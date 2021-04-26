В работе Facebook Messenger и Instagram произошел глобальный сбой Пользователи сообщили о сбоях в работе YouTube по всему миру 26 апреля 2021, 15:47 Текст: Алексей Дегтярев

В работе YouTube наблюдается масштабный сбой по всему миру, проблемы также замечены и в России, сообщил специализированный ресурс Downdetector. Больше всего жалоб от пользователей на работу YouTube поступает из США, России, Германии, Британии и Японии, передает ТАСС со ссылкой на данные ресурса. В России в большинстве случаев (80%) сообщают о проблемах с самим сайтом, 13% отмечают, что у них возникли проблемы при просмотре видео, у 6% возникли сложности со входом в аккаунт. В марте пользователи в ряде стран сообщили о проблемах в работе американской поисковой системы Google. Сбой в работе поисковика Google происходил в США 22 января. Неполадки в работе сервисов Google и YouTube на территории США фиксировались также 15 января.

Украинцы высказались за визит Зеленского в Москву 25 апреля 2021, 17:38

Фото: Студия Квартал 95

Online/YouTube

Текст: Елена Мирошниченко

Украинское издание «Страна.ua» провело опрос среди киевлян и выяснило, что большинство жителей украинской столицы выступают за визит президента Украины Владимира Зеленского в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. «Я от политики далека, поэтому не знаю, – сразу оговорилась киевлянка. – Но, может быть, и стоит. Может, поговорить надо, и что-нибудь решат». На вопрос корреспондента о том, не будет ли такой визит предательством, женщина ответила отрицательно, так как «речь идет о том, чтобы не стреляли, не убивали», пишет «Страна.ua». Мысль о том, что поездка необходима для прекращения огня в Донбассе, поддержали и другие киевляне. «Путин имеет намного больше веса в мировой политике. Если вы спортсменка, скажем, первого разряда, вы прислушались бы к заслуженному мастеру спорта? Я не говорю, что он заслуженный человек. Но, я думаю, нужно пойти на уступки кому-то ради людей», – высказал свою позицию мужчина. Еще один киевлянин отметил, что «надо делать все, чтобы был мир, хоть на Марс полететь». «Я думаю, стоит. Чтобы был мир и люди не гибли. Очень у многих родственники в России, мои, например, живут в Петербурге. И брат мой двоюродный живет в Москве, мы видеться не можем», – говорит киевлянка. Тем, кто считает подобные визиты предательством, нужно, по мнению женщины, объяснять, что найти дипломатическое решение – это достойно. «Конечно, должен. Чтобы они договорились о мире в Донбассе и вообще улучшили отношения с Россией. Я за хорошие отношения с Россией. Мирно поговорить руководителям двух государств – какая же тут зрада (предательство – прим. ВЗГЛЯД)? Пусть едет», – считает еще одна девушка. Среди опрошенных были и те, кто относится к этой идее отрицательно, указывая на негативные качества Зеленского. «Наверное, нет. Потому что он ничтожество. Что ему делать в Москве? Он паяц, клоун. Это все шоу Зеленский пытается сделать, а Путин его пытается поставить на место», – резко высказался мужчина. Другой молодой человек считает, что личная встреча Путина с Зеленским ничего не решит, поскольку Россия будет договариваться по-крупному лишь с Западом». При этом еще один мужчина и вовсе считает, что с Россией в принципе договориться нельзя, он убежден, что Москва хочет восстановить СССР в его прежних границах. Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений он пригласил Зеленского в Москву. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе. Московская секс-блогер прокляла урожай питерских дачников 26 апреля 2021, 01:33

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Московская секс-блогерша Арина Холина пожелала питерским дачникам вырастить кислые и кривые помидоры из-за «инопланетного марганцовочного сияния» в окнах выращивающих на подоконниках рассаду горожан. «Питер. Улица. Рассада. Марганцовка. Какого черта они не зашторивают окна?! Почему мир должен терпеть это насилие? Да будут прокляты ваши пакеты из-под молока, пусть ваши помидоры вырастут кислыми и кривыми», – написала Холина на своей странице в соцсети Facebook. «Вот эти люди с их брюквой, которую они выращивают на подоконниках, они знают, что все их ненавидят? Они героически и даже слегка презрительно терпят это? Когда они возвращаются домой и заглядывают в окна (чтобы подмигнуть своим рассадам), у них на сердце теплеет при виде этого инопланетного марганцовочного сияния?» – возмутилась Холина. «У нас такие есть в доме напротив. Четыре окна! Два балкона! Во вселенной Помидоро Центавра что-то изменилось, клингоны закинули новую технологию – и теперь сияние не агрессивно-лиловое, а истошно-белое. Если вы воображали когда-нибудь планету, целиком покрытую снегом, над которой сияют три солнца – то это тот самый выкалывающий глаза белый свет, да. В ночи эти окна озаряют собой весь мир. Луна? Хахаха, у нас есть окна с помидорами. У соседей окна теплятся уютным желтым, но эти помидорщики убивают все теплое и ламповое», – считает Холина. Ранее кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина в комментарии газете ВЗГЛЯД заметила, что владельцам дач необходимо начать работу на участках уже с первых чисел мая – не только привести территорию в порядок и собрать теплицы, но и высадить холодостойкие культуры. В свою очередь агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов предсказал дачникам и садоводам в этом году хороший урожай, поскольку в почве накопилось достаточно много влаги из-за снежной зимы. Венгрия признала «Спутник V» самой эффективной вакциной 25 апреля 2021, 19:14 Текст: Абдулла Шакиров

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» во время вакцинации в Венгрии продемонстрировала наибольшую эффективность среди всех препаратов, применяющихся в стране, сообщило правительство республики. Средняя смертность среди вакцинированных «Спутником V» в 20-32 раза меньше, чем при использовании других вакцин, число заболеваний коронавирусом – в 2-6 раз ниже. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций в Twitter отечественной вакцины. Согласно инфографике, представленной РФПИ, среднее количество заболеваний COVID-19 среди привитых российским препаратом составило 95 на 100 тыс. человек, средняя смертность – один случай на 100 тыс. вакцинированных. Средняя заболеваемость привитых препаратом AstraZeneca – 700 человек, смертность – семь. После вакцинации продуктом компании Pfizer/BioNTech заболевает в среднем 555 человек, умирает 32. Среди привитых вакциной Moderna на 100 тыс. человек заболевают 176 пациентов, умирает 20, среди вакцинированных препаратом SihoPharm инфицируются коронавирусом 356 человек, умирают 16 Отмечается, что доля смертей у вакцинированных препаратом Pfizer/BioNTech в 32 раза выше, чем у «Спутника V». При этом смертность после вакцинации Pfizer в пять раз выше, чем у вакцины AstraZeneca. Венгрия первой из стран Евросоюза начала использование российской вакцины. Первую партию «Спутника V» доставили в республику в начале февраля. В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава венгерского МИДа Петер Сийярто по телефону обсудили поставки препарата в Венгрию. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%. Напомним, эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. В марте «Спутник V» назвали самой узнаваемой вакциной против коронавируса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Москва изменила порядок поездок дипломатов США по России 26 апреля 2021, 11:33

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков вручил временному поверенному в делах США в России Бартлу Горману ноту об изменениях порядка поездок по стране для сотрудников американского посольства и консульств. «Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с временным поверенным в делах США в Российской Федерации Бартлом Горманом. Обсуждались некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений. Собеседнику была вручена нота МИД России о вносимых российской стороной изменениях в действующий порядок поездок по территории Российской Федерации для сотрудников посольства и консульских учреждений США», – сообщили в МИД России. Также американская сторона была проинформирована, что в ближайшее время ожидаются дальнейшие решения в развитие заявления МИД России от 16 апреля, о которых посольство США будет своевременно уведомлено. На прошлой неделе МИД России официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. На санкции Россия решила ответить высылкой сотрудников дипмиссий США, ограничить практику краткосрочных командируемых по линии Госдепа, запретить найм дипмиссиями США работников из числа граждан России и третьих стран, прекратить деятельность на территории страны ряда американских фондов и НПО. В среду МИД пообещал новые меры в ответ на санкции США. Власти России могут запретить экспорт бензина 26 апреля 2021, 10:29

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Российское правительство готовится внести бензин в перечень товаров, экспорт которых может быть временно ограничен, это даст властям возможность оперативно ввести запрет, если такое решение будет принято. Правительство поручило Минэнерго подготовить проекты актов об установлении временного экспорта «отдельных видов нефтепродуктов», следует из протокола совещания у вице-премьера Александра Новака от 21 апреля. Речь идет о том, чтобы в случае необходимости Белый дом смог оперативно запретить экспорт бензина в страны за пределами ЕАЭС, пишет «Коммерсант». Согласно тексту протокола, правительство решило включить бензин в перечень товаров, которые «существенно важны для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта». Такой перечень устанавливается постановлением правительства № 877 от 15 декабря 2007 года. Он возник, поскольку в 2007 году в России наблюдался значительный рост цен на продовольственные товары (зерно, молочную продукцию, растительные масла), напомнил управляющий партнер юркомпании «Позиция права» Егор Редин. Он отмечает, что само по себе включение бензина в перечень не влечет последствий, но позволяет быстро ввести ограничительные меры в будущем. Россия в марте, по предварительным оценкам, экспортировала в страны ЕАЭС: 73,4 тыс. тонн бензина в Киргизию, 7,6 тыс. тонн в Белоруссию и 0,3 тыс. тонн в Казахстан, совокупно это 20% от всего экспорта бензина, отмечает Анна Лишневецкая из «Петромаркета». Если будут введены ограничения на экспорт автобензина во всех направлениях, кроме стран ЕАЭС, то «под запрет» попадет порядка 200–400 тыс. тонн продукта в месяц. От ограничения экспорта пострадают НПЗ, регулярно отгружающие существенные объемы автобензина в Европу: Киришский, Антипинский, Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа. Доля экспорта Киришского НПЗ – порядка 35%, объем в среднем 140 тыс. тонн в месяц, завод экспортирует практически весь выпускаемый бензин АИ-92 в Европу через порт Усть-Луга, пояснила Лишневецкая. По ее мнению, ограничение на экспорт может привести к существенному падению оптовых цен, так как предложение бензина на внутреннем рынке вырастет на 200–400 тыс. тонн, а это 7–14% от текущего спроса. До сих пор эксперты и участники рынка скептически оценивали перспективы введения ограничений. Так, в случае запрета экспорта нефтекомпании могут перейти на экспорт нафты и других компонентов бензина. Кроме того, если цены на бензин внутри страны слишком снизятся, компании могут сократить переработку. Для всей отрасли потери от экспорта нафты вместо автобензина могут составить 1,3–2,6 млрд рублей в месяц, считает Лишневецкая. По ее мнению, регулятор может использовать дополнительные рычаги воздействия на НПЗ, не допуская снижения выпуска бензина. Если в результате переработка нефти для российских НПЗ станет убыточной, она начнет сокращаться до уровня, позволяющего сбалансировать спрос и предложение автобензина на внутреннем рынке, считает эксперт. Глава МИД Германии предостерег от конфронтации с Россией 25 апреля 2021, 22:18

Фото: Felix Zahn/

photothek.net/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Германия не может быть заинтересована в конфронтационном курсе по отношению к России и стремится к диалогу и добрососедству с ней, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в эфире телеканала ARD. «Не в наших интересах присоединяться к этой конфронтационной шумихе. Мы стремимся к диалогу и добрососедским отношениям с Россией», – приводит ТАСС слова главы внешнеполитического ведомства ФРГ. Маас назвал «хитрецами» политиков, которые постоянно требуют новых жестких мер против Москвы. По его словам, следует хорошо взвесить все, прежде чем принимать их, поскольку в реальности дальнейшие санкции будут вряд ли полезны, скорее напротив. Глава МИД Германии признал, что отношения между Западом и Россией сейчас «очень плохие». «Но они не должны таковыми и оставаться», – добавил он. «В конечном итоге никто не может быть заинтересован в том, чтобы из постоянных провокаций когда-либо возник серьезный конфликт – и уж точно не мы здесь, в Европе», – заметил министр. Ранее в воскресенье премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер призвал «покончить с темой Украины» и сблизиться с Россией. В начале апреля президент Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. При этом Путин обратил внимание Меркель на провокации Киева в Донбассе. ВКС России успешно испытали новую ракету системы ПРО 26 апреля 2021, 00:59

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Воздушно-космические силы (ВКС) России выполнили успешный испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщили в Минобороны. «На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», – приводит слова представителя военного ведомства ТАСС. Как сообщил командир соединения противоракетной обороны ВКС генерал-майор Сергей Грабчук, «новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью». Напомним, в январе Грабчук сообщал, что все работы по модернизации командно-вычислительного пункта и стартовых позиций системы ПРО Москвы завершены. Ранее журнал Stern назвал российскую противоракету ПРС-1М «настоящим оружием конца света». ПРС-1М входит в состав системы противоракетной обороны А-135 «Амур». Ракета способна развивать скорость до 14,5 тыс. километров в час и может перехватывать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на дальности свыше 100 км и на высотах до 50 км. Зеленский дал поручение организовать встречу с Путиным 26 апреля 2021, 14:06

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. «Мне кажется, что все идет к тому, что встреча состоится. Я действительно предложил – вы это слышали – встретиться в Донбассе, президент подтвердил свое желание, но предложил встретиться в Москве. Я уже дал задачу руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтоб он связывался с администрацией президента Путина, чтоб они нашли взаимопонимание, определили сроки и место, где мы могли бы встретиться», – сказал он, передает ТАСС. Зеленский также добавил, что ему «важна суть встречи, а где именно она будет – это детали». Он также заявил, что готов обсудить с президентом России вопрос о положении русскоязычного населения и православной церкви на Украине, если встреча двух глав государств состоится. «Даже если эти вопросы стоят на повестке и будут стоять при встрече, если она все же состоится, то пожалуйста, мы обсудим и эти вопросы, не вижу, в чем тут проблема», – заявил он. Тем временем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что деталей готовящейся встречи пока нет. Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев. Лобков сравнил конфликт на «Дожде» с изгнанием Невзорова в 90-х 26 апреля 2021, 02:31

Фото: Телеканал Дождь/YouTube

Текст: Антон Никитин

Журналист Павел Лобков сравнил конфликт на телеканале «Дождь» с отстранением осенью 1992 года Александра Невзорова от ведения телевизионной информационно-аналитической программы «600 секунд» на Ленинградском телевидении (Пятом канале). «Расскажу одну историю. Осенью 1992 года [директор Федеральной телевизионной службы (ФТС)] Куркова Бэлла Алексеевна отстранила от эфира нелюбимого мной Сашу Невзорова. С ОМОНом опечатала студию, выгнала Сашу, и пригласила [меня] на встречу. Она сказала мне – тебя ждут потрясающие карьерные перспективы, только сейчас проведи альтернативные «600 секунд». Я отказался и был моментально уволен. Мне было 24», – написал Лобков на своей странице в соцсети Facebook. Напомним, в минувшую субботу Лобков сообщил об отстранении от эфира. После этого он публично разругался с гендиректором «Дождя» Натальей Синдеевой. По словам журналиста, «Дождь – умер», начались «поминки», больше нет «живого растущего организма, есть мертвая секта с холодноглазым комсомольцем и его женой». Телеведущая Ксения Собчак и журналист Олег Кашин поддержали Лобкова в его конфликте с телеканалом «Дождь». Рейтинг Байдена стал одним из самых низких в истории 25 апреля 2021, 17:53 Текст: Елена Мирошниченко

Washington Post и ABC News провели опрос, согласно которому рейтинг одобрения президента США Джо Байдена за первые 100 дней президентства составил 52%, за последние 76 лет этот показатель был ниже только у президентов Джеральда Форда (48%) и Дональда Трампа (42%). Опрос показал, что 52% американцев «однозначно» или «в некоторой степени» одобряют работу Байдена, среди них 90% демократов, 47% независимых респондентов и 13% республиканцев, сообщает РИА «Новости». Отмечается, что 42% опрошенных высказались неодобрительно. 64%, одобряют политику Байдена в области борьбы с пандемией коронавируса, экономическую политику нынешнего президента одобряют 52% респондентов. Что касается действий Байдена в ходе миграционного кризиса на границе с Мексикой, их поддержали 37% опрошенных. Пакет мер по стимулированию экономики поддержали 65% американцев, 31% высказался против. План Байдена по инвестированию двух триллионов долларов в инфраструктурные проекты одобрили 52% респондентов, против выступили 35% опрошенных. Опрос проводился по телефону 18-21 апреля на английском и испанском языках, в нем приняли участие 1007 совершеннолетних респондентов. В марте состоялась публичная пресс-конференция Байдена, которая стала первым масштабным общением президента США с журналистами за два месяца с момента инаугурации – что также отметили в американской прессе. В ходе выступления президент рассказал о ситуации с COVID-19, состоянии экономики, миграции, а также о том, будет ли он баллотироваться на следующий срок. О России Джо Байден вспомнил лишь один раз, зато КНР критиковал много. В контексте разговора об этих странах он заключил: в XXI веке идет «битва между демократиями и автократиями» и США нужно будет показать, что «демократия работает», отметило издание «Коммерсант». Во Львове заметили нежелание уроженцев Донбасса быть украинцами 26 апреля 2021, 07:36 Текст: Дмитрий Зубарев

Переселенцы с Донбасса не хотят поддаваться «украинизации» и привозят с собой на Украину русские привычки, заявил львовский журналист Остап Дроздов. «Они приезжают сюда, и их дети продолжают што-кать и как-ать и не считают необходимым лишать себя симпатии к русскому шансону. Они привозят с собой все привычки русифицированного, колонизированного субъекта и тут его экстраполируют», – передает РИА «Новости» слова Дроздова. В качестве примера он привел свою соседку, которая освоилась в Италии за четыре месяца, в то время как русские, по его словам, «все делают русским». Ранее Дроздов в резких и оскорбительных тонах высказался о народе Украины, назвав его «паскудным и обрусевшим», пожелал «сдохнуть» жителям Донбасса и Крыма, заявил, что русскоязычное население Украины «должно исчезнуть как вид», в том числе должны исчезнуть русскоязычные дети и предложил усилить наказание за неуважение родного языка среди жителей страны, особенно среди несовершеннолетних. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава британской разведки призвал уважать роль России в мире 25 апреля 2021, 17:51 Текст: Абдулла Шакиров

Великобритании следует взаимодействовать с Россией и уважать ее роль в мире, но вместе с тем стараться сдерживать действия Москвы, заявил глава службы внешней разведки Соединенного Королевства Ричард Мур. «Необходимо максимально жестко противостоять, в то же время взаимодействуя с Москвой и уважая ее роль [в мире]», – передает ТАСС слова Мура, сказанные в интервью Sunday Times. Глава МИ-6 подчеркнул, что отношения двух стран не такие, которые хотела бы иметь Великобритания, однако «этот выбор сделан не нами». По словам Мура, он испытывает симпатию к российскому народу и не раз работал с русскими. Он также отметил, что в обострившихся между Россией и Западом отношениях Лондону важно избегать недопонимания. Ранее Мур назвал Россию «объективно ослабевающей» в экономическом и демографическом плане державой, но при этом представляющей одну из наиболее насущных проблем. Европейские политики указали на двойные стандарты Запада в связи с делом Навального 26 апреля 2021, 11:57 Текст: Алина Назарова

Европейские политики, комментируя ситуацию вокруг заключения Алексея Навального, указали на двойные стандарты Запада и связь со кризисом в отношениях России и Чехии. «История российского оппозиционера Навального остается в центре внимания западных СМИ. В общем, хорошо, что Запад беспокоится о здоровье и благополучии заключенных, плохо, что здесь используется довольно избирательный подход. Наши лидеры критикуют Россию за дело Навального, но очень лицемерно игнорируют дело Ассанжа и многие другие истории, где заключенных ставят в стрессовые и несправедливые условия. Двойные стандарты снова стали образом жизни Запада, и неудивительно, что с таким западным кредо Россия будет дистанцироваться от него», – заявил экс-депутат Национального совета Словакии Петер Марчек. В свою очередь лидер латвийского объединения «Против нацизма», правозащитник Янис Кузинс связал ситуацию вокруг Навального со скандалом в отношениях России и Чехии. «Западные страны уже поняли, что фокус с Навальным не прошел. Изучив прошлое Навального, там нашли и корупционые скандалы и нацистские призывы. Так что же делать с людьми, которых по реальным политическим статьям судят в странах Балтии? Эти страны в ЕС и НАТО, и придумали новую историю: якобы взрыв склада боеприпасов в Чехии якобы спецагентами, кто якобы причастен к делу о Скрипалях. Так что думаю, карта Навального будет играть до выборов, потом его спишут», –заявил Кузинс. Тем временем депутат регионального совета итальянского Венето Стефано Вальдегамбери напомнил истории заключения в России Надежды Савченко и Олега Сенцова, которые, как выяснилось позже, действительно были виновны. «Дело Навального снова гремит по всему западному миру. Человек объявил голодовку, его команда говорит, что он несчастен и страдает от российской тирании. Европейские и американские музыканты, актеры, ученые выстраиваются в очередь, чтобы выступить в его поддержку. Весь сценарий кажется очень знакомым… Почему? Потому что мы уже видели все это в делах Надежды Савченко и Олега Сенцова, украинцев, во многом поддержанных Западом во время их заключения. Напомню, что вскоре после возвращения в Украину Савченко посадили в тюрьму по подозрению в терроризме, а Сенцов признался, что планировал незаконные действия в Крыму», – напомнил политик. Ранее аналитик-международник, директор программы исследований евразийского энергетического рынка «ASRIE Analytica» Сильвия Болтук заявила, что преждевременная смерть блогера Алексея Навального сыграет на руку только Западу, который получит основу для продолжения политики сдерживания России. Напомним, в пятницу блогер Алексей Навальный объявил о решении прекратить голодовку, которую ранее начал из-за якобы недопуска к нему врачей. Свое решение он пояснил тем, что его дважды обследовал консилиум гражданских медиков, которые проводили анализы и знакомили его с их результатами. 19 апреля пресс-служба управления ФСИН по Владимирской области сообщила, что медики приняли решение о переводе Навального из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных во Владимире. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Навальному неоднократно проводились медосмотры, было назначено медикаментозное лечение, но он отказался от него. По данным МВД, в несанкционированных акциях, устроенных сторонниками Навального, в целом по стране приняли участие менее 15 тыс. человек. При этом на сайте организаторов манифестации было заявлено участие 460 тыс. человек по всей России. «Прошедшие акции можно назвать полным провалом. Это демонстрация ничтожества и лучший подарок действующей власти в день послания президента», – заявил газете ВЗГЛЯД публицист Михаил Делягин. В то же время оппозиционный политик, либертарианец Михаил Светов упрекнул организаторов митинга в поддержку Навального Ивана Жданова и Леонида Волкова в том, что они не рассказали сторонникам, что еще до начала митинга блогера перевели в гражданскую больницу. По мнению Светова, это «манипулирование доверием». Медсестра в Германии подменила вакцину от коронавируса физраствором 25 апреля 2021, 20:36 Текст: Абдулла Шакиров

Сотрудница прививочного центра в Германии вместо вакцины производства Pfizer/BioNTech влила в шприцы физраствор, прививку которым сделали шести пациентам, сообщило ведомство по вопросам здравоохранения федеральной земли Нижняя Саксония. Медсестра Германского общества Красного Креста случайно уронила и разбила ампулу с препаратом от COVID-19. Решив это скрыть, она влила в шприцы вместо вакцины физраствор, при этом сотрудница не вводила инъекции, а лишь готовила их, передает ТАСС. Об инциденте медсестра спустя три дня рассказала своей коллеге, которая в свою очередь проинформировала начальство. Как рассказали власти Нижней Саксонии, получившие физраствор пациенты чувствуют себя хорошо, угрозы их здоровью нет. Несмотря на это, всем 200 гражданам, которым могли сделать уколы физраствором, было назначено прохождение тестов на антитела. Медсестра подозревается в нанесении телесных повреждений, вероятнее всего, она будет уволена. Ранее в городе Эперне на северо-востоке Франции 140 человек получили уколы физраствором вместо прививки вакциной Pfizer/BioNTech.





Китай пообещал России поддержку на фоне ужесточения санкций Запада 26 апреля 2021, 11:36

Фото: WU HONG/ЕРА/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Пекин намерен усилить поддержку России на фоне ужесточения западных санкций в отношении Москвы, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. «Мы решительно против применения односторонних санкций. ... Китай и Россия поддерживают друг с другом отношения всеобъемлющего партнерства. В вопросах защиты государственного суверенитета КНР и Россия будут оказывать друг другу поддержку», – подчеркнул он, комментируя ужесточение санкций США в отношении Москвы, передает ТАСС. На прошлой неделе сообщалось, что власти Китая высоко оценивают политику президента России Владимира Путина по стимулированию социально-экономического развития страны. Кроме того, Китай после соответствующего предложения президента России Владимира Путина готов обсуждать со всеми сторонами широкий круг вопросов, касающихся глобальной стратегической стабильности.