В Германии привитым от COVID пообещали привилегии при путешествиях

Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан, заявил, что вакцинированные от коронавируса граждане получат возможность путешествовать, не соблюдая карантин.

«Получившие прививку смогут без тестов ходить по магазинам или в парикмахерские. Также, как считают в Институте Роберта Коха, им больше не нужно будет соблюдать карантин», – сказал Шпан в интервью BILD am Sonntag, передает РИА «Новости».

По его словам, окончательно решение будет принято после того, как в ФРГ пройдет третья волна коронавируса.

Он сослался на исследование Институте Роберта Коха, согласно которому на пятнадцатый день после завершения вакцинации люди менее заразны, чем те, у которых негативный тест на коронавирус и отсутствуют симптомы болезни.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в телеобращении предупредил сограждан о жестких ограничениях в следующие несколько недель из-за пандемии коронавируса.

Со 2 апреля в Берлине ввели комендантский час. 23 марта канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении режима карантина в стране до 18 апреля. Кроме того, она заявила о третьей волне коронавируса в Германии.

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