В Ростовской области мать держала ребенка на привязи без еды и воды Москвичку арестовали по подозрению в истязании приемного ребенка 3 апреля 2021, 21:15 Текст: Ксения Панькова

Суд в Москве арестовал 35-летнюю женщину по подозрению в истязании 10-летней девочки, она является опекуном ребенка, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. «Установлено, что с 2018 года по март 2021 года 35-летняя женщина, являющаяся опекуном малолетней девочки 2010 года рождения, а также ее 47-летний муж, на территории частного дома в поселке Щаповское в городе Москве, систематически подвергали ребенка избиению», – говорится в сообщении. Отмечается, что 30 марта у ребенка учителя школы обнаружили множественные гематомы головы и тела. Девочка была доставлена в медицинское учреждение. По словам школьницы, травмы различными предметами ей причинили женщина с сожителем. Также ребенок рассказал о применении к ней недопустимых методов воспитания и жестокого обращения. Девочка была госпитализирована. «Сегодня суд избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по п. «г, е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)», – говорится в сообщении. По данным старшего помощника руководителя московского главка СК России Юлии Ивановой, по подозрению в истязании школьницы арестован и сожитель женщины, передает РИА «Новости». «По подозрению в совершении преступления задержаны женщина 1985 года рождения и мужчина 1974 года рождения, им предъявлено обвинение... Сегодня судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила Иванова. Ранее сообщалось, что полиция организовала розыск женщины, которая, согласно информации в соцсети, держала на привязи свою восьмилетнюю дочь дома в Новошахтинске Ростовской области и не кормила ее.

Блогер Эдвард Бил задержан после ДТП на Садовом кольце 1 апреля 2021, 20:16

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль) задержан в качестве подозреваемого по делу о ДТП на Садовом кольце в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах. «Он задержан до избрания меры пресечения», – передает ТАСС со ссылкой на источник. Ранее в ГУ МВД по столице сообщили, что по факту аварии на Смоленской площади возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами. Источник в правоохранительных органах сообщал, что за рулем Audi RS 6 Avant, разбившейся в аварии, находился блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль). При этом сам блогер заявляет, что за рулем был его друг, а он прибыл на место аварии, чтобы разобраться в произошедшем. Куда скрылся его приятель, блогер не знает. В результате аварии на Садовом кольце в Москве пострадала консультант Госдумы Мария Артемова, она была за рулем Volkswagen. У водителя Audi, устроившего аварию на Садовом кольце, более 566 штрафов за нарушения правил дорожного движения, за 2021 год он успел допустить 245 превышений скорости, сообщал столичный дептранс. Также полиция отмечала, что автомобиль водителя, из-за которого произошло столкновение, на момент ДТП не стоял на учете в ГИБДД. Дептранс опубликовал полную статистику штрафов устроившего ДТП на Cадовом водителя Audi 1 апреля 2021, 18:12

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Текст: Алексей Дегтярев

У водителя Audi, устроившего аварию на Садовом кольце, более 566 штрафов за нарушения правил дорожного движения, глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов написал письмо городскому прокурору с просьбой взять расследование аварии под личный контроль. «В письме были изложены все материалы, касающиеся нарушений правил дорожного движения, совершенные автомобилем Audi, в том числе превышения скорости более чем на 100 км/ч», – говорится в сообщении Telegram-канала департамента. Отмечается, что всего у водителя этого автомобиля более 566 штрафов, только за 2021 год он допустил 245 превышений скорости на 20-40 км/ч, 104 – на 40-60 км/ч, 48 – на 60-80 км/ч, 23 – на 80 км/ч. В четверг на Садовом кольце в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, сообщалось, что одного человека зажало после аварии в машине. Позднее источник в правоохранительных органах сообщал, что за рулем Audi RS 6 Avant, разбившейся в аварии, находился блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль). При этом сам блогер заявляет, что за рулем был его друг, а он прибыл на место аварии, чтобы разобраться в произошедшем. Куда скрылся его приятель, блогер не знает. Департамент транспорта позже сообщил, что машина, из-за которой произошло столкновение, свыше 400 раз нарушала скоростной режим в 2021 году. В МВД позже уточнили, что в результате аварии серьезно пострадала женщина, ее госпитализировали, полиция начала проверку по факту ДТП. Блогер Эдвард Бил признал, что был за рулем в момент аварии на Садовом кольце 2 апреля 2021, 14:32

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

Видеоблогер Эдвард Бил (Эдуард Биль) признался, что сидел за рулем автомобиля, попавшего в четверг в аварию на Садовом кольце, видеозапись опубликовала пресс-служба полиции Москвы. «Не разбираюсь в этом», – заявил молодой человек в ответ на вопрос, был ли он за рулем в ролике ГУ МВД по Москве, опубликованном на YouTube-канале РБК. После он уточнил, что находился за рулем, также Бил пояснил, что автомобиль не его. Между тем адвокат семьи пострадавшей в ДТП женщины Виталий Бородин уточнил, что блогер пока не предлагал компенсацию пострадавшей. «Когда я беседовал со своим доверителем на этот счет, я так понял, что Бил ему пока не предлагал компенсацию. Да и как можно такое компенсировать? В любом случае мы настаиваем на том, чтобы все было в соответствии с законом. Любые вопросы, связанные с компенсацией, я буду обсуждать с доверителем», – пояснил собеседник ТАСС. Адвокат Била Сергей Жорин отмечал, что подзащитный планирует помочь пострадавшей, он раскаивается и сожалеет о произошедшем. В четверг на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Столичный департамент транспорта опубликовал видеозапись с моментом происшествия, согласно которой один из автомобилей перед ДТП выехал на встречную полосу движения. Виновником ДТП, предположительно, стал водитель спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей. По словам источника в правоохранительных органах, за рулем Audi RS6 находился блогер и пранкер Эдвард Бил (Эдуард Биль). Сам блогер заявил о своей невиновности в аварии. При этом, по словам блогера, за рулем принадлежащей ему Audi RS 6 Avant якобы находился его приятель, а сам он подъехал на место, чтобы разобраться в инциденте. Однако, по сообщениям СМИ, свидетели аварии утверждают, что в момент ДТП видеоблогер все же находился за рулем Audi, а позже пересел с водительского сиденья автомобиля на пассажирское. Одна из пострадавших в аварии успела разглядеть лицо блогера, который «быстро перепрыгнул назад», и обвинила Била в провоцировании ДТП. В ГИБДД по столице подтвердили, что причиной аварии, по предварительным данным, стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу. Департамент транспорта Москвы сообщал, что у водителя, устроившего аварию на Садовом кольце, более 566 штрафов за нарушения правил дорожного движения. По информации ведомства, автомобиль, из-за которого произошло столкновение, в 2021 году свыше 400 раз нарушал скоростной режим. Дело о ДТП на Смоленской площади взял на личный контроль прокурор Москвы Денис Попов. Пострадавшая в ДТП на Садовом кольце оказалась консультантом Госдумы 1 апреля 2021, 19:11

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

В результате аварии на Садовом кольце в Москве пострадала консультант Госдумы Мария Артемова, она была за рулем Volkswagen, сообщил источник в правоохранительных органах. «По предварительным данным, за рулем попавшего в ДТП с пятью машинами на Садовом кольце в Москве автомобиля Volkswagen находилась Мария Артемова. Она работает консультантом Госдумы. Женщина сейчас в реанимации в тяжелом состоянии», – пояснил собеседник ТАСС. Источник уточнил, что водительский стаж у Артемовой– около 10 лет, в момент аварии она ехала домой с работы. В четверг на Садовом кольце в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, сообщалось, что одного человека зажало после аварии в машине. Позднее источник в правоохранительных органах сообщал, что за рулем Audi RS 6 Avant, разбившейся в аварии, находился блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль). При этом сам блогер заявляет, что за рулем был его друг, а он прибыл на место аварии, чтобы разобраться в произошедшем. Куда скрылся его приятель, блогер не знает. У водителя Audi, устроившего аварию на Садовом кольце, более 566 штрафов за нарушения правил дорожного движения, за 2021 год он успел допустить 245 превышений скорости, сообщал столичный дептранс. Также полиция отмечала, что автомобиль водителя, из-за которого произошло столкновение, на момент ДТП не стоял на учете в ГИБДД. В московском «Бургер Кинге» начался пожар, эвакуированы десятки людей 2 апреля 2021, 16:04

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

На Зубовском бульваре в Москве в офисном здании произошел пожар, из строения эвакуировали около 100 человек, сообщил источник в экстренных службах. «До прибытия пожарных подразделений из здания эвакуировались порядка 100 человек», – сказал собеседник ТАСС. Он добавил, что пожар произошел в помещении ресторана «Бургер Кинг». В соцсетях опубликовали видеозапись с места происшествия, в ролике запечатлено открытое горение в окнах ресторана «Бургер Кинг». Позже в пресс-службе московского ГУ МЧС сообщили о ликвидации пожара. «В 16.11 пожар ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». В Москве открыли две новые станции метро 1 апреля 2021, 12:34

Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»

Текст: Алексей Дегтярев

На Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро мэр города Сергей Собянин открыл две новые станции – «Народное ополчение» и «Мневники». Открытые станции стали 240-й и 241-й станциями метро (без учета Московского центрального кольца), на БКЛ станции стали 11-й и 12-й, передает РИА «Новости». «Впервые большой московский район получил две станции метрополитена. На этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тыс. пассажиров, а в перспективе число вырастет до 90 тысяч. На БКЛ теперь 12 станций, осталось 19», – отметил градоначальник. Собянин, говоря о выборе названий станций, пояснил, что по «Мневникам» не было дискуссий». «По станции «Карамышевская» было много дискуссий. Комитет ветеранов предложил переименовать станцию, поскольку здесь находится улица Народного ополчения, и в этом году мы празднуем 80 лет памяти народного ополчения, когда в 1941 году люди ушли на фронт и практически никто не вернулся. Мы провели голосование и было принято решение переименовать станцию», – указал мэр. Он поблагодарил строителей за работу и выразил надежду, что работы по строительству БКЛ удастся завершить за два года. «Народное ополчение» находится вдоль проспекта Маршала Жукова, рядом с пересечением с улицей Демьяна Бедного. Планируется организовать на станции пересадочный узел на новую Рублево-Архангельскую линию метро, ее строительство может начаться в 2021 году. Станция «Мневники» находится в северной части Мневниковской поймы. В пресс-службе Собянина отметили, что открытие станций позволит сократить интервал движения в час пик на участке «Савеловская» – «Хорошевская» на 15 секунд, с 2.45 до 2.30, это позволит создать новые 2,6 тыс. пассажирских мест. В марте сообщалось, что начало строительства станции метро «Гольяново» в Москве перенесено на 2022 год. Прокурор Москвы взял на контроль дело о ДТП с участием блогера 1 апреля 2021, 20:34

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

Прокурор Москвы Денис Попов взял на личный контроль расследование уголовного дела, возбужденного после ДТП на Смоленской площади, в качестве подозреваемого по которому был задержан блогер Эдвард Бил. «Прокурор Москвы Денис Попов поставил на личный контроль ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») по факту ДТП на Смоленской площади, в результате которого женщина – водитель автомобиля Volkswagen – получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред ее здоровью», – передает сообщение столичной прокуратуры ТАСС. Прокуратура также намерена проверить все факты нарушений правил дорожного движения на Audi, водитель которого, предположительно, является виновником аварии, уточняется в сообщении. Ранее на Садовом кольце в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, сообщалось, что одного человека зажало после аварии в машине, его пытаются извлечь. По данным ГИБДД, аварию спровоцировала выехавшая на встречную полосу движения машина, серьезно пострадала женщина-водитель. Столичный департамент транспорта опубликовал видеозапись с моментом происшествия, на ней запечатлено, как один из автомобилей выехал на встречную полосу. Среди разбитых машин – спорткар Audi RS6 одного из последних поколений, стоимость которого от 9 – 10 млн рублей. Предположительно, его водитель и был виновником ДТП. О том, кто был за рулем Audi RS6, официально не сообщается, но, по данным источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, это известный блогер и пранкер Эдвард Бил. Он заявил, что не виновен в аварии с пятью машинами. Но заявил, что за рулем принадлежащей ему Audi RS 6 Avant якобы находился его приятель, а сам он подъехал на место, чтобы разобраться в инциденте.



Однако свидетели аварии утверждают, что видеоблогер все же был за рулем Audi в момент ДТП, а затем пересел с водительского сиденья автомобиля на пассажирское. Одна из пострадавших в аварии успела разглядеть лицо блогера, который «быстро перепрыгнул назад», и обвинила Била в провоцировании ДТП, сообщает Lenta. В ГИБДД по столице подтвердили, что, по предварительным данным, причиной аварии стал выезд одной из машин на встречную полосу. Департамент транспорта Москвы сообщал, что у водителя, устроившего аварию на Садовом кольце, более 566 штрафов за нарушения правил дорожного движения. По информации ведомства, машина, из-за которой произошло столкновение, свыше 400 раз нарушала скоростной режим в 2021 году. Дерево упало на рабочего при уборке снега в Москве 2 апреля 2021, 17:25 Текст: Вера Басилая

В Москве на припаркованную «Газель» упало дерево. Черепно-мозговую травму и переломы рук и ног получил рабочий, который рядом с машиной убирал снег. «Возле дома №68 на Каширском шоссе произошло падение дерева на припаркованную «Газель» и находившегося рядом рабочего ГБУ «Жилищник», – передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы. По его словам, инцидент произошел при уборке снега. Пострадавший с черепно-мозговой травмой, переломами руки и ноги госпитализирован в городскую клиническую больницу №7. Ранее в Тверской области на восьмилетнего ребенка упала ледяная глыба, следователи возбудили уголовное дело за «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Минтруд пояснил новые правила расчета выплат на детей от трех до семи лет 1 апреля 2021, 18:11 Текст: Вера Басилая

При назначении пособий для детей от трех до семи лет из малоимущих семей доли в собственности меньше одной трети учитываться не будут, а для участков в сельских поселениях максимальная совокупная площадь увеличена до одного гектара, сообщили в пресс-службе ведомства. «Проект постановления доработан с учетом предложений общественного совета. Уточнены требования к имуществу. Доли в собственности меньше одной трети учитываться не будут, а для участков в сельских поселениях максимальная совокупная площадь увеличена до 1 гектара. Это делается для того, чтобы учесть все возможные жизненные ситуации, с которыми могла столкнуться семья, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации», – передает ТАСС сообщение ведомства. Также увеличены сроки на предоставление дополнительных сведений. Если в первой редакции гражданину отводилось пять дней, чтобы дать дополнительные данные, то теперь срок увеличен до 10 дней. По словам министра труда и социальной защиты России Антона Котякова, на портал Госулуг уже поступило свыше 40 тыс. заявлений на перерасчет выплаты на детей от трех до семи лет. «При этом мы постарались максимальный объем сведений, который в этой форме содержится, сделать автоматическим предзаполнением. Постепенно мы расширяем наше межведомственное взаимодействие с другими органами государственной власти, будем упрощать форму и делать предзаполнение еще более удобным для наших граждан, и постепенно ее будем сокращать», – заявил министр. Замглавы минтруда Алексей Скляр отметил, что с учетом изменившихся правил назначения выплат обновлена форма заявления на портале Госуслуг. Он пояснил, что гражданину нужно заполнить только те поля, которые имеют отношение к его персональной жизненной ситуации. По его словам, для большинства сведений, которые нужны для назначения выплаты, предусмотрено автозаполнение. Значительная часть данных будет проставляться автоматически или подгружаться из государственных информационных систем. Скляр добавил, что без сбора дополнительных справок пособие будут назначать более чем для 95% его получателей. Только если в имеющихся информационных системах не будет каких-то сведений, можно будет обратиться за ними, получить справку и оформить пособие. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru) С 1 июня 2020 года семьи с детьми от трех до семи лет включительно получают выплаты на детей в размере половины регионального прожиточного минимума на каждого ребенка этого возраста, если среднедушевой доход семьи меньше одного регионального прожиточного минимума на человека. Средний размер пособия по стране составляет 5,5 тыс. рублей. Всего такие пособия в 2020 году были назначены для 4,7 млн детей. Ранее правительство разъяснило правила назначения выплат на детей от трех до семи лет. Подход к назначению пособий станет адресным. Так, минтруд будет учитывать недвижимость, движимое имущество, а также проценты по вкладам в банке граждан как критерии нуждаемости при назначении выплаты детям от трех до семи лет. Пособие, в соответствии с указом президента, будет назначаться в размере 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума. По пожеланиям регионов и общественности подход к назначению пособий станет адресным. В ведомстве отметили, что в 2021 году пособие будет назначено в размере 75% регионального прожиточного минимума, если при выплате пособия в размере 50% регионального прожиточного минимума среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума. Пособие назначат в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка, если при увеличении выплаты среднедушевые доходы в семье не поднимутся до уровня прожиточного минимума. При этом, как отметили в министерстве, те граждане, кому выплата была назначена, но по новым критериям не попадающие под категорию нуждающихся, продолжат получать ее в течение 12 месяцев с момента назначения в прежнем объеме, то есть 50% от прожиточного минимума. На Смоленской площади в Москве столкнулись пять машин 1 апреля 2021, 12:27 Текст: Алексей Дегтярев

В центре Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, сообщил источник в экстренных службах. «На Смоленской площади в районе дома 13/21 произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. В одной из машин зажало человека, его пытаются извлечь», – сказал собеседник ТАСС. В районе аварии затруднено движение, на месте работают правоохранители и сотрудники экстренных служб. В начале марта на МКАД произошла авария с участием 11 машин, из-за ДТП перекрыли движение по левой и двум средним полосам на внешней стороне. Осиротевшего из-за коронавируса новорожденного отдадут под опеку дальней родственнице 1 апреля 2021, 21:57 Текст: Абдулла Шакиров

Ребенка, чья мама, бабушка и дедушка умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге, решили передать под опеку дальней родственницы из Мордовии, сообщили в аппарате городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной. Первое заседание по делу об отцовстве пройдет 18 апреля. Чтобы ускорить поиск биологического родителя, аппарат детского омбудсмена Петербургаорганизовал досудебную генетическую экспертизу, передает РИА «Новости». «Результаты генетической экспертизы показали, что потенциальный отец ребенка не является биологическим отцом. Таким образом, ребенок в ближайшее время будет передан тете, проживающей в республике Мордовия», – рассказали в аппарате. Там добавили, что младенец, которому сейчас 4,5 месяца, проживает в Доме ребенка и чувствует себя хорошо. Мама ребенка умерла от коронавируса на 32-неделе беременности, будучи подключенной к аппарату ИВЛ. Через несколько дней от COVID-19 скончались бабушка и дедушка мальчика. Позже поступило два заявления об опеке над новорожденным – от молодого человека, который считает себя биологическим отцом, и двоюродной тети матери ребенка, проживающей в Мордовии. После аварии на Садовом кольце полиция начала проверку 1 апреля 2021, 16:24 Текст: Алексей Дегтярев

Московская полиция инициировала проверку после аварии с пятью автомобилями на Садовом кольце, в результате которого серьезно пострадала одна женщина-водитель, сообщили в ГУ МВД по Москве. «По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Будет дана объективная оценка действиям предполагаемого виновника ДТП и принято решение в соответствии с действующим законодательством», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Там добавили, что в результате столкновения женщина серьезно пострадала, а не погибла, как ранее сообщал департамент транспорта столицы. Ее госпитализировали в медицинское учреждение. По предварительным данным ведомства, водитель одной из машин выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя другими автомобилями. В четверг на Садовом кольце в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, сообщалось, что одного человека зажало после аварии в машине. Позднее источник в правоохранительных органах сообщал, что за рулем Audi RS 6 Avant, разбившейся в аварии, находился блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль). При этом сам блогер заявляет, что за рулем был его друг, а он прибыл на место аварии, чтобы разобраться в произошедшем. Куда скрылся его приятель, блогер не знает. Департамент транспорта позже сообщил, что машина, из-за которой произошло столкновение, свыше 400 раз нарушала скоростной режим в 2021 году. В Москве выпало около трети месячной нормы осадков 2 апреля 2021, 16:55 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве вечером в четверг и в ночь на пятницу выпало около трети месячной нормы осадков, сообщила главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова. «За вчерашний день на станции ВДНХ выпало два миллиметра осадков, за ночь – шесть миллиметров осадков. Такие же величины наблюдались и на станции Тушино. Что касается центра, то там немного по-другому распределились осадки – там больше выпало за ночь – 10 миллиметров, за вчерашний день – два миллиметра. 12 миллиметров – это самая большая величина, при норме 44 миллиметра – это почти треть месячной нормы», – цитирует эксперта РИА «Новости». Ранее синоптики предупреждали, что москвичей ожидают осадки в размере 10% от месячной нормы, а также снег. Суд арестовал главу департамента Минпромторга на два месяца 2 апреля 2021, 17:47 Текст: Вера Басилая

Хамовнический суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павла Серватинского, обвиняемого в превышении должностных полномочий. «Постановлением Хамовнического районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Серватинского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), на срок до 1 июня», – цитирует ТАСС пресс-секретаря суда Ираклия Сохадзе. Ранее следователи попросили Хамовнический суд Москвы отправить в СИЗО на два месяца руководителя департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга Павла Серватинского в рамках дела о превышении должностных полномочий. О задержании директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга Павла Серватинского по уголовному делу о превышении должностных полномочий стало известно в четверг, 1 апреля. Начался прием заявлений для перерасчета выплат на детей от трех до семи лет 1 апреля 2021, 08:35 Текст: Алина Назарова

В России стартовал прием заявлений на перерасчет размера выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. Теперь субсидия будет ранжироваться в зависимости от среднедушевого дохода семьи. В марте Владимир Путин подписал соответствующий указ. Если после назначения пособия в размере половины прожиточного минимума ребенка по региону среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то выплата назначается в размере 75% от прожиточного минимума ребенка по региону. Если и такого размера выплаты не хватает, чтобы среднедушевой доход семьи был выше величины прожиточного минимума, то размер выплаты составит 100% прожиточного минимума ребенка по региону, передает РИА «Новости». При этом Минтруд обновляет подход к выплатам на детей от трех до семи лет: теперь будут учитываться не только доходы семьи, но и ее движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в банковских вкладах. В частности, семья может владеть квартирой, жилым домом, дачей, земельным участком, гаражом, автомобилем, мотоциклом, трактором и лодкой одновременно и получить выплату. Тем временем Счетная палата предложила новый алгоритм выплат пособий семьям. Социальные пособия предлагается выплачивать исходя из дефицита доходов семей, а не только семьям с детьми.