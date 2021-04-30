Врач предупредил об опасности для сердца обычной боли в горле

Беспечность и самолечение при возникновении боли в горле могут обернуться серьезными заболеваниями сердца и других органов, рассказал врач высшей категории, отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Зайцев рассказал, что, например, «хронический тонзиллит тянет за собой воспалительный процесс в сопряженных вовлеченных органах – в сердце, почках, суставах и печени», передает «Ридус».

«Это может быть пиелонефрит (воспаление почек из-за попадания инфекции), гломерулонефрит (заболевание почек иммуновоспалительного характера), миокардит (воспаление сердечной мышцы) или бактериальный миокардит и ревматоидный артрит (хроническое воспаление суставов). Внешне человек выглядит неплохо – крепким, здоровым, а по факту физических нагрузок он переносить не может. Почки фильтруют очень плохо, постоянно приходится выбирать, что можно пить и есть, а что нет. И боль в суставах – скованность, ограничение в движениях», – отметил врач.

Зайцев рассказал, как понять, при какой боли в горле без специалиста не обойтись, а когда поход в поликлинику рекомендован: «При фарингите – воспалении задней стенки глотки, воспаление как быстро приходит, так и достаточно быстро уходит. В этом случае к лор-врачу можно не обращаться. Это касается и острого фарингита, когда заболевание впервые возникло и быстро ушло, и в случае хронического фарингита, когда они случаются с некоторой периодичностью. Это состояние, когда с каждым последующим днем состояние пациента улучшается».

При этом заболевании «острая боль локализуется именно в области задней стенке глотки», и «неприятные симптомы должны пройти уже на пятый-седьмой день». Однако другое дело – «состояние, которое сопровождается жаром, температурой 38-40 градусов, сильным недомоганием, вялостью, слабостью».

Если тонзиллит лечить неправильно, то он станет хроническим и тогда уже нужно будет лечить последствия.

Зайцев также отметил, что ангина может проходить в скрытой форме и распознать ее самостоятельно бывает сложно. «Нужно понимать серьезность своего состояние. Если ты ходишь уже четыре дня с болью в горле, а состояние в лучшую сторону не меняется, а становится только хуже, то понятно, что само собой лучше не будет», – указал он.

Врач предупредил, что если воспаление опускается вниз, то развивается ларингит – это воспаление гортаноглотки. При таком заболевании пациент теряет голос или голос его слабеет, или голос становится охрипшим. Риск состоит в том, что это может остаться навсегда.

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