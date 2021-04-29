Глава Минпросвещения пообещал не допустить искажения истории в учебниках

Министерство просвещения не допустит, чтобы в учебниках была искажена история, в особенности – правда о Победе в Великой Отечественной войне, заявил глава ведомства Сергей Кравцов перед началом «Диктанта Победы».

«Победа дала нам жизнь, и я хочу преклониться перед ветеранами, еще раз сказать огромное спасибо ветеранам, труженикам тыла. Мы будем хранить историческую память, оберегать ее, не допустим искажения истории в учебниках и где бы то ни было. Мы должны знать, как досталась победа, какой ценой – и никогда об этом не забывать», – передает его слова РИА «Новости».

Кравцов отметил, что «Диктант Победы» и те мероприятия, которые проводит Минпросвещения, например, конкурс «Без срока давности», позволяют вспомнить, оценить и никогда не забывать уроки Победы.

Акция «Диктант Победы», посвященная событиям Великой Отечественной войны, проходит 29 апреля более чем в 80 странах мира на 16 тыс. площадок. «Диктант Победы» переведен на английский и китайский языки. Вопросы разделены на четыре блока – для Америки, Европы, Азии, стран СНГ и постсоветского пространства. Победителей диктанта определят к 24 июня, федеральные победители получат уникальную возможность стать почетными гостями парада Победы на Красной площади в Москве 9 мая следующего года.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что некоторые современные учебники истории содержат «что угодно», однако там нет буквально «ни слова» про Сталинградскую битву. После чего министр просвещения пообещал, что все школьные учебники будут проверены.

Позже в Минпросвещения сообщили, что учебник по истории, на который указал президент, используется в колледжах.

В ведомстве рассказали, что «по итогам проверки среди прочих выявлен учебник «История России и мира» для 11-го класса под редакцией Волобуева, содержание которого крайне слабо отражает события Сталинградской битвы». Учебник решено убрать из колледжей, уже с 1 сентября использоваться он не будет.