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Пассажиров севшего в Красноярске самолета решили отправить резервным бортом
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Пассажиры рейса, который совершил аварийную посадку в аэропорту Емельяново в Красноярске, продолжат полет во Франкфурт резервным бортом, сообщили в экстренных службах региона.
«Резервное судно авиакомпании должно прибыть в аэропорт «Емельяново» ориентировочно в 17.40 (13.40 мск)», – рассказали в экстренных службах. Об этом сообщает РИА «Новости». На борту самолета находились 69 пассажиров и 10 членов экипажа. Пассажиры находятся в стерильной зоне аэропорта.
Напомним, выполнявший авиарейс из Токио во Франкфурт самолет авиакомпании All Nippon Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска. В результате происшествия никто не пострадал.
Итальянцы оценили идею войны с Россией на стороне НАТО
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Читатели итальянского сайта Scenarieconomici высказались о том, готовы ли они воевать с Россией на стороне Североатлантического альянса, чтобы «умереть за Киев».
Автор статьи указал на серьезную эскалацию конфликта в Донбассе, а также на наращивание Москвой военной мощи. Он отметил, что в Европе растет напряженность из-за полетов военной авиации НАТО и России. Кроме того, в конце холодной войны не предполагалось, что Украина сможет войти в Североатлантический альянс, пишет портал, передает РИА «Новости».
Автор статьи задает вопрос читателям: «А вы готовы умереть за Киев?».
Итальянцы без энтузиазма отнеслись к этой идее и посчитали войну с Россией бессмысленной.
«По большому счету, нам (немцам, может, и по-другому) Украина должна быть интересна так же, как потухший на Марсе вулкан. Пусть там сами разбираются между собой, американцы пусть своими делами займутся. Украина – даже не член НАТО, но если случится война, европейцы пойдут на нее первыми. Американцам разве не все равно? Они там у себя за Атлантикой», – написал aquilone. Пользователю Patrizio стало интересно, что «сделают американцы, если русские атакуют напрямую их, а не Европу».
«Вот поразятся… Никогда они не вели войну на своей территории. Смотрят войну по телевизору, никогда на своей собственной шкуре не испытывали», – ответил ему Dark.
Многие пользователи высказали мнение, что не готовы жертвовать собой, чтобы «разрешить геополитические последствия финансовых пирамид американцев», и лучше «пойдут пятой колонной к русским».
Ранее британцы высмеяли готовность США поддержать Украину.
Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих границ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал усиление присутствия альянса в Черноморском регионе «четким сигналом» Москве. Официальный представитель МИД Мария Захарова опровергла заявления генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, согласно которым Россия отказывается от диалога с НАТО.
Тем временем замглавы МИД Александр Грушко заявил, что практическое взаимодействие между Россией и Североатлантическим альянсом прекращено, это самая низкая точка в отношениях со времен окончания холодной войны.
Британцы высмеяли готовность США поддержать Украину
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Британские пользователи Сети высмеяли заявление о «непоколебимой» поддержке Украины со стороны США, указав, что американский лидер Джо Байден вряд ли выдержит противостояние с Россией, если не может даже устоять на ногах.
Британский таблоид Daily Mail опубликовал материал о «непоколебимой» поддержке Украины со стороны Вашингтона, статья вызвала активный отзыв читателей в комментариях, передает РИА «Новости».
«(Президент России Владимир) Путин – самый могущественный человек на планете, Китай – самая могущественная страна. А Байден... просто Байден», – считает AnAngloSaxonView.
«Да мы собственную границу защитить не можем. Как нам печься о чужой?», – задался вопросом Nutritionf45.
«Байдену даже на трапе борта номер один тяжело устоять, а вы говорите – против России», –считает Johnny 229.
«Джо начнет войну с русскими, чтобы оттянуть внимание от кризиса на границе через 3... 2... 1...», – резюмировал Completely Average.
Ранее президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев «перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму».
В ВС Украины также заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве призвали граничащие с Украиной страны НАТО повысить боеготовность.
Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией.
В МИД России завили, что разговоры о якобы грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, российская сторона не заинтересована в военной конфронтации. Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе.
Михалков назвал условие встречи с Гузеевой
Режиссер Никита Михалков во время программы «Вечерний Ургант» пошутил по поводу возможной встречи с телеведущей и актрисой Ларисой Гузеевой, заявив, что перед этим ему нужно распить пару бутылок шампанского.
Запись выпуска передачи была опубликована на YouTube.
В течение всего эфира Михалков пил шампанское, что вызывало тревогу у ведущего.
«Мы вас пьяным никуда не отпустим, Никита Сергеевич. Тут рядом «Давай поженимся» снимают. Там Гузеева, она вас уже 30 лет ждет», – сказал Ургант.
В ответ режиссер сказал, что для этого ему «нужно эту бутылку шампанского допить и еще одну выпить».
В 1984 году Михалков и Гузеева сыграли вместе в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс». Гузеева исполнила роль юной Ларисы Огудаловой, а Михалков перевоплотился в соблазнителя главной героини Сергея Паратова.
Ребенок погиб в ДНР в результате атаки украинского беспилотника
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В результате атаки БПЛА украинских силовиков в Донбассе погиб ребенок и получила ранения женщина, сообщил представитель народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
«Боевики 59-й бригады вооруженных сил Украины, выполняя приступный приказ ... применили беспилотный летательный аппарат, снаряженный самодельным взрывным устройством», – цитирует РИА «Новости» представителя ведомства.
Он отметил, что целью для атаки был выбран жилой район в населенном пункте Александровское. По его словам, в этот момент во дворе находились два мирных жителя. «В результате преступных действий украинских боевиков погиб ребенок 2016 года рождения и получила ранения различной степени тяжести местная жительница, которая была доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», – добавил представитель народной милиции ДНР.
Накануне в ДНР сообщили, что украинские силовики 24 раза нарушили перемирие в Донбассе за неделю, устраивая огневые провокации с применением минометов и гранатометов.
Напомним, 13 марта глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе. В российском внешнеполитическом ведомстве предостерегли власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе.
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Собчак заступилась за Познера перед главредом «Дождя»
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Телеведущая Ксения Собчак ответила главному редактору «Дождя» Тихону Дзядко, который раскритиковал журналиста Владимира Познера за поездку в Грузию и празднование там дня рождения в условиях ограничений на фоне COVID-19.
«Не понимаю, то ли Семейство Дзядко наняли амбассадорами Грузии, но вот вам пример журналисткой манипуляции: 1) в том что Грузия выдала разрешение на праздник виноват... не, не власти Грузии, а конечно же Познер. 2) «Нельзя так говорить про Абхазию». Журналист Дзядко должен бы знать,что сказано это было 4(!!!) года назад», – написала Собчак в своем Telegram-канале (авторская орфография здесь и далее сохранена – Прим. ВЗГЛЯД).
Она напомнила, что «с тех пор Познер был в Грузии девять раз». И никто, как отметила телеведущая, «ничего не предъявлял». «А тут видимо ... вспомнилось. Из этого следует, что это специально спланированная акция по подрыву отношений с Россией. И цинизм именно в этом: нельзя не понимать, что как БЛМ (BLM – общественное движение Black Lives Matter, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих в США – Прим. ВЗГЛЯД) это специальная история перед президентскими выборами, и если не было бы выборов всем было бы плевать на зверства полиции в отношении чернокожих, так и здесь, 4 года все плевали на высказывания про Абхазию,а тут вдруг оно очень кстати пришлось кому-то. Но Тихон продолжает сокрушаться по поводу этих высказываний про Абхазию», – добавила она.
Собчак также обратила внимание на то, что четыре года назад никакой реакции на эти высказывания от Дзядко, по ее словам, не было. «Или вас тоже только сейчас эти слова «оскорбили»? Или так путешествие по Тбилиси подействовало?», – отметила телеведущая.
Ранее Дзядко раскритиковал Познера за поездку в Грузию, напомнив о высказываниях телеведущего про Абхазию.
«Конечно, закидывать яйцами и материть людей не очень классно. Но наступать своими высказываниями об Абхазии на национальную трагедию страны и потом приезжать как ни в чем не бывало – в разы менее классно, нужно быть готовым к тому, что часть общества выразит своё отношение к этому – просто потому что для Грузии это история про тысячи убитых и 250 тысяч беженцев. А устраивать свой визит таким образом, что получается, будто приехали колонизаторы с большой земли с помощью полиции провести хорошо время, пока туземцы сидят дома и не могут даже выйти в магазин – это уже не просто не классно, это довольно стыдная история», – написал Дзядко на своей странице в Facebook (авторская орфография сохранена).
Ранее экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе назвала «ошибкой» приезд в Тбилиси Познера, который в четверг, в день своего 87-го рождения, был фактически выдворен из республики радикалами. Телеведущего также оштрафовали на 600 долларов за нарушение правил изоляции и карантина.
Сам Познер назвал произошедшее с ним в Тбилиси «шабашем».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вспыхнувшие в Тбилиси протесты из-за приезда телеведущего в Грузию, обратил внимание на то, что российским гражданам опасно посещать республику. Он также посоветовал Познеру встречать день рождения дома, отметив, что «здесь спокойнее». Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала инцидент строчкой из песни из мультфильма «Волшебник Изумрудного города», сравнив путь Грузии к демократии с «дорогой трудной в город изумрудный».
В свою очередь бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили предсказал республике экономические потери из-за выдворения Познера сторонниками Михаила Саакашвили.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что стало причиной хулиганского поведения радикалов в Грузии и какие выводы из этого должна сделать Москва.
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Глава МИД Украины и председатель ОБСЕ обсудили «демотивацию Москвы»
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и председатель ОБСЕ Анн Линде обсудили вопросы безопасности в Донбассе и Крыму для «демотивации Москвы от деструктивных шагов».
«Обсудили с действующим председателем ОБСЕ Анн Линде обострения Россией ситуации безопасности на Донбассе и в Крыму, наращивание войск России вблизи границ Украины. Я подчеркнул, что сейчас важны четкие и сильные дипломатические сигналы, чтобы демотивировать Москву от дальнейших деструктивных шагов», – написал Кулеба на своей странице в Twitter.
Он также призвал ОБСЕ открыть дополнительные передовые патрульные базы вдоль не контролируемого Киевом участка границы. «В следующие недели важно внимательно следить за каждым шагом России. И если есть сейчас место, где это внимание требуется больше, чем где угодно, то это именно неконтролируемый участок границы между Украиной и Россией», – приводятся на сайте МИД Украины слова Кулебы.
Ранее украинские военные провели учения на границе с Крымом. В Киеве призвали граничащие с Украиной страны НАТО повысить боеготовность. Также минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией.
В МИД России завили, что разговоры о якобы грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, российская сторона не заинтересована в военной конфронтации. Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе.
В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр под покровительством Вашингтона.
Защита пострадавшей в ДТП с блогером Билом назвала решение суда плевком
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Адвокат женщины, которая в результате ДТП с участием блогера Эдварда Била получила серьезные травмы, назвал избранную судом меру пресечения в отношении виновника плевком в адрес пострадавших.
«Могу сказать, что с данной мерой пресечения мы не согласны. Во-первых, у нас очень много вопросов к следствию. К тому материалу, который был собран и предоставлен. Говорить о том, что следствие проводится качественно, я в настоящее время не могу», – отметил адвокат, сообщает «Вечерняя Москва».
Князев возмутился тем, что устроившему ДТП блогеру не было предъявлено обвинение. Он отметил, что на виновника аварии только за последний год выписано более 400 протоколов за нарушения правил дорожного движения, в том числе грубые. К тому же автомобиль, на котором передвигался блогер, не имел страховки ОСАГО и КАСКО. Следовательно, он не имел права находиться за его рулем. Адвокат назвал столь мягкую меру пресечения в отношении Била вызовом обществу, ведь пострадать от подобной манеры вождения автомобилиста мог любой участник движения.
«Мы считаем это плевком в адрес потерпевших, не только Марии, а всех тех, кто пострадал и может пострадать, проживая в одном городе с лицами, для которых такое поведение является нормой», – заявил Князев.
В субботу суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий блогеру Эдварду Билу по делу о ДТП на Садовом кольце. При этом защита женщины, пострадавшей в ДТП с блогером, недовольна слишком мягкой мерой пресечения.
Напомним, 1 апреля на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Столичный дептранс опубликовал видеозапись с моментом происшествия, согласно которой один из автомобилей перед ДТП выехал на встречную полосу движения. Виновником ДТП, предположительно, стал водитель спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей. По словам источника в правоохранительных органах, за рулем Audi RS6 находился блогер и пранкер Эдвард Бил (Эдуард Биль). Сам блогер сначала заявил о своей невиновности в аварии. При этом, по словам блогера, за рулем Audi RS 6 Avant якобы находился его приятель, а сам он подъехал на место, чтобы разобраться в инциденте. Однако позже блогер признал, что в момент аварии действительно находился за рулем, о чем говорили свидетели ДТП.
ПАСЕ и ОБСЕ призвали потребовать от Киева объяснений в связи с гибелью ребенка в Донбассе
Парламентские ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и ОБСЕ (ПА ОБСЕ) должны потребовать объяснений от Украины в связи с гибелью ребенка в Донбассе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Считаю необходимым, чтобы ПА ОБСЕ и ПАСЕ, где любят сотрясать воздух, дали этому оценку и потребовали объяснений от руководства Украины», – написал Володин в своем Telegram. По его словам, «необходимо обсудить вопрос исключения этой страны из Совета Европы».
Володин заметил, что «не клеймится позором президент страны, который направил военный беспилотник на войну с собственным народом». «Если бы Зеленский был настоящим президентом своей страны и отдавал отчет в том, что происходит под его руководством, наверное, он бы десять раз задумался. Но для него нынешняя должность – это роль. Плохо, когда глава государства всего лишь актер, который привык играть по чужому сценарию. И только автор сценария знает, какой будет конец», – добавил Володин.
В субботу в ДНР сообщили, что в результате атаки БПЛА украинских силовиков в Донбассе погиб ребенок и получила ранения женщина.
Накануне в ДНР сообщили, что украинские силовики 24 раза нарушили перемирие в Донбассе за неделю, устраивая огневые провокации с применением минометов и гранатометов.
Напомним, 13 марта глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе. В российском внешнеполитическом ведомстве предостерегли власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе.
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Глава Союза добровольцев Донбасса предсказал эскалацию боевых действий
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С конца апреля можно ожидать эскалацию боевых действий в Донбассе, считает бывший председатель Совета министров ДНР, руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.
Бородай заявил, что «Украина стянула к границам республик Донбасса существенную группировку», и теперь «вопрос только в том, начнется ли война в ближайшее время», передает Ura.ru.
«С конца апреля можно ожидать эскалацию боевых действий. Есть два варианта: Россия не окажет помощь, и Донбассу будет сложно выдержать длительные боевые действия с превосходящим по численности противником. Если она эту помощь окажет (что будет логично и правильно, потому что значительное число жителей Донбасса являются гражданами России), то Украину ждет неминуемое поражение», – пояснил эксперт.
Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов считает, что обстрел территории ЛНР со стороны Украины «и есть эскалация конфликта».
«Будут ли масштабные действия? Думаю, что могут быть. Если мы ждали украинское наступление в южной части ДНР и в северной части (чтобы Горловку отрезать от Донецка), то теперь в случае масштабных наступлений удар будет нанесен прямо по Донецку. А то, что было вчера, – разведка боем», – добавил он.
Ранее ЛНР призвала ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия в Донбассе. В ДНР обвинили Украину в 24 случаях нарушения перемирия в Донбассе.
Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией.
В МИД России заявили, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – это очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса
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Главы МИД Франции и ФРГ Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас в совместном заявлении выразили озабоченность увеличением числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе, подчеркнули важность выполнения Минских соглашений и выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.
«Франция и Германия обеспокоены увеличением количества нарушений режима прекращения огня, в то время как с июля 2020 года ситуация на востоке Украины стабилизировалась. Мы крайне внимательно следим за ситуацией, в частности за передвижениями российских войск, и призываем стороны к сдержанности и немедленному снижению напряженности. Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», – приводит текст сообщения ТАСС.
Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули, что продолжают добиваться полного выполнения условий Минских соглашений и поддерживают продолжающиеся в этой связи переговоры. Они приветствовали решение о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине. Также министры призвали к «прекращению препятствий свободе передвижения» ее участников.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин отметил, что Донецкая народная республика располагает полноценной армией и просчитывает все сценарии возможных действий Украины на фоне обострения ситуации в Донбассе и возможного подстрекательства Киева Западом и США.
Напомним, в пятницу ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов Луганской народной республики. В Донецкой народной республике также обвинили Украину в обстрелах. Донбасс призвал ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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Умерла актриса Нина Зоткина
Советская и российская актриса кино и театра Нина Зоткина скончалась в Москве на 70-м году жизни, сообщил режиссер Михаил Дегтярь.
«Еще недавно Нина мечтала посадить розы на своем участке и встретить под ними свое 90-летие», – написал Дегтярь на своей странице в Facebook.
О смерти артистки он узнал от сокурсницы по ВГИКу, которая живет по соседству с квартирой Зоткиной. По некоторым данным, тело актрисы пролежало несколько дней, пока соседи не почувствовали запах.
Зоткина родилась в Пензе 23 декабря 1951 года, окончила Щукинское училище, работа в «Мосфильме».
Лучшие ее роли – Оля Чумакова в драме «Двое в пути» Леонида Марягина(1973) и Евгения в фильме «Расписание на завтра» Николая Александровича (1976).
За фильм «Двое пути» Нина Зоткина получила две премии – приз за лучшую женскую роль и приз критики Международного кинофестиваля в Праге в 1974 году и приз за лучшую женскую роль на кинофестивале в Донецке в 1974 году.
В Госдуме ответили на заявление ФРГ о «росте вызовов» из-за России
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Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что действия России якобы приводят к «росту вызовов» для Европейского региона.
По мнению парламентария, Германия вряд ли рассматривает действия России как враждебные. При этом, по его словам, если бы в России вдруг остановилось развитие науки и техники, то Европу это бы устроило гораздо больше.
«Когда мы создаем новые типы вооружений, мы понимаем, что страны НАТО все ближе приближаются к нашей границе, – мы должны предпринимать какие-то действия», – сказал Чепа RT.
При этом депутат подчеркнул, что развитие Россией собственного военного потенциала нацелено на укрепление национальной обороны. «Мы не должны стоять на месте и не развивать свою военную технику вперед, когда и США, и Германия, и другие страны делают это. Если это их пугает или настораживает, то мы предполагаем, что они будут предпринимать определённые шаги», – сказал Чепа.
Ранее Крамп-Карренбауэр заявила, что действия России якобы приводят к «росту вызовов» для Европейского региона. По ее словам, немецкая сторона должна тратить больше на оборону, отталкиваясь от своих интересов, а не чтобы «оказать услугу США».
В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал в беседе заявление министра обороны ФРГ. По его словам, в самом заявлении содержится ответ, что оно появилось именно для того, чтобы обосновать траты и увеличение военных расходов.
В декабре прошлого года Крамп-Карренбауэр заявила, что стране необходимо инвестировать в свою обороноспособность из-за российской программы вооружений. Она также заявляла, что угроза со стороны России стала очевиднее. В связи с этим она призвала НАТО усилить оборонные способности и вести переговоры с Россией «с позиции силы».
Президент Владимир Путин заявил, что новый министр обороны ФРГ хочет «показать крутизну», предлагая разговаривать с Россией с позиции силы. Он призвал не придавать подобным словам особого значения.
Российский сенатор Франц Клинцевич, комментируя газете ВЗГЛЯД слова немецкого министра, отметил, что «такое заявление демонстрирует полную зависимость Германии от НАТО и США».
Представитель Украины выдвинул ультиматум на переговорах по Донбассу
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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить из политической подгруппы представителя провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Майю Пирогову.
Как отметил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, ему неизвестно, примет ли Пирогова участие в следующем заседании ТКГ, так как ранее сообщалось о ее болезни, передает РИА «Новости».
«Как только эта персона появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы покидаем переговоры на период, пока Хайди Грау не добьется исключения ее из переговорного процесса», – пояснил Кравчук в эфире канала «Украина 24». По словам представителя Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, с этим требованием он обратился к модератору переговоров от ОБСЕ Хайди Грау.
Напомним, в конце марта полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов констатировал, что политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу близка к нулю.
В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. Официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
В начале декабря 2020 года из результатов опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг», стало известно, что большинство жителей Украины поддерживают Минские соглашения и прямые переговоры с ДНР и ЛНР.
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Симоньян рассказала, как познакомилась с будущим мужем
Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как познакомилась со своим мужем Тиграном Кеосаяном, с которым она воспитывает троих детей.
«Последнее сообщение, которое я прочитала в ФБ, было примерно таким: 'Здравствуйте. Я тут ехал в машине и слышал, как Вас поливают на Эхе. Мне стало за Вас обидно, я решил Вас поддержать. Мы с Вами незнакомы, но давно пора познакомиться. Меня зовут Тигран Кеосаян'. То есть я в прямом смысле слова с тех пор ни разу не заходила в ФБ», – написала Симоньян в своем Telegram (авторская орфография здесь и далее сохранена – Прим. ВЗГЛЯД).
Она также отметила, что их старшая дочь уже ходит во второй класс.
Симоньян дала несколько практических советов Марии Бутиной и другим, «на кого обрушивается внезапная атака людей со светлыми лицами». «У меня на телефоне не установлены ни ФБ, ни твиттер. Я не могу даже открывать ссылки, которые мне присылают по работе. Если очень нужно, прошу прислать скрины», – заметила она.
По словам Симоньян, сообщения в этих соцсетях появляются, потому что их автоматически копируют коллеги из ее же Telegram. «В моем инстаграме и телеге все комменты чистятся. За хамство, вранье, нацизм и много еще чего – бан. При малейших признаках бот-атаки все заподозренные блокируются», – пояснила главред RT.
Также, как отметила Симоньян, друзьям, знакомым и родственникам разъяснено, что ей не нужно присылать или пересказывать, что о ней написал кто-либо. «Если друзья и знакомые упорно отказываются это понимать, они перестают быть друзьями и знакомыми», – отметила она.
Главред RT рассказала, что не подписана ни на кого, кто ей не нравится и не поднимает трубку, если звонит незнакомый номер.
«Я ни разу в жизни не слушала Эхо Москвы (хотя хожу к ним иногда в эфиры), не смотрела Дождь (хотя раньше тоже ходила), не читала Медузу и прочее все вот это (не считая изредка присылаемых мне моими сотрудниками ссылок, которые мне зачем-либо нужны по работе). Таким образом, слава Богу, в моем мире всех этих людей просто нет. А вам они зачем? Просто не пускайте их в свою жизнь – и все. Как именно их не пускать, описано выше», – заключила она.
Ранее Мария Бутина рассказала об угрозах, которые поступают ей после поездки к осужденному за мошенничество блогеру Алексею Навальному в колонию.
«Мой телефон разрывается от звонков. Звонят разные люди, которые желают мне сдохнуть во всех муках», – приводятся слова Бутиной в Telegram RT.
«Да, в основном это Twitter, конечно, просто обрушили. Instagram, который уничтожен. В принципе, видно, что большая часть – типовые комментарии, я уж не знаю, боты, не боты», – добавила она.
Британцы раскритиковали позицию Запада по Донбассу
Читатели британского издания Express оценили, как будет развиваться ситуация на Украине в случае эскалации конфликта в Донбассе.
По данным издания, Россия якобы недавно передислоцировала военную технику для защиты своих границ. Кроме того, как указано в статье, Москва предостерегла НАТО от вмешательства в ситуацию на юго-востоке Украины, передает РИА «Новости».
Британцы раскритиковали позицию Запада по Донбассу, посоветовав США и Североатлантическому альянсу не способствовать усилению напряженности в регионе.
«У России не будет никаких проблем с Украиной. Там слишком много людей, которые все еще хотят стать русскими», – написал Us nad ME.
«Станет гораздо лучше, если Евросоюз перестанет вмешиваться и если Соединенные Штаты сделают то же самое. В этом случае мы сможем избежать серьезных проблем», – считает JohnJohney.
«Путин дает отпор задирам в НАТО – да как он смеет?» – иронизирует TheIceQueen.
«Если только Соединенные Штаты не планируют что-то предпринять. Армии остальных членов НАТО – просто посмешище», – полагает Jplat.
«Путин не аннексировал Крым. Они провели референдум. А Соединенные Штаты, Евросоюз и НАТО незаконным образом разожгли на Украине государственный переворот против избранного законным способом правительства. Украина не является членом НАТО, она просто притворяется», – пишет Username Mk2.
«Мне кажется, у Украины кончились деньги, чтобы выплачивать проценты по ее займам в МВФ. Им нужно отвлечь внимание», – уверен HarryMeneely.
«Украина была независимым государством до тех пор, пока Соединенные Штаты и Евросоюз вместе с НАТО не потратили миллиарды долларов, чтобы спровоцировать там государственный переворот. Они добились, что украинская конституция утратила законную силу, потому что в тот момент в стране не было избранного законным образом правительства. Именно тогда автономный регион Крым провел референдум, чтобы выбрать собственный путь, и вернулся в состав России. Позже юго-восточные области Украины отказались признать законность навязанного им марионеточного режима, за который они не голосовали», – написал комментатор под ником Username.
Ранее британские пользователи Сети высмеяли заявление о «непоколебимой» поддержке Украины со стороны США, указав, что американский лидер Джо Байден вряд ли выдержит противостояние с Россией, если не может даже устоять на ногах.
Напомним, в МИД России завили, что разговоры о якобы грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, российская сторона не заинтересована в военной конфронтации. Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе.