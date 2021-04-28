Встреча расширенной тройки по Афганистану с участием США пройдет 30 апреля

Встреча расширенной тройки по Афганистану с участием спецпредставителя США Залмая Халилзада состоится 30 апреля в Дохе, за день до формального начала вывода войск США из ИРА, заявил спецпредставитель президента России, глава второго Департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Мы соберемся с Халилзадом, спецпредставителем Пакистана и коллегами из Китая в Дохе и будем думать, каким образом помочь развязать этот узел и вывести стороны в русло конструктивных обсуждений... Мы будем помогать, иногда даже подталкивать стороны к компромиссам. Время уходит», – сказал Кабулов, передает РИА «Новости».

По его словам, помимо сроков вывода войск США есть и еще один фактор – сезонное начало боевых действий летом. «Очень не хотелось бы, чтобы сценарий развития событий пошел по традиционному сезонному пути, когда опять возобновятся масштабные боевые действия, что, конечно же, затормозит ближайшие перспективы запуска межафганских переговоров», – отметил дипломат.

«Многие факты указывают на возможность возобновления боевых действий. Поэтому мы и собираемся 30 апреля, за день до «дня X», то есть до 1 мая, чтобы убедить талибов все же еще раз внимательно посмотреть на ситуацию, найти с американцами компромиссы и воздержаться от военного сценария», – подчеркнул Кабулов.

25 апреля командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер заявил о начале вывода войск с ряда баз в этой стране.

До этого сообщалось о планах президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. Позже Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство.

14 апреля главы внешнеполитических ведомств и министров обороны стран НАТО в ходе состоявшейся видеоконференции решили начать вывод войск из Афганистана. В сенате стремительный вывод войск США из Афганистана назвали «фатальной ошибкой».