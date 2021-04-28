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Госдеп не исключил переговоров с Россией по стратегической стабильности
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Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, при каких условиях Вашингтон и Москва могли бы продолжить диалог по вопросам стратегической стабильности.
По его словам, «если Россия будет заниматься агрессивными и безрассудными действиями», США будут «отвечать», но в Вашингтоне «предпочли бы более стабильные предсказуемые отношения». Блинкен утверждает, что «это в конечном счете зависит от господина Путина». Глава Госдепа полагает, что Москва и Вашингтон «могут работать вместе по вопросам общих интересов, например по стратегической стабильности». «Мы продлили СНВ-3, можно больше сделать в этой области», – сказал он.
Блинкен заявил, что ему не известно, принял ли президент России приглашение Байдена на саммит: «Не знаю, было ли оно (приглашение) формально принято, но мы говорим об этом, о дате возможной встречи», – передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
США считают, что открытый диалог пойдет на пользу двусторонним отношениям. По словам Блинкена, «возможность поговорить лицом к лицу будет выгодна» и в том случае, если США нужно будет «реагировать на продолжение Россией активности», и при «более предсказуемом и стабильном курсе» Москвы, передает ТАСС.
В 2021 году Москва и Вашингтон договорились о продлении СНВ-3. Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года.
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
Пушков резко ответил на слова Псаки об отношениях с Россией
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что Вашингтон стремится снизить напряженность в отношениях с Москвой.
«О, да! Мы заметили – США только и делают, что «стремятся к снижению напряженности». И, конечно, санкции – не единственный инструмент! Есть еще угроза их расширения, есть размещение систем ПРО в Польше и Румынии, которые, разумеется, направлены против Ирана, есть регулярная отправка военных судов в Черное море, регулярная высылка российских дипломатов, есть объявленная на днях горячая поддержка массовой высылки наших дипломатов из Чехии, есть ожесточенная борьба против «Северного потока – 2» и много чего другого. Так что – да: санкции – не единственный инструмент», – написал Пушков в Telegram.
Так он отреагировал на слова Псаки о том, что Вашингтон стремится к снижению напряженности в двусторонних отношениях и не расценивает антироссийские санкции как единственный инструмент выстраивания диалога с Москвой.
На прошлой неделе зампомощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх заявил, что результаты апрельских антироссийских санкций «достаточно близки» к тому, на что рассчитывал Вашингтон. В середине апреля Москва официально объявила ответные меры в связи с враждебными действиями США.
Лавров: Россия предлагала США «обнулить» дипломатический конфликт
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Нормальные двусторонние отношения России и США были бы возможны, если бы это зависело только от Москвы, поскольку российская сторона предлагала Вашингтону «обнулить» дипломатический конфликт, но новая администрация Штатов «скользит по той же наклонной», заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Если бы это зависело только от нас, наверное, мы бы вернулись к нормальным отношениям и в качестве первого и, по-моему, очевидного, совсем не сложного шага обнулили бы все те меры, которые предпринимались по ограничению работы дипломатов России в США – в ответ мы ограничивали работу дипломатов США в России», – передает его слова РИА «Новости».
Министр добавил, что Москва предлагала это администрации нового президента США Джо Байдена сразу, «как только она принесла присягу и вступила в свои полномочия». «Я упоминал об этом [госсекретарю США Энтони] Блинкену. Не навязываясь. Просто сказал, что очевидным шагом для того, чтобы мы могли нормально работать, стало бы обнуление всего того, что начал Барак Обама, когда за пару недель до ухода с поста президента, хлопая дверью, срывая раздражение, арестовал российскую собственность, нарушая все Венские конвенции, выгнал российских дипломатов», – заявил Лавров.
Он отметил, что беседа с Блинкеном после инаугурации Байдена была «доброжелательной, спокойной, прагматичной». «Я отметил, что когда наши американские коллеги завершат формирование всех своих штатов в Госдепартаменте, в том числе, мы будем готовы возобновлять контакты при том понимании, что мы будем искать взаимоприемлемые договоренности по многим проблемам, начиная с функционирования дипломатических миссий, завершая стратегической стабильностью и многими другими вещами», – продолжил глава МИД России.
По словам Лаврова, дальше пошла «цепная реакция». «Мы, кстати, долго терпели – мы же ждали до лета 2017 года, прежде чем отреагировать, потому что администрация [Дональда] Трампа нас просила не реагировать на уходящие эксцессы администрации Обамы, которая покидала Белый дом. Но и у администрации Трампа не получилось эту ситуацию вернуть в нормальное русло, поэтому мы вынуждены были ответить более-менее зеркально. Но американцы на этом не успокоились», – сказал он.
«Мы видим, что администрация Байдена тоже продолжает по этой наклонной плоскости скользить», – заявил Лавров.
В разговоре президента России Владимира Путина с Байденом сразу после инаугурации последнего, в разговоре глав дипломатий «нам сказали наши американские визави, что они проводят серьезный обзор отношений с Россией и рассчитывают, что по итогам этого разговора многое станет понятным», заявил Лавров.
«Но итогом этого разговора стали новые санкции, на которые мы вынуждены были ответить уже не просто зеркально, а как многократно предупреждали – что мы в конце концов будем действовать асимметрично. Это касается в том числе и существенного диспаритета в количестве дипломатов и других сотрудников, которые работают в американских дипломатических миссиях в России, превышая количество наших дипломатов в США», – отметил министр иностранных дел.
Лавров подчеркнул, что от отношений России и США зависит международная стабильность. «Но если говорить о стратегическом видении наших отношений, то я очень надеюсь, что в Вашингтоне так же, как и мы, осознают ответственность за стратегическую стабильность в мире. Не только проблемы у России и США, не только проблемы, которые существенно осложняют жизнь наших граждан, их контакты, общение, ведение бизнеса и гуманитарных проектов – это еще и проблемы, которые подвергают серьезным рискам международную безопасность в самом широком смысле слова», – заключил Лавров.
15 апреля президент США Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения.
Представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона. 21 апреля Россия объявила о выдворении десяти дипломатов США, они должны покинуть Россию до 22 мая.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления США о готовности вести диалог с Россией не совпадают с реальными делами, которые вредят двусторонним отношениям. Он добавил, что для улучшения отношений США и России необходима обоюдная политическая воля. «Президент (России Владимир) Путин неоднократно демонстрировал свою политическую волю. Он говорил о том, что мы заинтересованы в налаживании и восстановлении отношений с США», – сказал представитель Кремля.
При этом США попали в список недружественных России государств.
Лавров: Будем жестко реагировать на попытки США пересечь «красные линии»
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Россия будет реагировать на любые попытки Соединенных Штатов пересечь «красные линии», обозначенные Москвой, и готова жить в условиях холодной войны, если Вашингтон не прекратит действовать с позиции суверена, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Ну, если нет – это их выбор. Значит, будем жить в условиях то ли холодной войны, то ли в условиях еще хуже. Я считаю, что в холодную войну напряжение было, конечно, очень серьезное, не раз возникали рискованные ситуации, кризисные ситуации. Но было взаимное уважение, которое сейчас в дефиците», – передает слова Лаврова РИА «Новости».
«Президент четко сказал в послании (Федеральному собранию – прим. ВЗГЛЯД), подчеркнув, что мы готовы на самые широкие договоренности, если это отвечает нашим интересам… и, конечно, будем жестко реагировать на любые попытки пересечь «красные линии», которые, как вы слышали, мы определяем сами», – отметил министр.
Лавров подчеркнул, что в отношениях с Соединенными Штатами ничего не может измениться, пока они не «осознают бесперспективность каких-либо попыток возрождать однополярный мир, создавать какую-то конструкцию, где все будут подчинены западным странам и весь западный лагерь будет вербовать под свои знамена все другие страны на разных континентах против Китая и России». Как заявил глава МИД, Вашингтону следует понять, что в Уставе ООН «не зря прописаны такие принципы, как уважение суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела и суверенное равенство государств». США должны начать диалог с Россией «взаимоуважительно, на основе баланса интересов, который должен быть найден», подчеркнул Лавров.
В послании Федеральному собранию Путин рассказал о недружественных акциях Запада по отношению к России, заявив, что «организаторы любых провокаций против России пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что «красными линиями» в отношениях между Москвой и Западом будут вмешательство во внутренние дела России, включая выборы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов.
Ранее в МИД заявили о далеких от реальности представлениях Запада о России.
США не стали ждать от санкций против России эффекта «серебряной пули»
Вашингтон никогда не считал, что один пакет санкций является «серебряной пулей», которая «изменит поведение» Москвы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По мнению США, «было крайне необходимо» добиться того, чтобы для Москвы «наступили последствия за поведение», которое в Вашингтоне рассматривают как «абсолютно неприемлемое». Говоря об «успешности» санкция, Псаки заявила, что США хотят «снизить напряженность в отношениях» и добиться возможности обсуждать «обеспокоенности» американцев, «предпринимать необходимые действия в ответ на поведение России», а также «сделать отношения предсказуемыми и стабильными». Псаки заявила, что Белый дом работает над этим и не рассматривает санкции как единственный показатель успеха или как единственный инструмент для изменения отношений, передает ТАСС.
Напомним, зампомощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх заявил, что результаты апрельских антироссийских санкций «достаточно близки» к тому, на что рассчитывал Вашингтон. В середине апреля Москва официально объявила ответные меры в связи с враждебными действиями США.
Лавров назвал «эксцессом» скандальные слова Байдена о Путине
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слова президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине «эксцессом», но несмотря на это идея о проведении саммита воспринимается Москвой положительно.
«Вы знаете, как мы отреагировали на эксцессы, которые прозвучали в известном интервью Джо Байдена телеканалу ABC. Вы знаете, как президент Путин отреагировал на предложение президента США провести встречу: мы восприняли позитивно. Мы хотим понять все аспекты этой инициативы, изучением которой мы сейчас и занимаемся», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
13 апреля президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Также Байден предложил Путину провести встречу.
При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. Позднее Байден выступил с речью об отношениях с Москвой, заявив, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности, однако готовы к введению новых санкций. Он также указал, что на России и США – как на двух великих державах – лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность.
Напомним, интервью ABC Байден позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
США приготовились к «откровенным разговорам» с Россией
Вашингтон и Москву ждут «откровенные разговоры» о реакции России на санкции США, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.
По его словам, сейчас американская сторона «пытается понять в точности намерения» России. Он заявил, что предстоят «очень откровенные разговоры в последующие дни с российскими коллегами». «Мы уже проводили их», – приводит его слова РИА «Новости».
В администрации США заверили, что Вашингтон не желает «эскалации» и собирается «показать России, какую именно деятельность не хочет терпеть». В целом, по его словам, США демонстрируют «долговременный» подход, в частности, к России и Афганистану. Представитель Белого дома, описывая первые 100 дней администрации Джо Байдена, заявил, что США «не старались получить моментальное удовлетворение, а хотели получить правильный ответ».
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Военное руководство США призвало рассекретить сведения о России
Разведслужбы США рассматривают возможность рассекретить и опубликовать больше информации о действиях России и Китая после обращения глав девяти из 11 объединенных и специальных командований американских вооруженных сил, сообщили источники.
По их данным, девять генералов в прошлом году выступили с настоятельной просьбой обнародовать больше информации о якобы «пагубном поведении» Москвы и Пекина на международной арене. Только «выставляя правду на всеобщее обозрение против американских конкурентов в XXI веке» можно заручиться поддержкой союзников, утверждают главы командований, передает ТАСС ссылкой на Politico.
Но попытки конкурировать с Россией и Китаем в информационной войне, полагают они, сдерживаются чрезмерно строгими правилами секретности. В документе, в частности, содержится призыв к американской разведке публиковать спутниковые снимки, на которых зафиксированы действия России и Китая. Так, по данным источников издания, главы командований не получают нужную им информацию, либо получают ее слишком поздно, либо с высоким уровнем секретности, так что ее нельзя передать союзникам и партнерам.
Как отмечает издание, письмо генералов «вызвало огромную шумиху» в Пентагоне, разведсообществе и в Конгрессе в прошлом году. При этом послание не подписали только главы Центрального командования, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, и Киберкомандования. Идея написать письмо возникла у главы Индо-Тихоокеанского командования адмирала Филипа Дэвидсона. При этом само послание не было засекречено, ему была присвоена категория «только для служебного пользования».
Напомним, Китай назвал США крупнейшей в мире «империей подслушивания», а Пентагон заподозрил Россию в «энергетических» атаках на военных США в Сирии.
В США пошутили после проигрыша на юниорском ЧМ по хоккею
Федерация хоккея США прокомментировала проигрыш сборной страны России на юниорском чемпионате мира по хоккею.
«Вы же знаете, что было в последний раз, когда мы проиграли России в матче открытия турнира?» – говорится в Twitter организации.
В публикации содержится намек на проигрыш американской команды в 2015 году со счетом 1:3, после которого команда США завоевала золото.
Напомним, 27 апреля сборная России в овертайме обыграла команду США со счетом 7:6 на юниорском чемпионате мира, уступая по ходу встречи 1:5.
Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами США, Чехии, Финляндии и Германии.
Пентагон обещал «пристально следить» за границей России и Украины
Пентагон внимательно следит за ситуацией на границе России с Украиной, сообщил пресс-секретарь американского ведомства Джон Кирби.
По его словам, в Вашингтоне «видят, что некоторые российские войска уходят от границы с Украиной», но оценивать ситуацию «еще очень рано». Пентагон заявил, что «будет пристально следить за этим», передает ТАСС.
В свою очередь, в Госдепе заявили, что США «продолжают поддерживать минские соглашения в качестве основы дипломатического урегулирования» в Донбассе. США намерены «использовать все возможности для участия в дипломатических усилиях». При этом Госдеп заявил, что Москва должна отказаться от своей якобы «бескомпромиссной» позиции. США отметили, что подтверждают поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, передает РИА «Новости».
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. В пятницу Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в места постоянной дислокации, на базы вернулись более 20 кораблей ЧФ.
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Российские военные начали следить за патрульным кораблем США в Черном море
Сторожевой корабль береговой охраны США «Гамильтон» зашел во вторник в Черное море, за судном следят силы Черноморского флота, сообщил Национальный центр управления оборонной (НЦУО).
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями сторожевого корабля «Гамильтон» береговой охраны США, зашедшего в акваторию Черного моря 27 апреля 2021 года», – передает сообщение НЦУО РИА «Новости».
Во вторник шестой флот США сообщил об отправке «Гамильтона» в Черное море.
Ранее эсминец Thomas Hudner начал следование в северном направлении в Черное море для проведения в регионе операции по обеспечению безопасности на море.
В Госдуме оценили создание в США центра по борьбе с иностранным влиянием
Центры по противодействию иностранному влиянию нужно создавать не в США, а в странах, в чьи дела вмешивается Вашингтон, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, комментируя создание такого центра в Америке.
Накануне представитель аппарата директора Национальной разведки США заявил о создании центра по борьбе с иностранным влиянием, который будет «интегратором всех разведывательных данных, связанных с иностранным злонамеренным влиянием» и займется обеспечением политиков «должными оценками» по этому вопросу.
«Такие центры пригодились бы не США, а, в первую очередь, тем странам, в чьи дела вероломно вмешиваются сами американцы», – приводятся слова Пискарева в Telegram-канале думской комиссии.
По мнению главы комиссии, такие центры нужны США, «чтобы сочинять правдоподобные оправдания для их собственных нелегитимных и деструктивных действий».
«Нет сомнений, что этот новый центр активно включится в антироссийскую информационную кампанию и будет использоваться для вброса новых ложных обвинений в адрес России. Никто не сравнится с Соединенными Штатами по интенсивности попыток вмешиваться в чужие дела», – заключил Пискарев.
Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала, как теперь будет выглядеть вмешательство США во внутренние дела других стран.
Россия предложила США диалог по стратегической стабильности в русле заявлений Путина
Российская сторона предложила администрации президента США Джо Байдена начать диалог по стратегической стабильности в русле заявлений президента России Владимира Путина во время послания Федеральному собранию, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Хотел бы отметить, что мы уже предложили администрации Байдена запустить диалог по стратегической стабильности в русле того, о чем заявил Владимир Путин, имея в виду рассмотрение озабоченностей в этой сфере и поиск путей урегулирования имеющихся проблем», – передает его слова ТАСС.
Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Россия предлагает мировому сообществу обсудить стратегическую и глобальную стабильность, создать среду бесконфликтного существования. Он добавил, что Россия, как лидер в создании боевых систем нового поколения и развитии новых ядерных сил, еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что идея президента о бесконфликтном пространстве, озвученная в ходе послания, может быть обсуждена на саммите ядерных держав.
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Песков переадресовал МИД вопрос о подготовке списка недружественных России стран
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему не известно, установлены ли сроки по формированию списка недружественных стран, которым будет запрещено нанимать российских граждан для работы в дипломатических представительствах.
«Это в Министерство иностранных дел вопрос. Правительству поручение было дано, список будет определен», – сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу перечислить государства, которые войдут в этот перечень.
Говоря о том, определены ли сроки подготовки такого списка, представитель Кремля сказал: «Нет, мне не известно о том, что что-то есть по срокам», передает ТАСС.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что список недружественных России государств еще формируется, но США уже фигурируют в нем.
Президент Владимир Путин 24 апреля подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в России и с россиянами. Путин также поручил правительству определить перечень недружественных России стран, в отношении которых действуют положения указа, определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры.
Действие указа не распространяется на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств.
В ФСБ указали на отсутствие доказательств причастности россиян к кибератакам в США
США не предоставили информации, которая позволила бы судить о том, что к взлому программного обеспечения компании SolarWinds причастны россияне, заявил замдиректора созданного по приказу ФСБ Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.
Он подчеркнул, что в данной сфере важно международное сотрудничество. Мурашов указал, что США игнорируют призывы России к сотрудничеству в области борьбы с компьютерными инцидентами, передает ТАСС.
«Все наши призывы к американской стороне о международном сотрудничестве по расследованию подобных инцидентов до сих пор остаются без ответа», – сказал он.
Как отметил замдиректора НКЦКИ, взлом программного обеспечения компании SolarWinds, поставивший под угрозу 16 тыс. компьютеров, в том числе в ведущих правительственных учреждениях США, произошел из-за просчетов разработчика, который не учел необходимые условия кибербезопасности. «Когда один из жителей в своем доме открывает настежь окна, оставляет квартиру, а дверь запирает на прутик, то, конечно, можно обвинить соседа в том, что он обокрал, совершил еще какие-то противоправные действия. Хотя на самом деле, кроме конфликта, что этот сосед упрекнул его в том, что он выбрасывал помои на общую дорогу, [найти] достаточно сложно. Но как показывает практика, американским коллегам это удается», – отметил Мурашов.
США игнорируют призывы России к сотрудничеству в области борьбы с компьютерными инцидентами. Об этом сообщил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.
Напомним, президент США Джо Байден ввел новые санкции против России, согласно которым США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Новые меры запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Также под санкции попали 32 физических лица и объединения. В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний.
В Белом доме также заявили, что США считают Службу внешней разведки России причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием SolarWinds.
Песков ранее заявил, что Москва осуждает санкционные устремления Вашингтона и ответит на них по принципу взаимности, чтобы наилучшим образом обеспечить свои интересы.
США обещали «не уклоняться» от попыток «заставлять Россию платить»
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Вашингтон намерен «заставлять Россию платить» за неприемлемые, по мнению США, действия, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.
Он заявил, что «подход» администрации Джо Байдена к отношения с Россией «был последовательным» – США, как утверждают в Белом доме, не хотят эскалации напряженности, но «не будут уклоняться от того, чтобы заставлять Россию платить за те действия, которые считают переходящими все границы, неприемлемыми с точки зрения ответственного государства». Указывается, что перед теми шагами, которые уже сделали США, был проведен «тщательный обзор на политическом и разведывательном уровнях», передает ТАСС.
США «не будут судить заранее относительно того, к чему это все приведет», они «будут ясными и прямыми, как всегда с Россией», сказал чиновник. При этом представитель американской администрации отметил, что детали возможной встречи Байдена и президента России Владимира Путина еще не определены, передает РИА «Новости».
В Белом доме заявили, что «две последние администрации предпочитали концентрировать свое внимание на том, что они считали доминирующими вызовами в области национальной безопасности: на транснациональных угрозах в одном случае и соперничестве великих держав в другом». Администрация Байдена считает, что у нее «нет такой роскоши, как выбор между двумя этими вызовами».
«После первых 100 дней ясно, что мы сталкиваемся со все более напористым Китаем и деструктивной Россией», – заявил представитель вашингтонской администрации высокого ранга.
«В то же время мы сталкиваемся с вызовами, которые не учитывают границ, в том числе с изменением климата, COVID-19, технологической революцией, меняющей практически каждый аспект нашей жизни», – сказал чиновник, заверив, что Байден привержен «обеспечению безопасности и процветания американцев сейчас и в будущем».
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?