Женщина и маленький ребенок погибли в ДТП на Кубани

Симоньян рассказала, как познакомилась с будущим мужем

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как познакомилась со своим мужем Тиграном Кеосаяном, с которым она воспитывает троих детей.

«Последнее сообщение, которое я прочитала в ФБ, было примерно таким: 'Здравствуйте. Я тут ехал в машине и слышал, как Вас поливают на Эхе. Мне стало за Вас обидно, я решил Вас поддержать. Мы с Вами незнакомы, но давно пора познакомиться. Меня зовут Тигран Кеосаян'. То есть я в прямом смысле слова с тех пор ни разу не заходила в ФБ», – написала Симоньян в своем Telegram (авторская орфография здесь и далее сохранена – Прим. ВЗГЛЯД).

Она также отметила, что их старшая дочь уже ходит во второй класс.

Симоньян дала несколько практических советов Марии Бутиной и другим, «на кого обрушивается внезапная атака людей со светлыми лицами». «У меня на телефоне не установлены ни ФБ, ни твиттер. Я не могу даже открывать ссылки, которые мне присылают по работе. Если очень нужно, прошу прислать скрины», – заметила она.

По словам Симоньян, сообщения в этих соцсетях появляются, потому что их автоматически копируют коллеги из ее же Telegram. «В моем инстаграме и телеге все комменты чистятся. За хамство, вранье, нацизм и много еще чего – бан. При малейших признаках бот-атаки все заподозренные блокируются», – пояснила главред RT.

Также, как отметила Симоньян, друзьям, знакомым и родственникам разъяснено, что ей не нужно присылать или пересказывать, что о ней написал кто-либо. «Если друзья и знакомые упорно отказываются это понимать, они перестают быть друзьями и знакомыми», – отметила она.

Главред RT рассказала, что не подписана ни на кого, кто ей не нравится и не поднимает трубку, если звонит незнакомый номер.

«Я ни разу в жизни не слушала Эхо Москвы (хотя хожу к ним иногда в эфиры), не смотрела Дождь (хотя раньше тоже ходила), не читала Медузу и прочее все вот это (не считая изредка присылаемых мне моими сотрудниками ссылок, которые мне зачем-либо нужны по работе). Таким образом, слава Богу, в моем мире всех этих людей просто нет. А вам они зачем? Просто не пускайте их в свою жизнь – и все. Как именно их не пускать, описано выше», – заключила она.

Ранее Мария Бутина рассказала об угрозах, которые поступают ей после поездки к осужденному за мошенничество блогеру Алексею Навальному в колонию.

«Мой телефон разрывается от звонков. Звонят разные люди, которые желают мне сдохнуть во всех муках», – приводятся слова Бутиной в Telegram RT.

«Да, в основном это Twitter, конечно, просто обрушили. Instagram, который уничтожен. В принципе, видно, что большая часть – типовые комментарии, я уж не знаю, боты, не боты», – добавила она.