Эксперт: В перспективе все электоральные процедуры перейдут в онлайн-формат

«Наша избирательная система уже считается одной из самых передовых в мире, и она продолжает развиваться и совершенствоваться», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя итоги встречи президента Владимира Путина и главы ЦИК Эллы Памфиловой.

«В России сложилась открытая, прозрачная, доступная и удобная для граждан избирательная система, которая находится в постоянном развитии. Всего за четверть века она прошла путь, который многие страны старой демократии проходили за 200-300 лет», – отметил политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Несмотря на то, что наша избирательная система уже считается одной из самых передовых в мире, она продолжает развиваться и совершенствоваться. Примечательно, что президент оценил вклад в развитие этой системы Эллы Памфиловой и снова назначил ее председателем Центризбиркома», – подчеркнул эксперт.

В понедельник состоялась встреча Владимира Путина с главой ЦИК. В ходе беседы Памфилова рассказала о росте доверия российских избирателей к выборам. «Я считаю, что надо каждый день работать на то, чтобы это доверие оправдывать, и чтобы оно возрастало», – цитировало РИА «Новости» руководителя Центризбиркома.

По оценке Мартынова, за те пять лет, что Памфилова возглавляет ЦИК, российская избирательная система прошла серьезное технологическое обновление. Эксперт в частности упомянул экспериментальное внедрение новых цифровых технологий на выборах. «Я убежден, что в среднесрочной перспективе все электоральные процедуры перейдут в онлайн-формат», – прогнозирует собеседник.

«Мы прожили уже пятую часть XXI века, поэтому необходимо внедрять прогрессивные методы и технологии во многие сферы жизни общества и государства, в том числе в процесс голосования», – подчеркнул Мартынов. При этом он указал на некоторые проблемы, которые еще предстоит разрешить. «Одна из них связана с тайной голосования. С одной стороны, необходима верификация человека. С другой стороны, необходимо соблюдать принцип тайного голосования, – указал политолог. – Здесь есть некоторые сложности. Однако решения этого и других вопросов уже предлагаются».

Говоря о достижениях электоральной системы за последние пять лет, Мартынов упомянул существенное упрощение доступа граждан к избирательным процедурам. «Сейчас любой человек, вне зависимости от того, где он находится, имеет возможность проголосовать, – отметил политолог. – С каждым избирательным циклом фиксируется все меньше недочетов в этом вопросе».

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Мартынов отдельно выделил опыт многодневной работы избирательных участков, что впервые было апробировано в прошлом году – в ходе всенародного голосования по поправкам в Конституцию и во время выборов в регионах. «Понятно, что такие меры были продиктованы сложной эпидемиологической обстановкой в стране. Но тем не менее, удалось, во-первых, избежать чрезмерного скопления людей на избирательных участках, что минимизировало риск заражения COVID-19. Во-вторых, увеличенный срок голосования, позволил людям скорректировать свои планы и принять участие в волеизъявлении», – отметил собеседник.

По мнению Мартынова, Россия долго не решалась на переход к многодневному избирательному процессу, хотя во многих странах такая практика давно уже существует. «Мы всегда стараемся придерживаться консервативных подходов к голосованию. Да и в целом избирательная система сама по себе довольно статична, что однозначно увеличивает доверие к ней граждан и приводит к более четкому подсчету голосов, – заметил политолог. – Но случилась пандемия, которая подтолкнула нас к эксперименту, который оказался положительным. К тому же, в итоге оказались удачными и эксперименты с дистанционным электронным голосованием».

Напомним, что в нынешнем году, в единый день голосования 19 сентября состоятся выборы в Госдуму. Одновременно пройдут голосования на региональном и муниципальном уровнях. В частности, состоятся прямые выборы глав девяти субъектов федерации, и еще в трех регионах руководителей будут избирать депутаты заксобраний. В 39 регионах пройдут выборы в местные парламенты.

Ранее декан факультета политологии МГУ, член ЦИК Андрей Шутов заявил, что предстоящая кампания по выборам в Госдуму будет намного сложнее предыдущих из-за попыток вмешаться в нее извне.