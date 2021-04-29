Дочь Ефремова назвала Леру Кудрявцеву «полутрупом»

Дочь осужденного за смертельное ДТП артиста Михаила Ефремова, 20-летняя Анна-Мария, считающая себя юношей, сравнила ведущую Леру Кудрявцеву с человекоподобным роботом. В интервью проекту «Исповедь» она также рассказала, когда планирует сменить пол и завести ребенка.

Анна­ - Мария Ефремова, с недавних пор решившая называть себя Аэм Тиллмари, рассказала в проекте «Исповедь» о своих съемаках в ток-шоу и решении сменить пол.

Она вспомнила свое участие в съемках в шоу «Секрет на миллион» канала НТВ, где она пересекалась с ведущей Лерой Кудрявцевой. По словам дочери Ефремова на самом деле все было не так однозначно, как могло показаться.

По ее словам, никаких претензий к Лере Кудрявцевой нет, но ей не понравилось, как выглядела телеведущая. Анна­-Мария-Аэм утверждает, что Кудрявцева похожа на робота или на манекена, сообщает Bim.ru.

«От нее исходил эффект зловещей долины. Существо, которое перед тобой, похоже на человека, но недостаточно. Если вы видели человекоподобных роботов или реалистичный манекен, вы испытывали это ощущение, когда на вас смотрит получеловеческий полутруп. И когда я смотрела на Леру Кудрявцеву, у меня было именно это чувство», – рассказал Аэм Тиллмари.

По словам дочери Ефремова, она планирует изменить имя в документах ближе к 25 годам, «если ничего не поменяется». «Что касается «нижней операции» (смены пола – ред. ВЗГЛЯД), я не планирую ее делать, потому что опасаюсь второго пубертата. Но ручаться я не могу, возможно, что-то поменяется», – заявила дочь Ефремова.

По словам Анны-Марии, она абсолютно точно не планирует рожать детей самостоятельно, поскольку не готова к такой ответственности.

«В приютах довольно много различных прикольных людей, которым нужны нормальные родительские формы и которых нужно воспитать. Если у меня будет полумоногамный брак с партнером, то, возможно, да, возможно мы усыновим. Я готов принять своего ребенка абсолютно любым, на данный момент я учусь ответственности. Нужно научиться быть взрослой личностью, чтобы потом воспитывать отпрысков чужих людей», – говорит Анна-Мария.

Идеальным партнером дочь Ефремова считает тонко чувствующего и хорошего думающего человека, пол и гендер значения не имеет. Примечательно, что в конце своей исповеди Ефремова обратилась к родителям с просьбой не пить во время секса, иначе, по ее словам, может получиться «такое как она».

Напомним, дочь осужденного за смертельное ДТП артиста Михаила Ефремова, 20-летняя Анна-Мария заявила, что больше не считает себя девушкой, попросила обращаться к ней в мужском роде и называть ее Аэм.