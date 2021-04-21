Названы выдающие украинцев за границей привычки

Интернет-портал «Обозреватель» перечислил шесть привычек украинских туристов, выдающих их на отдыхе за границей.

По мнению автора материала, украинские путешественники предпочитают ходить везде в купальном костюме., их не останавливают даже специальные таблички, запрещающие находиться в публичных местах в пляжной одежде, передает РИА «Новости».

Некоторые украинцы, говорится в статье, пытаются обманом сэкономить деньги. В частности, они нередко стараются проникнуть на территорию VIP-отелей, бассейнов, ресторанов, делая вид, что их браслет «прикрыт» полотенцем или одеждой.

Также автор материала отмечает, что украинские отдыхающие любят отгонять от достопримечательностей других туристов и портить всем впечатление от экскурсии, возмущаясь вслух и делясь своим мнением прямо в автобусе.

Не осталось без внимания и поведение украинцев на курортах: они отдыхают по принципу «кто раньше пришел на пляж, того и место», совершенно не думая о других людях.

Кроме того, туристы любят шуметь в отелях или хостелах, которые не всегда отличаются хорошей звукоизоляцией.

Ранее украинские туристки выцарапали на фреске Рафаэля в зале Апостольского дворца в Ватикане свои имена.