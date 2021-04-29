Эксперт: Нападая на Америку, Грузия однажды проснется без друзей

Авторитетный грузинский эксперт по внешней политике, бывший ректор Дипломатической академии Сосо Цинцадзе назвал «мягко говоря, ошибочной» атаку грузинской оппозиции на послов западных стран, которые призывают ее работать в парламенте, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Так мы однажды проснемся без друзей, изолированными, а маленькая страна себе такого позволить не может. Надо научиться уважать и себя, и друзей. Все эти нападки не делают нам чести на международной арене», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

«Самое худшее может состоять в том, если Америка потеряет к нам интерес. Я категорически исключаю, что Америка вредит национальным интересам Грузии», – отметил эксперт.

По словам Сосо Цинцадзе, «за гранью экзотики заявления о том, что посол США составила план фальсификации выборов в Грузии».

«Оппозиция просто списывает на нее и других послов собственные неудачи», – подчеркнул он.

«Пора научиться вести себя прилично!» – сказал эксперт.

Ранее один из лидеров грузинской оппозиции, председатель Лейбористской партии Шалва Нателашвили заявил об установленном в стране Америкой «диктаторском правлении».

По его словам, такой «диктатуры» Грузия не переживала ни под владычеством персов, ни в период нахождения в Российской империи.

«Посмотрите, какие указания раздает (посол США в Грузии) Келли Дегнан», – сказал он.

По словам лидера лейбористов, с послом США в Грузии «согласовывались» схемы фальсификаций выборов в парламент минувшей осенью и она их «визировала».

Нателашвили сказал, что за «постыдным ультиматумом» – документом, который по инициативе председателя Евросовета Шарля Мишеля 19 апреля подписала часть оппозиции, согласившаяся работать в парламенте, стоит именно Келли Дегнан.

Депутат от правящей «Грузинской мечты» Анри Оханашвили осудил это заявление, сказав, что оно «отвечает интересам России».

По его словам, оппозиция во главе с экс-президентом Михаилом Саакашвили «регулярно атакует представителей стран, которые являются стратегическими партнерами Грузии».

«Это пропорционально нападкам на США и других партнеров Грузии», – отметил представитель правящей партии.