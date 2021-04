Названа дата начала серийного производства «Спутника V» в Белоруссии Сценариста и драматурга Аркадия Инина госпитализировали с COVID 27 апреля 2021, 16:40 Текст: Ксения Панькова

Известный киносценарист, актер и драматург Аркадий Инин сообщил о своей госпитализации. Во Всесоюзном государственном институте кинематографии (ВГИК) уточнили, что у него был выявлен COVID-19. Во ВГИКе, где преподает драматург, сообщили, что Инину был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция», а его состояние врачи оценивали как средней тяжести, передает ТАСС. Аркадий Инин родился 3 мая 1938 года. По сценариям Инина поставлены свыше 40 кинофильмов, в том числе «По улицам комод водили», «Однажды двадцать лет спустя», «Единожды солгав» (совместно с Владимиром Бортко), «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди» (совместно с Леонидом Гайдаем и Юрием Воловичем). Инин – один из основателей популярной юмористической телепередачи «Вокруг смеха» (выходила в 1978–1991 годах). Участвовал в создании теле- и радиопередач «Где-то есть город, или клуб земляков», «Трамвай желаний» (совместно с Александрой Ливанской), «Семейный клуб «Ты и я» и др. Инин – автор газетных статей, журнальных фельетонов и более 30 книг, в числе которых «Фильм, фильм… фильм!», «Вот и лето прошло», «Телефон доверия», «Антология сатиры и юмора России XX века», «Женщина от «А» до «Я» (2004) и др. Является членом Союза кинематографистов России. За минувшие сутки в России выявили 8 тыс. 53 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,7 млн случаев заболевания.

Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса. «Затягивание Национальным агентством по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) принятия разрешения на импорт и использование в стране вакцины «Спутник V», к сожалению, носит политический характер и не имеет ничего общего с доступом к информации о вакцине или наукой», – говорится в официальном Twitter разработчиков вакцины. Они также напомнили, что в 2020 году США на протяжении нескольких месяцев пытались убедить Бразилию отказаться от российской вакцины. Ранее во вторник бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Заседание регулятора продолжалось более четырех часов, на нем были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российской вакцины. При этом ранее глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу сообщил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной. 31 марта в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины. Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины. Онищенко оценил отказ Бразилии от «Спутника V» 27 апреля 2021, 11:18

«Для меня аргументы бразильских специалистов понятны. Я не вижу здесь политической подоплеки», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя запрет со стороны бразильского регулятора на импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». «Бразильские специалисты обратили внимание на присутствие в вакцине способного размножаться аденовируса. Это для меня аргумент. Мне, как профессионалу, это понятно. Я не вижу тут политической подоплеки», – отметил бывший главный санитарный врач, эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. «Для нашей национальной системы в этом опасности нет, – подчеркнул собеседник. – Мы, и не только мы, используем эту вакцину. Большое количество людей ее получили без последствий. Раз в национальной системе Бразилии это не допускается – это их право. Тут возможен большой диапазон: от придирок до существенных взглядов, которые могут быть нам неизвестны. Пусть стороны продолжат переговоры по этому вопросу». «Также нужно, чтобы наши соответствующие органы дали пояснения, – считает депутат. – Представителям Российского фонда прямых инвестиций следует провести консультации с нашими специалистами и дать при необходимости нужные пояснения бразильским коллегам. Но если и после этого не будет никаких подвижек – тогда позицию бразильцев можно расценить как придирку». Во вторник бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Заседание регулятора продолжалось более четырех часов, на нем были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российской вакцины. «Один из критических моментов, на который мы обратили внимание, – присутствие в вакцине способного размножаться аденовируса. То есть вирус, который должен использоваться исключительно в качестве инструмента доставки генетического материала к человеческим клеткам, формируя иммунный ответ, сам размножается», – заявил начальник управления медикаментов и биологической продукции Anvisa Густаву Мендес Лима Сантус, поясняя свою рекомендацию о запрете на импорт препарата. При этом ранее глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу сообщил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной. Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса. Они также напомнили, что в 2020 году США на протяжении нескольких месяцев пытались убедить Бразилию отказаться от российской вакцины. Напомним, 31 марта в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины. Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Бразилия не одобрила «Спутник V» 27 апреля 2021, 07:14

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) не разрешило импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Соответствующее решение одобрили все члены правления регулятора. «Хочу подчеркнуть, что это решение отражает текущее состояние дел и было принято на основании того, что нам удалось проанализировать на сегодняшний день», – передает ТАСС слова главы агентства Антониу Барра Торреса. Совещание продолжалось более четырех часов, на нем были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российского препарата. «Один из критических моментов, на который мы обратили внимание, – присутствие в вакцине способного размножаться аденовируса. То есть вирус, который должен использоваться исключительно в качестве инструмента доставки генетического материала к человеческим клеткам, формируя иммунный ответ, сам размножается», – заявил начальник управления медикаментов и биологической продукции Anvisa Густаву Мендес Лима Сантус, поясняя свою рекомендацию о запрете на импорт препарата. По утверждению одного из руководителей агентства Алекса Машаду Кампуса, выступавшего основным докладчиком по данному вопросу, большинство стран, зарегистрировавших российскую вакцину, не обладает достаточным авторитетом в мире. При этом чиновник напомнил, что «Спутник V» не одобрен европейским и американским регуляторами. Отдельно указывалось на членство Anvisa в Международном совете по гармонизации технических требований к лекарственным средствам для человека, а также на участие с 1 января 2021 года в работе межправительственной организации PIC/S («Схема сотрудничества фармацевтических инспекций»), что свидетельствует об авторитете, которым пользуется агентство среди 53 других участников инициативы. «Мы не откажемся от своей миссии», – резюмировал Барра Торрес. 31 марта в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины. Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины. Отметим, что агентство все еще не одобрило применение «Спутника V», ссылаясь на отсутствие полного комплекта документов. Бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica, представляющая Российский фонд прямых инвестиций, заявила, что агентство действует в интересах производителей других вакцин. Напомним, ранее во вторник глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу сообщил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной. В Турции объявили полный локдаун 26 апреля 2021, 20:12

В Турции с 29 апреля по 17 мая вводится полный локдаун в связи с распространением коронавируса, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. «С 19:00 29 апреля до 05:00 17 мая вводится полный локдаун», – сказал турецкий лидер, передает RT со ссылкой на телеканал NTV. По его словам, будут закрыты все рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД. Он отметил, что междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, а общественный транспорт будет работать с 50-процентной загруженностью. «Все офисы будут закрыты, работать будут только неотложные службы и производства, где процесс не может быть остановлен», – цитирует РИА «Новости» Эрдогана. Напомним, Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции. Коллега Прокловой усомнился в истории о домогательствах известного актера 26 апреля 2021, 21:40

Актриса Елена Проклова рассказала в передаче «Секрет на миллион», что в юности к ней приставал известный актер, намного старше нее. Актриса не стала называть имен, однако в Сети догадались, что речь идет об Олеге Табакове, скончавшемся в 2017 году. Актер и режиссер Владимир Наумов, который снимался вместе с Прокловой и Табаковым в фильме Александра Митты «Гори, гори, моя звезда», в беседе с «Московским комсомольцем» не смог вспомнить актрису на съемочной площадке. При этом, по его словам, скандальную программу с ее участием он смотрел, однако уверен, что она говорит неправду. «Ну, Господи, все в ее власти было. По ее словам, в каком-то коридоре какой-то таинственный актер поймал ее и начал домогаться, а она – спортивная, молодая девчонка. Послала бы его, и все. Какой-то бред», – заявил артист. Он добавил, что ему жаль Проклову. «Хорошая, красивая женщина. И вдруг вынесла все, начала рассказывать какие-то вещи, понимая, что никто ее слова не сможет опровергнуть», – заключил актер. Как подчеркнул Наумов, Проклова может говорить все что угодно, поскольку «Табаков ей ответить не сможет». Родители избитого в Москве хоккеиста предположили, что нападавшие обознались 26 апреля 2021, 17:42 Текст: Елизавета Булкина

Мать бывшего игрока хоккейной команды «Красная Армия» Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Кевина Антипова, в избиении которого подозревают актера Александра Паля, предположила, что хулиганы планировали напасть на другого человека, но обознались. По мнению родителей бывшего хоккеиста, целью нападавших был другой конкретный человек, но они обознались и случайно избили их сына, передает «Московский комсомолец». Мать Антипова рассказала, что с Палем и другим нападавшим он раньше нигде не встречался. Также она заявила, что Антипов просто ждал такси, когда на него напали, а не справлял нужду, как об этом ранее сообщили некоторые СМИ. «Все эти версии, что он там где-то справлял нужду – чушь. Ничего он не делал, просто стоял и ждал такси», – сказала женщина. По данным СМИ, Паля и его знакомого задержали из-за избиения Антипова. Мужчина, которого доставили вместе с артистом в полицейский участок, не отрицал причастности к избиению. Тем временем Паль опроверг сообщения об избиении хоккеиста. Позже сообщалось, что на Паля завели уголовное дело после избиения спортсмена. По данным источника в правоохранительных органах, нападение на Антипова было совершено из хулиганских побуждений. Пострадавшему нанесли не менее трех ударов по лицу. Голикова рассказала о действии COVID-ограничений в майские праздники 26 апреля 2021, 17:56 Текст: Абдулла Шакиров

Ограничения, введенные на фоне коронавируса, продолжат действовать в майские праздники во всех субъектах России, местные власти могут их снять в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. «Ограничительные меры продолжают действовать на территории всех субъектов Российской Федерации. Субъекты Российской Федерации снимают ограничительные меры, исключительно исходя из распространения новой коронавирусной инфекции на территории конкретного региона», – передает слова Голиковой РИА «Новости». Вице-премьер отметила, что региональные власти получили напоминание о необходимости следовать рекомендациям Роспотребнадзора. «Ничего здесь нового не появляется, это наши традиционные мероприятия, которые необходимо соблюдать», – добавила Голикова. В начале марта Голикова говорила, что ограничения по коронавирусу в стране могут быть сняты в августе, когда уровень коллективного иммунитета выработается у 60% населения. Ранее власти Санкт-Петербурга отменили ряд ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса, в частности использование перчаток в транспорте и общественных местах. Политолог объяснил подоплеку отказа Бразилии от «Спутника V» 27 апреля 2021, 12:58

«Это чисто политическое решение, связанное с борьбой Бразилии за лидерство в регионе и с отсутствием полноценных отношений с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя запрет со стороны бразильского регулятора на импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». «Аргументы, которые привели бразильские чиновники – глупые. Это чисто политическое решение. Оно связано с особенностями позиционирования Бразилии в Латинской Америке», – считает глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), политолог Глеб Кузнецов. «Если говорить о цифрах применения вакцины «Спутник V» на душу населения, то лучше, чем в России, она используется в Аргентине, – поясняет политолог. – Хоть времена войн между Аргентиной и Бразилией остались в XIX столетии, вечный спор за лидерство в регионе остается по сей день. Ментально отношения между этими странами сейчас напоминают отношения России и Украины. Если что-то активно делают в Аргентине, то бразильцы, скорее всего, будут делать наоборот». Также эксперт обратил внимание на «особенности российско-бразильских отношений, которых по факту нет». «Президент Жаир Болсонару политически является партнером США и Китая. Торговых связей между Бразилией и Россией мало, а симпатий на государственном уровне вовсе нет. Все это в сумме рождает нынешнюю ситуацию», – заключил Кузнецов. Ранее во вторник бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Заседание регулятора продолжалось более четырех часов, на нем были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российской вакцины. «Один из критических моментов, на который мы обратили внимание, – присутствие в вакцине способного размножаться аденовируса. То есть вирус, который должен использоваться исключительно в качестве инструмента доставки генетического материала к человеческим клеткам, формируя иммунный ответ, сам размножается», – заявил начальник управления медикаментов и биологической продукции Anvisa Густаву Мендес Лима Сантус, поясняя свою рекомендацию о запрете на импорт препарата. При этом ранее глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу сообщил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной. Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса. Они также напомнили, что в 2020 году США на протяжении нескольких месяцев пытались убедить Бразилию отказаться от российской вакцины. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя запрет со стороны бразильского регулятора на импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V», отметил, что ему понятны аргументы бразильских специалистов, и он не видит здесь политической подоплеки. Напомним, 31 марта в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины. Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Работавшие на предприятии «Северстали» итальянцы привились «Спутником V» 26 апреля 2021, 18:04 Текст: Елизавета Булкина

Специалисты итальянской компании Danieli Corus, которая является поставщиком основного технологического оборудования для дуговой сталеплавильной печи № 1 (ДСП-1) на предприятии «Северстали», привились в России вакциной против коронавируса «Спутник V». Иностранные специалисты, которые участвуют в реализации многих крупных проектов «Северстали», приехав в Россию прошли карантин. После старта массовой вакцинации в «Северстали», компания Danieli Corus обратилась с просьбой привить вакциной «Спутник V» своих сотрудников, работающих на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК входит в состав дивизиона «Северсталь Российская сталь»), сообщила пресс-служба «Северстали». «От лица компании Danieli я хочу поблагодарить наших партнеров – компанию «Северсталь», а также правительство Вологодской области за то, что они нам помогли вакцинировать наших сотрудников. В общей сложности привились шесть иностранных специалистов. Это наладчики, которые бок о бок работают на промплощадке ЧерМК с череповецкими металлургами. Теперь с нетерпением ждем, когда вакцинация начнется в Европе, и наши коллеги смогут привиться и на родине тоже. Время тревожное для всех. Все стараются оградить и себя, и окружающих», – отметил руководитель проекта от Danieli Дмитрий Работин. Усилия «Северстали» по вакцинации сотрудников отметил также губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. «Я благодарен компании «Северсталь» за то, что здесь выполняются рекомендации Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора по вакцинации работников, которые приезжают из других регионов и стран, работая вахтовым методом. Это позволяет нам сохранить эпидемиологическую обстановку на крупных промышленных предприятиях с полной уверенностью о том, что на производстве не будет вспышки заболевания и, конечно, когда подрядчики вакцинированы, они могут спокойно заниматься пуско-наладочными работами таких мощных агрегатов», – сказал он. На площадке ЧерМК стартовал этап горячих опробований новой дуговой сталеплавильной печи № 1. Поставщиком базового инжиниринга, а также основного технологического оборудования выступила итальянская компания Danieli. Уникальный для российской металлургии агрегат производительностью 1,3 млн тонн в год сочетает в себе возможности дуговой электропечи и конвертера малого объема. Определены самые безопасные во время пандемии страны 27 апреля 2021, 10:25 Текст: Наталья Ануфриева

Самыми безопасными странами во время пандемии по состоянию на апрель 2021 года являются Сингапур, Новая Зеландия и Австралия: в них самые высокие темпы вакцинации населения, сообщают СМИ. Сингапур обогнал Новую Зеландию и теперь занимает первое место в рейтинге из-за высокой скорости, с которой он внедрил вакцину против коронавируса. В результате темпы передачи вируса внутри страны замедлились, сообщает канал «360» со ссылкой на The New Zealand Herald. До сих пор Новая Зеландия занимала первое место в рейтинге стран, устойчивым к COVID-19. Рейтинг был запущен Bloomberg в ноябре 2020 года. Из-за того, что почти пятая часть всего населения Сингапура уже вакцинирована, государство значительно опережает другие страны, такие как Новая Зеландия, Австралия и Тайвань. В Новой Зеландии вакцинировано всего 1,9% населения, в Австралии – 3,7%. Ключевыми показателями для расчета положения страны в рейтинге стали данные об общем числе заболевших, показателях смертности, количестве протестированных людей и информация о темпах вакцинации. Россия разместилась на 22-й строчке рейтинга из 53, опередив Португалию, Испанию, Ирландию, Германию и Австрию. На последних строчках – Аргентина, Польша и Бразилия. Ранее в Кремле связали темпы вакцинации от COVID в России с национальной особенностью. В миннауки Бразилии признали «Спутник V» безопасной вакциной 27 апреля 2021, 00:59

Российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной, сообщил глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу. Одобрение комитетом, в который входят 54 ученых, обязательно в Бразилии для всех препаратов, изготовленных с использованием технологий ГМО. Баррозу отметил, что решение по «Спутнику V» принято единогласно. «Это уже третья вакцина от COVID-19, которую мы проверяем», – приводит его слова РИА «Новости». 31 марта в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины. Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины. Отметим, что агентство все еще не одобрило применение «Спутника V», ссылаясь на отсутствие полного комплекта документов. Бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica, представляющая Российский фонд прямых инвестиций, заявила, что агентство действует в интересах производителей других вакцин. Меркель объяснила зависимость объемов закупок «Спутника V» от скорости одобрения в ЕС 26 апреля 2021, 21:05 Текст: Алексей Дегтярев

Германские власти занимаются вопросом вероятной закупки российской вакцины «Спутник V» отдельно от Евросоюза, но объемы заказов будут зависеть от того, как скоро препарат зарегистрируют в ЕС, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. «Мы также обсуждали вопрос, как обстоит дело с закупкой вакцины «Спутник V». Здесь нет общеевропейского заказа, это значит, что Германия занимается этим самостоятельно. Для нас решающим вопросом в том, будем ли мы ее применять, является, когда будет регистрация Европейского агентства по лекарственным препаратам. Пока есть не все документы, Институт Пауля Эрлиха выступает докладчиком, поэтому мы хорошо информированы, но документов не хватает для регистрации», – цитирует Меркель РИА «Новости». Она отметила, что в случае, если регистрация осуществится «очень скоро», то будет смысл закупать российскую вакцину. «Если же будет через несколько месяцев, то у нас в целом будет достаточно вакцины, поэтому вопрос, сколько мы можем заказать («Спутника V»), будет зависеть от этого», – пояснила Меркель. Ранее в апреле глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что для начала поставок в Германию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» препарат должен быть одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а ЕС должен получить возможность осмотреть производство и получить необходимые данные для заключения о вакцине. Академик РАН прокомментировал претензии Бразилии к «Спутнику V» 27 апреля 2021, 13:06

То, что бразильские эксперты нашли в российской вакцине аденовирус, который способен размножаться, либо результат массового производства, либо политический ход, поскольку в мире сейчас идет борьба за рынок вакцин, рассказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев. Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) не одобрило импорт и использование российской вакцины «Спутник V». Такое решение было принято в связи с тем, что эксперты усомнились в безопасности и эффективности препарата. Одним из критических моментов назвали присутствие в вакцине способного размножаться аденовируса. «Я бы не воспринимал слова бразильцев всерьез. Думаю, нужно подождать какое-то время. Сейчас, естественно, все будут проверять и делать свои выводы. Здесь очень много политических моментов. Мы всегда для всего мира были раздражителями, может на Бразилию надавили США. Это же огромные деньги для того, кто в многомиллионную страну будет поставлять вакцину. Поэтому идет борьба за рынок, это политика и бизнес», – считает Зверев. Академик подчеркивает, что не является автором данной вакцины, поэтому не может ни подтвердить слова бразильских экспертов, ни опровергнуть. Тем не менее он предупреждает, что из-за борьбы за место поставщика вакцины в мире разные люди будут абсолютно по-разному говорить про российский продукт, и это мнение не всегда будет отражать правду, к сожалению. «По-видимому, в вакцине действительно живой аденовирус. Но способен ли он размножаться, я не знаю. Лично я не пробовал этого делать. Нужно подождать, посмотреть, что скажут другие специалисты, потому что до этого подобных претензий не было, хотя вакцина уже восемь месяцев применяется. Может быть это связано с определенной серией производства, потому что когда это вышло на массовое производство, то не исключено, что могло что-то произойти», – говорит собеседник. Академик объясняет, что аденовирусы – это очень неприятные вирусы, которые вызывают тяжелое респираторное заболевание. В данном случае должен был использоваться векторный вирус (лишенный способности размножаться). «Аденовирус вызывает очень тяжелое заболевание респираторного тракта, похожее на грипп. И иногда даже более продолжительное. И вообще, аденовирусов человека очень много, и лекарств никаких нет, и особо вакцин нет. Но в данном случае, насколько я знаю, брался лабораторный штамм, который использовали в качестве вектора. Другое дело, что мы такие вакцины никогда особо не испытывали и широко не применяли, поэтому до конца не знаем, что там может быть», – заключил Зверев. Разработчики «Спутника V» уверены, что Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии приняло данное решение по политическим причинам. Инспекторы ЕС прибыли в Россию ознакомиться с производством «Спутника V» 27 апреля 2021, 02:17 Текст: Антон Антонов

В Россию прибыли инспекторы Европейского агентства по лекарственным средствам, чтобы проверить производство и результаты клинических испытаний вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщил шведский правительственный координатор по вакцинам Рикард Бергстрем. Он сообщил, что прибыли «инспекторы из трех разных стран». Их визит – «часть процесса утверждения», причем включает «не только проверку производства, но и проверку клинических испытаний». В случае одобрения «Спутник V» могут поставить в Швецию уже в июне, идут переговоры о производстве в самой Швеции. Бергстрем уточнил, что «в первые три-шесть месяцев объемы будут поступать из России, а там мощностей не так много», передает ТАСС со ссылкой на SVT. Напомним, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Однако страны ЕС уже либо приобрели и начали использовать его, либо собираются это сделать после одобрения агентством. Россия решила помочь Индии «Спутником V», а Соединенные Штаты – AstraZeneсa 27 апреля 2021, 06:59 Текст: Антон Антонов

Российский фонд прямых инвестиций и администрация США рассказали, какую помощь окажут Индии, где ухудшилась ситуация с коронавирусом. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, отвечая на вопрос, поставит ли фонд вакцину «Спутник V» на фоне тяжелой ситуации в Индии, заявил: «Определенно, и первые дозы будут доставлены 1 мая». При этом он подчеркнул, что Индия будет одним из ключевых производителей российской вакцины. Она является государством с самым большим количеством населения среди 60 стран, в которых зарегистрирован «Спутник V», передает РИА «Новости». Белый дом сообщил, что США в ближайшее время начнут поставки медицинского кислорода, медикаментов и средств индивидуальной защиты в Индию. Кроме того, идет обсуждение возможностей поставок оборудования для производства кислорода, вентиляторов и тестов на COVID-19. Также США готовятся к поставкам в Индию материалов для производства вакцины AstraZeneсa и передачи Индии размещенного ранее заказа на вакцину этого производителя, передает ТАСС. Тем временем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США рассматривают возможность предоставления другим государствам всех своих запасов вакцины AstraZeneca. Отмечается, что препарат AstraZeneca «не одобрен к применению в США». Специалисты правительства США изучат вопрос о том, безопасна ли эта вакцина. Перед отправкой американские власти «подтвердят, что такие дозы отвечают ожиданиям, которые связаны с качеством продукции». Сейчас у США нет ни одной готовой дозы препарата от AstraZeneca. Как пояснила Псаки, США рассчитывают, что по завершении процесса изучения вакцины будет доступно «примерно 10 млн доз». Это может произойти «в предстоящие недели». А в мае – июне в США, по словам Псаки, будет выпущено еще приблизительно 50 млн доз. Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В стране в последние дни регистрируется более 350 тыс. новых случаев коронавируса за сутки.