнуть в 2016 году. Армия, которая на протяжении десятилетий решала, кто будет президентом или премьер-министром Турции, безусловно, потеряв этот статус, теперь недовольна», – отметил востоковед и политолог Евгений Сатановский.

Турецкая полиция задержала десять отставных адмиралов, подписавших коллективное письмо в защиту конвенции Монтрё – действующего с 1936 года документа об особом статусе проливов Босфор и Дарданеллы между Черным и Средиземным морями. Всего под письмом в защиту конвенции поставили свои подписи 103 адмирала ВМС Турции в отставке. Военные назвали неприемлемым дискуссию о пересмотре статуса проливов, которого Турецкая Республика добилась при ее основателе Мустафе Кемале Ататюрке.

Поводом для выступления отставных адмиралов был проект канала «Стамбул», который продвигают нынешние власти во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Предполагается, что канал пройдет параллельно проливу Босфор и соединит Черное и Мраморное моря в обход пролива с его особым статусом.

«Декларация, принятая в швейцарском Монтрё в 1936 году, определяет проход через проливы судов и боевых кораблей черноморских и нечерноморских государств», – пояснил газете ВЗГЛЯД директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Документ дает торговым судам всех стран свободу прохода через проливы даже в военное время. В мирное время через проливы могут проходить военные корабли любого класса черноморских государств, в том числе России – это требует лишь уведомления властей Турции. Для кораблей ВМС не черноморских держав (например, США) действуют ограничения по классу и тоннажу. Перекрыть проливы для военных кораблей Турция может только лишь во время войны, в которой сама участвует. Договор в Монтрё считается специалистами успешным компромиссом между суверенным правом Турции и претензиями мировых держав на свободное пользование проливами.

«После ввода в эксплуатацию канала «Стамбул» ситуация кардинально изменится, по новому каналу они по сути будут пропускать лишь те суда, которых хотят», – отметил Багдасаров.

Добавим, что, как сообщил израильский портал Newsru.co.il, среди арестованных флотских офицеров – адмирал Джем Гюрдениз, автор доктрины «Голубая родина», согласно которой Турция должна предъявить претензии на территориальные воды Восточного Средиземноморья с перспективой экспансии в Красное море и Персидский залив. Издание отмечает, что этой концепции морского могущества фактически придерживается Эрдоган – чем продиктованы нынешние претензии Турции на подводные месторождения энергоносителей и ливийско-турецкий договор о морской границе. При этом в других источниках отмечалось, что адмирал Гюрдениз выступает за сохранение отношений с Россией.

«В первую очередь президент Турции продвигает свой проект против России. У нас таким образом хотят отнять Черное море, – подчеркнул Багдасаров. – Мы будем в этом вопросе в полной зависимости от Анкары. Это будет оказывать на нас мощнейшие давление. В том числе мы не сможем иметь коммуникацию по морю с Сирией».

По мнению Багдасарова, выступившие в защиту конвенции Монтрё адмиралы понимают, что это может привести к обострению внешней напряженности вокруг Турции. «Эти высокопоставленные военные воспитывались еще в духе светской, республиканской, ататюрковской Турции. Им надоели имперские замашки Эрдогана, а он этот канал делает специально, чтобы быть хозяином Черного моря», – добавил политолог.

«Канал «Стамбул» – стратегический проект Эрдогана, в данном случае хоронит конвенцию Монтрё. Турция создала этот проект с прицелом на звание великой пока что региональной державы, – в свою очередь отметил Сатановский. – Реализация этого проекта сильно испортит отношения турок и с ее союзниками, и с ее противниками. Адмиралы из-за этого и включились».

«Кроме того, за многими из них стоят американцы, которые поддерживают с Турцией тесные отношения по оборонной части. При этом они традиционно терпеть не могут Эрдогана. Он, в свою очередь, воспринимает это как попытку удара по себе и своему статусу», – подчеркнул востоковед.

Добавим, что с осуждением обращения отставных адмиралов ранее выступили спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, вице-президент Фуат Октай, глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и несколько турецких министров. Минобороны Турции в письменном заявлении отметило, что авторы обращения «ослеплены завистью и не хотят видеть успехи ВС страны», а само оно «направлено на нанесение урона армии и демократии». Прокуратура Анкары сообщила, что начала проверку по факту публикации письма отставных адмиралов.

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