Объявлен промежуточный итог регистрации на бизнес-трек конкурса «Лидеры России»

Помощник президента России Максим Орешкин, который является куратором трека «Бизнес и промышленность» четвертого конкурса «Лидеры России», объявил промежуточный итог регистрации на эту специализацию.

Регистрация на конкурс проходит на сайте ЛидерыРоссии.рф до 26 апреля (заявки принимаются до 23.59 мск). «Я с удовольствием отмечу, что на данный момент трек «Бизнес и промышленность» является номером один по количеству зарегистрированных участников. На текущий момент поступило более 40 тысяч заявок. Думаю, что в дальнейшем итоговая цифра изменится в сторону увеличения», – приводятся слова Орешкина в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«В топ-10 регионов, как всегда, вошли из Центральной России – Москва и Московская область, а из Северо-Запада – Санкт-Петербург. И, конечно же, вошли регионы с богатой промышленной историей – Свердловская область, Нижегородская область, Челябинская область и целый ряд регионов, которые находятся в топе и имеют богатые промышленные традиции и традиции успешного бизнеса, который исторически развивался в своих регионах и сейчас продолжает активно работать, и показывать результат», – сообщил Орешкин.

Больше всего заявок на участие в треке «Бизнес и промышленность» на текущий момент поступило от мужчин – 78%, от женщин – 22%. Топ-10 регионов: первые строчки рейтинга активности регионов по числу заявок занимают Москва (5047 заявок), Санкт-Петербург (2361) и Московская область (1920). Далее идут Свердловская область (985), Краснодарский край (841), Нижегородская (729) и Самарская (712) области, а также Республика Татарстан (646). Замыкают рейтинг Челябинская (636) и Новосибирская (625) области. Наиболее активно на трек «Бизнес и промышленность» регистрируются жители Центральной России – 35% от общего числа заявок поданы из ЦФО. На втором месте – Приволжский федеральный округ (17%). Далее идут Северо-Западный (14%), Уральский (10%), Сибирский (10%), Южный (8%), Дальневосточный (4%) и Северо-Кавказский (2%) федеральные округа.

По словам Орешкина, управленцы в сфере бизнеса и промышленности должны быть сильны в финансовом анализе, аудите, бизнес-планировании, разработке новых продуктов, вывода их на глобальные рынки. Кроме того, современные тенденции стиля управления диктуют управленцам новые правила. Сейчас ценится более гибкий стиль ведения дел: когда руководитель инвестирует в человеческий капитал, проявляет эмпатию, следит за соблюдением work-life balance, практикует системы управления вроде agile и поощряет обучение сотрудников.

«Трек «Бизнес и промышленность» является относительно новым, так как он появился только в этом году, но уже в прошлые годы у нас было много молодых людей, которые как раз и видели будущее своей карьеры именно в бизнесе. И многие из них уже достигли успеха. Например, один из победителей конкурса «Лидеры России» сейчас является генеральным директором Трубной Металлургической Компании. Есть еще много ребят, которые заняли высокие управленческие позиции. Поэтому этот трек уже является треком с солидной историей», – подчеркнул Орешкин..

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«От участников по этому направлению мы ожидаем, конечно же, тех, кто максимально нацелен на конкретный результат. Потому что бизнес – это всегда «про дело». Бизнес – это всегда достижения в сжатые сроки, в условиях серьезной конкуренции, конкурентной борьбы и более эффективных результатов. Поэтому целеустремленность, работа на результат – это то, что, конечно, очень важно для участников данного трека», – сказал он.

«Действительно, у меня был целый ряд наставляемых. Но мне кажется важно отметить, что работа с наставляемым полезна не только тем, кого наставляют, но и самим наставникам. Потому что это общение с очень интересными ребятами, у которых есть свои идеи и проекты, и в результате общения с ними ты тоже развиваешься. Поэтому взаимное развитие – это главная цель наставничества», – заявил Орешкин.

«Я надеюсь, что мое общение с коллегами, позволило им сделать небольшой шаг вперед. Одним из наставляемых является победитель первого конкурса «Лидеры России» – Илья Торосов, который перешел из банковской сферы в Минэкономразвития России, и сейчас успешно продолжает работать заместителем Министра», – сказал он.

Основные требования к участникам трека «Бизнес и промышленность» – возраст до 55 лет и управленческий опыт не менее двух лет. Победители получат возможность повышения квалификации в ведущих вузах страны, стажировки и вакансии в крупных компаниях и корпорациях, наставничество от сильнейших управленцев в области бизнеса и промышленности России. Партнерами трека выступят крупнейшие российские компании: РЖД, Сбербанк, «Газпром нефть», Ростелеком, Россети, Росатом, Роскосмос, «Норильский Никель», Ростех, «Интер РАО», НЛМК, Роснефть, Русгидро, «СИБУР Холдинг», «Лукойл».

«Я думаю, регистрация будет не самым главным барьером на пути, так как следующим этапом является конкуренция и борьба. Но, нужно понимать, что конкуренция – это одна из самых главных историй в бизнесе, потому что тебе нужно не просто достичь результата, а достичь его быстрее и лучше других в жёсткой конкурентной борьбе. И понятно, что на этом пути у всех бывают неудачи, никогда не бывает все хорошо», – заявил Орешкин.

«Но главное пожелание – никогда не сдаваться и двигаться вперёд, и на любую неудачу отвечать ещё более агрессивным развитием и движением вперёд. И тогда таких людей ждет не только победа в конкурсе «Лидеры России», но и много других успехов по жизни», – сказал он.

Накануне были объявлены промежуточные итоги регистрации на ИТ-специализацию конкурса «Лидеры России». «Лидеры России» – открытый Конкурс для руководителей нового поколения, формирующий сообщество лидеров, которые определят будущее России. Цель Конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.