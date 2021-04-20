Для разработки навигации в Херсонесе проведут конкурс среди молодых архитекторов

Эксперты фонда «Моя история» при поддержке ИКОМОС Россия предложили новые решения по художественному восприятию архитектуры в рамках благоустройства музея-заповедника «Херсонес Таврический». Также будет объявлен конкурс среди молодых архитекторов и реставраторов на лучшие варианты оформления дорожно-тропиночной сети и навигации.

Татьяна Виноградова, профессор кафедры ЮНЕСКО, представитель Национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) побывала на территории древнего Херсонеса и оценила результаты совместной работы фонда «Моя история» и музея-заповедника «Херсонес Таврический», передает НСН.

«Различные информационные носители установлены на смотровых площадках, где посетители смогут комфортно познакомиться с историей, полистать информацию на сенсорных экранах и так далее. Ведь, находясь в музее, у всех возникает желание углубиться в мировую историю, в историю страны и православия. Для меня молодые люди – будущее России. Какими будут они – такой и будет наша страна. И мне хочется передать им все, что я умею», – отметила она.

10 апреля состоялось заседание совета ИКОМОС, Россия, на котором специально обсуждался вопрос о благоустройстве Херсонеса.

«Для меня было очень важно оказаться здесь лично после этого рассмотрения, увидеть всё своими глазами и оценить. Тем более что я могу говорить о некоторых волнующих темах, услышав обе стороны. Я хочу от себя лично поблагодарить организаторов благоустройства Херсонеса. Я уже немолодая женщина, и у меня есть свои проблемы и трудности в передвижении. Ходить по деревянным настилам и дорожкам, которые выполнены из качественного материала, для меня было комфортно. Я отметила, что настилы установлены на основных «артериях» городища и что очень важно, что они не повреждают культурный слой. По этим настилам комфортно ходить и родителям с колясками, и бегать маленьким детям, и перемещаться маломобильным гражданам. Тем людям, которые не любят деревянные настилы и предпочитают ходить по тропинкам, на территории Херсонеса тоже достаточно места. Я обратила внимание на спортсменов, бегущих по грунтовым дорожкам по просторам Херсонеса», – рассказала она.

Также работу по благоустройству музея-заповедника «Херсонес Таврический» отметил президент российского национального комитета ICOMOS Леонид Кондрашев. «Те специалисты, которых я встретил в музее и в фонде «Моя история», обладают очень высокой компетенцией. Мне была предоставлена необходимая помощь для всестороннего анализа по оценке действий на объектах», – рассказал он.