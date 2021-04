Глава Генштаба отметил рост показателей индивидуальной боевой подготовки В России задумались об ужесточении правил постановки на воинский учет 29 апреля 2021, 13:37 Текст: Наталья Ануфриева

Россиян, достигших призывного возраста, обяжут самостоятельно приходить в военкомат, чтобы встать на воинский учет, сообщают СМИ. Неявка будет грозить административной ответственностью, сообщает «Российская газета» со ссылкой на законопроект, который готовится ко второму чтению в Госдуме. Другая поправка, которую предполагается внести в Кодекс об административных правонарушениях, касается не только призывников, но и тех, кто находится в запасе: они должны сообщать об изменении семейного положения, работы или должности, получении образования, переезде на новое место жительства. Если не сделать это в установленный срок, придется заплатить штраф в размере от 500 до 3 тыс. рублей. Издание напоминает, что прийти вовремя в военкомат – в интересах самих призывников. Если мужчина уклонится от службы без уважительных причин, то в 27 лет он получит документ с соответствующей отметкой, и впоследствии это может помешать продвижению по карьерной лестнице. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, числящихся в запасе.

Россия перемещает войска в пределах собственной территории по своим планам, никакого внешнего воздействия здесь нет и быть не может, Москва и впредь будет делать все, что сочтет нужным, для обеспечения безопасности своих границ, заявил министр обороны Сергей Шойгу. «В последнее время только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений России по любому поводу. То проведение учений на нашей территории не нравится, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает. А кто-то решил нас предупредить о последствиях нашей активности на нашей же территории», – сказал Шойгу на заседании Совета министров обороны государств-участников ОДКБ в Душанбе во вторник. Он подчеркнул, что подобные предупреждения Россия не приемлет и намерена впредь делать все необходимое для обеспечения безопасности своих границ, передает РИА «Новости». Также министр заявил, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения на Украине провоцируют вооруженный конфликт в Донбассе. В четверг министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) успешно решил все поставленные задачи в ходе учений, которые прошли в Крыму. США решили создать новый истребитель за 18 млрд долларов 28 апреля 2021, 08:00

Пентагон планирует выделить почти 18 млрд долларов на разработку, производство и обслуживание нового истребителя для перехвата ракет из КНДР или Ирана, сообщило агентство Bloomberg. В конкурсе примут участие две компании: Lockheed Martin Corp. и Northrop Grumman Corp. На этапе разработки компаниям будет направлено 13,1 млрд долларов, передает ТАСС. После «критического обзора проекта» будет определен победитель данного этапа, который завершится, вероятно, к 2026 году. По окончании этапа разработки должно будет начаться строительство 31 истребителя-перехватчика, 10 из которых будут использоваться для испытаний. Стоимость этапа производства оценивается в 2,3 млрд долларов. Кроме того, на долгосрочные дополнительные расходы будет направлено еще 2,3 млрд. В агентстве по противоракетной обороне США заявили, что планируют продемонстрировать истребитель-перехватчик нового поколения «не позднее 2028 года». Как подчеркивает агентство, истребители предназначены для уничтожения крылатых ракет, летящих со стороны враждебных государств, таких как КНДР или Иран. Их намерены разместить на Аляске. Стоимость каждого истребителя оценивается в примерно 498 млн долларов. Агентство отметило, что данный проект станет первым крупным оборонным заказом администрации президента Джо Байдена. Напомним, военно-воздушные силы США смирились с провалом при создании F-35, которым в течение целого десятилетия пытались заменить главный американский истребитель F-16. Американское издание The National Interest, оценивая шансы истребителей пятого поколения Су-57 и F-35 в воздушной дуэли, предположило, что при прочих равных пилот F-35 сделает все, что в его силах, чтобы вообще не вступать в бой с российским истребителем. В январе 2018 года Пентагон подготовил доклад, в котором говорится, что усилия, направленные на повышение надежности самолетов F-35 застопорились из-за многочисленных проблем. В докладе говорилось, что лишь 50% самолетов готовы к бою, причем это число не удается повысить с октября 2014 года. Улучшения программного обеспечения выпускались 31 раз, что не помогло исправить ключевые недостатки, которых насчитывается порядка 1 тыс. Боевой беспилотник Bayraktar заметили у границ Крыма 27 апреля 2021, 14:45 Текст: Алина Назарова

Турецкий ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 заметили недалеко от границ Крыма на севере полуострова. Опознать беспилотник удалось благодаря позывному «12345678», который ранее уже определяли во время учений «Объединенные усилия – 2020», сообщает Defense Express со ссылкой на данные портала Flightradar. Известно, что беспилотник взлетел с военного аэродрома в Староконстантинове, где базируется 383-й полк дистанционно-управляемых летательных аппаратов. На его вооружении находятся именно аппараты Bayraktar. Скорость беспилотника составила 230 километров в час, что не характерно для других самолетов. После взлета аппарат отключил транспондер, так что его действия не смогли отследить. В это же время у границ Крыма работали два американских стратегических БПЛА Global Hawk и британский разведчик RC-135W Rivet Joint. В начале апреля в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников – компании Baykar – сообщили, что Украина купила турецкие ударные беспилотники Bayraktar. В Минобороны создадут управление по искусственному интеллекту 26 апреля 2021, 22:07 Текст: Ксения Панькова

Минобороны России планирует создать в своей структуре специальное управление, которое будет заниматься вопросами развития искусственного интеллекта, сообщила пресс-служба правительства. «В ближайших планах Минобороны России создание специализированного управления по вопросам развития искусственного интеллекта», – говорится в сообщении. По данным пресс-службы, первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Андрей Ельчанинов провёл заседание рабочей группы по проблемам развития комплексов с беспилотными летательными аппаратами военного и двойного назначения. На нем представители Минобороны рассказали о направлениях интеллектуализации беспилотников при групповом применении. «Представители крупнейших предприятий – производителей беспилотников поделились с участниками заседания новейшими разработками, позволяющими обеспечить внедрение технологии искусственного интеллекта в технике военного и двойного назначения», – отмечается в сообщении. Уточняется, что участники заседания договорились о совершенствовании совместных усилий, направленных на ускорение развития беспилотной гражданской авиации в стране и внедрение искусственного интеллекта для военных целей. Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» сообщил, что новейшим танком Т-14 «Армата» может управлять как экипаж, так и искусственный интеллект. Военное руководство США призвало рассекретить сведения о России 27 апреля 2021, 07:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Разведслужбы США рассматривают возможность рассекретить и опубликовать больше информации о действиях России и Китая после обращения глав девяти из 11 объединенных и специальных командований американских вооруженных сил, сообщили источники. По их данным, девять генералов в прошлом году выступили с настоятельной просьбой обнародовать больше информации о якобы «пагубном поведении» Москвы и Пекина на международной арене. Только «выставляя правду на всеобщее обозрение против американских конкурентов в XXI веке» можно заручиться поддержкой союзников, утверждают главы командований, передает ТАСС ссылкой на Politico. Но попытки конкурировать с Россией и Китаем в информационной войне, полагают они, сдерживаются чрезмерно строгими правилами секретности. В документе, в частности, содержится призыв к американской разведке публиковать спутниковые снимки, на которых зафиксированы действия России и Китая. Так, по данным источников издания, главы командований не получают нужную им информацию, либо получают ее слишком поздно, либо с высоким уровнем секретности, так что ее нельзя передать союзникам и партнерам. Как отмечает издание, письмо генералов «вызвало огромную шумиху» в Пентагоне, разведсообществе и в Конгрессе в прошлом году. При этом послание не подписали только главы Центрального командования, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, и Киберкомандования. Идея написать письмо возникла у главы Индо-Тихоокеанского командования адмирала Филипа Дэвидсона. При этом само послание не было засекречено, ему была присвоена категория «только для служебного пользования». Напомним, Китай назвал США крупнейшей в мире «империей подслушивания», а Пентагон заподозрил Россию в «энергетических» атаках на военных США в Сирии. Иностранным военным атташе продемонстрировали возможности С-400 28 апреля 2021, 14:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские военные продемонстрировали военным атташе из 52 государств боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» на полигоне Ашулук в Астраханской области, сообщили в Минобороны. Как рассказали в военном ведомстве, сегодня около 80 представителей военно-дипломатического корпуса из 52 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки, аккредитованных в России, посетили полигон Ашулук Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил в Астраханской области. «Офицерам иностранных государств продемонстрировали боевые возможности зенитных ракетных комплексов дальнего действия С-400 «Триумф», а также зенитных ракетно-пушечных комплексов ближнего действия «Панцирь-С» по обнаружению и уничтожению учебных воздушных целей», – передает ТАСС сообщение Минобороны. Ранее в апреле президент Сербии Александр Вучич заявил о продолжении усиления и оснащения вооружений силовых структур, высоко оценив действия полученных из России зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» и вертолетов Ми-35 на военно-полицейских учениях. АПРК «Екатеринбург» решили вывести из состава флота 28 апреля 2021, 10:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Екатеринбург» будет выведен из состава Северного флота в 2022 году, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «В 2022 году «Екатеринбург» будет выведен из боевого состава Северного флота и отправлен на утилизацию», – сообщил источник ТАСС. Собеседник агентства напомнил, что со времени ввода субмарины в строй прошло уже 36 лет. «Екатеринбург» (проект 667БДРМ, шифр «Дельфин») был заложен на «Севмаше» (в настоящее время входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в 1982 году, спущен на воду в 1984 году, а передан флоту два года спустя. Неоднократно выполнял учебно-боевые и испытательные пуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР), в том числе «Синевы» и «Лайнера», а также ракет-носителей. Напомним, в декабре 2011 года возгорание возникло на атомной подводной лодке «Екатеринбург», которая проходила ремонт на судоремонтном заводе в поселке Росляково Мурманской области. Пострадали 11 человек. Шойгу рассказал об ответе России на опасные действия НАТО в Европе 27 апреля 2021, 11:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения на Украине провоцируют вооруженный конфликт на Донбассе, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. «Росту военной опасности способствуют действия США и НАТО в европейском регионе по повышению боевой готовности войск и усилению передового присутствия. Модернизируется военная инфраструктура, растет интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция «четыре по тридцать». Подогреваются националистические настроения на Украине, что провоцирует вооруженный конфликт на Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на заседании Совета министров обороны государств-участников ОДКБ в Душанбе. «В ответ на угрожающую военную деятельность НАТО мы приняли соответствующие меры. Как вы знаете, была проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов. Успешно переброшены на западные рубежи, в районы выполнения учебно-боевых задач, две армии и три соединения ВДВ», – добавил он. По словам Шойгу, Россия внимательно отслеживает ход переброски и развертывания сил НАТО в Европе в рамках учений Defender Europe. «Продолжаем внимательно отслеживать обстановку, ход переброски и развертывания сил НАТО в Европе в рамках учений Defender Europe. Наблюдаем переброску 53-й пехотной бригады 29-й дивизии войск национальной гвардии США, которые прибыли позавчера в албанский порт Дуррес. Вместе с ними 750 единиц военной техники», – сказал Шойгу. Ранее во вторник Шойгу в ходе рабочего визита в Таджикистан принял участие во встрече президента республики Эмомали Рахмона с главами военных ведомств государств-участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Крейсер ЧФ «Москва» начал учения в Черном море 27 апреля 2021, 19:06 Текст: Алексей Дегтярев

Флагман Черноморского флота (ЧФ) ракетный крейсер «Москва» начал учебно-боевые упражнения в море, в ходе учений планируется отработать алгоритм действий по применению главного ракетного комплекса, сообщили в пресс-службе ЧФ. «Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер (ГРКР) «Москва» Черноморского флота вышел в море для проведения учебно-боевых упражнений в соответствии с планом подготовки корабля к выполнению задач по предназначению», – цитирует сообщение флота ТАСС. Крейсер примет участие в маневрах вместе с вертолетами морской авиации, другими кораблями флота и ПВО, учения проводятся на нескольких морских полигонах акватории Черного моря. Экипаж корабля отработает алгоритм действий по применению ракетного комплекса, проведет зенитные и артиллерийские стрельбы по морским целям. Ранее крейсер проводил учения в марте 2021 года. Экипаж отрабатывал тренировки по противовоздушной обороне, применению средств радиоэлектронной борьбы, борьбе за живучесть, а также по всесторонней обороне и защите корабля на переходе морем и при стоянке на незащищенном рейде. Во вторник патрульный катер береговой охраны США класса «Гамильтон» направился в Черное море. Катер будет работать с «союзниками НАТО и партнерами в регионе», сообщал 6-й флот США. До этого что эсминец Thomas Hudner начал следование в северном направлении в Черное море для проведения в регионе операции по обеспечению безопасности на море. Американский патрульный катер береговой охраны направился в Черное море 27 апреля 2021, 09:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Патрульный катер береговой охраны США класса «Гамильтон» направляется в Черное море, говорится в сообщении 6-го флота США. «Патрульный катер береговой охраны США класса «Гамильтон» начал переход в северном направлении для прохода в Черное море после работы с эсминцем ВМС США Roosevelt в Эгейском море», – говорится в сообщении 6-го флота ВМС США в Twitter. BREAKING:@USCG Cutter Hamilton begins its north bound straits transit into the #BlackSea, after working with @USNavy #USSRoosevelt in #AegeanSea. Hamilton will be working with @NATO Allies & partners in the region. #Triservicemaritimestrategyhttps://t.co/mIExoN8qlD pic.twitter.com/VIPLsrMSyC — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) April 27, 2021 Катер будет работать с «союзниками НАТО и партнерами в регионе», говорится в сообщении. Ранее шестой флот США сообщил, что эсминец Thomas Hudner, начал следование в северном направлении в Черное море для проведения в регионе операции по обеспечению безопасности на море. Узбекистан заинтересовался расширением сотрудничества с Россией по безопасности 28 апреля 2021, 09:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Узбекистан заинтересован в расширении сотрудничества с Россией в области обеспечения региональной безопасности, заявил министр обороны республики Баходир Курбанов на переговорах с главой военного ведомства России Сергеем Шойгу. «Мы заинтересованы в дальнейшем углублении двусторонних и многосторонних связей с Россией в плане наполнения нашего стратегического партнерства и отношений союзничества конкретным практическим содержанием. Наряду с этим хотелось бы подчеркнуть, что Узбекистан также заинтересован в дальнейшем расширении всестороннего сотрудничества с Российской Федерацией в области обороны и обеспечения региональной безопасности», – передает ТАСС слова Курбанова. Он поздравил Шойгу «с юбилейной датой – 30-летием служения Отечеству в составе правительства России» и пожелал коллеге «успехов, а также неиссякаемой творческой энергии в благородной деятельности по укреплению обороноспособности, обеспечению безопасности Российской Федерации». Тем временем Шойгу привез в дар Узбекистану подборку архивных документов о вкладе народа республики в разгром фашизма в годы Великой Отечественной войны. «Наша встреча проходит в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Я привез в дар подборку архивных документов о вкладе узбекского народа в общую Победу. Передам их по завершении нашей встречи», – передает РИА «Новости» слова Шойгу. Затем министр обороны России предложил коллеге «перейти к обсуждению актуальных вопросов военного и военно-технического сотрудничества». Напомним, во вторник Шойгу в ходе рабочего визита в Таджикистан принял участие во встрече президента республики Эмомали Рахмона с главами военных ведомств государств-участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Белоруссия назвала главные угрозы для стран ОДКБ 27 апреля 2021, 12:11 Текст: Алина Назарова

Среди основных источников угроз для стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – наращивание Западом коалиционных и национальных военных потенциалов при активном расширении военного присутствия США в Европе, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в ходе заседания Совета министров обороны ОДКБ в Душанбе. «Главой белорусской военной делегации было отмечено, что основными источниками угроз для государств-членов Организации являются: деятельность западных государств по наращиванию коалиционных и национальных военных потенциалов при активном расширении военного присутствия США в Европе; неурегулированные вооруженные конфликты, в первую очередь, в Сирии и Афганистане, а также сохраняющийся высокий уровень международного терроризма и религиозного экстремизма», – говорится в сообщении минобороны республики, передает РИА «Новости». По данным ведомства, также Хрениным были отмечены наиболее актуальные проблемы, которые присущи Восточно-европейскому региону, в их числе – «развязывание масштабной информационной войны, деструктивная деятельность Запада по дестабилизации и расшатыванию ситуации на постсоветском пространстве, неурегулированные конфликты и цветные революции». Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения на Украине провоцируют вооруженный конфликт на Донбассе. «Грачи» провели ночные учения в Забайкалье 27 апреля 2021, 08:16 Текст: Дмитрий Зубарев

Экипажи штурмовиков Су-25 «Грач» авиачасти армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, выполнили ночные учебно-тренировочные полеты, сообщили в Минобороны. Летчики штурмовиков отработали взлет и посадку в условиях условного ракетно-бомбового удара по аэродрому. Летный состав выполнил учебно-боевые задачи при условном повреждении взлетно-посадочной полосы. «Полеты были проведены в ночное время суток с применением специальной аппаратуры. Кроме того, пилоты отработали взлет и заход на посадку по освещенной взлетной полосе, выполнили сложный пилотаж и боевое маневрирование на средних и малых высотах», – передает официальный сайт Минобороны. Ранее эксперты британского журнала Flight International включили четыре российских боевых самолета в топ-10 рейтинга наиболее популярных в мире образцов военной авиатехники. Седьмую позицию занял штурмовик Су-25 – по данным журнала, в мире эксплуатируется 470 этих боевых самолетов. В общей сложности Су-25 составляет 3% от общемирового парка боевых самолетов. Генштаб подвел итоги масштабных учений 29 апреля 2021, 12:03 Текст: Дмитрий Зубарев

К плановым проверкам боеготовности за зимний период обучения привлекалось более 300 тыс. российских военнослужащих, 35 тыс. единиц вооружения и военной техники, сообщил начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов. «Сегодня мы подведем итоги контрольных проверок за зимний период обучения, проведенных в апреле месяце в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил. Всего к проверочным мероприятиям привлекалось более 300 тыс. военнослужащих, 35 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники. Были задействованы 180 кораблей и катеров, а также порядка 900 летательных аппаратов, в том числе 15 самолетов дальней авиации и 40 самолетов военно-транспортной авиации», – передает РИА «Новости» слова Герасимова. Он уточнил, что в течение двух недель с войсками военных округов, силами Северного флота, объединениями и соединениями родов войск Вооруженных сил на 101 полигоне проведено более 4 тыс. занятий, тренировок и учений различного масштаба, задействованы более 500 объектов учебно-материальной базы. Учения проходили на всей территории Российской Федерации. «Основные усилия в ходе проверки были сосредоточены на оценке реального состояния органов военного управления, войск и сил, а также их способности решать задачи как мирного, так и военного времени», – передает ТАСС слова Герасимова. Он подчеркнул, что «все проверочные мероприятия проведены организованно согласно ранее утвержденным планам». Как сообщил командующий войсками ВВО генерал-полковник Геннадий Жидко, свыше 50 эшелонов и более 30 рейсов транспортной авиации потребовалось для возвращения военнослужащих Восточного военного округа (ВВО), которые были задействованы в контрольной проверке, в пункты постоянной дислокации. «Для возвращения в пункты постоянной дислокации личного состава и техники органов военного управления, соединений и воинских частей, привлекаемых к проверке, задействовалось свыше 50 воинских эшелонов, более 30 рейсов транспортной авиации», – отметил Жидко. По словам командующего, более 150 воинских колонн совершили марш в сопровождении подразделений военной автомобильной инспекции. Вооружение, военная и специальная техника возвращены в парки воинских частей, на аэродромы и пункты базирования», – подчеркнул Жидко. Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков доложил, что три дивизии Воздушно-десантных войск после внезапной проверки вернулись из Крыма в пункты постоянной дислокации. «Личный состав 7-й, 76-й и 98-й дивизий, привлекавшихся к внезапной проверке на полигонах Южного военного округа в Республике Крым, сосредоточен в пунктах постоянной дислокации», – уточнил он. По его словам, перевозка их вооружения, военной и специальной техники воинскими железнодорожными эшелонами будет завершена к 12 мая. В свою очередь командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев доложил, что «возвращение подразделений Северного флота, участвовавших во внезапной проверке войск Западного военного округа, завершено, войска прибыли в пункты постоянной дислокации». Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Алексей Журавлев сообщил, что подразделения ЗВО, участвовавшие в контрольной проверке, завершат возвращение в места постоянной дислокации к концу дня. «Мероприятия контрольной проверки <...> завершены. В настоящее время весь личный состав, привлекавшийся к проверке, возвращен в пункты постоянной дислокации, за исключением одного воинского эшелона», – сказал он. «Завершается перевозка личного состава, вооружения и военной техники с полигона Мулино. Срок прибытия на станцию выгрузки - сегодня к исходу дня», – уточнил генерал. По словам Герасимова, возвращение войск в пункты постоянной дислокации после контрольной проверки должно быть завершено строго согласно ранее установленному графику. «Обращаю внимание командующих войсками военных округов, Северного флота и ВДВ на соблюдение графиков возвращения войск в пункты постоянной дислокации и требований безопасности в пути следования», – сказал он. Герасимов поручил начальнику Национального центра управления обороной России осуществлять контроль за возвращением войск. «Доклады представлять ежесуточно», – подчеркнул глава Генштаба. Напомним, 22 апреля министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе учений в Крыму успешно решил все поставленные задачи. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему способность России в короткие сроки перебрасывать огромные массы войск критически важна в современной войне. Россия и Лаос договорились о проведении совместных учений «Ларос-2021» 29 апреля 2021, 10:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские и лаосские военные в августе этого года проведут на территории России совместные учения «Ларос-2021», заявил начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев. «Совместное российско-лаосское военное учение направлено на борьбу с международным терроризмом. В ходе учения военнослужащие двух стран с применением различных тактических приемов ликвидируют условные незаконные вооруженные формирования. Учение запланировано провести в августе текущего года. Впервые это учение танковых подразделений пройдет на территории России», – цитирует ТАСС Гордеева. По его словам, по видеосвязи из штаба Восточного военного округа в Хабаровске прошел первый раунд переговоров по подготовке учений. Стороны согласовали тему, сроки и место проведения предстоящего мероприятия. Также обсуждались вопросы медицинского и тылового обеспечения, порядок перемещения подразделений лаосского контингента на территорию России и обратно. Переговоры прошли под руководством заместителя командующего войсками округа генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова и начальника отдела международного военного сотрудничества полковника Ивана Тараева. От Лаосской стороны в конференции приняли участие представители генерального штаба вооруженных сил Лаоса. Напомним, в декабре 2019 года Россия и Лаос провели первые в истории совместные учения «Ларос-2019».