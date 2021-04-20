Песков ответил на вопрос о возвращении Антонова в США Путин подписал закон об обязанности кандидатов на выборах сообщать о статусе иноагента 20 апреля 2021, 15:41 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий кандидатов, получающих финансовую поддержку из-за рубежа, информировать о статусе иноагента и маркировать свою агитпродукцию. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Законом предусматривается, что кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, обязан указывать информацию об этом в заявлении о согласии баллотироваться, в подписных листах, в выпускаемых агитационных материалах. Также расширяется список лиц и организаций, которым запрещено любое участие в избирательных кампаниях. В него теперь войдут незарегистрированные общественные объединения и иностранные средства массовой информации, выполняющие функции иностранного агента, а также российские юридические лица, учрежденные иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента. Уточняется, что если гражданин, выполняющий функции иноагента, вносит пожертвования в избирательный фонд, то он должен указать сведения о своем статусе в платежном документе. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имеется или имелась судимость, после отчества кандидата указываются сведения о его судимости, говорится в законе. Также предусматривается, что при агитации политические партии будут обязаны в своих агитационных материалах сообщать о кандидатах-иноагентах или аффилированных с ними лицах, если они есть в списках выдвигаемых ими кандидатов. Такая информация должна занимать не менее 15% от общей площади агитационного материала. Кроме того, Владимир Путин подписал закон о расширении федеральной части партийных списков на выборах депутатов Госдумы, документ также опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон увеличивает общефедеральную часть федерального списка кандидатов на выборах депутатов Государственной думы с 10 до 15 кандидатов. Инициативу внесли депутаты от фракции ЛДПР еще в мае 2019 года. Максимальную численность федеральной части списка авторы проекта предлагали расширить с 10 до 20 кандидатов. Авторы поясняли, что ранее по законодательству федеральный список партий на выборах в Госдуму, который должен включать в себя не менее 200 и не более 400 кандидатов, мог быть разбит на общефедеральную и региональную части. В первую из них могло быть включено не более десяти кандидатов. Законом эта норма изменяется. По мнению авторов, это позволит партиям, выдвигающим списки кандидатов на выборах депутатов Госдумы, более полно и детально представлять программные и идейные установки избирателям и повысить информированность граждан о своих позициях по различным вопросам. Напомним, выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Сообщалось, что ПАСЕ согласилась наблюдать за выборами в Госдуму.

Песков рассказал об опасных хобби Путина 18 апреля 2021, 14:34

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин последователен в своих хобби, несмотря на периодические попытки отговорить его от опасных путешествий, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью Павлу Зарубину. У представителя Кремля поинтересовались, предпринимаются ли попытки отговорить главу государства от опасных поездок – таких, как морская прогулка к китам на Камчатке или полет со стерхами. «Иногда – бывает – пытаются, конечно, отговорить, но он последователен вот в этих хобби»,– передает слова Пескова РИА «Новости». Напомним, в 2012 году по пути на саммит организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Владивостоке президент России прилетел в Салехард, откуда на вертолете добрался до орнитологической станции «Кушеват». Там он пообщался с членами научно-исследовательской экспедиции «Полет надежды» и поучаствовал в одном из экспериментов, цель которого – показать выращенным в питомнике стерхам маршрут перелета. Находясь за штурвалом мотодельтаплана, который птицы принимают за своего вожака, Путин совершил три полета: первый – ознакомительный, а два других – со стерхами. Лукашенко рассказал о «бульканье» Байдена в ответ на вопрос Путина 17 апреля 2021, 23:29

Фото: Pravda Komsomolskaya/

Russian Look/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил руководство США в причастности к попытке устранить его. «Почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, никто не может дать согласия, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы», – приводит слова Лукашенко РИА «Новости» со ссылкой на ОНТ. Лукашенко сказал, что «благодарен Путину». Президент Белоруссии заявил, что во время разговора с главой американского государства Джо Байденом российский лидер «задал этот вопрос». «Бульканье – и ни одного ответа», – рассказал Лукашенко. Белорусский президент сообщил, что после его возвращения из Баку состоялся телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин и рассказал ему об этом. Напомним, ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента республики. В свою очередь сам Лукашенко также рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Путин принял приглашение выступить на саммите по климату 19 апреля 2021, 16:15

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин намерен выступить на саммите мировых лидеров по климату в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба Кремля. «22 апреля президент России Владимир Путин выступит на саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции. Владимир Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата», – цитирует сообщение РИА «Новости». Ранее в МИДе заявляли, что Москва примет решение о формате участия в саммите по климату 22–23 апреля после получения дополнительной информации от Вашингтона. В марте президент США Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США. Макрон намерен провести переговоры с Путиным 17 апреля 2021, 17:03 Текст: Ксения Панькова

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время намерен провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил Елисейский дворец. В пятницу Макрон принял в Елисейском дворце украинского коллегу Владимира Зеленского. По этому случаю Макрон подтвердил приверженность Франции единству и суверенитету Украины, а также значение, которое он придает развитию двусторонних отношений во всех сферах, отмечается в коммюнике, передает РИА «Новости». «Президент республики и президент Зеленский также побеседовали с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках видеоконференции. Они вместе констатировали, что выводы парижского саммита, состоявшегося 9 декабря 2019 года, остаются полностью актуальными и требуют от России обязательств с Украиной для облегчения их реализации. В ближайшее время президент республики проведет переговоры с президентом Путиным», – говорится в коммюнике. По данным пресс-службы Елисейского дворца, отметив сложность достижения соглашения по Донбассу и риски военной эскалации, президент Франции выразил решимость в том, что касается полного соблюдения минских договоренностей и необходимости найти прочное политическое решение конфликта. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов провести телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж. Трамп заявил о взаимной симпатии с Путиным 20 апреля 2021, 09:51

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что он нравился лидеру России Владимиру Путину, и это было взаимно. Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что он «отлично ладил» с российским лидером, передает РИА «Новости». «Он нравился мне, а я нравился ему (...) Это хорошо, а не плохо», – добавил он. При этом отметим, что отношения Москвы и Вашингтона обострились в конце 2016 года после избрания президентом Трампа, когда было заявлено о якобы возможном «вмешательстве» России в избирательные процессы в США. Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонной беседы с Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден предложил Путину провести встречу. При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Меркель рассказала о критике в адрес Путина в личных разговорах 20 апреля 2021, 12:20

Фото: Kay Nietfeld/DPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в личных разговорах с президентом России Владимиром Путиным открыто высказывает критику в его адрес и касательно ряда вещей, с которыми не согласна. «Что касается Владимира Путина, я скажу своими словами: если речь заходит о критике относительно него, то я не скрываю это, но говорю также в личных разговорах», – сказала канцлер, обращаясь по видеосвязи к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и отвечая на вопрос одного из участников, считает ли она Путина «убийцей». Меркель подчеркнула, что «согласна не со всем, что происходит в России», указав, прежде всего, на проблему соблюдения прав человека, передает ТАСС. Ранее Меркель, выступая по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявила о необходимости оставаться в диалоге с Россией, несмотря на конфликты. В Кремле подтвердили обсуждение президентами России и США попытки госпереворота в Белоруссии 19 апреля 2021, 14:17 Текст: Елизавета Булкина

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден по телефону обсуждали попытку государственного переворота в Белоруссии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, подтвердил, что главы государств обсуждали данную тему, передает РИА «Новости». Также у Пескова поинтересовались, затрагивался ли в разговоре Путина и Байдена вопрос о ситуации с осужденным блогером Алексеем Навальным. «Нет, эта тема вообще не затрагивалась», – ответил пресс-секретарь. 17 апреля ФСБ России задержала двоих человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии, устранение президента республики, а также планировали разграбить и присвоить имущество Александра Лукашенко. Сам Лукашенко рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Кроме того, Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин спрашивал президента США Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко о реакции американского лидера. КГБ Белоруссии впервые в истории возбудил уголовное дело по статье о попытке захвата власти. В Кремле пояснили решение Путина участвовать в саммите по климату 20 апреля 2021, 13:12

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин считает вопрос климата приоритетным для страны, поэтому он принял решение участвовать в организуемом США саммите по климату, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Объясняя решение Путина, Песков отметил, что мероприятие «многостороннее, посвящено оно климату и экологии, это также является очень важным приоритетом для нашей страны», передает РИА «Новости». «И именно исходя из этого президент, получив всю полноту информации об этом мероприятии, принял решение выступить на нем. Там предусматривается выступление глав государств и правительств, непродолжительное, но тем не менее все обменяются такими речами. Будем ждать выступления нашего президента 22 апреля», – отметил пресс-секретарь президента. Также у Пескова поинтересовались, планирует ли Путин использовать этот саммит для налаживания отношений с Западом и каким образом. «Нет такого понятия «отношения с Западом». Запад – это одна из четырех сторон света», – ответил представитель Кремля. Напомним, 22 апреля Путин выступит на саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции. «Владимир Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата», – сообщили в Кремле. Песков: Решение об участии Путина в саммите по климату еще не принято 18 апреля 2021, 14:51 Текст: Елена Мирошниченко

Решение по вопросу об участии президента Владимира Путина в онлайн-саммите по климату будет принято после анализа того, как будет организовано мероприятие и кто будет на нем председательствовать, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. «Нам надо проанализировать сначала вводные о том, как он [саммит] будет проходить, кто будет выступать, как, в какой очередности, что будет считаться итогом, кто будет председательствовать», – рассказал Песков в эфире телеканала «Россия 1», сообщает ТАСС. Он уточнил, что ответы на вопросы Кремль получил в последние дни. «И нам нужно их тщательно проанализировать перед тем, как будет принято решение об участии президента», – добавил Песков. Ранее в МИД заявили, что Москва примет решение о формате участия в саммите по климату 22-23 апреля после получения дополнительной информации от Вашингтона. В марте президент США Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Однако Америка ведет против России и Китая агрессивную и недружественную политику. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США. Москва указала США на бездоказательность предъявляемых России обвинений 19 апреля 2021, 19:27 Текст: Алексей Дегтярев

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в телефонной беседе с помощником президента США Джейкобом Салливаном заявил о недопустимости американского вмешательства во внутренние российские дела и в дела союзников. «Российской стороной указано на недопустимость вмешательства США во внутренние дела Российской Федерации и ее союзников, на необоснованность и бездоказательность обвинений, предъявленных в адрес России, на основании которых Белым домом введен пакет антироссийских санкций», – цитирует сообщение Совбеза РИА «Новости». Отмечается, что беседа прошла 19 апреля по инициативе американской стороны. Политики обсудили перспективы проведения двухстороннего саммита с участием глав обеих стран, заявила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн. Она добавила, что стороны условились поддерживать контакты. Представители стран также обсудили вопросы «двухсторонней, региональной и глобальной повестки, которые вызывают озабоченность». Напомним, 13 апреля президент США Джо Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден предложил Путину провести встречу. При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. Гинцбург оценил эффект от вакцинации Путина 18 апреля 2021, 14:52 Текст: Ксения Панькова

Вакцинация президента России Владимира Путина от коронавируса имела положительный резонанс, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. «Безусловно, подстегнуло. Владимир Владимирович воспользовался отечественной вакциной, провакцинировался. Это, естественно, имело положительный резонанс», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости». Напомним, Путин вакцинировался 23 марта вечером. Он сделал прививку без камер и потом объяснил это тем, что «обезьянничать» необязательно, а если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это не сложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов. Путин не стал раскрывать и название вакцины, которую вкололи ему медики. По его словам, об этом знает только его врач. 14 апреля Путин заявил, что сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины. Наблюдатели заявили об отсутствии серьезных нарушений на муниципальных выборах 18 апреля 18 апреля 2021, 16:10 Текст: Елизавета Булкина

В Красноярском, Приморском, Забайкальском, Алтайском краях и Томской области завершается голосование на муниципальных выборах. Эксперты и независимые наблюдатели заявили, что все выявленные нарушения незначительны, а все недочеты своевременно устранялись, сообщила пресс-служба ассоциации Независимый общественный мониторинг. «Серьезных нарушений на выборах в перечисленных регионах не зафиксировано. Независимый общественный мониторинг совместно с Общественными штабами по наблюдению продолжает следить за кампаниями до момента подведения официальных итогов (…) процесс голосования в этих регионах отлажен, особых нареканий к организации выборов не наблюдается», – говорится в сообщении на сайте ассоциации. Участки закрылись для избирателей, началось поведение итогов дня голосования. Дополнительные выборы прошли в Родинском районе Алтайского края, здесь избирают депутата местного сельского Совета депутатов Родинского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6. В них приняли участие кандидаты, выдвинутые партиями «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». В Забайкальском крае четыре поселения досрочно выбирали главу. Избирательные процедуры прошли в сельских поселениях Бальзино, Ушарбай, Олеканское, Укурейское. По словам председателя Общественной палаты Забайкальского края Натальи Дроботушенко, в регионе нарушений в ходе голосования не выявлено. Большой выборный день прошел в Красноярском крае. Досрочные выборы главы завершились в Большеарбайском сельсовете Саянского района. Повторные выборы депутата прошли в сельские Советы депутатов в Сучково и Бобровки Большеулуйском района; в поселковый Совет депутатов Емельяново, административный центр Емельяновского района, по многомандатным избирательным округам №2, №3. Также на повторные выборы пришли жители села Большой Улуй, где выбирали депутата районного Совета депутатов, и депутата Большеулуйского районного Совета депутатов Красноярского края по многомандатному избирательному округу № 1. Также дополнительные выборы депутатов состоялись в Богучанский сельский Совет депутатов Богучанского района по одномандатным избирательным округам №1,2,4,9,12. Кандидатами стали 14 человек, из которых по пять кандидатов – представители партий КПРФ и «Единая Россия,» а двое от ЛДПР. Еще два кандидата – самовыдвиженцы. Дополнительное избрание депутата также прошло в городской Совет депутатов по одномандатному избирательному округу № 2. «Мы оперативно реагировали на все сигналы, участвовали в разрешении любых ситуаций. В частности, благодаря вмешательству мониторинговой группы, выяснилось, что на УИК 266, вопреки ранее распространенной информации, бюллетень избирателя не был испорчен, на нем отсутствовала печать избирательной комиссии, после чего необходимо признать, данный бюллетень становится бюллетенем неустановленной формы», – пояснил эксперт НОМ Олег Иванников. Во время работы избирательных участков в Красноярском крае более серьезных происшествий и нарушений зафиксировано не было. В Приморье состоялись досрочные выборы главы Кремовского сельского поселения Михайловского муниципального района и дополнительные выборы депутатов муниципального комитета Кремовского сельского поселения Михайловского муниципального района по десятимандатному избирательному округу. Не менее активно своих кандидатов представили политические партии в Томской области, где проводились дополнительные выборы депутатов Совета Воронинского сельского поселения четвертого созыва. Путин сменил начальника штаба Балтийского флота 19 апреля 2021, 16:32 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин назначил вице-адмирала Сергея Липилина новым руководителем штаба Балтийского флота, сообщили во флотской пресс-службе. «В соответствии с указом президента Российской Федерации вице-адмирал Сергей Липилин назначен начальником штаба – первым заместителем командующего Балтийским флотом, принял дела, должность и приступил к своим обязанностям», – цитпрует сообщение Балтфлота РИА «Новости». Липилин родился 26 августа 1965 года в Нижнеудинске Иркутской области. Он окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище в 1987 году, начал службу с командира группы управления минно-торпедной боевой части сторожевого корабля «Ретивый» на Тихоокеанском флоте. Также руководил эскадренными миноносцами «Безбоязненный» и «Быстрый», был командиром крейсера «Варяг». В 2012 году закончил Военную академию Генштаба ВС России. С 2014 по 2018 годы командовал войсками и силами на Северо-Востоке России. С 2018 по 2021 годы являлся заместителем командующего Черноморским флотом. Эксперты предположили отказ от «дня тишины» при многодневном голосовании 19 апреля 2021, 18:57 Текст: Елизавета Булкина

Развитие новых форм голосования требует новых механизмов работы от всех участников избирательного процесса. При этом некоторые существующие нормы, такие как «день тишины» и некоторые другие могут уйти в прошлое, к таким выводам пришли участники круглого стола «Новые формы голосования в предстоящем выборном цикле: взгляд экспертов». Заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов отметил, что на фоне активного внедрения новых форм голосования дискуссионным становится вопрос о сохранении некоторых действующих норм, таких как «день тишины» или постоянная видеотрансляция с избирательных участков. Это решение, по его словам, было реализовано в отсутствие прямого общественного наблюдения, сейчас оно выглядит избыточным, хотя видеофиксация, безусловно, должна вестись. Эксперт также допустил, что трансляция может остаться доступной для штабов наблюдателей, партий и кандидатов. По мнению Шаповалова, формат «дня тишины» нуждается в модификации, особенно с учетом учетом распространения многодневного голосования практически на все уровни выборов, говорится в сообщении на сайте ассоциации Независимый общественный мониторинг. Эксперт убежден, что внедрение новых форм голосования совершенствует электоральный процесс, делая выборы более доступными, удобными и современными. Член совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, председатель НОМ Александр Брод обратил внимание на внедрение в России новых форм голосования – многодневного и дистанционного электронного голосования. «По поводу многодневного голосования – мы всегда делали акцент на вопросе сохранности бюллетеней. Как показали кампании прошлого года, массовых нарушений в этой сфере не отмечено. В настоящее время в стране созданы эффективные механизмы для наблюдения», – сказал он. Брод также отметил, что пока дистанционное электронное голосование получает позитивные оценки как экспертов, так и самих избирателей. Технических сбоев не происходит, напрасными оказались опасения, связанные с возможными манипуляциями результатами электронного голосования. По оценкам авторитетных социологических служб, порядка 60% граждан дают положительную оценку новым формам голосования, признавая их удобство, комфорт и простоту. Одним их серьезных преимуществ формы электронного голосования является возможность принять участие в выборах, находясь дома или на работе. При этом Брод подчеркнул, что пока процедура ДЭГ внедряется в режиме эксперимента. Директор Фонда исследования проблем демократии, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате Максим Григорьев подчеркнул, что избиратели поддерживают новые формы голосования, отмечая их удобство, и высказывают просьбы использовать их активнее. При этом эксперт отметил, что не видит проблем с обеспечением общественного контроля. Напомним, в единый день голосования 19 сентября 2021 года в Российской Федерации пройдут выборы различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов Федерации (9 прямых, а также 3 через голосование в парламенте субъекта) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах России. Кремль рассказал об очных участниках послания Путина 19 апреля 2021, 13:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Члены обеих палат парламента и главы регионов будут слушать послание президента Владимира Путина Федеральному собранию в очном режиме в центральном выставочном зале «Манеж» 21 апреля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Там будут нижняя и верхняя палаты (Федерального собрания) и будет губернаторский корпус. Это я могу сейчас точно подтвердить», – передает ТАСС слова Пескова. По его словам, Путин в понедельник и вторник будет готовиться к посланию Федеральному собранию. «Сегодня и завтра президент готовится к посланию, которое будет оглашено, как вы знаете, в полдень 21 апреля. И сегодня он готовится. Сегодня же будет совещание с руководством администрации, правительства – экономический блок, социальный, с тем, чтобы в ходе совещания согласовать основные положения этого будущего послания», – передает РИА «Новости» слова Пескова. «Не исключаем сегодня и завтра также международные телефонные разговоры у президента. Телефонная дипломатия продолжается, несмотря на подготовку к посланию», – добавил он. Напомним, президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Мероприятие пройдет полностью в очном режиме и будет направлено на развитие после пандемии коронавируса, в нем также будут затронуты вопросы системных мер поддержки.