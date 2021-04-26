Во Львове заметили нежелание уроженцев Донбасса быть украинцами

Украинцы высказались за визит Зеленского в Москву

Украинское издание «Страна.ua» провело опрос среди киевлян и выяснило, что большинство жителей украинской столицы выступают за визит президента Украины Владимира Зеленского в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я от политики далека, поэтому не знаю, – сразу оговорилась киевлянка. – Но, может быть, и стоит. Может, поговорить надо, и что-нибудь решат». На вопрос корреспондента о том, не будет ли такой визит предательством, женщина ответила отрицательно, так как «речь идет о том, чтобы не стреляли, не убивали», пишет «Страна.ua».

Мысль о том, что поездка необходима для прекращения огня в Донбассе, поддержали и другие киевляне.

«Путин имеет намного больше веса в мировой политике. Если вы спортсменка, скажем, первого разряда, вы прислушались бы к заслуженному мастеру спорта? Я не говорю, что он заслуженный человек. Но, я думаю, нужно пойти на уступки кому-то ради людей», – высказал свою позицию мужчина.

Еще один киевлянин отметил, что «надо делать все, чтобы был мир, хоть на Марс полететь».

«Я думаю, стоит. Чтобы был мир и люди не гибли. Очень у многих родственники в России, мои, например, живут в Петербурге. И брат мой двоюродный живет в Москве, мы видеться не можем», – говорит киевлянка. Тем, кто считает подобные визиты предательством, нужно, по мнению женщины, объяснять, что найти дипломатическое решение – это достойно.

«Конечно, должен. Чтобы они договорились о мире в Донбассе и вообще улучшили отношения с Россией. Я за хорошие отношения с Россией. Мирно поговорить руководителям двух государств – какая же тут зрада (предательство – прим. ВЗГЛЯД)? Пусть едет», – считает еще одна девушка.

Среди опрошенных были и те, кто относится к этой идее отрицательно, указывая на негативные качества Зеленского.

«Наверное, нет. Потому что он ничтожество. Что ему делать в Москве? Он паяц, клоун. Это все шоу Зеленский пытается сделать, а Путин его пытается поставить на место», – резко высказался мужчина.

Другой молодой человек считает, что личная встреча Путина с Зеленским ничего не решит, поскольку Россия будет договариваться по-крупному лишь с Западом». При этом еще один мужчина и вовсе считает, что с Россией в принципе договориться нельзя, он убежден, что Москва хочет восстановить СССР в его прежних границах.

Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений он пригласил Зеленского в Москву.

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.