АПРК «Екатеринбург» решили вывести из состава флота Иностранным военным атташе продемонстрировали возможности С-400 28 апреля 2021, 14:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские военные продемонстрировали военным атташе из 52 государств боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» на полигоне Ашулук в Астраханской области, сообщили в Минобороны. Как рассказали в военном ведомстве, сегодня около 80 представителей военно-дипломатического корпуса из 52 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки, аккредитованных в России, посетили полигон Ашулук Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил в Астраханской области. «Офицерам иностранных государств продемонстрировали боевые возможности зенитных ракетных комплексов дальнего действия С-400 «Триумф», а также зенитных ракетно-пушечных комплексов ближнего действия «Панцирь-С» по обнаружению и уничтожению учебных воздушных целей», – передает ТАСС сообщение Минобороны. Ранее в апреле президент Сербии Александр Вучич заявил о продолжении усиления и оснащения вооружений силовых структур, высоко оценив действия полученных из России зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» и вертолетов Ми-35 на военно-полицейских учениях.

ВКС России успешно испытали новую ракету системы ПРО 26 апреля 2021, 00:59

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Воздушно-космические силы (ВКС) России выполнили успешный испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщили в Минобороны. «На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», – приводит слова представителя военного ведомства ТАСС. Как сообщил командир соединения противоракетной обороны ВКС генерал-майор Сергей Грабчук, «новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью». Напомним, в январе Грабчук сообщал, что все работы по модернизации командно-вычислительного пункта и стартовых позиций системы ПРО Москвы завершены. Ранее журнал Stern назвал российскую противоракету ПРС-1М «настоящим оружием конца света». ПРС-1М входит в состав системы противоракетной обороны А-135 «Амур». Ракета способна развивать скорость до 14,5 тыс. километров в час и может перехватывать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на дальности свыше 100 км и на высотах до 50 км. Шойгу отверг угрозы Запада в связи с перемещением российских войск 27 апреля 2021, 12:04

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Россия перемещает войска в пределах собственной территории по своим планам, никакого внешнего воздействия здесь нет и быть не может, Москва и впредь будет делать все, что сочтет нужным, для обеспечения безопасности своих границ, заявил министр обороны Сергей Шойгу. «В последнее время только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений России по любому поводу. То проведение учений на нашей территории не нравится, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает. А кто-то решил нас предупредить о последствиях нашей активности на нашей же территории», – сказал Шойгу на заседании Совета министров обороны государств-участников ОДКБ в Душанбе во вторник. Он подчеркнул, что подобные предупреждения Россия не приемлет и намерена впредь делать все необходимое для обеспечения безопасности своих границ, передает РИА «Новости». Также министр заявил, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения на Украине провоцируют вооруженный конфликт в Донбассе. В четверг министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) успешно решил все поставленные задачи в ходе учений, которые прошли в Крыму. Боевой беспилотник Bayraktar заметили у границ Крыма 27 апреля 2021, 14:45 Текст: Алина Назарова

Турецкий ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 заметили недалеко от границ Крыма на севере полуострова. Опознать беспилотник удалось благодаря позывному «12345678», который ранее уже определяли во время учений «Объединенные усилия – 2020», сообщает Defense Express со ссылкой на данные портала Flightradar. Известно, что беспилотник взлетел с военного аэродрома в Староконстантинове, где базируется 383-й полк дистанционно-управляемых летательных аппаратов. На его вооружении находятся именно аппараты Bayraktar. Скорость беспилотника составила 230 километров в час, что не характерно для других самолетов. После взлета аппарат отключил транспондер, так что его действия не смогли отследить. В это же время у границ Крыма работали два американских стратегических БПЛА Global Hawk и британский разведчик RC-135W Rivet Joint. В начале апреля в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников – компании Baykar – сообщили, что Украина купила турецкие ударные беспилотники Bayraktar. После учений в Черном море остались два больших десантных корабля СФ 26 апреля 2021, 14:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Два больших десантных корабля Северного флота «Александр Отраковский» и «Кондопога» пока остаются в Черном море после крупных учений возле Крыма, сообщила пресс-служба СФ. «Большие десантные корабли Северного флота продолжают действовать в акватории Черного моря в соответствии с планами дальнего похода», – передает «Интерфакс» сообщение СФ. В учениях в Крыму на минувшей неделе экипажи «Александра Отраковского» и «Кондопоги» отрабатывали учебные задачи совместно с войсками Южного военного округа, сообщили в пресс-службе. Напомним, в пятницу Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в места постоянной дислокации, в базы вернулись более 20 кораблей ЧФ. В четверг министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе учений в Крыму успешно решил все поставленные задачи. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему способность России в короткие сроки перебрасывать огромные массы войск критически важна в современной войне. Военный эксперт назвал сказками заявления Киева о превосходстве американских ВМС над ЧФ 26 апреля 2021, 09:36 Текст: Алина Назарова

Заявления Украины о том, что два американских эсминца Donald Cook и Roosevelt якобы способны «уничтожить» Черноморский флот России, – сказки, заявил российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Ранее экс-замминистра Украины Юрий Грымчак заявил о планах Киева по «атаке» на корабли Черноморского флота ВМФ России. По его словам, что для этих целей будут привлечены корабли ВМС Великобритании и США. Грымчак уверен, что появление в черноморском регионе двух ракетных эсминцев может «оставить» Россию без всего Черноморского флота. Дандыкин в интервью ФАН прокомментировал заявление украинского политика. По его словам, несмотря на то, что на бумаге система «Иджис» и ракеты «Томагавк» являются грозным оружием, Черноморскому флоту России ничего не угрожает. «Я слышал это заявление о двух американских эсминцах, которые так и не пришли в Черное море после разговора Владимира Путина с Джо Байденом. Если брать только цифры, то на двух американских эсминцах больше ракет «Томагавк», чем ракет «Калибр» на кораблях Черноморского флота в Крыму. Но есть одно большое «но». И что из того, что на борту Donald Cook и Roosevelt большое количество ракет? Напомню, что ракеты «Томагавк» успешно сбивали сирийские военные, а часть из них вообще не долетела до цели», – сказал Дандыкин. Капитан первого ранга запаса рассказал и о том, что Черноморский флот надежно защищает различными видами вооружения, аналога которым нет ни в одной стране мира. Также военный эксперт развеял миф Украины о превосходстве ВМС США над Черноморским флотом РФ. «Нужно учитывать компоненты мощи кораблей Черноморского флота и подводных лодок, которые вооружены не только ракетами «Калибр», но и торпедами. У нас достаточно мощные средства ПВО. Ими оснащены многие наши корабли. Сюда можно добавить и авиацию. Я уже не говорю о смешанной дивизии ВКС, которая принимает участие в учениях на территории Крыма. Мы должны сказать и о береговых ракетных системах – «Бастион» и «Бал». Есть и известная гиперзвуковая ракета «Оникс». Нужно вспомнить и о средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые были применены против того же американского эсминца Donald Cook. Также можно напомнить и о том, что крейсер «Москва» оснащен сверхзвуковыми ракетами «Вулкан». Таких ракет у американцев нет. Они предназначены для борьбы даже с авианосцами, не говоря уже об эсминцах США», — заявил военный эксперт. Дандыкин напомнил, что после воссоединения Крыма с Российской Федерацией в 2014 году на вооружение Черноморского флота поступали новые виды вооружения, а сам полуостров стал «непотопляемым авианосцем» России. «Я не думаю, что американцам взбредет в голову атаковать наш флот. Это бредовые мысли украинской стороны. Но если предположить, что два американских эсминца попробуют организовать какую-то провокацию, то их участь будет предрешена. … После того, как Крым вернулся в состав России, Черноморский флот был настолько улучшен, что сегодня ни американским эсминцам, ни кораблям Великобритании ничего не светит в черноморском регионе. Поэтому все заявления Украины – сказки», – резюмировал Дандыкин. В четверг министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) успешно решил все поставленные задачи в ходе учений, которые прошли в Крыму. США решили создать новый истребитель за 18 млрд долларов 28 апреля 2021, 08:00

Фото: Ron Sachs/CNP/

Zuma/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Пентагон планирует выделить почти 18 млрд долларов на разработку, производство и обслуживание нового истребителя для перехвата ракет из КНДР или Ирана, сообщило агентство Bloomberg. В конкурсе примут участие две компании: Lockheed Martin Corp. и Northrop Grumman Corp. На этапе разработки компаниям будет направлено 13,1 млрд долларов, передает ТАСС. После «критического обзора проекта» будет определен победитель данного этапа, который завершится, вероятно, к 2026 году. По окончании этапа разработки должно будет начаться строительство 31 истребителя-перехватчика, 10 из которых будут использоваться для испытаний. Стоимость этапа производства оценивается в 2,3 млрд долларов. Кроме того, на долгосрочные дополнительные расходы будет направлено еще 2,3 млрд. В агентстве по противоракетной обороне США заявили, что планируют продемонстрировать истребитель-перехватчик нового поколения «не позднее 2028 года». Как подчеркивает агентство, истребители предназначены для уничтожения крылатых ракет, летящих со стороны враждебных государств, таких как КНДР или Иран. Их намерены разместить на Аляске. Стоимость каждого истребителя оценивается в примерно 498 млн долларов. Агентство отметило, что данный проект станет первым крупным оборонным заказом администрации президента Джо Байдена. Напомним, военно-воздушные силы США смирились с провалом при создании F-35, которым в течение целого десятилетия пытались заменить главный американский истребитель F-16. Американское издание The National Interest, оценивая шансы истребителей пятого поколения Су-57 и F-35 в воздушной дуэли, предположило, что при прочих равных пилот F-35 сделает все, что в его силах, чтобы вообще не вступать в бой с российским истребителем. В январе 2018 года Пентагон подготовил доклад, в котором говорится, что усилия, направленные на повышение надежности самолетов F-35 застопорились из-за многочисленных проблем. В докладе говорилось, что лишь 50% самолетов готовы к бою, причем это число не удается повысить с октября 2014 года. Улучшения программного обеспечения выпускались 31 раз, что не помогло исправить ключевые недостатки, которых насчитывается порядка 1 тыс. На Западе включили Россию в пятерку лидеров по военным расходам 26 апреля 2021, 07:22

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Военные расходы в мире в 2020 году составили почти 2 трлн долларов США, Россия вошла в пятерку лидеров, сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в связи с публикацией ежегодных данных по тенденциям затрат в военной сфере. «В 2020 году мировые военные расходы увеличились на 2,6%, при этом показатели мирового валового внутреннего продукта (ВВП) сократились на 4,4%, в основном из-за экономических последствий пандемии COVID-19», – передает РИА «Новости» текст отчета. По подсчетам SIPRI, военные расходы в целом составили 2,4% от мирового ВВП, в 2019 году аналогичный показатель составил 2,2%. В пятерку стран с крупнейшими военными расходами в мире в 2020 году вошли США, Китай, Индия, Россия и Великобритания, на которые приходились 62% мировых военных расходов. Россия вновь вошла в пятерку лидеров рейтинга и заняла четвертое место. Страной с самыми высокими ежегодными военными расходами остаются США. В 2020 году этот показатель вырос на 4,4% и составил 778 миллиардов долларов. На них приходилось 39% всех мировых военных расходов. «Увеличение военных расходов США может быть обусловлено серьезными вложениями в исследования и новые разработки вооружений, а также реализацией нескольких долгосрочных проектов, таких как модернизация ядерного арсенала США и крупные закупки вооружений», – отмечает научный сотрудник SIPRI Александр Макстейнер. Он добавил, что увеличение расходов «отражает растущую озабоченность» по поводу предполагаемых угроз со стороны «стратегических конкурентов, таких как Китай и Россия». Второе и третье места по подсчетам SIPRI заняли Китай и Индия. Военные расходы Китая за 2020 год увеличились на 1,9% и достигли 252 млрд долларов. Военные расходы Индии в 2020 году, согласно отчету, составили 72,9 млрд долларов. По данным SIPRI, военные расходы России в 2020 году составили 61,7 миллиарда долларов, что на 2,5% больше, чем в предыдущем году. Таким образом, Россия заняла четвертое место в рейтинге института. При этом отмечается, что фактические военные расходы России в 2020 году оказались на 6,6% ниже ее первоначального военного бюджета. Замыкает пятерку лидеров Великобритания, чьи расходы на вооружение в 2020 году составили 59,2 миллиарда долларов, что на 2,9% выше, чем в 2019 году. Значительный рост военных расходов наблюдается в 2020 году также в странах НАТО. «Почти все государства-члены НАТО увеличили свои военные расходы в 2020 году. В результате 12 стран-членов организации потратили на вооружение около 2 или более процентов своего ВВП», – сообщается в докладе. «Хотя в 2020 году большее количество членов НАТО потратили на свои вооруженные силы более двух процентов ВВП, в некоторых случаях это, вероятно, было больше связано с экономическими последствиями пандемии, чем с преднамеренным решением достичь целевого показателя расходов Североатлантического союза», – заявил научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI Лопеш де Сильва. Ранее в НАТО сообщали, что суммарные военные расходы государств альянса в 2020 году составят 1092,5 млрд долларов, что почти на 61 млрд больше, чем в 2019 году. Напомним, в ноябре 2020 года в британском правительстве заявили, что Великобритания создаст национальные силы кибербезопасности, «космическое командование» и увеличит оборонные расходы дополнительно на 16,5 млрд фунтов стерлингов. В Минобороны создадут управление по искусственному интеллекту 26 апреля 2021, 22:07 Текст: Ксения Панькова

Минобороны России планирует создать в своей структуре специальное управление, которое будет заниматься вопросами развития искусственного интеллекта, сообщила пресс-служба правительства. «В ближайших планах Минобороны России создание специализированного управления по вопросам развития искусственного интеллекта», – говорится в сообщении. По данным пресс-службы, первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Андрей Ельчанинов провёл заседание рабочей группы по проблемам развития комплексов с беспилотными летательными аппаратами военного и двойного назначения. На нем представители Минобороны рассказали о направлениях интеллектуализации беспилотников при групповом применении. «Представители крупнейших предприятий – производителей беспилотников поделились с участниками заседания новейшими разработками, позволяющими обеспечить внедрение технологии искусственного интеллекта в технике военного и двойного назначения», – отмечается в сообщении. Уточняется, что участники заседания договорились о совершенствовании совместных усилий, направленных на ускорение развития беспилотной гражданской авиации в стране и внедрение искусственного интеллекта для военных целей. Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» сообщил, что новейшим танком Т-14 «Армата» может управлять как экипаж, так и искусственный интеллект. Военное руководство США призвало рассекретить сведения о России 27 апреля 2021, 07:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Разведслужбы США рассматривают возможность рассекретить и опубликовать больше информации о действиях России и Китая после обращения глав девяти из 11 объединенных и специальных командований американских вооруженных сил, сообщили источники. По их данным, девять генералов в прошлом году выступили с настоятельной просьбой обнародовать больше информации о якобы «пагубном поведении» Москвы и Пекина на международной арене. Только «выставляя правду на всеобщее обозрение против американских конкурентов в XXI веке» можно заручиться поддержкой союзников, утверждают главы командований, передает ТАСС ссылкой на Politico. Но попытки конкурировать с Россией и Китаем в информационной войне, полагают они, сдерживаются чрезмерно строгими правилами секретности. В документе, в частности, содержится призыв к американской разведке публиковать спутниковые снимки, на которых зафиксированы действия России и Китая. Так, по данным источников издания, главы командований не получают нужную им информацию, либо получают ее слишком поздно, либо с высоким уровнем секретности, так что ее нельзя передать союзникам и партнерам. Как отмечает издание, письмо генералов «вызвало огромную шумиху» в Пентагоне, разведсообществе и в Конгрессе в прошлом году. При этом послание не подписали только главы Центрального командования, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, и Киберкомандования. Идея написать письмо возникла у главы Индо-Тихоокеанского командования адмирала Филипа Дэвидсона. При этом само послание не было засекречено, ему была присвоена категория «только для служебного пользования». Напомним, Китай назвал США крупнейшей в мире «империей подслушивания», а Пентагон заподозрил Россию в «энергетических» атаках на военных США в Сирии. В Минобороны раскрыли число вакцинированных военнослужащих 25 апреля 2021, 22:56 Текст: Антон Никитин

Вакцинацию от коронавируса в Вооруженных силах России прошли более 660 тыс. человек, говорится в бюллетене Минобороны. «Основные усилия в борьбе с COVID-19 в Вооруженных силах России направлены на проведение массовой добровольной вакцинации военнослужащих и членов их семей, а также сотрудников гражданского персонала. К настоящему времени добровольную вакцинацию «Спутником V» прошли 660694 человека», – приводит текст сообщения РИА «Новости». В бюллетене отмечается, что на текущий момент в Вооруженные силы России поставлено 705965 доз вакцин против новой коронавирусной инфекции. Как отметили в ведомстве, за прошедшие сутки в Вооруженных силах после прохождения лечения выздоровели 23 военнослужащих, общая численность выздоровевших в армии России (нарастающим итогом) увеличилась до 32869 человек. Общая численность снятых с медицинского контроля военнослужащих (нарастающим итогом) увеличилась до 114110 человек. В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период на текущие сутки установлено 347 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Напомним, в августе 2020 года глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что российские военнослужащие в обязательном порядке получат прививку от коронавируса, первыми вакцинацию пройдут военные, несущие боевую вахту на кораблях дальней морской зоны, в подводном флоте и Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Шойгу рассказал об ответе России на опасные действия НАТО в Европе 27 апреля 2021, 11:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения на Украине провоцируют вооруженный конфликт на Донбассе, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. «Росту военной опасности способствуют действия США и НАТО в европейском регионе по повышению боевой готовности войск и усилению передового присутствия. Модернизируется военная инфраструктура, растет интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция «четыре по тридцать». Подогреваются националистические настроения на Украине, что провоцирует вооруженный конфликт на Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на заседании Совета министров обороны государств-участников ОДКБ в Душанбе. «В ответ на угрожающую военную деятельность НАТО мы приняли соответствующие меры. Как вы знаете, была проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов. Успешно переброшены на западные рубежи, в районы выполнения учебно-боевых задач, две армии и три соединения ВДВ», – добавил он. По словам Шойгу, Россия внимательно отслеживает ход переброски и развертывания сил НАТО в Европе в рамках учений Defender Europe. «Продолжаем внимательно отслеживать обстановку, ход переброски и развертывания сил НАТО в Европе в рамках учений Defender Europe. Наблюдаем переброску 53-й пехотной бригады 29-й дивизии войск национальной гвардии США, которые прибыли позавчера в албанский порт Дуррес. Вместе с ними 750 единиц военной техники», – сказал Шойгу. Ранее во вторник Шойгу в ходе рабочего визита в Таджикистан принял участие во встрече президента республики Эмомали Рахмона с главами военных ведомств государств-участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Американский патрульный катер береговой охраны направился в Черное море 27 апреля 2021, 09:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Патрульный катер береговой охраны США класса «Гамильтон» направляется в Черное море, говорится в сообщении 6-го флота США. «Патрульный катер береговой охраны США класса «Гамильтон» начал переход в северном направлении для прохода в Черное море после работы с эсминцем ВМС США Roosevelt в Эгейском море», – говорится в сообщении 6-го флота ВМС США в Twitter. BREAKING:@USCG Cutter Hamilton begins its north bound straits transit into the #BlackSea, after working with @USNavy #USSRoosevelt in #AegeanSea. Hamilton will be working with @NATO Allies & partners in the region. #Triservicemaritimestrategyhttps://t.co/mIExoN8qlD pic.twitter.com/VIPLsrMSyC — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) April 27, 2021 Катер будет работать с «союзниками НАТО и партнерами в регионе», говорится в сообщении. Ранее шестой флот США сообщил, что эсминец Thomas Hudner, начал следование в северном направлении в Черное море для проведения в регионе операции по обеспечению безопасности на море. Крейсер ЧФ «Москва» начал учения в Черном море 27 апреля 2021, 19:06 Текст: Алексей Дегтярев

Флагман Черноморского флота (ЧФ) ракетный крейсер «Москва» начал учебно-боевые упражнения в море, в ходе учений планируется отработать алгоритм действий по применению главного ракетного комплекса, сообщили в пресс-службе ЧФ. «Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер (ГРКР) «Москва» Черноморского флота вышел в море для проведения учебно-боевых упражнений в соответствии с планом подготовки корабля к выполнению задач по предназначению», – цитирует сообщение флота ТАСС. Крейсер примет участие в маневрах вместе с вертолетами морской авиации, другими кораблями флота и ПВО, учения проводятся на нескольких морских полигонах акватории Черного моря. Экипаж корабля отработает алгоритм действий по применению ракетного комплекса, проведет зенитные и артиллерийские стрельбы по морским целям. Ранее крейсер проводил учения в марте 2021 года. Экипаж отрабатывал тренировки по противовоздушной обороне, применению средств радиоэлектронной борьбы, борьбе за живучесть, а также по всесторонней обороне и защите корабля на переходе морем и при стоянке на незащищенном рейде. Во вторник патрульный катер береговой охраны США класса «Гамильтон» направился в Черное море. Катер будет работать с «союзниками НАТО и партнерами в регионе», сообщал 6-й флот США. До этого что эсминец Thomas Hudner начал следование в северном направлении в Черное море для проведения в регионе операции по обеспечению безопасности на море. АПРК «Екатеринбург» решили вывести из состава флота 28 апреля 2021, 10:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Екатеринбург» будет выведен из состава Северного флота в 2022 году, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «В 2022 году «Екатеринбург» будет выведен из боевого состава Северного флота и отправлен на утилизацию», – сообщил источник ТАСС. Собеседник агентства напомнил, что со времени ввода субмарины в строй прошло уже 36 лет. «Екатеринбург» (проект 667БДРМ, шифр «Дельфин») был заложен на «Севмаше» (в настоящее время входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в 1982 году, спущен на воду в 1984 году, а передан флоту два года спустя. Неоднократно выполнял учебно-боевые и испытательные пуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР), в том числе «Синевы» и «Лайнера», а также ракет-носителей. Напомним, в декабре 2011 года возгорание возникло на атомной подводной лодке «Екатеринбург», которая проходила ремонт на судоремонтном заводе в поселке Росляково Мурманской области. Пострадали 11 человек. Авиация ЮВО и ЧФ вернулась на базовые аэродромы после учений в Крыму 26 апреля 2021, 05:34 Текст: Антон Никитин

Самолеты и вертолеты авиации Южного военного округа и Черноморского флота вернулись на аэродромы постоянного базирования из Крыма после контрольной проверки за зимний период обучения, сообщили в пресс-службе ЮВО. «Более 50 самолетов оперативно-тактической и вертолетов армейской авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа и морской авиации Черноморского флота возвращены из Крыма на аэродромы постоянного базирования после контрольной проверки за зимний период обучения. Экипажи самолетов вертолетов совершили перелеты на свои аэродромы на Кубани и Ставрополье, а также в Ростовскую и Волгоградскую области», – приводит слова представителя пресс-службы ТАСС. В активной фазе межвидового учения в Крыму принимали участие более 10 тыс. военнослужащих, было задействовано 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе свыше 40 кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, до 200 летательных аппаратов. Армейская и флотская авиация отработала взаимодействие, проведя ракетные пуски и бомбометания, а также доставив десант и обеспечив огневое прикрытие. «Летный состав истребителей Су-27СМ, Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М, Су-34, а также штурмовиков Су-25СМ3 выполнили ракетные пуски и бомбометание по морским и наземным целям, экипажи подтвердили способность выполнения полетов в сложных метеоусловиях, а также полетов на предельно низкой высоте над водной поверхностью», – сказали в пресс-службе. Накануне министр обороны Швеции Петер Хультквист усомнился в возвращении российских войск в пункты постоянной дислокации после завершения учений на юге России. Напомним, в пятницу Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в места постоянной дислокации, в базы вернулись более 20 кораблей ЧФ. В четверг министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе учений в Крыму успешно решил все поставленные задачи. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему способность России в короткие сроки перебрасывать огромные массы войск критически важна в современной войне.