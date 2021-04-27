На выборах 25 апреля зафиксирован заметный успех самовыдвиженцев

На завершившихся 25 апреля выборах в ряде регионов России заметного успеха удалось добиться многим самовыдвиженцам, что свидетельствует об открытости избирательной системы, заявили эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

Муниципальные выборы прошли в республиках Дагестан, Карелия, Саха (Якутия), Алтайском, Забайкальском и Хабаровский краях, Амурской, Волгоградской, Курганской, Тверской и Ярославской областях.

В Ярославской области и в Республике Саха (Якутия) голосование длилось три дня. Выборы проходили под контролем общественных наблюдателей, в целом не зафиксировавших серьезных нарушений. Единственным заметным инцидентом стало признание недействительными бюллетеней в двух стационарных урнах на двух участках в Ярославской области в связи некорректной пломбировкой урн, сообщает Независимый общественный мониторинг.

Наблюдатели также отмечают высокий уровень конкуренции на выборах. Почти везде за мандаты муниципальных депутатов и глав поселений боролись представители парламентских партий и самовыдвиженцы.

В большинстве муниципалитетов победу одержали представители «Единой России». Ряд мандатов муниципальных депутатов достались представителям КПРФ и «Справедливой России». При этом заметного успеха удалось добиться многим самовыдвиженцам. Так, первые три позиции заняли самовыдвиженцы на дополнительных выборах членов Совета депутатов поселка Пеледуй (Якутия), независимым кандидатам достались мандаты на выборах Совета депутатов и в районе имени Лазо. В Хабаровском крае самовыдвиженцы победили на выборах Совета депутатов рабочего поселка Октябрьский глав Бельговского сельского поселения, а также сел Новый Мир и Хурба.

В Курганской области на дополнительных выборах четырех депутатов Ключевской сельской думы по семимандатному избирательному округу один из мандатов достался самовыдвиженцу, два – кандидатам «Единой России» и один – представителю КПРФ. В Тверской области на дополнительных выборах Совета депутатов Княжьегорского сельского поселения самовыдвиженец также разделил успех с представителем партии «Единая Россия». Победу на досрочных выборах главы села Ахар в Дагенстане также победил кандидат самовыдвиженец.

Эксперты называют такую ситуацию скорее нетипичной: чаще всего преимущество оказывается на стороне партийных кандидатов, за которыми стоит организационный ресурс представляемой ими политической силы. Успехи самовыдвиженцев свидетельствуют об открытости избирательной системы и означают, что граждане настроены голосовать за тех, кто избирается «от земли» и знает повседневные нужды и проблемы избирателей конкретного города или села.

Также, по словам экспертов, муниципальные выборы позволили выявить недочеты в подготовке самих наблюдателей и привнести дополнения в обучающий курс. В частности, особенное внимание необходимо уделить вопросам работы наблюдателей в период проведения многодневного голосования.