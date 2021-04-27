Мацуев: Победитель конкурса Grand Piano Competition получит концертный рояль

В Москве с 30 апреля по 5 мая 2021 года пройдет III Международный конкурс молодых пианистов Grand Piano Competition. Идея его создания принадлежит пианисту Дениcу Мацуеву, он отметил, что участники конкурса уже дебютировали в наиболее знаменитых залах, сыграли с крупнейшими оркестрами и дирижерами мира.

Конкурс впервые прошел в 2016 году. Мацуев является председателем оргкомитета и художественным руководителем Grand Piano Competition. За пять лет существования конкурс доказал преимущества своего формата и открыл путь на большую сцену целому ряду талантливых молодых пианистов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Наш формат абсолютно уникален. Во-первых, у жюри есть возможность услышать всех участников и сольно, и с оркестром. Во-вторых, между двумя турами никто не вылетает, поэтому нет разочарований и потрясений, которые обычно присутствуют на любом конкурсе, – пояснил Мацуев.

«На гала-концерте одному из участников конкурса будет вручен Гран-при – концертный рояль. Но и остальные участники не останутся в обиде – им гарантированы выступления с ведущими оркестрами. А ведь это, пожалуй, самое главное – у ребят появляется перспектива. Наши грандпиановцы за последние годы сделали огромные успехи – дебютировали в самых знаменитых залах, сыграли с крупнейшими оркестрами и дирижерами мира, у них появились записи. У нас по-прежнему много выдающихся талантов, и благодаря трансляциям конкурса на Medici.tv, Meloman.ru и телеканале «Культура» их в одночасье видят миллионы человек во всем мире!», – отметил пианист.

Для участия в конкурсе члены жюри отобрали 15 пианистов из семи стран, которые приедут в Москву для очного соревнования. Выступления молодых пианистов будет оценивать международное жюри.

Конкурс пройдет на сценах Концертного зала Центральной музыкальной школы, Большого зала Московской консерватории и в Концертном зале имени П. И. Чайковского Московской филармонии. С конкурсантами выступит Госоркестр России имени Е. Ф. Светланова под управлением Александра Сладковского и Юрия Ткаченко.

Звание лауреата III Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition и премию в размере 5 тыс. долларов пять участников конкурса. На конкурсе не будут присуждаться первые, вторые и третьи призовые места. Один из пяти достойнейших станет обладателем Гран-при – рояля Yamaha С3Х. Десять дипломантов конкурса получат премию в размере 1 тыс. долларов. Кроме того, по 1 тыс. долларов будет вручено педагогам конкурсантов, завоевавших звание «Лауреат конкурса».

Торжественное открытие Grand Piano Competition состоится 30 апреля в Большом зале Консерватории. Прослушивания I тура пройдут в Концертном зале Центральной музыкальной школы, II тур и заключительный гала-концерт состоятся в Концертном зале имени П. И. Чайковского. В программу конкурса также включены мастер-классы известных пианистов, членов конкурсного жюри.