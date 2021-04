Муфтий Москвы призвал мигрантов вакцинироваться от коронавируса Патриарх Кирилл объяснил отказ от политической борьбы в 1993 году 25 апреля 2021, 20:09 Текст: Абдулла Шакиров

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл рассказал о событиях октября 1993 года, сообщив, что отказался от политической борьбы, так как не мог допустить возможного противостояния с православными. По словам главы РПЦ, в те годы он был постоянным членом Священного синода и председателем отдела внешних церковных связей, отвечающим за взаимодействие с правительством и общественными организациями. К патриарху пришла делегация депутатов с просьбой «возглавить политическую борьбу» в тот момент, когда в стране разворачивался «реальный гражданский конфликт», передает РИА «Новости». «И я не нашел никаких слов, кроме того, чтобы сказать: весь опыт церкви вселенской и русской свидетельствует о том, что если церковь становится частью политической борьбы, то у нее сразу появляются политические противники, а ведь среди них могут быть люди православные», – сообщил предстоятель РПЦ. Патриарх отметил, что, участвуя в борьбе за власть, церковь неизбежно влияет на разделение народа. «Если церковь, отождествив себя с той или иной политической силой, становится фактором политической борьбы, то разве может она оставаться и авторитетом, и домом, и духовной матерью для всех? Да никогда!», – сказал он. В октябре 1993 года противостояние между тогдашним президентом Борисом Ельциным и Верховным советом закончилось неконституционным указом главы страны о роспуске парламента, расстрелом из танков здания парламента, уличными боями и гибелью более 150 человек.



Стало известно о тайных поставках боеприпасов из Чехии на Украину 25 апреля 2021, 02:33

Американское издание The New York Times утверждает, что на складах в деревне Врбетице в Чехии хранила боеприпасы компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева, которая поставляла вооружения на Украину. Как утверждается в материале, в электронном письме американскому изданию «Гебрев признал, что он хранил боеприпасы на складе в Чехии». Издание поясняет, что речь идет о складах во Врбетице на востоке республики. По версии чешской стороны, к взрывам на этих объектах в 2014 году якобы причастны российские спецслужбы. Издание утверждает со ссылкой на чешских официальных лиц, что «целью были» указанные боеприпасы Гебрева, передает ТАСС. Кроме того, издание отмечает, что Гебрев также «признал то, что давно отрицал: его компания ЕМКО поставляла вооружения на Украину после 2014 года». Соответствующие договоренности с украинскими фирмами якобы были закреплены в конце 2014 года. При этом издание приводит слова двух источников, один из которых является украинским должностным лицом. По их версии, компания ЕМКО «в 2014 году подписала контракт на поставки артиллерийских боеприпасов украинским военным». Как уточнил источник из числа бывших украинских должностных лиц, «на коробках с боеприпасами было указано, что они предназначены для Таиланда». Это якобы было сделано, «чтобы не допустить приостановки поставок теми в болгарском правительстве, кто симпатизирует России». «Гебрев отрицал, что его компания неверно маркировала какой-либо экспорт», – подчеркивается в статье. Накануне немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб ко взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. Ранее член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы. Собчак задело сравнение Шнура с «телкой» и «шипящей сковородкой» 25 апреля 2021, 12:03

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на интервью с музыкантом Сергеем Шнуровым, в котором он сравнил ее с «шипящей сковородкой» и «телкой». Шнуров дал интервью видеоблогеру Надежде Стрелец, в котором отметил, что особой дружбы у них с Собчак никогда не было. По его словам, она – удобный оппонент. «В Собчак, как в сковородку горячую, если плюнул — обязательно зашипит. Если пнул, то точно будет ответ», – отметил музыкант. В свою очередь ведущая в интервью указала на то, что Собчак сама рассказывала о дружбе с ним и в Сети было много фотографий, где они вместе. Музыкант ответил, что если речь идет о фотографиях со светских мероприятий, где он стоит в обнимку со звездой, то там помимо телеведущей, по его словам, было «еще порядка 20 телок». Собчак отреагировала на высказывания музыканта, отметив, что просмотров этого интервью мало и она «рада его поддержать своим постом». «Может ты и правда «любую телку» зовешь домой, сидишь болтаешь до утра, едешь с «телками» отдыхать на Бали и во Францию, но я действительно по наивности считала это дружбой. Дружбой с тобой и с твоей бывшей женой. И мне было больно, когда ты просто пропал», – написала она на своей странице в Instagram (авторская орфография здесь и далее сохранена – прим. ВЗГЛЯД). При этом телеведущая отметила, что гораздо больнее ей было, когда музыкант выложил «отвратительные стихи» про ее личные отношения. «Я спросила лично зачем ты это сделал. Ты не ответил. Мне пришлось отвечать публично. Оказывается, тебе просто было приятно, что «сковородка шипит», и подписка растет ну ок. Надеюсь моя спина не ранила твой нож?) Я справилась, и все ок, в меня этих ножей летит сотни в день. Но от бывших друзей – я их еще чувствую. Желаю твоим новым друзьям и новым близким всегда помнить о том, как ты поступил со старыми. Людям ведь всегда кажется, что именно с ними так не поступят», – добавила Собчак. Стоит отметить, что это не первый конфликт между телеведущей и музыкантом. Так, в 2020 году Шнуров отреагировал на критику Собчак сравнением лошадей. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Названы желающие присоединиться к России украинские города 25 апреля 2021, 15:47

Присоединиться к России хотят не только жители самопровозглашенных республик Донбасса, но и ряда городов остальной Украины, заявил в кулуарах форума «Единство русских: защита прав и свобод» российский политолог Сергей Марков. «Сейчас абсолютное большинство не только Славянска, Краматорска, Мариуполя проголосуют за воссоединение с Россией, но и в Харькове, Одессе, Николаеве, Запорожье также на голосовании за воссоединение будет абсолютное, если бы у них была возможность свободно проголосовать. Но у них нет такой возможности. Дать им возможность свободно проголосовать – это наша главная историческая задача», – цитирует Маркова «Политнавигатор». По словам политолога, проект «антироссийская Украина» запущен с целью ликвидации России. «Это пистолет, приставленный к нашему сердцу. И мы должны этот пистолет выбить из рук врага и забрать себе», – добавил эксперт. Напомним, в Киеве и странах Запада активно запугивали население «подготовкой российского вторжения на Украину», подтверждая это фотографиями перемещения военной техники, полученными из соцсетей. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что значат масштабные перемещения российских войск у границ Украины Ранее руководитель делегации Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что сейчас обсуждения двусторонних отношений Москвы и Киева быть не может. По его словам, «искать любую точку и обсуждать украинско-российские отношения» можно будет только после того, как «агрессия прекратится» и «войны не будет». Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта, исполняя роль гаранта урегулирования украинского кризиса. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией, а также заявляет, что в Донбассе якобы действуют российские войска. Земан заявил об отсутствии доказательств присутствия «российских агентов» во Врбетице 25 апреля 2021, 12:30

Президент Чехии собрался выступить с чрезвычайным обращением к нации 25 апреля 2021, 03:31

Президент Чехии Милош Земан в воскресенье выступит с чрезвычайным телевизионным обращением в связи с инцидентом в деревне Врбетице в 2014 году, сообщил пресс-секретарь главы республики Иржи Овчачек. «Президент республики Милош Земан выступит в воскресенье, 25 апреля, в 11.00 (12.00 мск) с чрезвычайной речью», – приводит слова пресс-секретаря президента Чехии ТАСС. Овчачек уточнил, что обращение будут транслировать телеканалы Prima и CNN Prima News. Как сообщили представители руководства каналов, выступление Земана продлится 20 минут. Рвнее американское издание The New York Times выступило с утверждением, что на складах в деревне Врбетице в Чехии хранила боеприпасы компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева, которая поставляла вооружения на Украину. Накануне немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб ко взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. Ранее член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы. Анкару призвали закрыть базу Инджирлик для США после заявления Байдена 24 апреля 2021, 23:21

Председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек выразил мнение, что после признания президентом США Джо Байденом геноцида армян Анкара должна незамедлительно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и вернуть американских военнослужащих в Соединенные Штаты. «Вооруженные силы Турции должны немедленно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и в течение 15 дней вернуть домой находящихся на ней американских военных», – заявил политик в интервью ТАСС. Ранее в субботу президент Соединенных Штатов Джо Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века. В ответ Турция обвинила США в подрыве отношений между странами и предупредила Вашингтон о последствиях. Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал решение Байдена. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган осудили признание геноцида армян в Османской империи 46-м президентом Соединенных Штатов. В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Ранее геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия. Пушков отреагировал на заявление Земана по взрывам во Врбетице 25 апреля 2021, 13:12

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Чехии об отсутствии доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице. «Неудивительно: доказательства не предъявляли, потому что их просто не было и нет. Нужна была пропагандистская атака – она состоялась. А по сути – нагромождение антироссийских фантазий и очередной мешок дыма. Дезинформация в очередной раз определяет политику», – написал Пушков в Telegram. Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки. В воскресенье американское издание The New York Times выступило с утверждением, что на складах в деревне Врбетице в Чехии хранила боеприпасы компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева, которая поставляла вооружения на Украину. Накануне немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. До этого член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Чехии об отсутствии доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице. «Неудивительно: доказательства не предъявляли, потому что их просто не было и нет. Нужна была пропагандистская атака – она состоялась. А по сути – нагромождение антироссийских фантазий и очередной мешок дыма. Дезинформация в очередной раз определяет политику», – написал Пушков в Telegram. Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки. В воскресенье американское издание The New York Times выступило с утверждением, что на складах в деревне Врбетице в Чехии хранила боеприпасы компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева, которая поставляла вооружения на Украину. Накануне немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. До этого член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы. США попали в список недружественных России государств 25 апреля 2021, 15:30

Список недружественных России государств формируется, но США уже фигурируют в нем, заявила в эфире телеканала «Россия 1» официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Как вы знаете, был опубликован накануне указ президента, который содержит целый ряд мер по исполнению уже существующих федеральных законов, согласно которым теперь те государства, которые объявляются недружественными, не могут набирать среди граждан России сотрудников для своих дипломатических и консульских миссий. <...> А кто же эти самые недружественные государства? Список сейчас формируется. <...> Как мы понимаем, вся история началась с очередного витка недружественных действий США. <...> Как вы понимаете и как я могу это подтвердить, естественно, в списке фигурируют США», – цитирует ее ТАСС. Также она назвала указ президента Владимира Путина, который запрещает нанимать россиян на работу в диппредставительства «недружественных стран», ответом на агрессивное поведение Запада. «Мы всегда подчеркивали миролюбивый характер нашей внешней политики... Подобный подход четко прописан и озвучен, в том числе во многих выступлениях, интервью и заявлениях руководства нашей страны. Но мы также всегда подчеркивали, что все действия, которые мы квалифицируем как недружественные и враждебные, они никогда не останутся без ответа. Ответы бывают разные. И тот пакет мер, который сейчас принимается – это, безусловно, также ответная мера», – цитирует Захарову РИА «Новости». Она отметила, что «это не агрессивные действия нашей страны, это ответ. Это защита нашей страны, нашего государства, от враждебных и недружественных акций со стороны тех, кому мы не даем покоя». Президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в России и с россиянами. В частности, согласно тексту документа, он постановил «ограничить заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения, с физическими лицами, находящимися на территории РФ». Путин также поручил правительству определить перечень недружественных России стран, в отношении которых действуют положения указа, определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры. Действие указа не распространяется на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств. Названы продлевающие молодость продукты 25 апреля 2021, 06:58 Текст: Антон Никитин

Турецкое издание Milliyet составило список из десяти помогающих бороться со старостью продуктов. Грецкие орехи, как отмечается в статье, изобилуют полиненасыщенными жирами и отличаются чрезвычайно высоким уровнем содержания кислот омега-3, которые регулируют уровень холестерина и снижают риск развития сердечных заболеваний. Употребление в пищу этих орехов помогает ослабить воспалительные процессы головного мозга, что поддерживает и стимулирует когнитивную активность. Кроме того, омега-3 укрепляет здоровье кожи, передает РИА «Новости». Высокий уровень таких кислот содержится и в лососе, благодаря чему употребление этой рыбы предотвращает накопление холестерина в артериях, защищает от нарушения сердечного ритма и помогает сохранять ясность ума с возрастом. Кроме того, высокое содержание белка и противовоспалительные свойства защитят кожу от различных признаков старения, таких как пятна, угри, морщины, коричневые пятна, гусиные лапки Черника обладает мощной антиоксидантной активностью из-за высочайшего уровня проантоцианов и антоцианов. Антиоксиданты борются со свободными радикалами и помогают восстанавливать возрастные окислительные повреждения, вызванные свободными радикалами, которые часто являются причиной ряда серьезных заболеваний и преждевременного старения, объясняет издание. Антиоксиданты также помогут предотвратить возрастные нарушения памяти и двигательных функций у пожилых людей, а, кроме того, совместно с высоким уровнем содержания витаминов А и С – сохранить молодость кожи. Высокий уровень антиоксидантов содержится и в шпинате. Это позволяет в значительной степени уменьшить возрастное ухудшение умственных функций, проблемы со зрением, а также дегенерацию костей, а большое количество витаминов A, C и E и бета-каротина помогает защитить кожу от вредных ультрафиолетовых лучей солнца. Также шпинат, как и прочие зеленые овощи, способен предотвращать сердечно-сосудистые заболевания, снижать высокое артериальное давление и уровень холестерина и даже риск развития рака пищеварительной системы, утверждает издание. Схожими свойствами обладает и зеленый чай. Он улучшает здоровье кожи, а также предупреждает риск развития целого ряда болезней, например, сахарного диабета второго типа и болезней сердца. Брокколи за счет соединений сульфорафана и индола помогает защитить клетки от повреждения, вызванного окислительным стрессом. Этот вид капусты способен снизить риск развития рака. Помимо этого, в брокколи содержится фолиевая кислота, которая способствует поддержанию оптимального функционирования мозга с возрастом, а содержащийся в ней витамин K1 повышает плотность костей и снижает риск переломов. Оливковое масло чрезвычайно полезно для здоровья кожи, отмечает издание, а содержание мононенасыщенных жирных кислот положительно отразится на здоровье сердца и поможет контролировать уровень сахара в крови. Вместе с тем, количество потребляемого оливкового масла обратно пропорционально возрастному снижению когнитивных функций и нарушению памяти, деменции и болезни Альцгеймера, пишет портал. Горький шоколад содержит флаванолы которые стимулируют расслабление кровеносных сосудов, делая их молодыми и эластичными, а также снижают артериальное давление, риск развития сахарного диабета второго типа, заболеваний почек, деменции. Эти вещества положительно положительно влияют на здоровье кожи. В состав томатов входит ликопин, обладающий антивозрастными свойствами и благотворно влияющий на кожу. Также употребление помидоров в пищу снижает уровень холестерина и способствует предотвращению сердечных заболеваний и различных видов рака. Красный сладкий перец содержит полезный для выработки коллагена витамин С, а также целый ряд мощных антиоксидантов. Ранее представитель японского национального центра гериатрии и геронтологии профессор Хидетоши Эндо сообщил, что включение в ежедневный рацион традиционной индийской пряности куркумы помогает продлить молодость организма и сохранить здоровье мозга Глава британской разведки назвал Россию «ослабевающей державой» 25 апреля 2021, 05:32

Глава британской внешней разведки Ричард Мур назвал Россию «объективно ослабевающей» в экономическом и демографическом плане державой, но при этом представляющей одну из наиболее насущных проблем. «Россия – объективно ослабевающая в экономическом и демографическом плане держава. Она переживает чрезвычайно сложный период», – передает РИА «Новости» слова Мура в интервью изданию Sunday Times. При этом глава британской внешней разведки отметил, что Россия для него представляет одну из наиболее насущных проблем. В частности, Британию беспокоило большое число российских войск на границе с Украиной и вероятность «вторжения». По словам Мура, Британия и США предупреждали российские власти о «серьезных последствиях» вторжения на Украину. По мнению Мура, поведение России в Чехии заставляет проводить параллели с ситуацией в отношениях России и Украины. «Когда получаешь такую модель безрассудного поведения, и потом смотришь на то, что происходит вокруг Украины – конечно же, это нас беспокоит», – заявил он. Напомним, в пятницу Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в места постоянной дислокации, в базы вернулись более 20 кораблей ЧФ. Газета ВЗГЛЯД разбирала итоги завершившихся учений на Юге России. В прошлую среду советник делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова на чрезвычайном совместном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и постоянного совета ОБСЕ указала, что Россия не ведет существенной военной деятельности, о которой требуется отчитываться в рамках Венского документа, мероприятия по перемещению российских войск на территории страны не затрагивают безопасность других государств. Днем ранее в Кремле заявили об отсутствии угроз в чей-либо адрес со стороны России. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Бортников рассказал о планировавшемся военном перевороте в Белоруссии 25 апреля 2021, 14:32 Текст: Елена Мирошниченко

Директор ФСБ России Александр Бортников рассказал в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» о том, что полученные объективные и достоверные материалы подтверждают, что в Белоруссии пытались совершить военный переворот. Бортников утвердительно ответил на вопрос ведущего Павла Зарубина о том, можно ли подтвердить, что в Белоруссии имела место попытка именно военного переворота. «Об этом свидетельствуют те объективные и достоверные материалы, которые мы получили в результате задержания лиц – вы знаете, о ком я говорю – в Москве. На данный момент идет активная работа следственных подразделений Белоруссии. Поэтому конечные выводы нужно будет делать по окончательным результатам расследований», – цитирует его РИА «Новости». На вопрос о том, насколько существенную роль в попытке переворота пытались играть США, Бортников ответил, что эта тема «исследуется в рамках уголовного дела, которое на сегодняшний момент осуществляет Комитет государственной безопасности и следственные органы Белоруссии». Ранее Лукашенко раскрыл сценарии попытки переворота в Белоруссии. Напомним, 17 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала двух человек, готовивших военный переворот и устранение президента Белоруссии, планировавших разграбить и присвоить имущество Александра Лукашенко. Сам Лукашенко обвинил в готовившемся покушении спецслужбы США. КГБ Белоруссии впервые в истории возбудил уголовное дело по статье о попытке захвата власти. ФСБ опубликовала оперативную видеосъемку задержания юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуты по подозрению в подготовке государственного переворота в Белоруссии. Украинцы высказались за визит Зеленского в Москву 25 апреля 2021, 17:38

Украинское издание «Страна.ua» провело опрос среди киевлян и выяснило, что большинство жителей украинской столицы выступают за визит президента Украины Владимира Зеленского в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. «Я от политики далека, поэтому не знаю, – сразу оговорилась киевлянка. – Но, может быть, и стоит. Может, поговорить надо, и что-нибудь решат». На вопрос корреспондента о том, не будет ли такой визит предательством, женщина ответила отрицательно, так как «речь идет о том, чтобы не стреляли, не убивали», пишет «Страна.ua». Мысль о том, что поездка необходима для прекращения огня в Донбассе, поддержали и другие киевляне. «Путин имеет намного больше веса в мировой политике. Если вы спортсменка, скажем, первого разряда, вы прислушались бы к заслуженному мастеру спорта? Я не говорю, что он заслуженный человек. Но, я думаю, нужно пойти на уступки кому-то ради людей», – высказал свою позицию мужчина. Еще один киевлянин отметил, что «надо делать все, чтобы был мир, хоть на Марс полететь». «Я думаю, стоит. Чтобы был мир и люди не гибли. Очень у многих родственники в России, мои, например, живут в Петербурге. И брат мой двоюродный живет в Москве, мы видеться не можем», – говорит киевлянка. Тем, кто считает подобные визиты предательством, нужно, по мнению женщины, объяснять, что найти дипломатическое решение – это достойно. «Конечно, должен. Чтобы они договорились о мире в Донбассе и вообще улучшили отношения с Россией. Я за хорошие отношения с Россией. Мирно поговорить руководителям двух государств – какая же тут зрада (предательство – прим. ВЗГЛЯД)? Пусть едет», – считает еще одна девушка. Среди опрошенных были и те, кто относится к этой идее отрицательно, указывая на негативные качества Зеленского. «Наверное, нет. Потому что он ничтожество. Что ему делать в Москве? Он паяц, клоун. Это все шоу Зеленский пытается сделать, а Путин его пытается поставить на место», – резко высказался мужчина. Другой молодой человек считает, что личная встреча Путина с Зеленским ничего не решит, поскольку Россия будет договариваться по-крупному лишь с Западом». При этом еще один мужчина и вовсе считает, что с Россией в принципе договориться нельзя, он убежден, что Москва хочет восстановить СССР в его прежних границах. Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений он пригласил Зеленского в Москву. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе. Священники и паства подрались в Грузии в Вербное воскресенье 25 апреля 2021, 13:29 Текст: Дмитрий Александров

Драка между священнослужителями и паствой произошла в Вербное воскресенье в мужском монастыре Салхино в Мартвильском районе на западе Грузии, МВД начало расследование инцидента, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Инцидент начался после того, как на воскресную службу в монастырь пришел местный бизнесмен, которого священнослужители обвиняют в присвоении земель и попытке внести раскол в ГПЦ. Священники говорят, что этот бизнесмен, в частности, хочет присвоить себе винный погреб, где хранится монастырское вино. На место прибыли усиленные наряды полиции, в том числе начальник краевого управления МВД. Виновникам грозит до одного года тюрьмы. Верующие собираются в монастырь, чтобы выразить поддержку патриарху Грузии Илие Второму и не допустить «целенаправленной дискредитации Церкви». ГПЦ по всем опросам – самый авторитетный институт в стране. Это не нравится радикальной оппозиции, особенно сторонникам экс-президента Михаила Саакашвили (ныне – главы украинского исполкома реформ). В грузинских СМИ и в экспертном сообществе отмечают, что за попыткой раскола Церкви стоят именно политические радикалы. Путин наградил Жириновского орденом 25 апреля 2021, 09:27

Президент России Владимир Путин наградил лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. «За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Жириновского Владимира Вольфовича – депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ, руководителя фракции политической партии ЛДПР в Государственной Думе», – говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Кремля. Жириновский, которому 25 апреля исполняется 75 лет, является основателем и председателем партии ЛДПР, депутатом Госдумы всех пяти созывов с 1993 года. В 2016 году Путин наградил Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении 25 апреля 2021, 10:14

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подает в отставку для проведения в стране досрочных парламентских выборов. «Для проведения 20 июня внеочередных парламентских выборов я сегодня подаю в отставку», – сказал он в телеобращении, передает РИА «Новости». По его словам, парламент Армении два раза подряд не изберет нового премьера, после чего законодательный орган силой закона распустится и будут назначены внеочередные выборы, передает ТАСС. При этом Пашинян отметил, что, несмотря на статус исполняющего обязанности, будет в полном объеме осуществлять полномочия главы кабинета. «До проведения досрочных выборов я буду в полном объеме исполнять обязанности премьер-министра, согласно конституции и законам», – сказал премьер Армении. Кроме того, он сообщил, что будет кандидатом на пост главы армянского кабмина от партии «Гражданский договор» на досрочных парламентских выборах. «Я буду кандидатом на пост премьера. Если народ решит, что я должен уйти с поста премьера, я исполню его волю, а если захочет, чтоб я продолжил работу на посту премьера, я также исполню волю народа», – добавил Пашинян. Напомним, что Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле. Он сообщил, что после отставки будет исполнять обязанности премьера до парламентских выборов в стране, которые планируются 20 июня. При этом армянская оппозиция потребовала полностью отстранить Пашиняна от власти. В Кремле заявили, что решение Пашиняна не требует незамедлительного разговора с президентом Владимиром Путиным, кроме того, в любом случае «контакты идут постоянно».