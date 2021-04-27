Стоматолог назвал безвредную для зубной эмали норму фруктов

Привычка есть много свежих фруктов, пить соки и фреши может обернуться проблемами с эмалью и даже привести к эрозиям на зубах, однако существует приблизительная безвредная норма кислых фруктов в день, заявил врач-стоматолог Алексей Антипенко.

Антипенко отметил, что «длительное и постоянное употребление соков и кислых продуктов опасны», так как «постоянное воздействие на зубы органических кислот приводит к истончению эмали и даже к ее потери», обычно это области шеек зубов, передает «Ридус».

Однако «если не перебарщивать каждый день – съедать одно яблоко или один апельсин, то тогда вреда не будет».

«В слюне содержатся вещества, которые восстанавливают непроницаемость эмали и ее чувствительность. Но если пациент в течение пяти-шести раз поел что-то кислое, то уже здесь защитные системы не справляются, баланс между разрушением и восстановлением нарушается», – добавил врач.

По его словам, если присутствует высокая чувствительность зубов, то ее можно скорректировать изменением диеты и снижением количества употребляемых кислых фруктов. Однако это «сугубо индивидуально», так как скорость восстановления кислотности эмали у всех людей разная. В этом вопросе лучше действовать, ориентируясь на свои ощущения, добавил врач.

Отмечается, что эрозии эмали часто встречаются у вегетарианцев, в рационе которых присутствует большое количество свежих фруктов.

Также, например, в новогодние праздники становятся пиковым временем, когда пациенты жалуются на чувствительность эмали, ложно предполагая, что у них кариес: «На самом деле, это классическая комбинация шампанского или игристых вин и мандаринов. Когда люди сидят на такой диете от нескольких дней до недели, то эмаль становится очень чувствительной».

Главная ошибка, которую делают пациенты, по словам стоматолога, это, ощутив чувствительность зубов, сразу начать чистить зубы – этого делать нельзя. «После воздействия кислой пищи поверхностный слой эмали становится очень хрупким и легко разрушается от любого механического воздействия. Нужно выдержать 20-40 минут между употреблением кислой пищи и чисткой зубов», – подчеркнул Антипенко.

При покупке зубной щетки он рекомендовал обращать внимание на жесткость щетины, как правило, по умолчанию она идет средняя. Кроме того, пациентам с эрозиями эмали или с высокая чувствительность зубов следует исключить использование электрических зубных щеток до нормализации ситуации.

«При выборе электрической щетки прежде всего следует ориентироваться на производителей, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке и долгое время присутствуют на нем. Их можно встретить практически в любом стоматологическом салоне или аптеке. No name (неизвестных – прим. ВЗГЛЯД) производителей выбирать не рекомендую. От 20 тыс. рублей начинается стоимость. Но это ультразвуковые щетки – это самые безопасные и самые лучшие на данный момент щетки», – резюмировал врач.

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