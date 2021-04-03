В Бразилии за сутки выявили более 70 тыс. случаев коронавируса

РФПИ назвал сроки выхода производства «Спутника V» на полную мощность за границей

Производство российской вакцины «Спутник V» против коронавируса в ряде зарубежных стран выйдет на полную мощность в апреле, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

«Мы активно работаем с российскими производителями, в том числе за три месяца построили «Спутник Технополис» с компанией «Р-Фарм», и он стал одним из самых крупных заводов по производству вакцины. И также налаживаем международное производство, как вы нам и поручали», – сказал Дмитриев, передает РИА «Новости».

По его словам, уже есть договоренности с десятью странами, с 20 производителями, включая крупнейших производителей в мире. «Индия и Корея уже сейчас производят вакцину, и в апреле многие из этих предприятий выйдут на полную мощность», – добавил глава фонда.

Он также сообщил, что РФПИ инвестирует в создание робота-конвейера, который сможет делать в аэропортах 300 тестов на коронавирус в час. «Наши тесты очень востребованы в аэропортах и других местах вне лабораторий, и мы объявим о роботе-конвейере, который может делать 300 тестов в час и не требует высококвалифицированного персонала. Мы считаем, что это будет ключевым решением не только для России, но и для других стран – автоматизировать сдачу тестов вне лабораторий», – сказал он.

В ответ Путин заявил, что «РФПИ вносит существенный вклад в борьбу с ковидом: здесь и тест-системы, и продвижение вакцин, в том числе на мировые рынки».

Днем ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и TopRidge Pharma согласовали производство в Китае более 100 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» ежегодно. Тем временем иранские производители намерены поставить вакцину от коронавируса «Спутник V» на рынок до конца апреля.

«Спутник V» зарегистрирован в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 млрд человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.