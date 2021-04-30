BioNTech и Pfizer запросили разрешение на применение в ЕС вакцины для подростков

Немецкая компания BioNTech совместно с американским партнером Pfizer подала заявку в Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) на разрешение применения их препарата от коронавируса среди подростков от 12 до 15 лет.

«Компании Pfizer и BioNTech сегодня объявили, что они подали в Европейское агентство лекарственных средств заявку на разрешение использования вакцины Pfizer-BioNTech Comirnaty (BNT162b2) среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет на территории Европейского союза (ЕС)», – передает заявление компании ТАСС.

Отмечается, что при одобрении вакцины, ее можно будет применять во всех 27 государствах – членах Евросоюза. Аналогичный запрос был направлен компаниями в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США 9 апреля.

Ранее была проведена третья фаза клинического исследования, в котором приняли участие 2 260 добровольцев в возрасте от 12 до 15 лет. 31 марта BioNTech и Pfizer сообщили, что их препарат показал стопроцентную эффективность против коронавируса среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Кроме того, титр антител был выше, чем в возрастной группе от 16 до 25 лет.

Между тем ранее газета ВЗГЛЯД писала, что судя по документам, украденным хакерами у Европейского агентства лекарственных средств (ЕMA), утверждение использования вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса проходило под давлением.