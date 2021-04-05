Глава Севастополя объяснил лидерство по росту численности населения

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что прирост численности населения за последние годы обусловлен развитием города, что, в том числе, мотивирует к переезду из других регионов, при этом особое внимание уделяется поддержке материнства и детства.

«Севастополь развивается: в последние несколько лет решены или активно решаются базовые инфраструктурные вопросы с энерго- и водоснабжением, здравоохранением и образованием, активно вводятся социальные объекты и жилье, идет благоустройство общественных пространств. Все это вкупе с климатом, как природным, так и инвестиционным, мотивирует к переезду в наш город», – передает РИА «Новости» слова Развожаева.

По его словам, в городе функционируют IT-технопарк, создана свободная экономическая зона, развивается университет, активно растет туризм и сфера услуг.

«Севастополь хорош для жизни и работы. Именно с этим связан высокий прирост населения», – подчеркнул губернатор.

При этом, по его словам, рост рождаемости является важной задачей.

«Занимаемся совершенствованием системы региональных мер поддержки материнства и детства - возрождены молочные кухни, вручается подарок новорожденному севастопольцу, введен региональный материнский капитал, приводим в порядок роддома и детские больницы, строим ясли. Уверен, что результаты не заставят себя долго ждать», – сказал Развожаев.

Напомним, ранее в понедельник были названы регионы-лидеры по приросту численности населения. Регионами–лидерами рейтинга по приросту численности населения стали Севастополь, где отмечен рост на 16,8%, Ингушетия (рост на 5,6%), Ленинградская область (4,3%) и Чечня (4,2%).