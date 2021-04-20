Песков ответил на вопрос о возвращении Антонова в США

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20 апреля, вторник | Последнее обновление — 14:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Москва ответила на требование США не мешать проходу кораблей Украины в Азовское море
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Чехия сама по себе представляет определенную угрозу для России, и данную угрозу необходимо брать в расчет. В то же время надо помнить, что в чешской политической элите есть противники разрыва с Россией, а кроме русофобской, в стране есть и русофильская традиция.
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Вместе с Раулем, которому скоро 90 лет, уходит эпоха Кастро – удивительное время Кубинской революции, которая разом вывела эту небольшую страну в топы глобальной большой политики.
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В конце прошлой недели Москва ответила на введенные Вашингтоном санкции. И значительное число людей российское алаверды не устроило – ни тех, кто хотел мягче, ни тех, кто хотел жестче.
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Песков ответил на вопрос о возвращении Антонова в США
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Президент Владимир Путин примет решение о возвращении российского посла в США Анатолия Антонова, когда это будет целесообразно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Что касается, я не могу говорить за посла США, но что касается нашего посла, то, разумеется, решение будет принимать президент России, когда такая целесообразность возникнет», – передает его слова РИА «Новости».
Песков подчеркнул, что Запад должен отказаться от массового антироссийского психоза. «Тут просто, наверное, можно призвать всех успокоиться и отказаться от такого массового антироссийского психоза, и конструктивно, спокойно вести диалог, с тем чтобы преодолеть те разногласия, которые есть», – заявил он.
Напомним, Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
На минувшей неделе президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше.
МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон на консультации
Предложение Москвы американскому после Джону Салливану отправиться на консультации в Вашингтон по-прежнему актуально, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
«Хотела бы вернуть к тем заявлениям, которые были сделаны Сергеем Викторовичем Лавровым, они по-прежнему актуальны. Нужно исходить из того, о чем в Москве официально заявили на прошлой неделе», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».
Напомним, Лавров 16 апреля заявил, что российская сторона рекомендовала послу Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации».
На прошлой неделе МИД России официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. На санкции Россия решила ответить высылкой сотрудников дипмиссий США, ограничить практику краткосрочных командируемых по линии Госдепа, запретить найм дипмиссиями США работников из числа граждан России и третьих стран, прекратить деятельность на территории страны ряда американских фондов и НПО.
Посол США вернется в Вашингтон для консультаций по совету Москвы
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Посол США в России Джон Салливан отправится в Вашингтон, где проведет консультации с представителями администрации президента Джо Байдена, сообщили в Госдепе.
«Посол Салливан вернется в США на этой неделе, чтобы встретиться со своей семьей и представителями новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с того момента, как он согласился продолжить оставаться на своем посту на неопределенный срок», – передает ТАСС со ссылкой на Axios слова представителя американского внешнеполитического ведомства.
«Он вернется в Москву в ближайшие недели», – добавил он.
Ранее во вторник Axios сообщал, что Салливан не планирует покидать Россию. Глава МИД России Сергей Лавров 16 апреля сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон.
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США потребовали от России не мешать проходу кораблей Украины в Азовское море
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США обеспокоены намерением России блокировать проход иностранных военных кораблей и государственных судов в некоторых частях Черного моря, заявил Госдеп.
«У России есть послужной список агрессивных действий против украинских судов и воспрепятствования доступа к украинским портам в Азовском море, что влияет на международную торговлю Украины», – приводит РИА «Новости» текст заявления.
В американском ведомстве назвали решение Москвы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», которую Россия якобы ведет «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине. Кроме того, такая ситуация «вызывает особенное беспокойство» у США в связи с «вызывающими доверие сообщениями о наращивании военного присутствия России» у границ с Украиной, передает ТАСС.
Госдеп заявил, что «продолжающаяся сдержанность Украины перед лицом российских провокаций заслуживает похвалы». США призвали Москву «прекратить угрозы судам в регионе и обратить вспять наращивание сил».
Напомним, по данным бюллетеня управления Минобороны, «временно, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября, приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря. Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадает в указанные зоны.
Путин принял приглашение выступить на саммите по климату
Президент России Владимир Путин намерен выступить на саммите мировых лидеров по климату в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба Кремля.
«22 апреля президент России Владимир Путин выступит на саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции. Владимир Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Ранее в МИДе заявляли, что Москва примет решение о формате участия в саммите по климату 22–23 апреля после получения дополнительной информации от Вашингтона.
В марте президент США Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США.
Москва ответила на требование США не мешать проходу кораблей Украины в Азовское море
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Россия, приостановив проход для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря, действует в соответствии с международными договоренностями, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков, комментируя реакцию Госдепа США.
Рябков отметил, что речь идет о проходе судов через Керченский пролив. «Я обращаю внимание на то, что никаких ограничений для торгового судоходства, для использования украинских портов на Азовском море введено не было. А что касается ограничений тех или иных зон, где проводятся учения, это общепринятая международная практика. Мы действуем, строжайшим образом следуя соответствующим договоренностям многостороннего характера и любым другим договоренностям, в которых участвует Россия», – передает слова замминистра РИА «Новости».
Напомним, по данным бюллетеня управления Минобороны, «временно, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября, приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря. Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадает в указанные зоны.
Госдеп США заявил, что обеспокоен намерением России блокировать проход иностранных военных кораблей и государственных судов в некоторых частях Черного моря. В американском ведомстве назвали решение Москвы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», которую Россия якобы ведет «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине.
Названы возможные причины протеста Колумбии из-за полета российского Ил-96
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«Если правительство Колумбии хочет сделать из этой истории хайп и рассказать об этом всей планете, то такую идею им наверняка подсказали в Вашингтоне», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя протест со стороны Колумбии в связи с якобы нарушением воздушного пространства страны российским самолетом Ил-96-400ВПУ.
«Самолет летел не в Колумбию, а в соседнее государство. Скорее всего, там произошла штурманская ошибка», – убежден член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, полковник запаса Виктор Мураховский. По его словам, Ил-96-400ВПУ оборудован системами связи и управления дальнего действия. Он входит в правительственный отряд, поэтому на нем летают в том числе высшие должностные лица государства.
В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков отметил, что хоть речь и идет о спецборте, но этот самолет позиционируется как гражданский. «Есть рейсы, которые прокладываются в Венесуэлу, а там до Колумбии рукой подать. Когда гражданские борты отклоняются от какой-то трассы, их видно на радарах, у них включен транспондер. Прецеденты с отклонением от маршрута разбираются в дежурном порядке», – пояснил он.
«Колумбия, вероятно, намерена рассмотреть этот случай в ключе российской угрозы и придумать, что на борту летели спецназовцы и обязательно угрожали безопасности страны», – полагает эксперт.
«Если правительство Колумбии хочет сделать из этой истории хайп и рассказать об этом всей планете, то такую идею им наверняка подсказали в Вашингтоне, потому что США сегодня оказывают серьезное влияние на состояние отношений между Колумбией и Венесуэлой», – заключил собеседник.
Во вторник МИД Колумбии вручил российскому послу в Боготе ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства страны российским самолетом Ил-96, заявила глава ведомства Клаудиа Блум.
«Послу (Николаю) Тавдумадзе сообщили о важности незамедлительного ответа его правительства и необходимости гарантировать, что серьезные и систематические нарушения воздушного пространства Колумбии не будут повторяться», – добавила Блум.
Минобороны Колумбии также сообщило, что поднимало в воздух истребители на перехват российского самолета. При этом Ил-96-400ВПУ следовал из Москвы и имел разрешение на пролет через акваторию Колумбии, однако действительные координаты его входа в воздушное пространство этой страны отличались от заявленных.
В России ранее неоднократно заявляли, что все полеты осуществляются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.
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Советский дипломат сказал, как отсутствие послов скажется на отношениях России и США
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«Отъезд американского посла в Вашингтон не будет лишним, поскольку сейчас определяется дальнейшая судьба российско-американских отношений», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-замглавы МИД СССР Александр Белоногов, комментируя отъезд американского посла в Вашингтон для консультаций после настоятельных рекомендаций со стороны Москвы.
«Время от времени столицы отзывают своих послов для политических консультаций. Это общепринятая практика. В одних случаях это связано с подготовкой к каким-то серьезным переговорам. Но бывают и выезды совершенно иного качества – когда МИД демонстративно вызывает своего посла в качестве знака неудовлетворения поведением своего партнера на международной арене», – отметил экс-замглавы МИД СССР, бывший постпред СССР при ООН и в Совбезе ООН Александр Белоногов.
«Ситуация, когда Москва вызывает своего посла из Вашингтона и настаивает на краткосрочном отъезде посла США, отвечает двум обозначенным выше целям. Кроме того, с участием посла иногда необходимо обсудить вопросы двусторонней повестки после «смены караула» в одной из стран», – пояснил собеседник.
«Отъезд американского посла не будет лишним. В российско-американских отношениях действительно назревает качественный рубеж, от которого будет зависеть, в какую сторону будут развиваться отношения двух стран. Новой администрации США и президенту Джо Байдену полезно из первых уст узнать мнение посла, представляющего интересы Соединенных Штатов в России», – считает дипломат.
При этом Белогонов не считает, что отношения России и США в настоящее время ухудшаются. «Плохие отношения между странами наступили гораздо раньше. Но есть и позитивные моменты в виде телефонных разговоров между главами государств и другими высокопоставленными лицами. Кроме того, на столе переговоров по-прежнему остается предложение президента России касательно встречи пятерки лидеров стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН», – добавил собеседник.
«Потому отсутствие послов едва ли мешает развиваться нашим отношениям. Никто не скрывает, что между Москвой и Вашингтоном ведутся консультации по ряду вопросов, в частности, по стратегическим вооружениям. Эта тема является сердцевиной отношений между нашими державами», – убежден Белоногов. «Но, безусловно, сейчас российско-американский диалог достиг низкой точки, в связи с чем в обеих столицах будет решаться вопрос, что делать дальше», – заключил дипломат.
Во вторник посол США в России Джон Салливан подтвердил, что на этой неделе поедет в Вашингтон для консультаций. В Госдепе сообщили, что Салливан вернется в Москву в ближайшие недели.
Ранее во вторник Axios сообщал, что Салливан не планирует покидать Россию. Глава МИД России Сергей Лавров 16 апреля сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон.
Напомним, российский посол в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
На минувшей неделе президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях и выступил с противоречивыми заявлениями, которые не вызвали доверия в России. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каким образом подобные действия Вашингтона отразятся на российской экономике.
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Пентагон призвал Москву «прояснить намерения» относительно Украины
США хотят лучше понять, каковы намерения России в отношении Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, призвав Москву быть более транспарентной.
Он призвал Россию «прояснить свои намерения», «прекратить провокации и сделать вклад в безопасность и стабильность региона, будучи, для начала, более транспарентной в том, что делает». Кирби считает, что у границ Украины российских войск сейчас «определенно больше, чем в 2014 году». «Русские объясняли это учениями, но для нас это не совсем очевидно», – приводит его слова РИА «Новости».
Кирби также заявил, что сами США перебросили американские истребители в Польшу в рамках учений, «это не конкретная реакция на то, что происходит на границе с Украиной или в Крыму», а «вполне рутинная» операция – у США есть «ротационное присутствие в Польше». По его словам, переброска истребителей – «часть этого ротационного элемента подготовки», передает ТАСС.
Напомним, Кирби уже не раз выражал мнение, что России нужно быть более транспарентной касательно происходящего наращивания сил в Крыму и вдоль восточной границы Украины. Москва в ответ подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
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Трамп заявил о взаимной симпатии с Путиным
Экс-президент США Дональд Трамп считает, что он нравился лидеру России Владимиру Путину, и это было взаимно.
Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что он «отлично ладил» с российским лидером, передает РИА «Новости».
«Он нравился мне, а я нравился ему (...) Это хорошо, а не плохо», – добавил он.
При этом отметим, что отношения Москвы и Вашингтона обострились в конце 2016 года после избрания президентом Трампа, когда было заявлено о якобы возможном «вмешательстве» России в избирательные процессы в США.
Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонной беседы с Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден предложил Путину провести встречу. При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях.
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Меркель рассказала о критике в адрес Путина в личных разговорах
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в личных разговорах с президентом России Владимиром Путиным открыто высказывает критику в его адрес и касательно ряда вещей, с которыми не согласна.
«Что касается Владимира Путина, я скажу своими словами: если речь заходит о критике относительно него, то я не скрываю это, но говорю также в личных разговорах», – сказала канцлер, обращаясь по видеосвязи к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и отвечая на вопрос одного из участников, считает ли она Путина «убийцей».
Меркель подчеркнула, что «согласна не со всем, что происходит в России», указав, прежде всего, на проблему соблюдения прав человека, передает ТАСС.
Ранее Меркель, выступая по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявила о необходимости оставаться в диалоге с Россией, несмотря на конфликты.
Посол США решил не покидать Россию
Хотя Москва советует послу США Джону Салливану отправиться на консультации в Вашингтон, он не планирует покидать Россию, сообщили источники.
Как пишет Axios, Салливан считает, что Москва должна «заставить его» уехать, если хочет, чтобы он покинул Россию, передает ТАСС.
Глава МИД России Сергей Лавров 16 апреля сообщил, что российская сторона рекомендовала Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон.
Эксперт назвал выгодоприобретателей от скандала вокруг «агентов ГРУ» в Чехии
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«Джо Байден намерен решить хотя бы частично задачу по поддержанию в Европе «управляемой напряженности» в отношениях с Россией. До этого момента США сталкивались с препятствиями на данном направлении», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя высылку российских дипломатов из Чехии и общее усиление напряженности в Восточной Европе.
«Эскалация напряженности, которую мы наблюдаем в отношениях нескольких восточноевропейских государств и России, выгодна в первую очередь Соединенным Штатам – ведь российско-европейский диалог снижает степень зависимости Старого Света от США и является наглядной демонстрацией политической автономии Европы», – отметил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Можно спорить касательно того, насколько активной была непосредственная роль Вашингтона в развязывании скандала с российскими дипломатами в Чехии, но стремление администрации Джо Байдена поддерживать некоторый уровень напряженности, сомнений не вызывает, рассуждает политолог. По оценке Кортунова, «Байден намерен решить хотя бы частично задачу по поддержанию в Европе «управляемой напряженности» в отношениях с Россией».
«До этого момента США сталкивались с препятствиями на данном направлении, – отметил эксперт-международник. – Во-первых, Эммануэль Макрон периодически возвращается к идее общеевропейского пространства от Лиссабона до Владивостока, что в корне противоречит установкам администрации Байдена. Во-вторых, Германия не скрывает заинтересованность в получении российского газа через трубопровод «Северный поток – 2». Ангелу Меркель едва можно обвинить в мягком отношении к России, но тем не менее есть вещи, которые для Берлина более существенны, чем указания из Вашингтона». В целом, за время президентства Дональда Трампа наблюдалось ослабление трансатлантических связей, и у стран Евросоюза окрепло политическое и экономическое стремление к самостоятельности, отмечает эксперт. Новая администрация США намерена переломить этот тренд, но это будет трудной задачей, добавил Кортунов.
«Восстановить и цементировать евроатлантическое партнерство можно, постоянно муссируя тему «российской агрессии», – подчеркнул гендиректор РСМД. Собственно, Вашингтон не скрывает свое намерение консолидировать европейских союзников на антикитайской и антироссийской основе. «Но с антикитайской платформой возникают постоянные проблемы из-за сильной зависимости Европы от экономических отношений с Пекином, – указал Кортунов, – Поэтому, если не получается объединить европейцев на антикитайской платформе, то остается антироссийская». Если исходить из этой логики, разжигание шпионско-дипломатического скандала в отношениях Чехии и России, выглядит вполне логичным, делает вывод собеседник.
В заявлениях Байдена и членов его команды часто звучит «тема обеспечения единого западного фронта против российского авторитаризма», напомнил Корутнов. «Отсюда вытекает усиление дисциплины в НАТО, повышение военных расходов и другие сопутствующие меры, принятия которых Байден ожидает в том числе и от своих европейских партнеров», – поясняет аналитик.
В разворачивающемся противостоянии очевидна заинтересованность не только США, но и некоторых их младших партнеров, добавил Кортунов. «В частности, эту ситуацию будут активно использовать страны Балтии и Польша, чтобы зафиксировать «новую нормальность» в максимально жестком по отношению к России виде», – считает собеседник. Поэтому вполне объяснима высылка из Польши российских дипломатов на фоне скандала в Чехии, полагает эксперт.
В минувшую субботу стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб – офицеры российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в поселке Врбетице в 2014 году. В тот же день чешская полиция сообщила, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает подозреваемыми в отравлении Скрипалей, объявлены в розыск. Правоохранители пояснили, что Петрова и Боширова объявили в розыск в рамках расследования «обстоятельств серьезного преступления». При этом чешская сторона отказалась раскрывать детали расследования взрывов во Врбетице.
В ответ на демарш спецслужб Чехии в отношении наших дипломатов, представитель МИД России Мария Захарова заявила: «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами». В МИДе сообщили о том, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца понедельника. Отъезд этих сотрудников парализовал работу чешского представительства, признал и.о.главы МИД Чехии Ян Гамачек.
Посольствам США и Чехии в Москве будет запрещено нанимать российских граждан, поскольку прием россиян на работу является элементом вербовочной работы, сообщила Захарова в понедельник.
В тот же день власти Праги потребовали, чтобы Москва вернула часть парка Стромовка, которую с 1968 года занимало посольство СССР, а сейчас занимает посольство России.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о резком ухудшении чешско-российских отношений в связи со скандалом вокруг «агентов ГРУ», и приводила реакцию западной прессы на высылку дипломатов.
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Пентагон не нашел связи между потерями в Афганистане и Россией
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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что ему не известно о какой-либо связи между потерями США в Афганистане и слухами о «сговоре» Москвы с боевиками.
Кирби заявил, что ему «не известно о какой бы то ни было конкретной взаимосвязи между потерями среди американских военнослужащих в Афганистане и этой идеей». Он подчеркнул, что «хочет это дать понять» – ему «о такой взаимосвязи не известно», как «не известно о конкретном контакте с Вооруженными силами России на этот счет», передает ТАСС.
Одна из журналистов предположила, что Пентагон «не закрывает дверь» для выводов, отличающихся от выводов разведки. Кирби ответил: «Это не Пентагон закрывает дверь, оценки разведсообщества были объявлены не раз». Он напомнил, что «имеется по крайней мере уровень уверенности от низкого до среднего, невысокая уверенность», передает РИА «Новости».
«Но все же это уже повод для нас быть обеспокоенными и хотеть получить больше ответов…Мы считаем, что русские должны быть более открытыми и транспарентными относительно того, насколько это правдиво», – заявил представитель Пентагона.
Его также спросили, могут ли войска США вернуться в Афганистан для участия в контртеррористических операциях. Кирби сообщил, что «нет никаких планов по повторной отправке американских военнослужащих».
Напомним, в июне издание The New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В Пентагоне заявили, что у них нет доказательств информации о якобы сговоре России с талибами с целью убийства американских военных в Афганистане. В МИД России статью NYT назвали «вбросом американской разведки».
Москва указала США на бездоказательность предъявляемых России обвинений
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в телефонной беседе с помощником президента США Джейкобом Салливаном заявил о недопустимости американского вмешательства во внутренние российские дела и в дела союзников.
«Российской стороной указано на недопустимость вмешательства США во внутренние дела Российской Федерации и ее союзников, на необоснованность и бездоказательность обвинений, предъявленных в адрес России, на основании которых Белым домом введен пакет антироссийских санкций», – цитирует сообщение Совбеза РИА «Новости».
Отмечается, что беседа прошла 19 апреля по инициативе американской стороны.
Политики обсудили перспективы проведения двухстороннего саммита с участием глав обеих стран, заявила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.
Она добавила, что стороны условились поддерживать контакты. Представители стран также обсудили вопросы «двухсторонней, региональной и глобальной повестки, которые вызывают озабоченность».
Напомним, 13 апреля президент США Джо Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден предложил Путину провести встречу. При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях.
В Кремле пояснили решение Путина участвовать в саммите по климату
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Президент Владимир Путин считает вопрос климата приоритетным для страны, поэтому он принял решение участвовать в организуемом США саммите по климату, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Объясняя решение Путина, Песков отметил, что мероприятие «многостороннее, посвящено оно климату и экологии, это также является очень важным приоритетом для нашей страны», передает РИА «Новости».
«И именно исходя из этого президент, получив всю полноту информации об этом мероприятии, принял решение выступить на нем. Там предусматривается выступление глав государств и правительств, непродолжительное, но тем не менее все обменяются такими речами. Будем ждать выступления нашего президента 22 апреля», – отметил пресс-секретарь президента.
Также у Пескова поинтересовались, планирует ли Путин использовать этот саммит для налаживания отношений с Западом и каким образом.
«Нет такого понятия «отношения с Западом». Запад – это одна из четырех сторон света», – ответил представитель Кремля.
Напомним, 22 апреля Путин выступит на саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции. «Владимир Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата», – сообщили в Кремле.
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