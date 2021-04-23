Лобков похоронил телеканал «Дождь»

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24 апреля, суббота | Последнее обновление — 00:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин подписал указ о мерах противодействия недружественным странам
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Москва начала пересмотр целого ряда неписаных дипломатических правил. В частности, отказалась от принципа симметричного ответа при высылке дипломатов. И правильно сделала.
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Американский либеральный истеблишмент до сих пор находится в плену концепции «единственной силы» (sole power), согласно которой с 1992 года в мире не существует центров влияния, способных не то что противостоять США и объединенному Западу, но даже осуществлять независимое развитие в собственных макрорегионах без санкции из Вашингтона.
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Вовсе не Пушкину и его друзьям – Гоголю, Петру Вяземскому, Одоевскому, Дельвигу, любомудрам-славянофилам – будет дано повести русскую общественную мысль по дорогам будущего, повести отнюдь не пушкинским уже путем, а по пути к революционной бездне, рекам крови гражданских и мировых войн ХХ века.
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Лобков похоронил телеканал «Дождь»
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Журналист и ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков сообщил об отстранении от эфира.
«Мне сегодня миньон Тихона Дзядко, Дмитрий Еловский, сообщил, что я в очередной раз отстранен от эфира на телеканале «Дождь», причины мне не были разъяснены», – заявил он в Facebook.
Как отметил Лобков, «что-то не ладится видно» там, где он «работал более 10 лет». По его словам, «Дождь – умер», начались «поминки», больше нет «живого растущего организма, есть мертвая секта с холодноглазым комсомольцем и его женой». «Если появятся сообщения о моем уходе по собственному желанию – значит меня пытают. По статье, видимо о профессиональной непригодности», – заявил он.
«Отстаивающие свободу лицемеры, придворные холуи – нет и не будет вам свободы. Я стар и зол», – говорится Лобков.
Ему ответила гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева: «Дорогой Павел Альбертович! Этим постом вы сделали больно и плохо мне, себе, своей маме и большому количеству ваших преданных зрителей. И неважно в каком состоянии вы это писали. Уже и мое терпение закончилось». После этого Лобков заявил, чтобы Синдеева «не смела шантажировать» его «мамой, от слова никогда». «Я тут выложу наши разговоры», – пригрозил он.
Павел Лобков – журналист, ведущий телеканала «Дождь». Ранее работал на Пятом канале, был ведущим, корреспондентом и обозревателем на НТВ, автор и ведущий программы «Растительная жизнь». В 2015 году он публично объявил, что является носителем ВИЧ-инфекции. Лобков входит в попечительский совет фонда «СПИД.Центр». В июле 2020 года Лобков сознался в домогательствах в отношении молодого стажера телеканала «Дождь» Александра Скрыльникова.
Погребинский: Путин поставил перед Зеленским неразрешимую задачу
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«Любой ответ Зеленского на предложение Путина ухудшит позицию президента Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал приглашение со стороны президента России Владимира Путина украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приехать в Москву. Ранее Зеленский предлагал Путину встречу в Донбассе.
«Владимир Путин – искушенный политик. Он готовил свое заявление, это не экспромт. Таким образом российский лидер поставил перед Зеленским неразрешимую задачу. Любой ответ главы Украины ухудшит его позицию», – убежден киевский политолог Михаил Погребинский.
Если Зеленский рискнет приехать в Москву, то он проиграет, потому что такой шаг вызовет бурю негодования и в Киеве, и в Вашингтоне, считает собеседник. «Но президент Украины – слабак, он никуда не поедет, – подчеркивает Погребинский. – При этом он сам давно просит о встрече. Сейчас ему предлагают приехать и поговорить, а он, скорее всего, откажется. Поэтому предложение Путина хорошо продумано».
Политолог также добавил, что специалисты по пиару придумают какой-то вариант ответа для Зеленского. «Он будет в форме stand up, чтобы люди поулыбались. Но это не формат серьезного политика», – заключил эксперт.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Владимир Путин в ответ порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения отношений Москвы и Киева Путин пригласил Зеленского в Москву.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак ранее заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
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Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими
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Президент России Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что такое решение благотворно скажется на снижении заболеваемости коронавирусом в России.
Об этом главу государства попросила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова из-за риска роста заболеваемости коронавирусом, передает РИА «Новости».
По ее словам, из-за разорванных майских каникул россиянам придется ездить на общественном транспорте, возвращаясь в город и вновь выезжая за его пределы – здесь есть определенные риски. «Коллеги говорят о том, и это, собственно, наше предложение, чтобы вот эти дни были непрерывными», – сказала Попова на встрече с президентом.
Она уточнила, что такое решение позволит сделать эпидемиологический прогноз более стабильным.
«Если вы считаете, что это все-таки необходимо – хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем», – сказал Путин, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты рассматривает предложения об увеличении продолжительности майских праздников. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками в 2021 году могут сделать выходными исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки.
Прага пообещала не менять число сотрудников генконсульства России в Чехии
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Количество сотрудников российских и чешских генеральных консульств не изменится на фоне происходящего между странами дипломатического конфликта, заявил глава МИД республики Якуб Кулганек в интервью газете «Блеск».
«Пока это (взаимные меры по уравниванию численности штата посольств в Москве и Праге) не касается данных ведомств. И Россия пока не предприняла никаких шагов по отношению к нашим генеральным консульствам в России. В этом случае не будет меняться численность (сотрудников генеральных консульств РФ и Чехии)», – отметил Кулганек, передает ТАСС.
Он также уточнил, что Чехия и Россия будут располагать 32 сотрудниками в своих посольствах в Москве и Праге – по семь дипломатов и 25 административно-технических сотрудников.
На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?
Напомним, 21 апреля новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва в ответ потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте.
Скандал разгорелся после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
В Германии посоветовали Чехии, Словакии и Польше «не капризничать»
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«Они пытаются угадать мысли Вашингтона, но не видят реальной картины происходящего», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя высылку российских дипломатов из Чехии, Словакии и Польши на фоне дипломатического кризиса в Восточной Европе.
«Я не считаю, что европейские страны выступают общим фронтом против России на фоне обострившегося скандала с Чехией. Напротив, большинство стран ЕС не поддерживают чехов в этом вопросе и не верят в причастность России к взрывам боеприпасов в 2014 году. Чехию поддерживают только союзники по Вишеградской четверке, пока кроме Венгрии», – отметил немецкий политолог Александр Рар.
По его мнению, Чехия, Словакия и Польша пытались устроить провокацию против России, но опоздали, потому что политическая обстановка поменялась. «К сожалению, политика этой группы стран зачастую недальновидна и очень эмоциональна. Вероятно, они совершают ту же ошибку, что и Украина в свое время – пытаются угадать мысли Вашингтона, но зачастую попадают впросак. Им возможно кажется, что Байден ударил в колокол и всех послал на бой с Россией. Но это не так», – убежден собеседник.
Рар отмечает, что если бы горячие головы лидеров Чехии, Польши и Словакии более трезво посмотрели на мир в целом и на Европу в частности, то увидели бы совсем иное. Во-первых, Германия, Франция, Австрия, Италия и другие страны не поддерживают их в этой провокации против России. Во-вторых, сам Джо Байден на онлайн-саммит по климату лично пригласил Владимира Путина, что отчасти свидетельствует о некотором изменении политики США в отношении России. «Вероятно, сейчас им важно подготовить двустороннюю встречу лидеров, а не спотыкаться о лишние проблемы, которые создали на этом фронте представители чешской власти», – считает политолог.
Рар предполагает, что Россия ничего не потеряет даже в случае закрытия посольства в этих государствах. «Ну закроют они российские посольства у себя, и что? Россия примет ответные меры. Даже настоящего скандала не будет», – убежден политолог. Он напомнил позицию России, которую высказывал министр иностранных дел России Сергей Лавров: Россия будет сотрудничать только с теми странами Европы, которые готовы выстраивать деловые и конструктивные отношения с Россией.
«А с теми, кто торгует русофобией на европейском политическом рынке, России общаться неинтересно. Я уверен, что такая истеричная политика со стороны Праги, Варшавы и Братиславы не только не будет способствовать солидарности других европейских стран с ними, но так или иначе приведет к попыткам истеблишмента Старой Европы их успокоить и вместе постараться приостановить конфликт на востоке Европы», – прогнозирует Рар.
Собеседник также предположил, что истоки подобного поведения проистекают из общего прошлого с Советским Союзом, когда Прага, Братислава и Варшава были сателлитами Москвы. «Они себя видят в роли жертвы. Но я хочу пожелать им получше изучать историю и меньше капризничать. Своей истеричной повесткой они могут рано или поздно испортить отношения, по крайней мере, между российским и немецким народами, которые примирились после Второй мировой войны», – заключил Рар.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов.
21 апреля новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва в ответ потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте. Кулганек заявил, что Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства России в Праге.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Прага завела в тупик российско-чешские отношения.
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Страны Прибалтики объявили о высылке российских дипломатов
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Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.
«В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и из-за нарушения Венской конвенции Латвия приняла решение о высылке российского дипломата. Латвия не потерпит подрывной деятельности на своей территории, а также на территории своих партнеров и союзников», – заявил глава латвийского внешнеполитического ведомства Эдгарс Ринкевичс, передает ТАСС.
В то же время глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что балтийская республика в знак солидарности с Чехией решила высылать из страны двоих российских дипломатов.
МИД Эстонии также вышлет одного сотрудника российского посольства, передает РБК со ссылкой на Reuters.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов.
21 апреля новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва в ответ потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте. Кулганек заявил, что Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства России в Праге.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Прага завела в тупик российско-чешские отношения.
Окружение Навального готовит объяснения для его отказа от голодовки
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Сторонники Алексея Навального опубликовали обращение врачей, наблюдавших его до заключения и попросивших блогера прекратить голодовку. Заявление с обоснованием причин такого решения появилось на следующий день после протестной акции «штабов Навального», которая собрала в десятки раз меньше людей, чем планировали организаторы.
Личный окулист Навального Анастасия Васильева заявила, что получены «довольно полноценные объективные» данные о состоянии заключенного. В заявлении говорится, что его просят «прекратить голодовку для сохранения жизни и здоровья». Васильева подтвердила, что 20 апреля Навального посетили гражданские врачи – главный невролог Владимирской области Андрей Мнев и главный внештатный специалист-нефролог (Васильева не назвала имени). «Отдали эти данные, медицинские заключения, нам», – приводит ее слова «Коммерсант».
Как заявила Васильева, предварительные выводы, которые сформулированы при участии «иностранных специалистов», говорят о необходимости «срочно прекращать голодовку». Васильева связывает допуск врачей к Навальному с акциями протеста, однако медики посетили его за сутки до акций. Врач Навального Ярослав Ашихмин сообщил, что визиты «гражданских» медиков «были давно». «И с результатами обследования мы давно знакомы», – заявил он, пояснив, что прежде их не использовали.
В заявлении, подписанном в том числе и Ашихминым, говорится, что «было проведено необходимое исследование (электронейромиография), проведены консультации нейрохирурга и главного внештатного нефролога и главного невролога Владимирской области». Медицинские заключения были переданы гражданским врачам, которые лечили Навального до заключения. «Мы проанализировали эти данные, подготовили собственное заключение и передадим его завтра через адвокатов Алексею Навальному и врачам, которые сейчас участвуют в лечении нашего пациента», – сказано в тексте, которое публикует «Медиазона».
19 апреля пресс-служба управления ФСИН по Владимирской области сообщила, что медики приняли решение о переводе Навального из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных во Владимире. После этого личный окулист Навального Анастасия Васильева заявила, что он здоров и нет необходимости переводить его в больницу.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Навальному неоднократно проводились медосмотры, было назначено медикаментозное лечение, но он отказался от него. В частности, «были проведены медицинские осмотры: 19 марта 2021 года – врачом-неврологом, 23 марта 2021 года – врачом-психиатром, 6 апреля 2021 года – врачом-терапевтом», а «информация о диагнозе, результаты МРТ-обследования, схема лечения 30 марта 2021 года доведены до сведения осужденного».
По данным МВД, в несанкционированных акциях, устроенных сторонниками Навального, в целом по стране приняли участие менее 15 тыс. человек. Например, в Кызыле вышли два человека, в Череповце – 15, в Горно-Алтайске, как и в Комсомольске-на-Амуре, – трое. В Хабаровске – 200 и Владивостоке – 350. При этом на сайте организаторов манифестации было заявлено участие 460 тыс. человек по всей России. В ГУ МВД по Москве сообщили, что по состоянию на 20.30 в мероприятии в центре столицы принимало участие около 6 тыс. человек. Напомним, что на сайте организаторов выйти на акцию пообещало более 115 тыс. человек. В Петербурге на несогласованную акцию вышли 4,5 тыс. человек.
«Прошедшие акции можно назвать полным провалом. Это демонстрация ничтожества и лучший подарок действующей власти в день послания президента», – заявил газете ВЗГЛЯД публицист Михаил Делягин.
Россия пригласила Германию и Францию обсудить Минские соглашения в Донбассе
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Москва предложила Германии и Франции провести до 27 апреля встречу в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска, чтобы обсудить вопросы перемирия на юго-востоке Украины, сообщил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
«Надеюсь на конструктивное, открытое и честное обсуждение находящихся на столе переговоров проектов решений по текущим (перемирие) и стратегическим вопросам реализации Минских соглашений уже в ближайшее время (не позднее 27 апреля)», – передает его слова РИА «Новости».
«Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей», – добавил Козак.
Напомним, Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город.
В Белоруссии отметили, что заявление главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу по поводу переноса переговорной площадки говорит о нежелании украинских политиков соблюдать достигнутые в Минске договоренности.
Президент Владимир Путин отмечал, что перенос заседаний контактной группы по Донбассу из Белоруссии в другую страну указывает на попытку уклониться от решения проблемы.
Экс-президент Чехии заявил о стыде из-за действий Праги в отношении России
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Экс-президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что ему стыдно из-за действий нынешнего руководства страны в отношении России на фоне дипломатического скандала и обвинений в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
«То, что мы [Чехия] лаем на одну из мировых держав, это то, за что мне стыдно и что меня удручает [и отталкивает от желаний] пытаться вообще еще что-то делать в этой стране [Чехии]. Для меня это свидетельство [о современном состоянии] нашей страны и о том, что мы вообще не способны иметь осмысленную внешнюю политику», – цитирует ТАСС Клауса.
По его мнению, заявления чешских властей по поводу взрывов боеприпасов на складах в Врбетице в 2014 году и их утверждений о причастности к этому инциденту российских спецслужб связаны со стремлением чешских властей заработать очки в Вашингтоне и НАТО.
«Чехия – это такая маленькая собачка, которая лает на большого пса», – отметил Клаус. Также он добавил, что ситуацию можно сравнить с тем, «когда маленький мальчик отважится бить немного большего мальчика только потому, что он, в отличие от [первого] мальчика, [находится там] вместе с папочкой и знает, что если эта [драка] будет заканчиваться для него плохо, то вмешается папочка и защитит его».
«Мы в данном случае маленькая собачка, лаем на Россию, так как думаем, что за нами стоят мощные США и НАТО. Думаю, что это немного глупая политика», – полагает Клаус.
Также бывший глава государства заявил, что в среду обсуждал инцидент в Врбетице с нынешнем президентом Чехии Милошем Земаном, который не сказал ему о своей поддержке действий правительства и МИД республики по отношению к России.
Напомним, 21 апреля новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва в ответ потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте.
Скандал разгорелся после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
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Путин подписал указ о мерах противодействия недружественным странам
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Президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия.
Указ вводит ограничения на заключение трудовых договоров с физлицами на территории РФ диппредставительствами стран, чьи действия будут признаны недружественными. Список недружественных стран поручено определить правительству России.
«Положения пунктов … настоящего указа не распространяются на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств», – уточняется в документе.
Текст документа опубликован на сайте Кремля.
Путин также поручил правительству определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры. Договоры, заключенные до дня вступления в силу указа, количество которых превышает определенное правительством, подлежат прекращению.
Указ вступает в силу со дня опубликования и действует до отмены установленных им мер воздействия (противодействия).
15 апреля президент США Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. В ответ заместителю посла США в Москве вручили ноту об объявлении десяти сотрудников американского посольства персонами нон грата, они должны покинуть Россию до 22 мая.
В марте посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
Также обострились отношения Москвы и ряда других государств. Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов.
Прага потребовала от Москвы отменить решение о высылке. После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва в ответ потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте. Новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства России в Праге.
Кроме того, 15 апреля троих сотрудников посольства России в Польше признали персонами нон грата. В польском МИДе заявили, что основанием для такого решения стало «нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша». Москва выразила послу Польши Кшиштофу Краевскому решительный протест по поводу необоснованного объявления троих сотрудников российской дипмиссии персонами нон грата и объявила о высылке пятерых сотрудников польского посольства.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше.
Соловьев: Удивлен просьбой наследников Бандеры к Израилю
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«Если у президента Украины остались вопросы к России, пусть наберется смелости и прилетает в Москву, а не ищет посредников», – сказал газете ВЗГЛЯД тележурналист Владимир Соловьев, комментируя призыв Киева к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником на переговорах России и Украины.
«Не понимаю, зачем России и Украине вообще нужен посредник. Владимир Путин четко сказал: если Зеленский хочет обсудить двусторонние отношения, пускай прилетает в Москву», – отметил тележурналист Владимир Соловьев.
Собеседник также выразил удивление тем, что киевские власти просят о помощи именно Израиль. «Как они могут обращаться к Иерусалиму после того, как президент Украины позволил назвать у себя футбольный стадион именем душителя еврейского народа – Романа Шухевича? То есть наследники украинских националистов считают, что могут обращаться к Израилю?» – риторически спрашивает Соловьев.
По словам журналиста, у политиков Израиля нет иллюзий по поводу того, кто такие бандеровцы и какую роль они сыграли в Холокосте, поэтому поведение украинских дипломатов выглядит странно. «Кроме того, если Владимир Зеленский все же хочет поговорить с российским лидером, он должен понять, что тема Крыма закрыта. А вопрос Донбасса ему нужно обсуждать с Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Впрочем, если у него остались еще какие-то вопросы, то Владимир Путин готов его принять. И посредники для этого не нужны», – заключил Соловьев.
В пятницу стало известно, что Киев предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником в своих переговорах с Москвой. Об этом рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Дипломат напомнил, что Нетаньяху поддерживает хорошие отношения и с Путиным, и с Зеленским. «Я рад заявить, что премьер-министр не сказал нет. Он сказал, что постарается сделать все, что в его силах. Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот – он показал свой интерес и желание помочь», – цитирует Корнийчука «Страна.ua».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения двусторонних отношений он пригласил Зеленского в Москву. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что темой такого разговора могут быть двусторонние отношения, в вопросе Крыма обсуждать нечего.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения.
Американцы назвали истинные цели США на Украине
Читатели журнала The American Conservative выразили мнение, что США нет никакого дела до развития Украины, и раскритиковали власти за вмешательство «не в свои дела».
«США не имеют никакого интереса в процветании Украины. Америка думает только о том, чтобы использовать ее для достижения своих целей в отношении России!», – написал один из читателей. Он также призвал власти подписать с Россией соглашение о невмешательстве в дела друг друга.
Другой комментатор заявил, что США используют Киев «в качестве дубинки для избиения России», передает РИА «Новости».
«Мы будем кормить Украину красивыми обещаниями, но в итоге заставим ее сражаться с Россией «до последнего украинца» и не предоставим никакой реальной помощи», – считает еще один из пользователей. Он отметил, что Киеву уже пора понять это и восстановить отношения с Москвой.
«На Украганде популярна тема о том, что в Укранацистане нет нацизма, и что настоящие нацисты только в России», – иронизирует другой.
Один из читателей подчеркнул, что США хотят начать новую холодную войну и осудил власти за то, что они рассматривают Россию как страну, которую «нужно вбить в подчинение».
«С учетом нынешнего и будущего поведения США война неизбежна!» – считает другой.
Еще один комментатор напомнил, что ведение войны одновременно с Россией и Китаем, это «чрезмерно много даже для американских имперских неолиберальных интернационалистов».
Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Запад обвинил в якобы усилении «агрессивных действий» со стороны Москвы на Украине. В Кремле отвергли все обвинения, заявив, что не являются стороной внутриукраинского конфликта.
Россию заподозрили в «энергетических» атаках на военных США в Сирии
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Глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что у него нет подтверждений заявлениям СМИ о том, что американские войска в Сирии якобы подвергались воздействию «направленной энергии».
Politico со ссылкой на источники заявила, что военные якобы могли подвергнуться воздействию «направленной энергии», при этом у нескольких проявились «симптомы гриппа». В газете утверждалось, что в причастности к атакам подозревают Россию. Источники издания не разъяснили, почему представители Пентагона заключили, что Россия может быть причастна к предполагаемым атакам, передает ТАСС.
Politico поясняла, что речь идет об атаках высококонцентрированной электромагнитной энергией, в том числе с использованием мощных радиочастотных или микроволновых устройств, а также потоков частиц. Такие атаки, как сообщает издание, могут приводит к как к помехам в работе электронного оборудования, так и причинению людям боли и нанесения неизлечимых повреждений. Указывается, что один из случаев, когда в Сирии заподозрили воздействие «направленной энергией», Пентагон признал пищевым отравлением.
На слушаниях в комитете Сената США по делам вооруженных сил сенатор Ричард Блументал заявил, что СМИ сообщают об «атаках на американских сотрудников, дипломатов, на ряд сотрудников разведки, возможно, даже на военных». Он напомнил о слухах об «акустических атаках» на Кубе. Блументал спросил Маккензи, может ли он подтвердить какие-то из этих сообщений.
Маккензи ответил, что может «говорить только о сфере ответственности» Центрального командования – прежде всего, это Ближний Восток, Центральная Азия и некоторые регионы Южной Азии. Он «не нашел никаких свидетельств таких атак», но хотел бы «еще немного поговорить» на данную тему на закрытых слушаниях и предоставить «немного больше информации».
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
В декабре из доклада Национальных академий наук, инженерии и медицины Соединенных Штатов, подготовленного для Госдепа, стало известно, что десятки американских дипломатов на Кубе и в Китае в 2017–2018 годах якобы подверглись направленному радиочастотному воздействию. При этом ФБР не нашло свидетельств «акустических атак», которые «могли бы вызвать физиологические симптомы, имевшиеся у дипломатов» на Кубе. Кубинские следователи предположили, что «акустическая атака» являлась стрекотом сверчков или цикад.
В июне The New York Times выступила с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В апреле пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки признала, что эта версия, по мнению американской разведки, имеет низкую или среднюю степень достоверности.
Россия объявила о высылке пятерых дипломатов Польши
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Москва выразила послу Польши Кшиштофу Краевскому решительный протест по поводу необоснованного объявления троих сотрудников российской дипмиссии персонами нон грата и объявила о высылке пятерых сотрудников польского посольства, сообщает МИД России.
«В МИД России был вызван посол Польши в Москве Краевский, которому был выражен решительный протест по поводу необоснованного объявления троих сотрудников посольства Российской Федерации в Республике Польша persona non grata под абсурдным предлогом выражения солидарности с Соединенными Штатами Америки, голословно утверждающими о причастности Российской Федерации к неким кибератакам на территории своей страны», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
Такие действия в ведомстве назвали подтверждением того, что «Варшава сознательно реализует курс на дальнейшую деградацию и разрушение наших двусторонних отношений». «Стараниями польских властей на протяжении последних лет контакты с Россией были фактически заморожены, развернута позорная война с советскими памятниками, осуществляются попытки торпедирования российских энергетических проектов, проводится широкомасштабная антироссийская информационная кампания, фальсифицируется история, бесконечно продлеваются антироссийские санкции Запада», – указали в министерстве.
«В качестве ответной меры на провокационные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности, министерство объявило persona non grata пятерых сотрудников посольства Республики Польша в Российской Федерации. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до исхода дня 15 мая», – заявили в МИД.
15 апреля троих сотрудников посольства России в Польше признали персонами нон грата. В польском МИД заявили, что основанием для такого решения стало «нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша».
Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка российских дипломатов отвечает интересам США, но не Польши. В МИД заявили, что Россия в ответ на действия Варшавы вышлет из страны пять польских дипломатов.
В ЕС назвали условия для полноценного диалога с Россией
Полноценный диалог России и Евросоюза на высоком уровне возможен только при полном выполнении Минских соглашений по Украине, сказал официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.
«Структурированный диалог с Россией на высоком уровне был приостановлен Евросоюзом из-за российской агрессии на Украине с 2014 года и продолжающейся нелегальной аннексии Крыма. Полное выполнение Минских соглашений остается ключевым для любых перемен в отношениях ЕС и России», – сказал Стано, передает РИА «Новости».
Так он ответил на вопрос о том, возможен ли диалог России и Евросоюза по вопросам безопасности после заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о «подрывной деятельности» России на территории европейских стран.
Стано добавил, что Россия, со своей стороны, «постоянно, особенно в последнее время, демонстрирует, что она не заинтересована в участии в конструктивном диалоге с Евросоюзом».
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в среду в своем заявлении на фоне обвинений Чехии в адрес России призвал Москву воздерживаться от деятельности, «угрожающей безопасности и стабильности в Европе», а также подчеркнул, что ЕС будет решительно реагировать на «подрывные действия российских спецслужб» против интересов и безопасности Евросоюза и стран-членов.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «чушью» заявление Борреля и посоветовала странам ЕС заниматься своими проблемами, а не Россией, и опубликовать отчет о деятельности европейских спецслужб.
Премьер Чехии обвинил Россию в «уничтожении отношений»
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Россия якобы уничтожила отношения с республикой, которые ныне заморожены.
«Москва уничтожила наши взаимные отношения, которые ныне находятся в замороженном состоянии. Чехия заинтересована в корректных отношениях с Россией [как между] двумя суверенными государствами», – передает слова главы чешского правительства РИА «Новости» со ссылкой на издание denik.cz.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов.
21 апреля новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва в ответ потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте. Кулганек заявил, что Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства России в Праге.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Прага завела в тупик российско-чешские отношения.
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