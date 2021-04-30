Стали известны сроки начала доплаты кураторам в колледжах

Кураторы групп в колледжах будут получать доплаты размером в 5 тыс. рублей начиная с 1 сентября 2021 года, доплату за классное руководство осенью – зимой 2020 года в таком же размере получили 810 тыс. учителей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании коллегии Минпросвещения.

«Я бы хотела обратить также внимание на реализованную по поручению президента [РФ Владимира Путина] инициативу по доплате за классное руководство. В 2020 году с сентября по декабрь выплату получили 810 тыс. учителей, и сейчас эта выплата уже полноценно вошла в нашу обычную жизнь. Теперь по решению президента с этого года, с 1 сентября, эту выплату будут получать кураторы групп в образовательных учреждениях среднего профессионального образования», – цитирует ТАСС Голикову.

По ее словам, в правительстве подготовлены определенные подходы к развитию системы среднего специального образования.

«Сегодня в правительстве подготовлены определенные подходы к развитию системы среднего специального образования, которые в ближайшее время будут представлены вашему вниманию», – передает РИА «Новости» слова Голиковой на итоговой коллегии Минпросвещения России.

Она уточнила, что подходы предполагают изменения сроков подготовки, порядок установления контрольных цифр приема для среднего специального образования, изменение материально-технической базы этих учреждений и «полное соединение системы профтехобразования с прогнозом реагирования на процессы, происходящие на рынке труда».

Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил распространить ежемесячную доплату в размере 5 тысяч рублей, которую сегодня получают классные руководители школ, на кураторов учебных групп техникумов и колледжей.

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