Метеорологи не исключили снега в Москве в мае

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал москвичей не удивляться выпадению снега в мае, так как это происходит в 40-45% случаев. Не исключено, что это произойдет и в этом году.

«Не нужно удивляться тому, что будет снег в мае. Дело в том, что примерно в 40-45% случаев снег бывает. Другое дело, что установление снежного покрова – невероятно редкое событие», – ци тирует ТАСС Вильфанда.

Однако, по его словам, всего лишь четыре года назад в Москве в первой половине мая устанавливался временный снежный покров. «Так что, в принципе, снег возможен», – отметил метеоролог.

Вильфанд добавил, что температура воздуха прогреется выше и около нормы в мае на большинстве территорий России. «На всей территории страны температура около и выше нормы. <...> Мы видим этот прогноз в розовом цвете (цвет на прогностической карте, обозначающий положительные отклонения от нормы)», – сообщил он.

Теплее, чем на остальной части России, будет на северо-западе европейской территории страны: в частности, в Тверской, Брянской, Смоленской, Новгородской областях. В Москве, в частности, средняя температура в мае ожидается 14-15 градусов тепла. «Это значит, что во второй половине месяца будет много дней, когда температура будет выше 20 градусов», – отметил метеоролог.

Вильфанд отметил, что москвичи оценили апрель как холодный месяц, несмотря на то, что он превысил климатическую норму по теплу на 2,5 градуса.

«Наши сотрудники провели экспресс-опрос. Москвичи проходили неподалеку от Гидрометцентра, и их спрашивали: «как с вашей точки зрения, апрель холодный или теплый?» <...> Все [опрошенные]москвичи просто без исключения <...> [говорили]: «конечно, очень холодный апрель». А на самом деле апрель превысил норму примерно на 2,5 градуса, это очень теплый апрель», – сказал Вильфанд.

По словам научного руководителя Гидрометцентра, динамика атмосферных процессов привела к тому, что первые 19 дней апреля были очень теплыми, после чего наступило похолодание. «Апрель будет очень теплым, но неоднородным. Последняя декада, особенно неделя, по-настоящему холодная», – отметил он.

Ранее москвичей предупредили о холодных майских праздниках.