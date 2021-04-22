Адвокат назвал главные достижения Москальковой на посту российского омбудсмена

«Москалькова – генерал МВД, доктор юридических и доктор философских наук. Она знает правозащитную сферу "от" и "до", поскольку работала в ней еще в советское время. У нее огромный опыт», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный юрист России Аслан Абашидзе. Ранее Татьяна Москалькова была переназначена уполномоченным по правам человека в России.

«Татьяна Николаевна в течение своего первого срока серьезно систематизировала работу со всеми правозащитными органами России, с их запросами. Работу своего офиса Москалькова переориентировала на помощь наиболее уязвимым слоям российского общества. При этом она не стала добиваться увеличения своего бюрократического аппарата, а нашла внутри него резервы, благодаря перераспределению полномочий. И перераспределила их как раз в зависимости от того, какие проблемы самые острые, а это, в первую очередь – социальные проблемы», – говорит профессор РУДН, заслуженный юрист России Аслан Абашидзе.

Москалькова помогает консолидировать работу коллег в регионах, отмечает собеседник. «И федеральный, и региональные омбудсмены работают теперь в одной упряжке, хотя формально это разные структуры. Такая кооперация необходима. Согласно статье 72 Конституции, права и свободы человека одинаковы защищены на всей территории РФ. Она добилась, что усилия омбудсменов разного уровней больше не распылялись», – считает эксперт.

Аппарат Москальковой регулярно и очень профессионально отчитывается в структурах ООН по поводу соблюдения конституционных, гражданских, детских и других фундаментальных прав человека в России, подчеркивает Абашидзе. «При этом доклады Москальковой в ООН о ситуации с правами человека в России, по сравнению с докладами некоторых ее предшественников, полностью соответствуют международным требованиям и по структуре, и по содержательной части», – говорит эксперт.

«Москалькова сумела создать международный альянс уполномоченных, куда входят правозащитники из Азербайджана, Армении, Турции, Ирана и других государств. В частности, этот международный альянс уполномоченных очень много сделал для урегулирования осеннего конфликта Азербайджана и Армении, – говорит Абашидзе. – Такое сотрудничество способствовало контактам этих двух государств в тот момент, когда они не могли общаться напрямую на уровне правительств».

Несмотря на кризис в российско-украинских отношениях, Москалькова поддерживает рабочие конструктивные отношения со своей украинской коллегой – Людмилой Денисовой, напоминает эксперт. «Москалькова находит время для личного участия в таких вопросах, для поездок в Киев, чтобы вызволять наших пленников с Украины, вообще помогает нашим гражданам, попавшим в беду за рубежом».

«Стоит отметить и такую, казалось бы, мелочь, – в своем штате Москалькова решила ввести должность психолога. Надо признать тот факт, что многие из тех, кто приходит к уполномоченному и жалуется, к сожалению, имеют психологические отклонения. Эта проблема особенно обострилась во время пандемии, что вполне понятно: многие нервничают, тревожатся. Такого рода посетителям чаще может помочь именно психолог, а не уполномоченный по правам человека. Нужно учитывать и это обстоятельство, и Татьяна Николаевна это понимает», – пояснил Абашидзе.

Как указал профессор, Москалькова преуспела в издательской и просветительной деятельности. «Ей принадлежит много начинаний в области подготовки учебников, программ для школы, бакалавриата, магистратуры... Она регулярно проводит открытые уроки по праву, и миллионы человек слушают ее лекции», – отметил эксперт.

Госдума в четверг переназначила Татьяну Москалькову уполномоченным по правам человека. Ее кандидатуру на новый срок 1 апреля внес президент Владимир Путин. Единственным конкурентом Москальковой стал первый замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев, выдвинутый фракцией ЛДПР, передает ТАСС. Москалькова занимает эту должность с апреля 2016 года.