Экс-генерала ФТС отдали под суд по делу о злоупотреблениях

Дело о злоупотреблениях полномочиями экс-генерала Федеральной таможенной службы, уже осужденного за мошенничества, направлено в суд, сообщили в прокуратуре Москвы.

«Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего теперь уже бывшего начальника Главного управления информационных технологий ФТС России. Он обвиняется в совершении преступления... злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Уголовное дело для рассмотрения по существу направили в Дорогомиловский райсуд, обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следствие полагает, что с декабря 2009 по июнь 2013 года сотрудник ФТС пользовался своим положением вопреки интересам службы, это повлекло «существенное нарушение охраняемых законом интересов ФТС, общества и государства, а также наступление тяжких последствий».

В 2009 году он должен был следить за выполнением государственного контракта между ФТС и фирмой, создающей и внедряющей единую автоматизированную информационную систему (ЕАИС), контракт оценивался в 13,2 млн долларов.

По мнению следствия, сотрудник ФТС знал о необоснованном затягивании сроков исполнителем, за это время изменились «внешние условия для применения произведенного в рамках данного контракта продукта». Обвиняемый не принял мер для изменения контракта и не дал указаний о применении штрафов к исполнителю.

Он заключил в 2013 году с исполнителем дополнение к госконтракту, в котором отмечалось, что разработчик должен был не позднее июня 2013 года внести продукт в опытную эксплуатацию исключительно для ФТС России, что сделало невозможным его использование в машстабах таможенной системы России.

Обвиняемый также организовал приемку программного обеспечения членами специальной комиссии, при этом компетентных специалистов ФТС он не привлек.

Он также утвердил акт сдачи-приема выполненных услуг по контракту, что позволило принять неработоспособное программное обеспечение, за разработку которого исполнителю было перечислено свыше 440 млн рублей.

Сотрудника ранее приговорили к четырем годам и восьми месяцам колонии за мошенничества, а также присудили штраф в 500 тыс. рублей и лишили звания генерал-лейтенанта таможенной службы. В 2018 году его освободили по УДО.

В феврале 2021 года суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы управления дознания Федеральной таможенной службы (ФТС), генерал-лейтенанта Александра Кизлыка на сумму 153,4 млн рублей.

Правоохранители в ходе обысков установили, что Кизлык является долларовым миллионером, у него найдено порядка 600 тыс. евро, 600 тыс. долларов, дорогие часы, драгоценности, слитки золота. У его заместителя при обыске нашли имущество на 23 млн рублей.