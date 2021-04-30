Медицинский кластер «Сириуса» займется улучшением здоровья россиян

Медицинский кластер федеральной территории «Сириус» станет идеальной инновационной средой для улучшения здоровья граждан, к такому выводу пришли участники III саммита молодых ученых и инженеров, который прошел в научно-технологическом университете «Сириус».

«Вместе с фондом «Талант и успех» наш центр как основной партнер с другими ключевыми научно-исследовательскими учреждениями привлечены для создания медицинской инфраструктуры на федеральной территории «Сириус», – заявил в ходе саммита гендиректор НМХЦ имени Пирогова, заслуженный врач России, член-корреспондент РАН Олег Карпов.

Он отметил, что такая инфраструктура нужна для помощи жителям самой федеральной территории, но также может стать инновационной средой для здоровья и благополучия всех граждан.

«Президентом России поручено создать на федеральной территории высокотехнологичный консультативно-диагностический многопрофильный медицинский центр при научно-технологическом университете «Сириус». Это весьма интересный проект, который сможет улучшить качество жизни россиян», – подчеркнул Карпов.

Медицинский кластер будет работать в связке с образовательным и позволит готовить передовые кадры и развивать перспективные исследования, которые можно будет распространять на все регионы. А студенты еще во время обучения в магистратуре смогут увидеть практические результаты своей работы.

Руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева в ходе саммита отметила, что качество жизни – это та среда, которую создают сами ее участники. «На нашем саммите присутствуют представители разных специальностей и возрастных категорий, которые прилетели сюда из 70-ти субъектов федерации, и так проходит каждый месяц «Сириуса». Среда притягивает к себе людей, усилиями которых она и формируется. Нет универсального ответа на вопрос о том, как повысить качество жизни, но можно создать среду, которая будет развиваться, пригласить людей, уже достигших или только желающих достичь определенных успехов в своих областях. Кто-то приезжает на время, чтобы пройти обучение или прочесть курс лекций, кто-то остается, чтобы продолжить здесь свой профессиональный путь», – поделилась она.

Она подчеркнула, что «Сириус» – это не только научно-исследовательская и технологическая среда, но и инфраструктурная, образовательная. Фонд успешно масштабирует свою модель, развивая сеть региональных центров для одаренных детей в 57 регионах России, а к 2024 году они будут открыты во всех субъектах страны.

Советник президента России Андрей Фурсенко в ходе дискуссии подчеркнул важность взаимной ответственности человека и общества, сделав акцент на самореализации каждого индивида как на главном факторе, определяющем качество жизни, его психологический и материальный комфорт.

«Одна из важных составляющих – востребованность, – экономическая, социальная, возможность и желание выполнить свое предназначение. Интересы общества полностью с этим коррелируют. Если человек не на своем месте, он не живет, а готовится жить», – пояснил Фурсенко.

Ректор НТУ «Сириус» Роман Иванов напомнил, что 2021 год в России объявлен Годом науки и технологий. В этом году университет планирует не только увеличить набор студентов и аспирантов, но и создать для них продуктивную творческую среду в рамках экосистемы. Результатом внедрения разработок будут совершенно конкретные технологии разной степени готовности, прототипы разработок, но каждая из них должна стать ответом на большие вызовы, стоящие перед страной и дать в обозримом будущем заметный экономический эффект, который повысит качество жизни всех жителей России.

Научно-технологический университет «Сириус» активно развивает четыре научно-исследовательских направления: генетику и науки о жизни, когнитивные науки, информационные технологии и искусственный интеллект, математику.

По каждому из четырех направлений проводятся очные и дистанционные образовательные модули, школы и конференции. Осенью откроются очные программы магистратуры и аспирантуры. В 2020-2021 году в НТУ «Сириус» прошли обучение 1,4 тыс. студентов, а до конца 2021 года количество студентов вырастет до 4 тыс. человек. Создаваемые научными сотрудниками университета прототипы продуктов и технологий в среднесрочной перспективе будут формировать образ российской высокотехнологичной индустрии.