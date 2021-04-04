На белорусском телевидении высмеяли «стримчики» Зеленского

В Крыму назвали Украину бесплатным полигоном НАТО

Украина является для НАТО бесплатным военным полигоном, считает сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

Цеков заявил, что «для НАТО Украина бесплатный полигон военных учений, орудие против России». Он выразил надежду, что со временем «на Украине осознают, что НАТО только развязывал и поддерживал войны во многих странах мира», передает РИА «Новости».

«НАТО – это агрессор, а не защитник», – добавил сенатор.

По его словам, врагом Украины является не Россия, а Киев, который завел страну в смуту и хаос: «Подобным киевским «военспецам», как (представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей) Арестович, стоит поумерить свой пыл в отношении России, потому как, когда настанет время отвечать за свои слова и поступки, их заокеанские друзья быстро от них откажутся».

В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек выразил мнение, что подобными высказываниями Киев пытается продемонстрировать собственную значимость, а также внушить гражданам, что альянс сформировал группировку именно ради Украины и «готовится дать бой России по всем фронтам», передает RT.

Он напомнил, что Североатлантический альянс – это огромная бюрократическая машина, а проведение военных учений стало очередным способом заработать на обеспечении войск.

«Наивно со стороны Киева верить в то, что европейские союзники будут воевать за интересы президента Зеленского», – заключил он.

Депутат от Крымского региона Михаил Шеремет выразил мнение, что после подобного заявления Запад не сможет отрицать агрессивную сущность НАТО. Он посоветовал альянсу «хорошо почитать историю Великой Отечественной войны», прежде чем предпринимать какие-либо военные шаги в сторону России, и вовремя одуматься.

«Последствия для агрессора будут весьма плачевны», – добавил он.

Напомним, Арестович заявил, что учения НАТО Defender Europe 2021 необходимы для отработки войны с Россией. По его словам, альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики, основной фокус – это Балканы и Крым.

До этого в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве призвали граничащие с Украиной страны НАТО повысить боеготовность.

Также Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией.

В МИД России завили, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе.

В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр под покровительством Вашингтона.