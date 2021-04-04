Номер телефона Цукерберга утек в Сеть

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НОВОСТЬ ЧАСА

Украина ввела санкции против Россотрудничества

4 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 18:48  |  vz.ru
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Нефть поверила в коллективный иммунитет

Рост цен на нефть выглядит необычным после решения ОПЕК+ REUTERS/Lucy Nicholson
Решение ОПЕК увеличить добычу нефти привело к необъяснимой реакции нефти: вместо логичного падения черное золото, наоборот, выросло в цене. Почему так произошло, о чем саудиты говорили с США во время заседания ОПЕК и как последние события на рынке нефти отразятся на России? Подробности...
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Как обломки российских «Искандеров» оказались в Карабахе

В Баку утверждают, что нашли в Карабахе обломки «Искандера-М» – не экспортного варианта комплекса Минобороны России/ТАСС
Азербайджанские саперы предъявили найденные в Карабахе осколки ракет. В Баку утверждают, что залпы были сделаны армянами из «Искандеров», причем не в экспортном, а внутрироссийском варианте этих комплексов. Москва настаивает на том, что армянская сторона не использовала «Искандеры», в то время как Ереван хранит молчание. Если находка обломков ракет была постановкой, то кому она выгодна? Подробности...
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Как заурядный русский князь был обессмертен русской литературой

«Слово о полку Игореве» сохранило память о заурядном в целом русском князе Б. Лапшин/РИА «Новости»
870 лет назад, 2 апреля 1151 года, на свет появился будущий князь удельного Новгорода-Северского Игорь Святославович. Личность этого человека могла бы полностью затеряться во тьме веков, если бы он не стал главным героем великого литературного произведения. «Слово о полку Игореве» является одним из главных украшений русской литературы – и раз за разом находятся люди, объявляющие «Слово» фальшивкой и новоделом. Подробности...
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Киев запугивает Донбасс от безысходности

Украинские силовики ведут обстрелы территории Донбасса Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
В Донбассе началось новое военное обострение. Оно последовало сразу за разговором президентов США и Украины Джозефа Байдена и Владимира Зеленского. Но что сыграло ключевую роль в эскалации конфликта – поддержка со стороны США или тупик в процессе мирного урегулирования и смогут ли стороны вернуться за стол переговоров? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Не надо бояться Дагестана

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Республика до сих пор имеет репутацию опасного места, а целое поколение постсоветской интеллигенции все так же судит о ней по беллетристике Латыниной, которая представляла местных жителей кем-то вроде благородных, но диковатых индейцев с просторов фронтира. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Кудрин опять посчитал бюджетников

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
«Производительность труда в среднем на одного занятого» в передовых странах действительно выше – с этим никто не спорит. Здесь только есть слово «в среднем», что сильно меняет дело, когда речь идет именно об учителях. Подробности...
Обсуждение: 56 комментариев

Вместо благодарности нам наносят ущерб

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Дело полковника запаса российской армии Юрия Меля – едва ли не самый яркий пример того, как Европа переворачивает с ног на голову исторические события. Попирает важнейшие принципы юриспруденции. И вместе с ними – извращает логику отношений между Москвой и Брюсселем. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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Русских разбавят казахами

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За что интеллигенция любит Грузию

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В Карабахе нашли «Искандеры»

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В Москве открылись две новые станции метро

На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
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Протесты в Мьянме привели к гибели более 500 человек

Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Украина ввела санкции против Россотрудничества
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    Номер телефона Цукерберга утек в Сеть

    4 апреля 2021, 18:00

    Текст: Абдулла Шакиров

    Телефонный номер основателя компании Facebook Марка Цукерберга попала в сеть вместе с данными более 500 миллионов пользователей соцсети, сообщила газета New York Post.

    На утечку номера телефона обратил внимание один из пользователей Twitter. Он также опубликовал скриншот с форума, на котором указаны личные данные бизнесмена, передает РИА «Новости».

    «Раз журналисты не могут добиться заявления от Facebook, может, им стоит позвонить ему на попавший в сеть номер?», – отмечается в публикации американской газеты.

    Накануне портал Business Insider сообщил об утечке личных данных 533 млн пользователей Facebook. По данным портала, в открытом доступе оказалась информация пользователей из 106 стран, в том числе учетные записи 32 млн жителей США, 11 млн пользователей в Великобритании и 6 млн жителей Индии.


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    Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса
       4 апреля 2021, 00:58
    Фото: Janine Schmitz/photothek.de via/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Главы МИД Франции и ФРГ Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас в совместном заявлении выразили озабоченность увеличением числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе, подчеркнули важность выполнения Минских соглашений и выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

    «Франция и Германия обеспокоены увеличением количества нарушений режима прекращения огня, в то время как с июля 2020 года ситуация на востоке Украины стабилизировалась. Мы крайне внимательно следим за ситуацией, в частности за передвижениями российских войск, и призываем стороны к сдержанности и немедленному снижению напряженности. Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», – приводит текст сообщения ТАСС.

    Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули, что продолжают добиваться полного выполнения условий Минских соглашений и поддерживают продолжающиеся в этой связи переговоры. Они приветствовали решение о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине. Также министры призвали к «прекращению препятствий свободе передвижения» ее участников.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин отметил, что Донецкая народная республика располагает полноценной армией и просчитывает все сценарии возможных действий Украины на фоне обострения ситуации в Донбассе и возможного подстрекательства Киева Западом и США.

    Напомним, в пятницу ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов Луганской народной республики. В Донецкой народной республике также обвинили Украину в обстрелах. Донбасс призвал ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.

    Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.

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    ПАСЕ и ОБСЕ призвали потребовать от Киева объяснений в связи с гибелью ребенка в Донбассе

    3 апреля 2021, 21:04

    Текст: Ксения Панькова

    Парламентские ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и ОБСЕ (ПА ОБСЕ) должны потребовать объяснений от Украины в связи с гибелью ребенка в Донбассе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    «Считаю необходимым, чтобы ПА ОБСЕ и ПАСЕ, где любят сотрясать воздух, дали этому оценку и потребовали объяснений от руководства Украины», – написал Володин в своем Telegram. По его словам, «необходимо обсудить вопрос исключения этой страны из Совета Европы».

    Володин заметил, что «не клеймится позором президент страны, который направил военный беспилотник на войну с собственным народом». «Если бы Зеленский был настоящим президентом своей страны и отдавал отчет в том, что происходит под его руководством, наверное, он бы десять раз задумался. Но для него нынешняя должность – это роль. Плохо, когда глава государства всего лишь актер, который привык играть по чужому сценарию. И только автор сценария знает, какой будет конец», – добавил Володин.

    В субботу в ДНР сообщили, что в результате атаки БПЛА украинских силовиков в Донбассе погиб ребенок и получила ранения женщина.

    Накануне в ДНР сообщили, что украинские силовики 24 раза нарушили перемирие в Донбассе за неделю, устраивая огневые провокации с применением минометов и гранатометов.

    Напомним, 13 марта глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе. В российском внешнеполитическом ведомстве предостерегли власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе.

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    В Крыму оценили ультиматум Кравчука на переговорах по Донбассу
       4 апреля 2021, 11:52
    Фото: Евгений Котенко/РИА Новости
    Текст: Елена Мирошниченко

    Каждая из сторон контактной группы по Донбассу сама определяет состав своей делегации, глава украинской стороны Леонид Кравчук мог высказать свою личную позицию по переговорщику от ДНР, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

    «Это мнение самого Кравчука, я его хорошо знаю. Видимо, она что-то ему сказала, что ему не понравилось. Он, видите ли, великий политик», – сказал Цеков, об этом сообщает РИА «Новости». Он также добавил, что «каждая сторона сама определяет состав своей делегации». Парламентарий уверен, что Кравчук, как участник переговорного процесса, не должен был переводить этот вопрос в публичную плоскость.

    Также Цеков считает, что «не нужно во всем видеть руку американцев», по его словам, «украинские политики сами идут по пути разрушения своей страны, переговорного процесса по ситуации на юго-востоке Украины».

    Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить из политической подгруппы представителя провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Майю Пирогову.

    В конце марта полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов констатировал, что политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу близка к нулю.

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    Представитель Украины выдвинул ультиматум на переговорах по Донбассу
       3 апреля 2021, 23:56
    Фото: DW Українською/YouTube
    Текст: Антон Никитин

    Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить из политической подгруппы представителя провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Майю Пирогову.

    Как отметил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, ему неизвестно, примет ли Пирогова участие в следующем заседании ТКГ, так как ранее сообщалось о ее болезни, передает РИА «Новости».

    «Как только эта персона появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы покидаем переговоры на период, пока Хайди Грау не добьется исключения ее из переговорного процесса», – пояснил Кравчук в эфире канала «Украина 24». По словам представителя Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, с этим требованием он обратился к модератору переговоров от ОБСЕ Хайди Грау.

    Напомним, в конце марта полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов констатировал, что политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу близка к нулю.

    В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. Официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.

    В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.

    В начале декабря 2020 года из результатов опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг», стало известно, что большинство жителей Украины поддерживают Минские соглашения и прямые переговоры с ДНР и ЛНР.

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    На Украине предположили получение Зеленским «выговора» от Байдена
       4 апреля 2021, 05:56
    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Украинский политолог Михаил Погребинский предположил, что президент Украины Владимир Зеленский получил «выговор» от главы американской администрации Джо Байдена в ходе первого телефонного разговора между политиками.

    Как отметил эксперт, на Украине сложилась «катастрофическая» ситуация с вызываемым коронавирусом заболеванием (COVID-19), а Зеленский, по мнению Погребинского, ничего не делает для того, чтобы это исправить, передает РИА «Новости».

    «Вы там долго и нудно ждали, пока наконец позвонит вам Байден – и что произошло? Да, вы как бы получили выговор по части того, что надо проводить те реформы, которые вам сильно не хочется», – заявил Погребинский в эфире телеканала «Первый независимый».

    Он добавил, что украинским властям следует расставить приоритеты, сосредоточившись на решении конфликта на востоке страны и проблем с вакцинацией. «Нет, у вас нужно как бы поискать, в чем еще можно обвинить (Виктора) Медведчука, а что нужно, чтобы понравиться американскому посольству», – отметил он. При этом политолог посоветовал властям Украины регулярно вспоминать знаменитую фразу из повести Николая Гоголя «Тарас Бульба».

    Напомним, в пятницу Байден и Зеленский впервые поговорили по телефону и обсудили якобы имеющее место наращивание Россией военного присутствия у границ с Украиной и борьбу с коррупцией. Позже в офисе президента Украины сообщили, что Байден и Зеленский во время первого телефонного разговора не успели обсудить экономическое взаимодействие.

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    Собянин заявил, что МЦК работает на пределе возможностей
       4 апреля 2021, 10:37
    Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
    Текст: Ксения Панькова

    Московское центральное кольцо (МЦК) работает на пределе своих возможностей и побило все возможные рекорды по пассажиропотоку, запуск Большой кольцевой линии метро (БКЛ) даст еще больший эффект, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Когда мы строили МЦК, мы же тоже не предполагали – какой это эффект будет, теоретически рассчитывали, спорили друг с другом сколько будет перевозить пассажиров (МЦК – прим. ВЗГЛЯД) ... Оказалось, что все самые оптимистические прогнозы побиты, все рекорды побиты были. Сегодня МЦК, несмотря на сокращение интервала и увеличение интенсивности (движения – прим. ВЗГЛЯД), уже работает на пределе своих возможностей», – сообщил Собянин в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

    Как отметил мэр столицы, после запуска БКЛ будет еще больший эффект и у жителей районов появится больше вариантов пересадок.

    «Часть перегруженных станций уже сегодня за счет новой логистики пассажиров будут разгружаться», – добавил он.

    1 апреля на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро мэр города Сергей Собянин открыл две новые станции – «Народное ополчение» и «Мневники».

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    Побережье Сахалина засыпало сельдью
       4 апреля 2021, 06:59
    Фото: instagram.com/lisitsyn_sakhalin
    Текст: Антон Никитин

    Берега Сахалина в воскресенье утром усыпало тихоокеанской сельдью, явление наблюдается, когда рыба идет на нерест, сообщил руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын.

    «К юго-западному побережью Сахалина, в Холмском районе начали подходить на нерест первые косяки сахалино-хоккайдского стада тихоокеанской сельди. Как это часто бывает при плотных подходах, часть рыбы выбрасывает на берег», – написал Лисицын в Instagram.

    По его словам, благодаря этому явлению видно, что признаки восстановления запасов этой ранее подорванной популяции сохраняются. Нерестовый ход только начался.

    Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что регулярное употребление сельди, скумбрии, сардины, сайры и другой дикой рыбы северных морей, богатой омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами, позволяет снизить холестерин без лекарств.

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    Роснедра оценили ситуацию с полезными ископаемыми в случае победы Греты Тунберг
       4 апреля 2021, 13:25
    Фото: Dogwoof Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Ксения Панькова

    Глава Роснедр, замминистра природных ресурсов и экологии страны Евгений Киселев рассказал, какие полезные ископаемые выйдут на первый план в случае победы шведской активистки Греты Тунберг и других экоактивистов.

    Глава Роснедр сообщил «Российской газете», что нефть и газ сохранят свою значимость еще 30-40 лет. Он также рассказал о значимости углеводородов и перспективах их замены на другие виды топлива. Он отметил, что перспективы углеводородов в мире определяются тем, «победит ли Грета Тунберг». В случае ее победы, по мнению Киселева, основным ресурсом, которым будет пользоваться человечество, станет кремний. При этом он отметил, что «Русская равнина богата осадочными породами, содержащими огромное количество кремния.

    «Деревянный молоток с кремниевыми насадками будет символом этой эпохи. В каждом времени был свой символ в области минеральных ресурсов. Тот же самый кремний. Потом олово и медь, железо, сопряженное с углем, который был необходим для того, чтобы железо плавить. Потом цветные металлы, необходимые для электроники. Я думаю, что нефть и газ не потеряют свою значимость еще долгое время», – добавил глава Роснедр.

    Кроме того, по оценкам Киселева, объема нефтяных запасов в России хватит на 58 лет добычи, газа – на более чем 60 лет.

    Тунберг – шведская экоактивистка, требующая от властей усилить борьбу с изменением климата. Она получила известность после того, как стала в одиночестве бастовать у местного парламента по пятницам. Для этого она стала прогуливать школу. Выступление на нью-йоркском саммите ООН по климату в 2019 году сделало Тунберг мировой звездой. В 2020 году Тунберг заявила, что возвращается к учебе в школе.

    В марте в британском городе Уинчестер появилась бронзовая статуя шведской активистки Греты Тунберг.

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    На белорусском телевидении высмеяли «стримчики» Зеленского
       4 апреля 2021, 07:55
    Фото: 112 Украина/YouTube
    Текст: Антон Никитин

    Журналистка белорусского государственного канала «СТВ» Юлия Артюх в программе «Новости 24 часа» заявила, что сидеть «в роскошном кабине, снимая стримчики» является одной из основных функций президента Украины Владимира Зеленского.

    Украинский народ, отметила Артюх, «лазит по мусоркам в поисках еды», пока Зеленский «сидит в роскошном кабине, снимая стримчики». При этом она выразила мнение, что это «одна из основных функций главы Украины», передает РИА «Новости».

    Ранее первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Белоруссия – «холуй» России.

    В ноябре 2020 года глава Белоруссии Александр Лукашенко «грубо» ответил Зеленскому на нежелание называть его президентом. В январе в МИД Украины призвали Лукашенко «не поучать» президента Украины.

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    Пушилин заявил о росте числа собирающихся в Донбасс добровольцев
       3 апреля 2021, 22:37
    Фото: Alexander Rekun/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о росте числа желающих поехать в Донбасс добровольцев на фоне обострения ситуации в регионе в последние дни.

    «Очень много обращений, и от ребят, есть даже от депутатов Государственной думы, которые говорят, что просто «сразу рассчитывай, мы будем с тобой». Это вселяет положительные эмоции и понимание того, что мы не одни – не в рамках каких-то государств, а в рамках человеческих взаимоотношений», – приводит слова Пушилина РИА «Новости».

    «Некоторые уже спрашивают, куда конкретно записываться», – заметил глава ДНР в эфире канала «Соловьев Live» на YouTube.

    Ранее в субботу в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. После этого в Госдуме призвали ПАСЕ и ОБСЕ обсудить исключение Украины из Совета Европы.

    Накануне ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов Луганской народной республики. В Донецкой народной республике также обвинили Украину в нарушении перемирия. Донбасс призвал ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия.

    Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.

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    Симоньян рассказала, как познакомилась с будущим мужем

    3 апреля 2021, 19:46

    Текст: Ксения Панькова

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как познакомилась со своим мужем Тиграном Кеосаяном, с которым она воспитывает троих детей.

    «Последнее сообщение, которое я прочитала в ФБ, было примерно таким: 'Здравствуйте. Я тут ехал в машине и слышал, как Вас поливают на Эхе. Мне стало за Вас обидно, я решил Вас поддержать. Мы с Вами незнакомы, но давно пора познакомиться. Меня зовут Тигран Кеосаян'. То есть я в прямом смысле слова с тех пор ни разу не заходила в ФБ», – написала Симоньян в своем Telegram (авторская орфография здесь и далее сохранена – Прим. ВЗГЛЯД).

    Она также отметила, что их старшая дочь уже ходит во второй класс.

    Симоньян дала несколько практических советов Марии Бутиной и другим, «на кого обрушивается внезапная атака людей со светлыми лицами». «У меня на телефоне не установлены ни ФБ, ни твиттер. Я не могу даже открывать ссылки, которые мне присылают по работе. Если очень нужно, прошу прислать скрины», – заметила она.

    По словам Симоньян, сообщения в этих соцсетях появляются, потому что их автоматически копируют коллеги из ее же Telegram. «В моем инстаграме и телеге все комменты чистятся. За хамство, вранье, нацизм и много еще чего – бан. При малейших признаках бот-атаки все заподозренные блокируются», – пояснила главред RT.

    Также, как отметила Симоньян, друзьям, знакомым и родственникам разъяснено, что ей не нужно присылать или пересказывать, что о ней написал кто-либо. «Если друзья и знакомые упорно отказываются это понимать, они перестают быть друзьями и знакомыми», – отметила она.

    Главред RT рассказала, что не подписана ни на кого, кто ей не нравится и не поднимает трубку, если звонит незнакомый номер.

    «Я ни разу в жизни не слушала Эхо Москвы (хотя хожу к ним иногда в эфиры), не смотрела Дождь (хотя раньше тоже ходила), не читала Медузу и прочее все вот это (не считая изредка присылаемых мне моими сотрудниками ссылок, которые мне зачем-либо нужны по работе). Таким образом, слава Богу, в моем мире всех этих людей просто нет. А вам они зачем? Просто не пускайте их в свою жизнь – и все. Как именно их не пускать, описано выше», – заключила она.

    Ранее Мария Бутина рассказала об угрозах, которые поступают ей после поездки к осужденному за мошенничество блогеру Алексею Навальному в колонию.

    «Мой телефон разрывается от звонков. Звонят разные люди, которые желают мне сдохнуть во всех муках», – приводятся слова Бутиной в Telegram RT.

    «Да, в основном это Twitter, конечно, просто обрушили. Instagram, который уничтожен. В принципе, видно, что большая часть – типовые комментарии, я уж не знаю, боты, не боты», – добавила она.

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    Британцы раскритиковали позицию Запада по Донбассу

    3 апреля 2021, 21:30

    Текст: Ксения Панькова

    Читатели британского издания Express оценили, как будет развиваться ситуация на Украине в случае эскалации конфликта в Донбассе.

    По данным издания, Россия якобы недавно передислоцировала военную технику для защиты своих границ. Кроме того, как указано в статье, Москва предостерегла НАТО от вмешательства в ситуацию на юго-востоке Украины, передает РИА «Новости».

    Британцы раскритиковали позицию Запада по Донбассу, посоветовав США и Североатлантическому альянсу не способствовать усилению напряженности в регионе.

    «У России не будет никаких проблем с Украиной. Там слишком много людей, которые все еще хотят стать русскими», – написал Us nad ME.

    «Станет гораздо лучше, если Евросоюз перестанет вмешиваться и если Соединенные Штаты сделают то же самое. В этом случае мы сможем избежать серьезных проблем», – считает JohnJohney.

    «Путин дает отпор задирам в НАТО – да как он смеет?» – иронизирует TheIceQueen.

    «Если только Соединенные Штаты не планируют что-то предпринять. Армии остальных членов НАТО – просто посмешище», – полагает Jplat.

    «Путин не аннексировал Крым. Они провели референдум. А Соединенные Штаты, Евросоюз и НАТО незаконным образом разожгли на Украине государственный переворот против избранного законным способом правительства. Украина не является членом НАТО, она просто притворяется», – пишет Username Mk2.

    «Мне кажется, у Украины кончились деньги, чтобы выплачивать проценты по ее займам в МВФ. Им нужно отвлечь внимание», – уверен HarryMeneely.

    «Украина была независимым государством до тех пор, пока Соединенные Штаты и Евросоюз вместе с НАТО не потратили миллиарды долларов, чтобы спровоцировать там государственный переворот. Они добились, что украинская конституция утратила законную силу, потому что в тот момент в стране не было избранного законным образом правительства. Именно тогда автономный регион Крым провел референдум, чтобы выбрать собственный путь, и вернулся в состав России. Позже юго-восточные области Украины отказались признать законность навязанного им марионеточного режима, за который они не голосовали», – написал комментатор под ником Username.

    Ранее британские пользователи Сети высмеяли заявление о «непоколебимой» поддержке Украины со стороны США, указав, что американский лидер Джо Байден вряд ли выдержит противостояние с Россией, если не может даже устоять на ногах.

    Напомним, в МИД России завили, что разговоры о якобы грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, российская сторона не заинтересована в военной конфронтации. Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе.

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    Замкомандира СОБРа «Рысь» рассказал о штурме дома мытищинского стрелка

    3 апреля 2021, 21:44

    Текст: Ксения Панькова

    Штурм коттеджа в подмосковных Вешках, где забаррикадировался пенсионер Владимир Барданов и устроил стрельбу по стловикам, продолжался полчаса, сообщил участвовавший в спецоперации замкомандира СОБРа «Рысь» Росгвардии.

    «Могу сказать, что сам штурм продолжался минут 30. Все остальное время мы ждали, пока прогорят боеприпасы, которые он хранил», – сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает ТАСС.

    Участник штурма пояснил, что при задержании Барданова силовики не могли использовать газ, поскольку он мог распространиться по всему поселку. Он добавил, что до последнего момента предпринимались попытки сохранить жизнь Барданову.

    30 марта полиция пришла с обыском к Владимиру Барданову около 11.00. Обыск собирались провести в связи с делом о незаконном обороте оружия. Однако мужчина бросил в полицию гранаты, а затем открыл стрельбу. Он забаррикадировался в доме.

    При штурме, который состоялся уже ближе к вечеру, ранение получил сотрудник спецподразделения Росгвардии. Барданов применил против силовиков не менее 20 гранат. Позднее в доме начался пожар, огонь заметили примерно в 19.00. Поздно вечером тело стрелявшего нашли в сгоревшем коттедже. При обыске дома нашли целый арсенал оружия и боеприпасов, также в коттедже была оборудована подпольная мастерская по изготовлению оружия. Кроме того, сообщалось, что в ходе осмотра территории домовладения были обнаружены дикие животные (два медведя, два крокодила и енот), содержащиеся в вольерах и террариумах.

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    Володин предупредил Украину о серьезных последствиях заявлений о Донбассе
       4 апреля 2021, 17:12
    Фото: Агентство «Москва»
    Текст: Елена Мирошниченко

    Риторика Киева в отношении конфликта в Донбассе зашла далеко и чревата самыми тяжелыми последствиями, считает председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

    «Риторика руководства Украины, усиливающая напряженность, обостряющая конфликт, далеко зашла и чревата самыми тяжелыми последствиями. Какие заявления звучат от его представителей? Может быть, призывы к урегулированию ситуации? Нет. Их действия направлены на то, чтобы запугать людей, усилить напряжение в регионе», – написал Володин в своем Telegram-канале.

    Спикер Госдумы считает, что настоящая причина гибели в Донецке пятилетнего ребенка, который был убит в результате удара украинских силовиков, скрывается в действиях официальной власти Украины. Он также указал на то, что украинские политики не принимают на себя никакой ответственности в надежде на помощь зарубежных стран, но «надо исходить из того, что не все, что выгодно для США, выгодно для Европы».

    По мнению Володина, Вашингтон никак не помог Киеву за семь лет, и «страна утратила свой суверенитет практически по всем направлениям». Также он указал на то, что США не направили на Украину партии вакцины от коронавируса. «Если радикально настроенные украинские политики считают, что им сойдет с рук все, что они будут творить в ЛНР и ДНР – то это не так. Им не сойдут с рук решения, связанные с запретом оппозиционных телеканалов и политических партий», – заявил Володин.

    Именно поэтому, считает спикер ГД, «лидеры европейских стран все больше понимают, что принять в единую европейскую семью тех, кто так себя ведет, не получится». Володин заключил, что «пока не поздно, руководству Украины надо сделать все, чтобы реализовать Минские соглашения». «Заканчивайте нагнетать ситуацию в Донбассе, если не хотите завершить свою политическую карьеру в Гааге», – написал он.

    В субботу в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. После этого в Госдуме призвали ПАСЕ и ОБСЕ обсудить исключение Украины из Совета Европы.

    В тот же день ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов Луганской народной республики. В Донецкой народной республике также обвинили Украину в нарушении перемирия. Донбасс призвал ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия.

    Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.

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    Мясников рассказал о преимуществах советской кухни
       4 апреля 2021, 10:19
    Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
    Текст: Елена Мирошниченко

    Врач и телеведущий Александр Мясников назвал преимущества советской кухни, отметив, что пища была более натуральной и продукты изготавливались по ГОСТу.

    «У нас обязательно было первое, второе, третье и компот. И у нас не было толстых», – рассказал врач в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

    По мнению Мясникова, число людей, страдающих от лишнего веса, растет из-за специфики пищевой промышленности. Он отметил, что продукты чаще всего содержат генетически модифицированную сою и вкусовые заменители, повсеместно и в больших количествах добавляется сахар и пальмовое масло.

    Ранее Александр Мясников развеял миф об опасном холестерине, отметив, что все стероидные гормоны, включая половые, создаются на его основе.

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