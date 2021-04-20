Минобрнауки предложило вузам принимать абитуриентов дистанционно

Минобрнауки России разработало порядок приема абитуриентов в вузы в 2021-2022 учебном году, в рамках которого предлагает вузам взаимодействовать с поступающими с использованием дистанционных технологий.

«Организация осуществляет взаимодействие с поступающими: при подаче поступающими документов, необходимых для поступления, внесении изменений в заявление о приеме на обучение, подаче иных заявлений (в том числе апелляции), отзыве поданных заявлений, документов, представлении и отзыве информации – с использованием дистанционных технологий, в том числе посредством суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», а также через операторов почтовой связи общего пользования», – говорится в приказе ведомства, передает ТАСС.

Указывается, что вуз вправе принимать документы лично у поступающих, но исходя из эпидемической обстановки в регионе.

В марте глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что каждый второй выпускник школы в России сможет поступить на бюджетное место в вуз в новом учебном году.