Подсчитан процент переболевших коронавирусом в мире

Лишь около 2% населения мира перенесли коронавирус, поэтому COVID-19 есть куда развиваться, заявил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Горелов заявил на пресс-конференции, посвященной итогам опроса населения о вакцинации против COVID-19, что, например, у «стран-лидеров» по заболеваемости коронавирус перенесли только около 10% населения, «а в целом мире – 2%, то есть коронавирусу есть куда развиваться, потому что мы наивны и беззащитны (перед вирусом)», передает РИА «Новости».

Он отметил, что барьерные методы защищают от вируса на 50% – одна маска не может гарантировать защиту, нужен комплекс мер, в том числе социальная дистанция и вакцинация.

При этом директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил на брифинге в Копенгагене, что по меньшей мере 5,5% всего населения Европы уже переболело COVID-19, передает ТАСС.

«Здесь, в Европейском регионе, прошло 462 дня с тех пор, как были зарегистрированы первые случаи заболевания COVID-19. Согласно численности подтвержденных случаев, 5,5% всего населения Европы уже переболело, а 7% – завершило полную серию вакцинации», – сказал он.

В данный момент в Европе, по его словам, сокращается число новых случаев заболевания, госпитализаций и смертей, но угроза инфицирования сохраняется. Почти половина всех случаев заражения коронавирусом, распространение которого началось в Европе в январе 2020 года, зарегистрирована в течение первых четырех месяцев этого года.

Жителям стран континента введено около 215 млн доз вакцины. Примерно 16% населения региона прошли первый этап вакцинации, и 81% медицинских работников в 28 странах региона получили первую дозу вакцины.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что переболевшие коронавирусом и привитые должны носить маску, так как человек с антителами к COVID-19 может быть носителем вируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.