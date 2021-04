Повторный тест выявил у президента Аргентины коронавирус Число выявленных случаев коронавируса в Канаде приблизилось к 1 млн 4 апреля 2021, 02:31 Текст: Антон Никитин

Число выявленных случаев коронавируса в Канаде за последние сутки возросло на 5865, превысив 999 тыс., сообщило министерство здравоохранения страны. Число инфицированных коронавирусом в Канаде в субботу достигло 999555 человек. Всего в стране зарегистрировано 23050 летальных исходов, за последние сутки умерли 42 пациента, передает ТАСС. Министерство здравоохранения страны представило данные о 8951 случае заражения, из которых на 3 апреля пришлось 5865. Остальные случи были выявлены 2 апреля в ряде регионов, но информация о них не была вовремя направлена в Минздрав и не включалась в сводную статистику. 2 апреля ведомство проинформировало о 2686 новых инфицированных. Напомним, 29 марта Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации приостановил вакцинацию населения младше 55 лет британско-шведским препаратом AstraZeneca. Ранее министерство здравоохранения Канады обязало производителей вакцин AstraZeneca и Covishield разместить в инструкции предупреждение о тромбозах. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

В центре Гамалеи дали совет заподозрившему у себя COVID лидеру Аргентины 3 апреля 2021, 10:48

Разработчик российской вакцины против коронавируса «Спутник V» – институт Гамалеи – заверил президента Аргентины Альберто Фернандеса, подозревающего у себя COVID-19, что вакцинация предохранит его от серьезных форм заболевания. В институте отметили в ответ на сообщение Фернандеса о подозрении на коронавирус, что «Спутник V» на 91,6% эффективен против заражения и на 100% эффективен против тяжелых случаев», потому «если инфекция действительно подтверждена и происходит, вакцинация обеспечивает быстрое выздоровление без серьезных симптомов», передает РИА «Новости». «Желаем скорейшего выздоровления!», – добавили там. Директор центра НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что «вакцинация не исключает заражение, как мы и говорили, 8% привитых находятся в зоне риска, но она исключает тяжелые последствия». «Те симптомы (у президента Арегентины), о которых сообщается – это гриппоподобный синдром, это не исключено. Будем надеяться, что на 37,3 все остановится и никаких более серьезных симптомов не будет», – добавил он. После аргентинская газета Clarin сообщила в субботу со ссылкой на источники, что Фернандес якобы уже был привит двумя дозами вакцины от коронавируса. Напомним, президент Аргентины изолировался после получения положительного результата теста на коронавирус. Беспорядки начались в Брюсселе после первоапрельской шутки 1 апреля 2021, 21:17

Массовые беспорядки и столкновения с полицией начались в парке Буа де ля Камбр на юге Брюсселя после сообщения о якобы проведении музыкального фестиваля в парке в период действия жесткого карантина. Сообщение о мероприятии оказалось шуткой к 1 апреля. В парке собрались около пяти тысяч человек, сотрудники правоохранительных органов пытаются разогнать толпу и предупреждают об ответственности за злостное нарушение ограничений на фоне коронавируса, передает ТАСС. В соцсетях в начале марта распространялись сообщения о проведении 1 апреля бесплатного музыкального фестиваля «Бум». Заявлялось, что участие в мероприятии примут 200 диджеев со всей Европы, в парке будут установлены пять сцен, а для удобства участников будут организованы автобусы из Парижа, Лондона и Амстердама. При этом было очевидно, что сообщения являются шуткой, поскольку фестиваль назначен на 1 апреля, а в числе диджеев было указано множество имен известных бельгийских политиков и министров. Так, в списке музыкантов присутствовал некий Alexander 2-Kraux, что является видоизмененным, но фонетически легко узнаваемым написанием имени премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо. Также мероприятие было анонсировано, когда в стране введены жесткие ограничения. В середине марта на страницах «организаторов фестиваля» подтверждалось, что это шутка. Однако 1 апреля люди начали собираться в парке. Не обнаружив заявленного мероприятия, собравшиеся решили устроить свой праздник. Люди включали музыку через подключенные к смартфонам динамики. Толпу прервало появление полиции, стражи порядка через мегафон призывали разойтись. Однако собравшиеся начали скандировать лозунги о свободе и забросали правоохранителей бутылками, начались стычки с полицией. По данным телеканала ВРТ (VRT), задержаны порядка ста человек, несколько десятков пострадали. Несколько сотрудников полиции госпитализированы. По состоянию на 21.00 мск парк блокирован полицией, продолжается зачистка. «Люди должны дышать воздухом, но мы не можем терпеть подобных акций. Поэтому полиция была вынуждена очистить парк. Лицам, которые не следуют указаниям полиции, грозит задержание и судебное преследование», – написал бургомистр Брюсселя Филипп Клоз в Twitter. Накануне суд первой инстанции в Брюсселе обязал бельгийские власти в течение 30 дней из-за «отсутствия законодательной базы» отметить экстренные ограничительные меры, принятые в рамках борьбы с пандемией коронавируса. У правительства есть возможность опротестовать это решение. В Бельгии с начала пандемии зарегистрировано 882 тыс. случаев коронавируса, 23 016 человек скончались. В США спрогнозировали скорое восстановление экономики России 3 апреля 2021, 03:30

Восстановление российской экономики набирает ход после удивительно небольшого падения в 2020 году, ВВП России может вернуться к докризисным показателям к четвертому кварталу 2021 года, заявил эксперт по экономике Скотт Джонсон. Как отмечается в публикации Bloomberg, экономика России пострадала значительно меньше экономик многих других стран из-за куда более мягких ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Однако, по мнению автора статьи, в стране появились проблемы с инфляцией, которая была спровоцирована ростом мировых цен на продукты питания и последующим ослаблением рубля, что в итоге побудило Банк России повысить ключевую ставку, передает РИА «Новости». «После удивительно небольшого падения в 2020 году восстановление экономики [России] набирает ход, подпитываемое замедлением пандемии, прогрессом вакцинации и высокими ценами на нефть. При этом вирус остается угрозой. До возвращения к нормальности еще далеко, но ВВП может вернуться к докризисным показателям к четвертому кварталу [2021 года]», – считает эксперт по экономике Скотт Джонсон. Напомним. в среду Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики России в 2021 году до 2,9%, в 2022 году предсказал ускорение до 3,2%. При этом, согласно прогнозу Минэкономразвития, рост экономики России по итогам 2021 года составит 3,3%. Больше половины жителей Германии выразили готовность привиться «Cпутником V» 1 апреля 2021, 06:32

Привиться российской вакциной «Cпутник V» от коронавируса готовы 57% жителей Германии, свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом Forsa для RTL. В начале февраля использовать «Cпутник V» пожелали 45%. Сообщается, что сейчас 69% жителей страны хотели бы получить вакцину, как как только представится возможность. 44% не хотят использовать AstraZeneca, 51% готовы привиться британско-шведской вакциной. Подождать предпочитают 10%, отказываются прививаться 8%. В опросе принял участие 1001 человек. Статистическая погрешность составляет три процентных пункта, передает РИА «Новости». Напомним, СМИ сообщали, что Берлин продвигает идею сотрудничества с Москвой в вопросе поставок в ЕС российской вакцины «Спутник V». Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что в случае регистрации российской вакцины в Евросоюзе, этот препарат нужно будет использовать, причем Германия может закупать «Спутник V» самостоятельно. Академик РАН сравнил масштаб заболеваемости COVID-19 в России и Франции 2 апреля 2021, 14:58

Высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией во Франции напрямую связана с тем, какие меры принимает местное правительство, сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев. Он уверен, что в России такого точно не повторится. За последние сутки во Франции выявлено более 50,5 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией. От последствий заражения погибли 314 человек. Днем ранее в стране было зарегистрировано 59 тысяч заболевших. «Не уверен, что это уже результаты третьей волны во Франции, потому что вирус циркулирует. Это скорее связано с теми мерами, которые принимают, а точнее, не принимают власти. Думаю, у нас ничего подобного не будет», – считает Зверев. Академик подчеркивает, что с высокой вероятностью в ближайшее время в России также не ожидается третьей волны коронавирусной инфекции. «Причем вакцинация тут совсем ни при чем, у нас провакцинировались всего 2–3% населения. А вот правильные меры, своевременно принятые нашим правительством, сыграли в этом основную роль. Тем более, что значительная часть людей уже переболели в легкой форме, поэтому, скорее всего, уже не будет ничего. Во всяком случае как во Франции – точно не будет», – уверен вирусолог. Из-за большого количества заболевших COVID-19 в стране французские врачи написали открытое письмо, в котором предупредили о надвигающейся на страну катастрофе из-за пандемии и призвали правительство немедленно закрыть границы. Онищенко: Маски останутся навсегда 1 апреля 2021, 15:16

Россияне не смогут отказаться от ношения масок, это должно стать частью культуры, заявил депутат Госдумы, академик РАН и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. «Никогда. Потому что в связи с коронавирусом я уже рассказал, у нас каждую весну и осень приходят грипп – тоже будете отказываться? Это должно быть элементом нашей культуры, что тут такого?», – сказал Онищенко, отвечая на вопрос о том, когда россияне смогут отказаться от ношения масок, передает РИА «Новости». Он добавил, что интенсивность эпидпроцесса по COVID-19 в столице, вероятно, была бы меньше, если бы не метро. Ношение масок в метро, считает депутат, полностью нивелирует этот фактор. «Не будь у нас в Москве такой цивилизации, как метро, то, наверно, интенсивность эпидпроцесса была бы меньше. Но если мы в метро будем ездить в маске, мы этот фактор негативный нивелируем», – сказал Онищенко. В среду пассажир авиарейса Москва – Томск пригрозил устроить взрыв из-за просьбы надеть маску. Его задержали, по предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сбербанк предсказал новую волну коронавируса в России 3 апреля 2021, 09:26

Количество новых случаев заражения коронавирусом в России к 15 апреля может вырасти почти вдвое – до 15 тысяч, подсчитали эксперты аналитического портала «СберИндекс» на основе математической модели с уч

С начала марта число привившихся от коронавируса россиян выросло почти в полтора раза и приблизилось к 7 миллионам, говорится в исследовании, проведенном на основании данных региональных оперштабов. По данным РБК, почти месяц назад число жителей России, получивших хотя бы одну дозу вакцины, составляло 4,72 млн человек (3,22% от населения страны). В апреле их число увеличилось до 6,93 млн (4,74%). Лидерами по доле вакцинированных оказались Чукотка (7,27% населения региона), Москва (6,32%), Ненецкий автономный округ (6,04%) и Сахалинская область (5,91%). При этом отмечается, что в регионах Северного Кавказа – Кабардино-Балкарии и Чечне – все еще сохраняются низкие показатели (доля получивших хотя бы одну дозу не превышает 2%). Дагестан остается единственным регионом, где доля ниже 1% — 0,97% (за последние три недели она выросла вдвое). Накануне президент Владимир Путин заявил, что российская вакцина эффективна против всех известных до сих пор вариантов коронавируса. За минувшие сутки в России выявили 9 тыс. 21 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания. Власти Чехии: Политика ЕС подталкивает к переговорам о закупке «Спутника V» 2 апреля 2021, 21:39 Текст: Вера Басилая

Евросоюз «непрямо вынуждает» Чехию начать переговоры с Россией о закупке вакцины от коронавируса «Спутник V», еще до того, как она получит сертификат европейского регулятора, заявил премьер республики Андрей Бабиш. «Я не удивляюсь, что австрийский канцлер Себастьян Курц говорит, что купит миллион «Спутников V», и что словаки уже купили 2 млн «Спутников V» (Братислава закупила в России пока первую партию из 200 тысяч доз, а 2 миллиона – весь объем планируемой закупки – ред.ВЗГЛЯД). Мы, наоборот, сказали, что хотим, главным образом, вакцины, которые уже одобрены (европейским регулятором). Но сейчас мы оказались в ситуации, где, с одной стороны, говорится о солидарности, но когда доходит речь до того, чтобы проявить ее, то это не действует», – приводит РИА «Новости» слова Бабиша . Также премьер заявил о том, что ЕС «непрямо вынуждает Чехию» начать переговоры о покупке российской вакцины «Спутник V» еще до того, как она получит сертификат европейского регулятора. Ранее Бабиш раскритиковал заявление председательствующей в Евросоюзе Португалии о том, что в ЕС достигнут компромисс по разделению дополнительных 10 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech. Большинство европейских стран отказались от вакцины в пользу наиболее пострадавших от пандемии Словакии, Латвии, Эстонии, Хорватии и Болгарии. Чехия в этот список не попала, хотя в октябре 2020 года и феврале 2021-го находилась на первом месте в мире по числу новых больных и умерших от COVID-19 в пересчете на 100 тысяч жителей. Между тем, президент Чехии Милош Земан неоднократно заявлял о возможности использования в республике «Спутника V», а заявления Бабиша на эту тему носили противоречивый характер. В частности, он хвалил «Спутник V» за высокую эффективность и посетил Венгрию и Сербию, чтобы познакомиться с тем, как там применяют российскую вакцину. В РФПИ заявили, что производство «Спутника V» на полную мощность за границей выйдет в апреле. «Спутник V» зарегистрирован в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 млрд человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем меди цинском журнале The Lancet. Верховный суд отказался отменять масочный режим в России 1 апреля 2021, 16:56

Верховный суд России отклонил коллективный иск почти полутора тысяч человек из разных регионов, которые требовали отменить обязательное ношение масок. «В удовлетворении исковых требований отказать», – передает РИА «Новости», ссылаясь на решение суда. Таким образом, суд отклонил коллективный иск почти полутора тысяч человек из разных регионов, которые требовали отменить общероссийскую норму об обязательном ношении масок. По словам представителя истцов Александра Саверского, маски вредят здоровью людей, страдающих, например, астмой, негативно влияет на людей с когнитивными нарушениями и на переживших хирургическое вмешательство на лице. Кроме того, юрист отметил, что глухие люди «лишены таким образом возможности читать по губам». Также Саверский считает, что маски создают ложное чувство безопасности, «из-за чего люди могут пренебрегать другими средствами профилактики», и заявил о «медицинской диктатуре, где право на здоровье подавляет остальные гражданские права». Ответчиком выступал Роспотребнадзор, представитель которого выступила против удовлетворения иска, указав, что нормы изданы в рамках полномочий главного санитарного врача и не нарушают прав граждан. Доказательства истцов она назвала субъективными, отметив, что услышала лишь эмоции. Ее мнение поддержала представитель Генпрокуратуры. Напомним, иск был подан группой в составе из 27 человек, в числе которых три доктора медицинских наук и активисты. По их мнению, масочный режим повлек за собой массовое нарушение прав и вред здоровью для населения. Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что россияне никогда не смогут отказаться от ношения масок, это должно стать частью культуры, поскольку сезонность гриппа и ОРВИ никто не отменял. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что переболевшие коронавирусом и привитые должны носить маску, поскольку человек с антителами к COVID-19 может быть носителем вируса. Минздрав одобрил первый в мире препарат от COVID на основе плазмы крови 1 апреля 2021, 16:51 Текст: Абдулла Шакиров

Министерство здравоохранения одобрило применение лекарства от коронавируса «КОВИД-глобулин» на основе плазмы крови переболевших COVID-19 жителей Москвы, имеющих антитела, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Вслед за первой в мире вакциной «Спутник V», рядом противовирусных средств, лекарств на основе моноклональных антител, купирующих цитокиновый шторм, мы первыми зарегистрировали препарат на основе иммуноглобулинов, который поможет тяжелым пациентам, получающим лечение в условиях стационара. Новый препарат станет дополнительным инструментом защиты здоровья наших граждан в период пандемии коронавируса», – приводятся слова Мурашко на сайте госкорпорации «Ростех». Препарат разработан холдингом «Нацимбио», входящим в «Ростех». Для разработки вакцины Москва передала 2,5 тонны биоматериала. В ходе исследований «Нацбио» подтвердил безопасность, отсутствие побочных эффектов и способность вакцины нейтрализовывать коронавирус. Предполагается, что она будет применяться для лечения средних и тяжелых форм заболевания после завершения II и III фаз клинических испытаний, которые пройдут, в том числе на базе московских стационаров, отмечается в сообщении. Уточняется, что «КОВИД-глобулин» разрешен для применения лицами ото 18 до 60 лет. «Мы представляем первый в мире зарегистрированный лекарственный препарат специфического антиковидного иммуноглобулина. Отмечу, что он предназначен не для профилактики, а именно для лечения коронавирусной инфекции. Применение нового препарата значительно расширит арсенал возможностей врачей в борьбе с COVID-19. Фактически, наша страна одной из первых в мире получит возможность применять обе формы иммунизации против коронавируса – пассивную (иммуноглобулин) и активную (вакцина)», – заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. Пока «КОВИД-глобулин» будет применяться только в рамках исследований в стационарах Москвы для лечения пациентов со средней и тяжелой формами заболевания. Помимо московских учреждений здравоохранения плазму для препарата будут поставлять также Московская областная, Оренбургская, Башкирская республиканская, Свердловская и другие станции переливания крови. В текущем году планируется переработать не менее 15 тонн плазмы, что хватит для оказания помощи 10-15 тыс. пациентов, говорится в релизе. Напомним, холдинг «Нацимбио» заявил о разработке собственной вакцины от коронавируса в середине марта. «Нацимбио» – российский фармацевтический холдинг, созданный для обеспечения независимости России от импорта в системе здравоохранения и лекарственного обеспечения за счет развития собственных компетенций и объединения российских разработчиков и производителей иммунобиологических лекарственных средств. Компания была учреждена 29 октября 2013 года государственной корпорацией «Ростех». На конец декабря 2020 года в России было заготовлено 13,5 тонн плазмы крови людей, переболевших коронавирусом, в процессе заготовки антиковидной плазмы участвовали 58 регионов. Назван срок окончания пострегистрационных исследований «Спутника V» 2 апреля 2021, 07:52

Пострегистрационные исследования вакцины «Спутник V» завершатся примерно к середине июня, после этого отчет будет передан экспертам Минздрава, которые должны принять решение о постоянной регистрации, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. «Наблюдения сейчас идут полгода, надо наблюдать отдаленные последствия, и как будто это середина июня, дайте нам для этого еще две-три недели – на подписание отчета и представление его в экспертное учреждение Минздрава, и после этого, я надеюсь, будет принято решение о постоянной регистрации», – передает слова Гинцбурга РИА «Новости». При этом он отметил, что никаких принципиальных изменений в инструкции после завершений испытаний не будет. Накануне руководитель лаборатории государственной коллекции вирусов Института вирусологии имени Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава Инна Должикова сообщила, что в гражданский оборот введено более 10 млн комплектов российской вакцины «Спутник V». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Вакцина «ЭпиВакКорона» начала поступать в медучреждения России 1 апреля 2021, 15:26 Текст: Наталья Ануфриева

Вакцина «ЭпиВакКорона» уже доступна, она начала поступать в медучреждения на этой неделе, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Мурашко заявил в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24», что на данный момент «в основном доступна вакцина «Спутник V», также начала поступать на этой неделе «ЭпиВакКорона», ожидается выход в гражданский оборот препарата «КовиВак», передает РИА «Новости». Отвечая на вопрос о том, какая вакцина подойдет людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, министр отметил, что решение принимает лечащий врач, который консультирует перед вакцинацией. «В принципе, все три могут использоваться, ну могут быть какие-то особенности, которые в конечном итоге должен решить врач», – отметил он. При этом Мурашко подчеркнул, что пациентам с такими проблемами вакцинироваться необходимо, так как «среди этой категории наиболее тяжелое течение», прививка для них «служит фактически жизнесберегающим фактором и спасает от грозных осложнений». Министр также рассказал, что порядка 100 тыс. пациентов с коронавирусом в данный момент находятся на лечении в стационарах, еще 250 тыс. человек получают помощь амбулаторно. «В последние недели ситуация улучшается, но хочу констатировать, что тем не менее достаточно большое количество населения получает лечение именно от коронавирусной инфекции. На стационарном лечении находится около 100 тыс. пациентов и 250 тыс. получают помощь амбулаторно», – добавил он. Министр подчеркнул, что соблюдение противоэпидемических мер населением и вакцинация являются теми двумя ключевыми моментами, которые позволят избежать третьей волны коронавирусной инфекции. Ранее сообщалось, что в гражданский оборот ввели более 10 млн комплектов «Спутника V». Въезд в Россию по приложению «Путешествуй без COVID-19» сделали бессрочным 1 апреля 2021, 21:15

Правительство России распорядилось сделать неограниченным срок въезда в страну по приложению «Путешествуй без COVID-19». В список стран, гражданам которых разрешен бессрочный въезд в Россию по приложению, внесена, в частности, Киргизия, передает РИА «Новости». Гражданам, планирующим поездку в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), необходимо установить мобильное приложение, которое позволяет выбрать вид транспорта и страну, куда планируется путешествие. После регистрации пользователю направляется информация о действующих ограничениях и правилах в стране прибытия/убытия на дату планируемой поездки, предоставляется список верифицированных лабораторий и возможность записи на прием в лабораторию для сдачи тестов, уточняется в сообщении. Мобильное приложение «Путешествуй без COVID-19» разработано для свободного и безопасного перемещения граждан стран ЕАЭС внутри интеграционного объединения в условиях пандемии. Оно было запущено в феврале. В прошлом месяце правительство России продлил срок въезда по приложению до 1 апреля. Во Франции за сутки выявили более 50 тыс. случаев коронавируса 2 апреля 2021, 04:30 Текст: Антон Никитин

На территории Франции за последние сутки выявлено 50659 новых случаев заражения коронавирусом, днем ранее медицинские службы страны подтвердили 59 тыс. заражений, свидетельствуют данные Национального агентства общественного здравоохранения при министерстве социальных дел и здравоохранения. От последствий заражения коронавирусом во французских больницах за последние сутки умерли 314 человек. Всего же с начала марта 2020 года было зафиксировано 95976 смертей, из них 69932 – в больницах, остальные – в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях, передает ТАСС. За последние сутки были госпитализированы 2 тыс. пациентов с коронавирусом, из них 480 попали в реанимацию. Общее число больных с COVID-19 во французских больницах достигло 28,5 тыс., из них 5109 находятся в реанимации. Всего с начала эпидемии во Франции выявлено около 4,7 млн случаев заражения. В понедельник французские врачи предупредили о надвигающейся на страну катастрофе из-за пандемии коронавируса и призвали власти немедленно закрыть границы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД