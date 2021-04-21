В Казахстане назвали причину крушения Су-30СМ

Столкновение со стаей птиц является наиболее вероятной причиной крушения истребителя Су-30СМ в Карагандинской области Казахстана, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

«Специально созданной комиссией по расследованию причин крушения самолета Су-30СМ в Карагандинской области рассматриваются все возможные версии. Одна из них и наиболее вероятная – это столкновение военного борта со стаей птиц», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В пресс-службе подчеркнули, что птицы, особенно крупные, очень опасны для авиации. «Турбины самолета затягивают внутрь все, что попадается на пути. Крупные птицы, попадающие в силовую установку, наносят максимальное повреждение двигателям с их выходом из строя. В основном, подобные столкновения происходят при взлете и посадке.... При попадании птицы двигатель отключается, а если это стая птиц, то, как правило, оба двигателя выходят из строя», – отметили в пресс-службе.

По данным оборонного ведомства, пилоты делали все возможное при управлении самолетом, пока не возникла реальная угроза их жизни. «Когда самолет стал неуправляем, а кабина наполнилась дымом, убедившись в отсутствии угрозы жизни гражданскому населению, а также возможных разрушений гражданских объектов на земле, пилоты приняли решение на катапультирование», – сообщили в пресс-службе.

По данным минобороны, системой аварийного покидания самолета летчики воспользовались уже на предельно малой высоте, до последнего пытаясь сохранить самолет и посадить его на аэродроме, где их уже ждали специальные спасательные подразделения воинской части.

В пресс-службе также подчеркнули, что многофункциональными истребителями Су-30СМ поколения 4++ военно-воздушные силы Казахстана начали укомплектовываться согласно программе перевооружения с 2015 года. «Имеющиеся на вооружении самолеты данного типа имеют достаточный ресурс эксплуатации», – заключили в пресс-службе.

Истребитель Су-30СМ разбился 16 апреля при заходе на посадку во время проведения учебно-тренировочного полета в авиационном центре в Балхаше (Карагандинская область Казахстана), экипаж катапультировался. Один из пилотов был госпитализирован.