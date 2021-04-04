На белорусском телевидении высмеяли «стримчики» Зеленского

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4 апреля, воскресенье | Последнее обновление — 08:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Режим ЧП объявили в округе Флориды из-за угрозы разлива химикатов
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«Производительность труда в среднем на одного занятого» в передовых странах действительно выше – с этим никто не спорит. Здесь только есть слово «в среднем», что сильно меняет дело, когда речь идет именно об учителях.
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Дело полковника запаса российской армии Юрия Меля – едва ли не самый яркий пример того, как Европа переворачивает с ног на голову исторические события. Попирает важнейшие принципы юриспруденции. И вместе с ними – извращает логику отношений между Москвой и Брюсселем.
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Сопоставляя с киргизскими проектами Запада или арабских стран, можно сказать, что именно Россия очень хорошо понимает нужды и потребности своего друга в Центральной Азии и точечно работает по ключевым направлениям сотрудничества на настоящих, не выдуманных принципах взаимовыгодного сотрудничества.
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На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
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Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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На белорусском телевидении высмеяли «стримчики» Зеленского
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Журналистка белорусского государственного канала «СТВ» Юлия Артюх в программе «Новости 24 часа» заявила, что сидеть «в роскошном кабине, снимая стримчики» является одной из основных функций президента Украины Владимира Зеленского.
Украинский народ, отметила Артюх, «лазит по мусоркам в поисках еды», пока Зеленский «сидит в роскошном кабине, снимая стримчики». При этом она выразила мнение, что это «одна из основных функций главы Украины», передает РИА «Новости».
Ранее первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Белоруссия – «холуй» России.
В ноябре 2020 года глава Белоруссии Александр Лукашенко «грубо» ответил Зеленскому на нежелание называть его президентом. В январе в МИД Украины призвали Лукашенко «не поучать» президента Украины.
Британцы высмеяли готовность США поддержать Украину
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Британские пользователи Сети высмеяли заявление о «непоколебимой» поддержке Украины со стороны США, указав, что американский лидер Джо Байден вряд ли выдержит противостояние с Россией, если не может даже устоять на ногах.
Британский таблоид Daily Mail опубликовал материал о «непоколебимой» поддержке Украины со стороны Вашингтона, статья вызвала активный отзыв читателей в комментариях, передает РИА «Новости».
«(Президент России Владимир) Путин – самый могущественный человек на планете, Китай – самая могущественная страна. А Байден... просто Байден», – считает AnAngloSaxonView.
«Да мы собственную границу защитить не можем. Как нам печься о чужой?», – задался вопросом Nutritionf45.
«Байдену даже на трапе борта номер один тяжело устоять, а вы говорите – против России», –считает Johnny 229.
«Джо начнет войну с русскими, чтобы оттянуть внимание от кризиса на границе через 3... 2... 1...», – резюмировал Completely Average.
Ранее президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев «перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму».
В ВС Украины также заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве призвали граничащие с Украиной страны НАТО повысить боеготовность.
Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией.
В МИД России завили, что разговоры о якобы грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, российская сторона не заинтересована в военной конфронтации. Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе.
Ребенок погиб в ДНР в результате атаки украинского беспилотника
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В результате атаки БПЛА украинских силовиков в Донбассе погиб ребенок и получила ранения женщина, сообщил представитель народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
«Боевики 59-й бригады вооруженных сил Украины, выполняя приступный приказ ... применили беспилотный летательный аппарат, снаряженный самодельным взрывным устройством», – цитирует РИА «Новости» представителя ведомства.
Он отметил, что целью для атаки был выбран жилой район в населенном пункте Александровское. По его словам, в этот момент во дворе находились два мирных жителя. «В результате преступных действий украинских боевиков погиб ребенок 2016 года рождения и получила ранения различной степени тяжести местная жительница, которая была доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», – добавил представитель народной милиции ДНР.
Накануне в ДНР сообщили, что украинские силовики 24 раза нарушили перемирие в Донбассе за неделю, устраивая огневые провокации с применением минометов и гранатометов.
Напомним, 13 марта глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе. В российском внешнеполитическом ведомстве предостерегли власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе.
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ПАСЕ и ОБСЕ призвали потребовать от Киева объяснений в связи с гибелью ребенка в Донбассе
Парламентские ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и ОБСЕ (ПА ОБСЕ) должны потребовать объяснений от Украины в связи с гибелью ребенка в Донбассе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Считаю необходимым, чтобы ПА ОБСЕ и ПАСЕ, где любят сотрясать воздух, дали этому оценку и потребовали объяснений от руководства Украины», – написал Володин в своем Telegram. По его словам, «необходимо обсудить вопрос исключения этой страны из Совета Европы».
Володин заметил, что «не клеймится позором президент страны, который направил военный беспилотник на войну с собственным народом». «Если бы Зеленский был настоящим президентом своей страны и отдавал отчет в том, что происходит под его руководством, наверное, он бы десять раз задумался. Но для него нынешняя должность – это роль. Плохо, когда глава государства всего лишь актер, который привык играть по чужому сценарию. И только автор сценария знает, какой будет конец», – добавил Володин.
В субботу в ДНР сообщили, что в результате атаки БПЛА украинских силовиков в Донбассе погиб ребенок и получила ранения женщина.
Накануне в ДНР сообщили, что украинские силовики 24 раза нарушили перемирие в Донбассе за неделю, устраивая огневые провокации с применением минометов и гранатометов.
Напомним, 13 марта глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе. В российском внешнеполитическом ведомстве предостерегли власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе.
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Глава МИД Украины и председатель ОБСЕ обсудили «демотивацию Москвы»
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и председатель ОБСЕ Анн Линде обсудили вопросы безопасности в Донбассе и Крыму для «демотивации Москвы от деструктивных шагов».
«Обсудили с действующим председателем ОБСЕ Анн Линде обострения Россией ситуации безопасности на Донбассе и в Крыму, наращивание войск России вблизи границ Украины. Я подчеркнул, что сейчас важны четкие и сильные дипломатические сигналы, чтобы демотивировать Москву от дальнейших деструктивных шагов», – написал Кулеба на своей странице в Twitter.
Он также призвал ОБСЕ открыть дополнительные передовые патрульные базы вдоль не контролируемого Киевом участка границы. «В следующие недели важно внимательно следить за каждым шагом России. И если есть сейчас место, где это внимание требуется больше, чем где угодно, то это именно неконтролируемый участок границы между Украиной и Россией», – приводятся на сайте МИД Украины слова Кулебы.
Ранее украинские военные провели учения на границе с Крымом. В Киеве призвали граничащие с Украиной страны НАТО повысить боеготовность. Также минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией.
В МИД России завили, что разговоры о якобы грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, российская сторона не заинтересована в военной конфронтации. Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе.
В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр под покровительством Вашингтона.
Глава Союза добровольцев Донбасса предсказал эскалацию боевых действий
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С конца апреля можно ожидать эскалацию боевых действий в Донбассе, считает бывший председатель Совета министров ДНР, руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.
Бородай заявил, что «Украина стянула к границам республик Донбасса существенную группировку», и теперь «вопрос только в том, начнется ли война в ближайшее время», передает Ura.ru.
«С конца апреля можно ожидать эскалацию боевых действий. Есть два варианта: Россия не окажет помощь, и Донбассу будет сложно выдержать длительные боевые действия с превосходящим по численности противником. Если она эту помощь окажет (что будет логично и правильно, потому что значительное число жителей Донбасса являются гражданами России), то Украину ждет неминуемое поражение», – пояснил эксперт.
Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов считает, что обстрел территории ЛНР со стороны Украины «и есть эскалация конфликта».
«Будут ли масштабные действия? Думаю, что могут быть. Если мы ждали украинское наступление в южной части ДНР и в северной части (чтобы Горловку отрезать от Донецка), то теперь в случае масштабных наступлений удар будет нанесен прямо по Донецку. А то, что было вчера, – разведка боем», – добавил он.
Ранее ЛНР призвала ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия в Донбассе. В ДНР обвинили Украину в 24 случаях нарушения перемирия в Донбассе.
Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией.
В МИД России заявили, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – это очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса
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Главы МИД Франции и ФРГ Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас в совместном заявлении выразили озабоченность увеличением числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе, подчеркнули важность выполнения Минских соглашений и выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.
«Франция и Германия обеспокоены увеличением количества нарушений режима прекращения огня, в то время как с июля 2020 года ситуация на востоке Украины стабилизировалась. Мы крайне внимательно следим за ситуацией, в частности за передвижениями российских войск, и призываем стороны к сдержанности и немедленному снижению напряженности. Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», – приводит текст сообщения ТАСС.
Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули, что продолжают добиваться полного выполнения условий Минских соглашений и поддерживают продолжающиеся в этой связи переговоры. Они приветствовали решение о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине. Также министры призвали к «прекращению препятствий свободе передвижения» ее участников.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин отметил, что Донецкая народная республика располагает полноценной армией и просчитывает все сценарии возможных действий Украины на фоне обострения ситуации в Донбассе и возможного подстрекательства Киева Западом и США.
Напомним, в пятницу ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов Луганской народной республики. В Донецкой народной республике также обвинили Украину в обстрелах. Донбасс призвал ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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В Крыму напомнили Украине и НАТО об итогах войн против России
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НАТО и Украине стоит помнить, что военные угрозы в отношении России заканчивались катастрофически для агрессоров, указал сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец.
Чегринец указал, что «были уже в нашей истории такие моменты, но и в 1812 году, и в 1941 году подобные угрозы закончились катастрофически именно для агрессоров», передает РИА «Новости».
«Видимо, не обремененных интеллектом представителей украинской дипломатии история ничему не научила, ну значит, их научит жизнь», – добавил он.
Он также добавил, что «провокаторам не стоит будить русского медведя».
«Он свою берлогу будет защищать до последнего и заодно, кстати, и в соседнем лесу может порядок навести», – сказал Чегринец.
Ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что учения НАТО Defender Europe 2021 необходимы для отработки войны с Россией.
По его словам, альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики, основной фокус – это Балканы и Крым.
До этого в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве призвали граничащие с Украиной страны НАТО повысить боеготовность.
Также Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией.
В МИД России завили, что разговоры о якобы грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, российская сторона не заинтересована в военной конфронтации. Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе.
В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр под покровительством Вашингтона.
Представитель Украины выдвинул ультиматум на переговорах по Донбассу
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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить из политической подгруппы представителя провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Майю Пирогову.
Как отметил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, ему неизвестно, примет ли Пирогова участие в следующем заседании ТКГ, так как ранее сообщалось о ее болезни, передает РИА «Новости».
«Как только эта персона появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы покидаем переговоры на период, пока Хайди Грау не добьется исключения ее из переговорного процесса», – пояснил Кравчук в эфире канала «Украина 24». По словам представителя Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, с этим требованием он обратился к модератору переговоров от ОБСЕ Хайди Грау.
Напомним, в конце марта полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов констатировал, что политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу близка к нулю.
В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. Официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
В начале декабря 2020 года из результатов опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг», стало известно, что большинство жителей Украины поддерживают Минские соглашения и прямые переговоры с ДНР и ЛНР.
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Британцы раскритиковали позицию Запада по Донбассу
Читатели британского издания Express оценили, как будет развиваться ситуация на Украине в случае эскалации конфликта в Донбассе.
По данным издания, Россия якобы недавно передислоцировала военную технику для защиты своих границ. Кроме того, как указано в статье, Москва предостерегла НАТО от вмешательства в ситуацию на юго-востоке Украины, передает РИА «Новости».
Британцы раскритиковали позицию Запада по Донбассу, посоветовав США и Североатлантическому альянсу не способствовать усилению напряженности в регионе.
«У России не будет никаких проблем с Украиной. Там слишком много людей, которые все еще хотят стать русскими», – написал Us nad ME.
«Станет гораздо лучше, если Евросоюз перестанет вмешиваться и если Соединенные Штаты сделают то же самое. В этом случае мы сможем избежать серьезных проблем», – считает JohnJohney.
«Путин дает отпор задирам в НАТО – да как он смеет?» – иронизирует TheIceQueen.
«Если только Соединенные Штаты не планируют что-то предпринять. Армии остальных членов НАТО – просто посмешище», – полагает Jplat.
«Путин не аннексировал Крым. Они провели референдум. А Соединенные Штаты, Евросоюз и НАТО незаконным образом разожгли на Украине государственный переворот против избранного законным способом правительства. Украина не является членом НАТО, она просто притворяется», – пишет Username Mk2.
«Мне кажется, у Украины кончились деньги, чтобы выплачивать проценты по ее займам в МВФ. Им нужно отвлечь внимание», – уверен HarryMeneely.
«Украина была независимым государством до тех пор, пока Соединенные Штаты и Евросоюз вместе с НАТО не потратили миллиарды долларов, чтобы спровоцировать там государственный переворот. Они добились, что украинская конституция утратила законную силу, потому что в тот момент в стране не было избранного законным образом правительства. Именно тогда автономный регион Крым провел референдум, чтобы выбрать собственный путь, и вернулся в состав России. Позже юго-восточные области Украины отказались признать законность навязанного им марионеточного режима, за который они не голосовали», – написал комментатор под ником Username.
Ранее британские пользователи Сети высмеяли заявление о «непоколебимой» поддержке Украины со стороны США, указав, что американский лидер Джо Байден вряд ли выдержит противостояние с Россией, если не может даже устоять на ногах.
Напомним, в МИД России завили, что разговоры о якобы грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, российская сторона не заинтересована в военной конфронтации. Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе.
Пушилин заявил о росте числа собирающихся в Донбасс добровольцев
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Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о росте числа желающих поехать в Донбасс добровольцев на фоне обострения ситуации в регионе в последние дни.
«Очень много обращений, и от ребят, есть даже от депутатов Государственной думы, которые говорят, что просто «сразу рассчитывай, мы будем с тобой». Это вселяет положительные эмоции и понимание того, что мы не одни – не в рамках каких-то государств, а в рамках человеческих взаимоотношений», – приводит слова Пушилина РИА «Новости».
«Некоторые уже спрашивают, куда конкретно записываться», – заметил глава ДНР в эфире канала «Соловьев Live» на YouTube.
Ранее в субботу в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. После этого в Госдуме призвали ПАСЕ и ОБСЕ обсудить исключение Украины из Совета Европы.
Накануне ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов Луганской народной республики. В Донецкой народной республике также обвинили Украину в нарушении перемирия. Донбасс призвал ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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ВСУ восемь раз за сутки обстреляли ДНР
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки восемь раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики (ДНР), обстреляв Донецк, села Спартак, Яковлевка, поселок Старомихайловка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ составило 8 раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 59 единиц», – сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Уточняется, что украинские силовики в нарушение договоренностей о перемирии и Минских соглашений обстреливали город Донецк (микрорайон Октябрьский, район Вольво-центр), села Спартак, Яковлевка, поселок Старомихайловка. Для обстрелов украинская армия применяла миномет калибра 120 мм, вооружения боевой машины пехоты (БМП), ручной противотанковый гранатомет.
Также сообщалось, что киевские силовики нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности Луганской народной республики, обстреляв населенные пункты Золотое-5, Лозовое, Калиново-Борщеватое и Голубовское.
Ранее ЛНР призвала ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия в Донбассе. В пятницу в ДНР обвинили Украину в 24 случаях нарушения перемирия в Донбассе.
В тот же день минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Соединенных Штатов.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
В Киеве зарегистрирован максимум заразившихся COVID-19 с начала пандемии
Медики Киева подтвердили 2053 случая заражения коронавирусом за прошедшие сутки и 50 смертей, что стало максимальным за время пандемии на Украине, сообщил мэр города Виталий Кличко.
«Еще 2053 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Всего (заболели за время пандемии) 166658. Еще 50 летальных случаев от вируса (всего 3545)», – написал мэр в Telegram-канале. Он также сообщил, что выздоровели 696 человек, а с начала пандемии – 107484.
По информации мэра, за сутки госпитализировали 240 больных COVID-19 и 394 пациента с подозрением на коронавирус и пневмонию.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что медики на Украине за прошедшие сутки зарегистрировали 20341 новый случай инфицирования коронавирусом, что на 2,3% превышает показатель предыдущего дня. Наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано помимо Киева в Львовской (1538), Одесской (1521), Харьковской (1470) и Днепропетровской (1433) областях.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией с 5 апреля в Киеве ужесточают карантин. В городе введут проезд по спецпропускам во всех видах общественного транспорта, в том числе и метро, закроют школы и детские сады.
Ранее на Украине решили продлить карантин до конца 2021 года. Министр здравоохранения страны Максим Степанов предупредил, что ситуация с коронавирусом на Украине будет ухудшаться еще в течение нескольких недель, что, по его словам, вызвано распространением более агрессивного британского штамма коронавируса.
Общее число инфицированных за время пандемии на Украине превысило 1,6 млн человек, более 31 тыс. человек умерли. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. Максимальный уровень присвоен почти половине регионов страны.
В среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом придется «закрыть всю страну».
Между тем, украинцы стали лечиться от коронавируса препаратом для скота. Сообщалось, что некоторые жители Украины покупают ветеринарный препарат ивермектин и начинают «не просто пить, но и вводить внутримышечно».
Ранее оппозиция обвинила власти Украины в срыве вакцинации. Между тем в феврале правительство Украины запретило регистрировать российские вакцины от коронавируса.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отказ от российской вакцины привел Украину к коронавирусной катастрофе.
Тихановская попросила международные структуры поддержать оппозицию Белоруссии
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что обратилась вместе с лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланой Алексиевич к международным структурам с призывом поддержать координационный совет (КС) белорусской оппозиции.
«Сегодня вместе со Светланой Алексиевич (входит в президиум КС, ранее выехала в Германию – прим. ВЗГЛЯД) и 55 членами основного состава координационного совета я направила письмо в международные организации и структуры, в том числе – ООН, ОБСЕ, Европарламент, Госдепартамент США и Совет Европы, с призывом выступить в поддержку КС», – говорится в заявлении Тихановской, распространенном ее пресс-службой, передает РИА «Новости».
Она отметила, что многие лидеры КС находятся «в тюрьме или вынужденно находятся не в Беларуси, а значит, не могут голосовать при принятии решений».
Тихановская подчеркнула, что совет действует в правовом поле Белоруссии и власти республики должны прекратить давление на него. «Все, чего мы хотим, – это мирное решение политического кризиса в Беларуси. Призываю международное сообщество поддержать координационный совет. Я создала КС для мирных переговоров, и все это время он действует исключительно в правовом поле», – говорится в обращении.
Накануне белорусский комитет госбезопасности (КГБ) включил в список причастных к террористической деятельностей экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую и Павла Латушко.
Напомним, Тихановская заявила, что сторонники оппозиции могут совершить в Белоруссии мирную революцию. В конце марта генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о подготовке теракта в отношении Тихановской и представителей объединения BYPOL – находящихся за рубежом и оппозиционно настроенных бывших силовиков.
В Крыму назвали Украину бесплатным полигоном НАТО
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Украина является для НАТО бесплатным военным полигоном, считает сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Цеков заявил, что «для НАТО Украина бесплатный полигон военных учений, орудие против России». Он выразил надежду, что со временем «на Украине осознают, что НАТО только развязывал и поддерживал войны во многих странах мира», передает РИА «Новости».
«НАТО – это агрессор, а не защитник», – добавил сенатор.
По его словам, врагом Украины является не Россия, а Киев, который завел страну в смуту и хаос: «Подобным киевским «военспецам», как (представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей) Арестович, стоит поумерить свой пыл в отношении России, потому как, когда настанет время отвечать за свои слова и поступки, их заокеанские друзья быстро от них откажутся».
В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек выразил мнение, что подобными высказываниями Киев пытается продемонстрировать собственную значимость, а также внушить гражданам, что альянс сформировал группировку именно ради Украины и «готовится дать бой России по всем фронтам», передает RT.
Он напомнил, что Североатлантический альянс – это огромная бюрократическая машина, а проведение военных учений стало очередным способом заработать на обеспечении войск.
«Наивно со стороны Киева верить в то, что европейские союзники будут воевать за интересы президента Зеленского», – заключил он.
Депутат от Крымского региона Михаил Шеремет выразил мнение, что после подобного заявления Запад не сможет отрицать агрессивную сущность НАТО. Он посоветовал альянсу «хорошо почитать историю Великой Отечественной войны», прежде чем предпринимать какие-либо военные шаги в сторону России, и вовремя одуматься.
«Последствия для агрессора будут весьма плачевны», – добавил он.
Напомним, Арестович заявил, что учения НАТО Defender Europe 2021 необходимы для отработки войны с Россией. По его словам, альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики, основной фокус – это Балканы и Крым.
До этого в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве призвали граничащие с Украиной страны НАТО повысить боеготовность.
Также Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией.
В МИД России завили, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе.
В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр под покровительством Вашингтона.
На Украине сказали, что не успели обсудить Байден и Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский и глава США Джо Байден во время первого телефонного разговора, который состоялся в минувшую пятницу, успели обсудить не все темы, заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.
«Не все темы лидеры успели обсудить. Например, не хватило времени для обсуждения вопросов экономического взаимодействия, но эти вопросы будут обсуждены в рамках дальнейших контактов. Ведь президент Байден заверил, что этот разговор точно не последний», – заявил Жовква, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Левый берег».
Накануне американский и украинский лидеры Джозеф Байден и Владимир Зеленский впервые поговорили по телефону и обсудили якобы имеющее место наращивании Россией военного присутствия у границ с Украиной.
При этом ранее Байден пригласил на переговоры по климату лидеров 40 стран, однако не позвал украинского президента.
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