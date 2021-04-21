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21 апреля, среда | Последнее обновление — 11:33 | vz.ru
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Чехия предложила НАТО выступить с совместным заявлением по России
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Чехия после высылки российских дипломатов и ответа Москвы предложила НАТО выступить с совместным заявлением по ситуации, а также запросила новую встречу для обсуждения новых антироссийских шагов, сообщает МИД страны.
В аккаунте МИД Чехии в Twitter говорится, что «на заседании Североатлантического совета во вторник, 20 апреля, Чешская Республика сообщила своим союзникам по НАТО о причинах высылки 18 сотрудников российского посольства и последующих ответных действиях России».
Чехия «поблагодарила своих союзников за проявленную на данный момент солидарность и запросила совместное заявление на уровне НАТО».
Она также обратилась к альянсу с просьбой «провести еще одну встречу Североатлантического совета в конце этой недели для обсуждения других возможных скоординированных шагов».
Ранее стало известно о намерении Чехии объявить о новой высылке российских дипломатов. Также республика захотела «компенсацию» за взрывы в Врбетице.
Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.
Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в российской столице пять дипломатов.
Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон.
В Молдавии заявили, что склад боеприпасов в Чехии взорвал не Николае Попа
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Молдавский паспорт на имя Николае Попы 1979 года рождения, якобы использовавшийся российскими гражданами Александром Петровым и Русланом Бошировым, является фальшивым, Агентство государственных услуг Молдавии не выдавало такой документ, а удостоверение личности с номером A3194368 принадлежит другому лицу.
«В контексте появившейся в СМИ информации о паспорте гражданина Молдавии, выданном на имя Николае Попы, рожденного 18 июля 1979 года, Агентство государственных услуг сообщает, что в государственном регистре населения Молдавии не существует человека с указанными данными. Паспорт гражданина Молдавии с номером A3194368 был выдан на имя другого человека», – передает сообщение пресс-службы ведомства РИА «Новости».
Власти Молдавии проводят внутреннее расследование в связи с появившейся в СМИ информацией об использовании российскими гражданами Александром Петровым и Русланом Бошировым молдавского паспорта.
Чехия подозревает спецслужбы России якобы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
По версии чешской полиции, некие мужчины, похожие на Петрова и Боширова, находились в Праге в дни, предшествовавшие взрыву на военном складе в Врбетице, а затем уехали в Северную Моравию. Якобы в Праге они находились с паспортами граждан Молдавии (Николай Попа) и Таджикистана (Руслан Табаров). Единственное, что их «связывает» со взрывом в Врбетице – это то, что он случился 16 октября 2014 года в 9.25 утра, а Попа и Табаров были зарегистрированы в небольшом отеле в Северной Моравии примерно в 200 километрах от Врбетице с 13 до 17 октября.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными обвинения Чехии в адрес граждан России Петрова и Боширова, добавив, что Кремль не будет анализировать их, как и проверять, пересекали ли россияне границу.
МИД Чехии допустил высылку всех российских дипломатов
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Первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из Праги могут быть высланы все российские дипломаты.
«Я ожидал немного иной реакции с российской стороны, но хорошо. Мы должны распределить по фазам [ответ Праги на выдвигаемые в адрес Москвы обвинения вокруг взрывов в деревне Врбетице]. Сегодня пришел черед [лишенного права на участие в тендере на строительство энергоблока на АЭС] Росатома, который их [Россию] не порадует. Мы должны посоветоваться о дальнейших вариантах. Я готов ко всему – и на строительство [чешско-российских] отношений с самого нуля. Это означает, что мы отправим их всех домой», – передает заявление чешского министра ТАСС.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в свою очередь заявил, что Прага готовит меры в отношении России после решения Москвы выслать 20 дипломатов республики в ответ на объявление 18 сотрудников посольства России персонами нон грата.
«Мы с господином вице-премьером обсуждали дальнейшие шаги по отношению к России. Мы информируем наших союзников [по ЕС и НАТО] и готовим дальнейшие шаги [по отношению к России]», – сказал глава правительства Чехии.
Чехия подозревает спецслужбы России якобы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон.
В Кремле отметили, что Прага в отношениях с Москвой пытается своими действиями быть похожей на старших товарищей за океаном, такая линия поведения лишена здравого смысла и является разрушительной для двусторонних отношений.
В Чехии призвали к сохранению торговых связей с Россией
Чешский вице-премьер, глава минпромторга Карел Гавличек выступил в защиту торговых связей с Россией, заявив, что важно, чтобы эти отношения не понесли потери.
«У нас есть тысячи фирм, которые торгуют с РФ. Важно, чтобы торгово-промышленные отношения (между Чехией и Россией), насколько возможно, не понесли серьезные потери. Нет цели, чтобы кого-то торпедировать снова и снова. Вместо продолжения взаимной «перестрелки» я был бы рад, чтобы ситуация успокоилась», – заявил Гавличек, передает РИА «Новости».
По словам вице-премьера, высылка дипломатов из Чехии и ответная мера России является, сама по себе, весьма серьезным делом. «То, что мы лишили Росатом возможности участвовать в тендере на АЭС «Дукованы» – это весьма резкий ответ. Было бы нехорошо, если бы мы соревновались в том, кто примет более серьезные меры», – подчеркнул Гавличек.
Тем временем первый вице-премьер и глава МИД Ян Гамачек не исключил новые меры в отношении Москвы. «Реакция российской стороны (на высылку 18 дипломатов из Праги) была очень резкой. Мы принимаем это во внимание и обсудим в правительстве, как далее действовать. Обсудим все возможности, которые у нас есть, в том числе и возможность установления этих отношений (с РФ) на основе принципа взаимности», – сказал Гамачек.
Ранее во вторник представитель МИД России Мария Захарова заявила, что чешские власти за семь лет сами не смогли разобраться в ситуации со взрывами на складах в Врбетице.
Напомним, Чехия подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
В Чехии заявили, что взрыв не был актом гостерроризма, «это было нападение на товар, который предназначался для болгарского торговца (оружием), который затем, наверное, хотел продать его». Речь идет о продаже вооружения Украине через печально известного болгарского «торговца смертью» Гебрева.
Генпрокурор Чехии заявил, что взрывы на складах в Врбетице не являются терактом
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Взрывы на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году не являются терактом. Об этом заявил генпрокурор Чехии Павел Земан.
Как отметил Земан, с юридической точки зрения это дело не расследуется как уголовное преступление, определяемое как террористическое нападение. «По этому делу не [установлен факт наличия] интереса нарушить конституционное устройство или [нанести ущерб] обороноспособности Чехии», – написал он в своем Twitter.
По словам генпрокурора Чехии, «дело исключительно политиков, как произошедшее характеризовать в политике и СМИ».
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что чешские власти за семь лет сами не смогли разобраться в ситуации со взрывами на складах в Врбетице. Она добавила, что «это парадокс, но официальных материалов по этому делу практически нет».
Напомним, Чехия утверждает, что подозревает спецслужбы России якобы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что взрывы на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году не были актом государственного терроризма. Он также отметил, что Россия не нападала на Чехию. Земан сообщил, что следователи республики, расследующие инцидент со взрывом на складах в Врбетице, работают с версией, согласно которой целью нападавших было вооружение, предназначенное для отправки в Болгарию.
Между тем бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что не верит в причастность России к взрывам складов боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
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Стало известно о планах новой высылки российских дипломатов из Чехии
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Министерство иностранных дел Чехии намерено объявить о высылке российских дипломатов из страны в среду, 21 апреля, сообщило чешское издание Seznam со ссылкой на источники в органах власти республики.
Известно, что в среду президент Чехии Милош Земан назначит нового главу МИДа, которым, вероятнее всего, станет Якуб Кулганек. Новый министр объявит «о дальнейшей чистке в рядах (сотрудников) российского посольства», при этом высылка не должна коснуться посла России в Праге Александра Змеевского, передает РИА «Новости».
В настоящее время в посольстве России осталось 27 дипломатов и 67 техслужащих, в посольстве Чехии в Москве – пять дипломатов и 19 техслужащих, отмечается в сообщении.
Чехия подозревает спецслужбы России якобы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
Позже первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из Праги могут быть высланы все российские дипломаты.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон.
В Кремле отметили, что Прага в отношениях с Москвой пытается своими действиями быть похожей на старших товарищей за океаном, такая линия поведения лишена здравого смысла и является разрушительной для двусторонних отношений.
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В Чехии захотели получить от России «компенсацию» за взрывы в Врбетице
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Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, сообщила Mlada fronta Dnes.
Одновременно депутаты призвали кабмин предпринять меры по сокращению численности сотрудников посольства России в Чехии. «Мы гордая страна и будем защищаться», – приводит ТАСС слова одного из авторов постановления, лидера депутатской фракции христианских демократов в нижней палате парламента Яна Бартошека.
Депутаты поддержали решение правительства о высылке из Чехии 18 сотрудников посольства России, которые в понедельник покинули Прагу. Они также выразили благодарность сотрудникам чешских спецслужб и правоохранительных органов за их работу по расследованию взрывов.
Нижняя палата, как отмечает издание, призвала кабмин Чехии пресекать враждебные выпады против суверенитета республики. Власти должны исключить привлечение российских компаний к реализации проектов строительства объектов стратегической инфраструктуры, которыми являются АЭС, добавили в нижней палате чешского парламента.
Накануне стало известно о намерении Чехии объявить о новой высылке российских дипломатов. При этом МИД Чехии допустил высылку всех российских дипломатов.
Напомним, Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.
Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон. Между тем в НАТО поддержали Чехию, обвинив Россию в «дестабилизирующем поведении».
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В России предложили запретить чешское пиво
Глава «Трезвой России», член Общественной палаты Султан Хамзаев заявил о необходимости запретить чешское пиво в ответ на действия Праги в отношении Москвы.
По мнению Хамзаева, таким образом политические группы в Чехии осознают, что их высказывания и действия возымеют экономические последствия для всей страны, передает РИА «Новости».
Он также считает, что россияне смогут прожить без напитка, а запрет будет способствовать снижению популярности алкоголя среди населения.
«У нас в России в год потребляется около 8 млрд литров пива, в том числе какой-то процент чешского. Надо просто его запретить, пусть они его там сами потребляют. Потом очухаются, одумаются и перевоспитаются», – подытожил он.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоят США.
Напомним, Чехия подозревает спецслужбы России якобы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.
Из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
Прокурор: Чехия не запрашивала международный ордер на арест Петрова и Боширова
Чехия не делала запрос на международный ордер на арест граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых чешской стороной в причастности к взрывам военных складов в Врбетице, поскольку ордер ранее выдала Британия, заявил курирующий дело о взрывах прокурор Мартин Малуши зданию Irozhlas.cz.
«Точно так. Ордер на арест [Петрова и Боширова] в настоящее время выдан Великобританией», – передает его слова РИА «Новости».
Прокурор пояснил, что речь идет о тех самых гражданах, которых Лондон подозревает в отравлении Сергея Скрипаля. Малуш подтвердил, что Чехия попытается допросить Петрова и Боширова. Он скептически относится к тому, что Россия выполнит просьбу чешских властей.
«Мы зависим от того, как они [Россия]будут сотрудничать с нами. Мы можем попросить их, но мы не можем заставить их», – сказал прокурор.
Чехия подозревает спецслужбы России якобы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
По версии чешской полиции, некие мужчины, похожие на Петрова и Боширова, находились в Праге в дни, предшествовавшие взрыву на военном складе в Врбетице, а затем уехали в Северную Моравию. Якобы в Праге они находились с паспортами граждан Молдавии (Николай Попа) и Таджикистана (Руслан Табаров). Единственное, что их «связывает» со взрывом в Врбетице – это то, что он случился 16 октября 2014 года в 9.25 утра, а Попа и Табаров были зарегистрированы в небольшом отеле в Северной Моравии примерно в 200 километрах от Врбетице с 13 до 17 октября.
При этом молдавский паспорт на имя Николае Попы 1979 года рождения, якобы использовавшийся Петровым и Бошировым, является фальшивым, агентство государственных услуг Молдавии не выдавало такой документ, а удостоверение личности с номером A3194368 принадлежит другому лицу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными обвинения Чехии в адрес граждан России Петрова и Боширова, добавив, что Кремль не будут анализировать их, как и проверять, пересекали ли россияне границу.
Захарова назвала высылку чешских дипломатов адекватным ответом Праге
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Высылка 20 чешских дипломатов является адекватным ответом на агрессивные действия Праги, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала РБК.
«Я бы назвала это агрессивными и враждебными действиями со стороны Чехии, на которые мы даем адекватный ответ», – передает ее слова ТАСС.
Она добавила, что Россия готова ответить на возможные дальнейшие шаги Чехии. «[В Праге] прекрасно знают и должны отдавать себе отчет, что мы будем отвечать. Чем больше разрушительных действий и шагов они будут предпринимать, тем больше они будут получать в ответ», – подчеркнула дипломат.
Чехия подозревает спецслужбы России якобы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
Позже первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из Праги могут быть высланы все российские дипломаты.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон.
В Кремле отметили, что Прага в отношениях с Москвой пытается своими действиями быть похожей на старших товарищей за океаном, такая линия поведения лишена здравого смысла и является разрушительной для двусторонних отношений.
В Чехии заявили о новом вызове посла России в МИД страны
Российского посла в Праге Александра Змеевского намерены пригласить в МИД страны, чтобы выразить ему «возмущение действиями России».
«Глава МИД Ян Гамачек пригласит посла России в Праге, чтобы выразить возмущение действиями российской стороны. При этом Гамачек не сообщил, намерен ли он информировать о высылке других дипломатов из посольства России», – цитирует сообщение Чешского ТВ РИА «Новости».
Гамачек отметил, что проинструктировал послов страны в других государствах, чтобы они обратились к союзникам с просьбой о солидарных шагах против России.
Чехия подозревает спецслужбы России якобы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон.
В Кремле отметили, что Прага в отношениях с Москвой пытается своими действиями быть похожей на старших товарищей за океаном, такая линия поведения лишена здравого смысла и является разрушительной для двусторонних отношений.
Слуцкий дал прогноз дипотношений России с коллективным Западом
Если страны Евросоюза и НАТО последуют за Чехией и вышлют российских дипломатов, то это может обернуться глубочайшим кризисом всей системы дипломатических отношений России с коллективным Западом, заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
«Если страны ЕС и НАТО пойдут на ничем не обоснованный демарш с чередой выдворений российских дипломатов, это может обернуться глубочайшим кризисом всей системы дипотношений России с коллективным Западом», – написал Слуцкий в своем Telegram.
Как подчеркнул депутат, «пока еще партнерам» России необходимо четко осознавать, что на любую провокацию Москва ответит жестко.
Он также выразил убежденность в том, что если Чехия вышлет всех российских дипломатов, то Россия ответит немедленно и, вероятно, симметрично. Однако, как отметил парламентарий, таким образом фактически будут разрушены дипломатические отношения, а двусторонний диалог просто зайдет в тупик.
Чехия, по его словам, идет по пути Великобритании и пытается устроить грандиозный антироссийский скандал «в стиле Солсбери». «Надеюсь, что капля политической мудрости все же сохранится, и в этот раз история повторится в виде фарса, а не закончится трагическим финалом с похоронами международного права», – добавил Слуцкий.
Ранее первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из Праги могут быть высланы все российские дипломаты.
Кроме того, накануне Чехия предложила ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
Напомним, Чехия подозревает спецслужбы России якобы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон.
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В НАТО решили обсудить с Чехией ситуацию в отношениях с Москвой
Союзники планируют уже на этой неделе обсудить с чешским главой МИД отношения Праги и Москвы, сообщил представитель альянса.
«Чешский посол сегодня проинформировал альянс о высылке из России двадцати чешских дипломатов вслед за объявлением Чехии о высылке восемнадцати сотрудников российского посольства на основании подозрений в причастности российской военной разведки к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году... Позднее на этой неделе союзники проконсультируются по этой ситуации с главой МИД Чехии», – цитирует РИА «Новости» представителя.
Представитель альянса также подчеркнул, что «союзники по НАТО солидарны в отношении опасной модели дестабилизирующего поведения России».
Чехия подозревает спецслужбы России якобы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон.
Накануне Чехия предложила ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
Между тем НАТО поддержала Чехию в расследовании действий России, сообщил представитель альянс.
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Песков назвал абсурдными обвинения Чехии в адрес Петрова и Боширова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными обвинения Чехии в адрес граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, добавив, что Кремль не будут анализировать их, как и проверять, пересекали ли россияне границу.
«Нет, подобные совершенно абсурдные обвинения не являются поводом для какого-то анализа», – сказал Песков, отвечая на вопрос, пытались ли проанализировать с российской стороны, действительно ли Боширов и Петров ездили в Чехию.
Он добавил, что факт пересечения границы этими людьми также не будет проверяться, передает РИА «Новости».
Также в Кремле назвали голословными и безосновательными обвинения России в причастности к взрывам на складах в Чехии. «Абсолютно правильные формулировки звучат из министерства иностранных дел. Потому что это решение и эти голословные, безосновательные обвинения наших чешских оппонентов, конечно, возмутительны. И они не поддаются ни понимаю, ни анализу», – заявил Песков, говоря о том, согласны ли в Кремле с позицией МИД.
Ранее во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон.
Напомним, Чехия подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
В Чехии заявили, что взрыв не был актом гостерроризма, «это было нападение на товар, который предназначался для болгарского торговца (оружием), который затем, наверное, хотел продать его». Речь идет о продаже вооружения Украине через печально известного болгарского «торговца смертью» Гебрева.
Противники президента Чехии обвинили его в действиях в пользу России
Противники чешского лидера Милоша Земана обвинили его в действиях в пользу России, а также ночью спроецировали на здание канцелярии президента световую надпись «Измена». В ответ пресс-секретарь главы государства обвинил оппозицию во лжи и распространении ненависти.
«Милош Земан в течение исполнения обязанностей президента Чехии допустил, прежде всего, два чередующихся типа деяний: бездействия и измены», – говорится в заявлении организации, назвавшей себя «Остановим измену», передает РИА «Новости».
Участники организации потребовали от депутатов парламента подать жалобу на Земана, после чего Конституционный суд сможет рассмотреть действия президента страны. В качестве доводов, которые подтверждают действия Земана в пользу России, организация привела: «атаки на спецслужбы, стремление унизить их руководителей и службы в целом, сорвать результаты расследований, трудоустройство людей, не имеющих необходимых допусков безопасности и поддерживающих связи с Россией и ее спецслужбами, продвижение «Росатома» в стратегическом заказе, поддержка вакцинации чешских граждан незарегистрированной (в ЕС) вакциной «Спутник».
В свою очередь пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек осудил ночную акцию на Пражском граде, заявив, что оппозиция уже более года постоянно лжет и распространяет ненависть.
Представитель полиции Ян Рыбанский сообщил, что правоохранители проинформированы об этом деле и расследуют его как возможное административное нарушение.
Напомним, что Земан давно конфликтует с чешской контрразведкой и ее руководителем Михалом Куделкой. Их конфликт обострился после предыдущих нападок Чехии на Россию в рамках «рицинового скандала», который закончился серьезными неприятностями и для чешской службы безопасности, и для МВД страны. Куделка же пользуется поддержкой Запада.
Сейчас Чехия утверждает, что подозревает спецслужбы России якобы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
В Кремле нашли сходство Чехии и США в отношениях с Россией
Прага в отношениях с Москвой пытается своими действиями быть похожей на старших товарищей за океаном, такая линия поведения лишена здравого смысла и является разрушительной для двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, такое поведение Праги мы считаем абсолютно безосновательным, разрушительным с точки зрения двусторонних отношений. Мы считаем, конечно, лишенной какого-то здравого смысла такую линию Праги», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его мнению, есть ощущение, что Чехия пытается быть похожей в непредсказуемых и агрессивных действиях «на своих старших товарищей за океаном».
Также Песков отметил, что президент России Владимир Путин на фоне обострения отношений с Чехией не планирует переговоры с руководством этой страны.
Ранее во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон.
Напомним, Чехия подозревает спецслужбы России якобы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
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