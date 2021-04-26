В ДТП с маршруткой в Ульяновске пострадали девять человек

Собчак задело сравнение Шнура с «телкой» и «шипящей сковородкой»

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на интервью с музыкантом Сергеем Шнуровым, в котором он сравнил ее с «шипящей сковородкой» и «телкой».

Шнуров дал интервью видеоблогеру Надежде Стрелец, в котором отметил, что особой дружбы у них с Собчак никогда не было. По его словам, она – удобный оппонент. «В Собчак, как в сковородку горячую, если плюнул — обязательно зашипит. Если пнул, то точно будет ответ», – отметил музыкант.

В свою очередь ведущая в интервью указала на то, что Собчак сама рассказывала о дружбе с ним и в Сети было много фотографий, где они вместе. Музыкант ответил, что если речь идет о фотографиях со светских мероприятий, где он стоит в обнимку со звездой, то там помимо телеведущей, по его словам, было «еще порядка 20 телок».

Собчак отреагировала на высказывания музыканта, отметив, что просмотров этого интервью мало и она «рада его поддержать своим постом».

«Может ты и правда «любую телку» зовешь домой, сидишь болтаешь до утра, едешь с «телками» отдыхать на Бали и во Францию, но я действительно по наивности считала это дружбой. Дружбой с тобой и с твоей бывшей женой. И мне было больно, когда ты просто пропал», – написала она на своей странице в Instagram (авторская орфография здесь и далее сохранена – прим. ВЗГЛЯД).

При этом телеведущая отметила, что гораздо больнее ей было, когда музыкант выложил «отвратительные стихи» про ее личные отношения.

«Я спросила лично зачем ты это сделал. Ты не ответил. Мне пришлось отвечать публично. Оказывается, тебе просто было приятно, что «сковородка шипит», и подписка растет ну ок. Надеюсь моя спина не ранила твой нож?) Я справилась, и все ок, в меня этих ножей летит сотни в день. Но от бывших друзей – я их еще чувствую. Желаю твоим новым друзьям и новым близким всегда помнить о том, как ты поступил со старыми. Людям ведь всегда кажется, что именно с ними так не поступят», – добавила Собчак.

Стоит отметить, что это не первый конфликт между телеведущей и музыкантом. Так, в 2020 году Шнуров отреагировал на критику Собчак сравнением лошадей.

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